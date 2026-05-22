Обзор книги Карлоса Виделы «Агония Полемоса»

Книга Карлоса Виделы «Агония Полемоса» представляет собой не богословский труд в собственном смысле, а философско-политический манифест, построенный вокруг идеи борьбы как первичной структуры бытия, культуры и человеческого становления. Автор сознательно обращается к досократической Греции, прежде всего к Гераклиту, а затем к Хайдеггеру, Ницше, Дарвину, Юнгеру и ряду антилиберальных мыслителей XX века, чтобы противопоставить современному глобализму онтологию различия, границ, идентичности и противоборства. Уже издательская аннотация формулирует общий нерв книги: Видела ищет философскую базу для сопротивления миру, который стремится превратить реальность «в один огромный гипермаркет с огромной свалкой на заднем дворе» .

Исторический контекст книги очевидно связан с кризисом либерального универсализма, постмодернистским размыванием устойчивых идентичностей и попытками современных правых, идентитарных и «третьепозиционных» направлений заново обосновать политику через онтологию. В предисловии Видела прямо указывает, что новое издание призвано подчеркнуть «онтологический аспект “Полемоса”», а само понятие связывает с Хайдеггером и эллинским прошлым как ресурсом мышления против «культурной гегемонии так называемого глобализма» . С богословской точки зрения это сразу задает напряжение: автор не просто описывает феномен борьбы, но стремится вернуть ему нормативное достоинство, почти сакральный статус. Здесь рецензент-христианин должен быть особенно внимателен, потому что в книге постоянно смешиваются онтология, антропология, культурная критика и политическая программа, а понятие Полемоса постепенно приобретает черты не только философского принципа, но и квазирелигиозного символа.

Главная проблема, которую пытается решить Видела, состоит в том, как восстановить форму, различие, границы и творческую напряженность человеческого существования в мире, где либеральная свобода понимается как отсутствие ограничений, а глобализм — как устранение всякой качественной инаковости. Его метод аргументации генеалогический и полемический: он выстраивает линию от Гераклита через Хайдеггера к современным антилиберальным теориям, затем расширяет ее биологическими, антропологическими и мифологическими аргументами, утверждая, что борьба не является случайным злом истории, но лежит в основании становления. Одна из ключевых формул книги звучит так: «Полемос — это философское понятие, берущее начало из древнегреческой культуры», связанное с опытом существования как противоборства, борьбой за жизнь и героическими агональными обществами . Тем самым автор отказывается видеть конфликт только как следствие греха, падения, социального несовершенства или политической патологии; напротив, конфликт становится для него способом проявления реальности.

В начальных главах, посвященных полемологии, Хайдеггеру и полемологической онтологии, Видела утверждает, что либерализм подменил классическое понимание свободы как дисциплины, самоконтроля и принадлежности общине представлением о свободе как освобождении от всякой границы. Он связывает эту подмену с Локком, Гоббсом и последующим развитием индивидуалистической антропологии. В этой перспективе современный человек уже не zoon politikon, не существо полиса, а атомизированный индивид, лишенный устойчивой формы. Здесь авторская критика обладает реальной силой: христианское богословие также не может принять образ человека как автономного самопроекта, не связанного ни природой, ни преданием, ни общиной, ни ответственностью перед Богом. Однако Видела противопоставляет либеральному индивидуализму не евхаристическую соборность, не христианскую персональность и не творение как дар, а онтологию противоборства. Его антропология потому оказывается трагически неполной: он справедливо видит разрушительность бесформенного универсализма, но не различает границу как условие любви и границу как повод к сакрализации конфликта.

В главах о «Полемосе Хайдеггера» и «противоборстве» автор излагает центральную мысль книги: бытие проявляется через различие, а различие возникает и сохраняется через конфликт. Он цитирует гераклитовскую традицию: «Борьба — это отец всех вещей», а затем развивает мысль, что для Хайдеггера Бытие есть способность проявляться в различиях . Особенно характерна формула, где противоборство описывается не как простая война или насилие, но как раскрытие сущности: «Оно означает борьбу, но не как спор или несогласие и, конечно, не насилие и подавление оппонента, но… противоборство такого типа, при котором природа тех, кто сталкивается в противоборстве, открывается другому» . Это, пожалуй, наиболее философски сильный момент книги. Если понимать Полемос как драматическую структуру раскрытия, как встречу инаковостей, в которой вещь, человек или народ становятся явными, тогда мысль Виделы может быть введена в разговор с христианским персонализмом, с темой лица, различия, встречи и ответственности. Но сам автор почти не делает такого различения между агоном как творческим напряжением и конфликтом как политико-исторической волей к утверждению.

В главах «Полис и Полемос», «Онтологический национализм» и «Политика и полемос» Видела переводит онтологию в политическую плоскость. Человек, по его мысли, существует не абстрактно, а в языке, культуре, народе, полисе; мир становится осмысленным через культурное присвоение, через именование, предание, герменевтику, через создание «родины» как пространства смысла. Он пишет, что человек должен сохраняться «как постоянно дифференцированное» существо посредством культурной идентичности языка, который вслед за Хайдеггером называется «домом Бытия» . Здесь книга содержит важный вызов для богословия: христианство действительно не есть абстрактный космополитизм без плоти, языка, памяти и народа. Воплощение Слова произошло в конкретном народе, языке, истории и теле. Но христианское понимание народа не может быть окончательной онтологической мерой человека, потому что во Христе всякая земная идентичность одновременно подтверждается как дар и судится как идол, если претендует на абсолютность.

Средняя часть книги, переходящая к «гераклитовскому взгляду на мир», «возвращению древнего бога» и «жизни как борьбе», наиболее идеологически напряжена. Видела открыто связывает возрождение Полемоса с антилиберальными движениями XX века, включая революционный национализм и фашистские формы героической политики. Он отмечает, что «жизнь как борьба», героическое воодушевление и воинская этика были ключевыми понятиями фашистского мировоззрения, а Муссолини понимал войну как преобразующий духовный опыт . Для академического богословского чтения это принципиально важно: книга не является нейтральной историей понятия. Она не только реконструирует интеллектуальную традицию, но и в ряде мест явно сочувствует антилиберальной героизации борьбы. Именно здесь необходима наиболее жесткая критика. Христианская традиция знает духовную брань, мученическое свидетельство, аскетический подвиг, защиту правды и справедливую оборону, но она не может принять войну или конфликт как высшее откровение бытия. Крест Христов раскрывает не героическую самореализацию в борьбе, а победу через кенозис, прощение, любовь к врагу и отказ от демонической логики силы.

Далее, в главах «Разрушение Запада», «Насилие прозрачности», «Героическое сердце», «Агональная культура» и «Опасная идея», автор расширяет критику современности. Он связывает поражение стран Оси с остановкой процесса переоценки досократического мышления и утверждает, что послевоенный мир оказался зажат между либерализмом и марксизмом . Затем он переходит к критике прозрачности, то есть культуры, где все становится видимым, измеримым, взаимозаменяемым, лишенным тайны и героического измерения. Эти страницы можно читать плодотворно, если отделять их от политических симпатий автора. Современная технократическая цивилизация действительно стремится устранить тайну, символ, жертвенность и вертикаль; она часто понимает человека как потребителя, биологический ресурс или управляемую единицу. Но Видела снова предлагает не богословие тайны, а мифологию борьбы; не литургическую глубину бытия, а героический витализм.

Главы «Анатомия борьбы», «Матери и воины» и «Заботиться об окружении» вводят биологическую и антропологическую аргументацию. Автор утверждает, что склонность человека к борьбе документирована археологией, антропологией и историей: люди борются за пищу, пространство, безопасность, ресурсы, статус и продолжение рода; оружие и следы насилия сопровождают человеческую историю с глубокой древности . Эта часть книги сильна как напоминание о том, что мир не является гладкой рациональной конструкцией и что всякая политическая антропология, отрицающая трагизм человеческого существования, обречена на наивность. Но слабость аргумента состоит в переходе от описания к норме. Из того, что борьба фактически сопровождает человеческий род, не следует, что она должна стать высшей аксиологической основой культуры. Для христианского богословия именно здесь проходит граница между реализмом и натуралистической ошибкой: грех также эмпирически универсален, но его универсальность не делает его онтологической нормой творения.

В главах «Рождение мифа», «Эра богов», «Диверсификация Полемоса», «Героическая эра», «Добрая Эрида» и «Щит Ахиллеса» Видела переходит к мифологической истории Полемоса. Он рассматривает индоевропейские традиции, греческую агональную культуру, Гесиода, Гомера, Эридy и воинский идеал. Центральная мысль здесь такова: борьба в древнем мире не была исключительно разрушительной; она распределяла справедливость, формировала доблесть, создавала порядок, пробуждала творчество. В одном из наиболее характерных мест автор пишет, что герой «берется за задачу придать порядок хаосу», зная, что окончательная победа над неопределенностью невозможна; победа заключается в том, чтобы «успешно придать кратковременную форму процессу становления» . Это сильная метафизическая интуиция, близкая к древнему пониманию культуры как укрощения хаоса. Но христианин должен спросить: кто именно придает форму хаосу, человек-воин или Бог-Творец? Если творение есть дар Логоса, то человеческая борьба не может быть первичной; она может быть только поврежденной формой труда, подвига, защиты и духовного делания в мире, уже созданном и удерживаемом Богом.

Финальные главы, посвященные «агональной эпохе», «дуалистической эре», «Дискордии» и «могучим богам», описывают упадок Полемоса, который автор связывает с платонизмом, восточным дуализмом и затем христианским переосмыслением мира. Видела утверждает, что около VI века до н. э. в Греции начался синкретизм с восточными культурами, в результате чего Полемос, Эрида и Агон перестали быть жизненно важным субстратом эллинского творчества, а Сократ и Платон ввели дуалистическую культуру, отвернувшуюся от законов природы . Для богословского клуба именно эта часть требует наибольшей осторожности. Автор фактически строит большую антиплатоническую и антихристианскую генеалогию, в которой христианство оказывается одним из факторов «антиполемологической» морали. Но такая схема слишком груба. Христианство не отрицает борьбы, а радикально меняет ее предмет и способ. Апостол Павел говорит не об исчезновении брани, а о том, что «наша брань не против крови и плоти». Подвиг мучеников, аскетов, исповедников, миссионеров и пастырей — это не бегство от Полемоса, а его преображение: борьба переносится из плоскости мифологической героики и политического самоутверждения в область покаяния, любви, истины и духовного сопротивления злу.

Главное достоинство книги Виделы состоит в том, что она заставляет серьезно отнестись к проблеме бесформенности современного мира. Она точно улавливает слабость либеральной антропологии, в которой свобода становится отсутствием границ, а человек — потребляющим индивидом без памяти и судьбы. Она также убедительно показывает, что культура не рождается из нейтральности: язык, народ, город, искусство, доблесть и память возникают в напряжении, в усилии различения, в готовности защищать форму от растворения. Для богословов, философов культуры, историков идей и студентов, изучающих современную политическую теологию, книга может быть полезна как документ радикальной антилиберальной мысли и как повод для разговора о границах, идентичности, народе, войне, героизме и секулярной сакрализации конфликта.

Однако как богословский собеседник Видела чрезвычайно проблематичен. Его аргументация часто страдает от редукционизма: либерализм, марксизм, постмодернизм, христианство, платонизм и глобализм нередко сведены к удобным звеньям одной линии «разрушения Полемоса». В книге недостаточно различаются война, состязание, духовная брань, культурная полемика, творческое напряжение, биологическая конкуренция и политическое насилие. Автор может оговаривать, что Полемос не равен подавлению оппонента, но сама логика книги постоянно тяготеет к героизации конфликтности как таковой. С богословской точки зрения это опасно, потому что мир после грехопадения действительно конфликтен, но христианство не позволяет назвать конфликт последней правдой бытия. Последняя правда — не Полемос, а Логос; не борьба как отец всех вещей, а Отец, творящий через Слово в Духе Святом.

Еще одно слабое место книги — ее отношение к христианству. Видела воспринимает христианскую традицию преимущественно через призму ослабления героического начала, дуализации мира и подавления древней агональной культуры. Но христианская история куда сложнее. В ней есть и мученический героизм, и монашеская аскеза, и рыцарская этика, и богословие справедливой войны, и литургическая космология, и патристическое учение о преображении страстей. Христианство не уничтожает природную энергию человека, а судит, очищает и направляет ее к святости. Поэтому христианский ответ Виделе не должен быть пацифистски-сентиментальным. Гораздо точнее сказать: автор прав, что культура без мужества, формы и способности к сопротивлению разлагается; но он ошибается, когда ищет основание мужества в возвращении Полемоса как древнего бога, а не в преображенной воле, послушной Богу.

Наибольшую пользу эта книга принесет не широкому кругу мирян, а подготовленным читателям: философам, богословам, исследователям политических религий, специалистам по Хайдеггеру, Ницше, истории фашистской и постфашистской мысли, а также тем, кто занимается критикой либеральной современности. Пастырям она может быть полезна как материал для понимания того, почему часть современных людей ищет спасение от пустоты потребительского мира в героической мифологии силы, границы и идентичности. Студентам богословия она может помочь увидеть, как антихристианские или постхристианские проекты используют реальные слабости современности, чтобы предложить вместо Евангелия мощную, эстетически привлекательную, но духовно двусмысленную онтологию борьбы. Читать ее без философской подготовки и христианского критерия опасно: книга написана страстно, уверенно и местами завораживающе, но именно поэтому может производить впечатление более цельной, чем она является на самом деле.

Итоговая оценка должна быть двойственной. «Агония Полемоса» — важный симптом эпохи и серьезный интеллектуальный вызов. Это не поверхностная публицистика, а попытка построить цельную метафизику антиглобалистского сопротивления, опираясь на Гераклита, Хайдеггера, миф, биологию и политическую философию. Но для христианского богословия книга остается не руководством, а объектом критического разбора. Она напоминает, что бесформенный мир нуждается в границах, что человек не может жить без памяти, что культура требует мужества, а истина не раскрывается в стерильной нейтральности. Но она же показывает, насколько легко тоска по форме превращается в культ борьбы, а справедливая критика либеральной пустоты — в соблазн нового языческого сакрализма. Христианский ответ должен быть глубже простой апологии мира без конфликта: Церковь знает, что история действительно трагична, что зло реально, что подвиг необходим, что верность требует сопротивления. Но она также знает, что всякая борьба должна быть судима Крестом, иначе Полемос, даже названный онтологией, вновь потребует себе жертв как бог.