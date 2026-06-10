Обзор книги Кирилла Романова «Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления»

Книга Кирилла Романова «Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления», выпущенная московским издательством «Благовестник» в 2000 году, представляет собой самобытное и теологически амбициозное исследование, направленное на преодоление глубокого кризиса идентичности в современном христианском мире. Проблемное поле, в котором разворачивается мысль автора, лежит на стыке эсхатологии, экклесиологии и практического благочестия. Главный богословский вызов, который стремится принять исследователь, заключается в широко распространенном, по его мнению, ложном убеждении современников, будто Евангелие Христово и древние апостольские правила устарели и нуждаются в модернизации ради приспособления к запросам технократической и индивидуалистической цивилизации. Автор предлагает радикальный интеллектуальный и духовный возврат к наследию Мужей Апостольских I–II веков, утверждая, что именно в их трудах зафиксировано единственно верное, боговдохновенное понимание Священного Писания. Основным методом аргументации Романова становится дедуктивный историко-типологический анализ, в рамках которого он выстраивает жесткие сквозные параллели между ветхозаветной историей Израиля, периодом ранней Церкви и кризисными явлениями в конфессиях конца двадцатого столетия.

Развивая свою концепцию в предисловии и начальных разделах, Романов диагностирует тотальный моральный и экологический кризис нашей цивилизации, подчеркивая, что хищническое истребление природных ресурсов и падение нравов проистекают из эгоистического, чисто потребительского мировоззрения. Этот дух утилитаризма, по мысли автора, проник и внутрь большинства христианских церквей, где Библию начинают толковать в угоду плотским амбициям, подменяя поклонение Всевышнему служением земным кумирам — Мамоне, Молоху и Ваалу. Апеллируя к евангельскому плачу Иисуса Христа над Иерусалимом, автор проводит грозную аналогию между гибелью древнего иудейского центра и неизбежным крахом нововавилонской потребительской культуры, которая зная, что служит к ее миру, сознательно выбирает путь невоздержания и абортов. Критикуя современное состояние теологии, Романов заявляет, что «современное толкование Библии очень сильно отличается от первохристианского ее понимания и современное Богопочитание, то есть Благочестие, очень испорчено эгоизмом, плотоугодием, любостяжанием и суевериями». Единственным надежным средством спасения от грядущей экологической и духовной катастрофы он видит не секулярные программы выживания, а безусловный возврат к сверхъестественному откровению первых веков христианства.

Богословский базис своей системы автор выстраивает через глубокий разбор ветхозаветной истории, фокусируясь на Книге пророка Малахии как на итоговом слове Бога, фиксирующем крайнюю степень измены завету. Романов доказывает, что первопричиной разрушения ветхозаветного религиозного порядка и левитского служения стало повсеместное обкрадывание Бога десятинами и приношениями. В его интерпретации десятинное служение являлось не просто юридическим требованием Моисеева закона, а материальным фундаментом всенародной школы мудрости, благочестия и Боговедения. Когда народ перестал приносить десятины в дома хранилища, левиты-учителя были вынуждены оставить свои обязанности и разойтись по полям ради пропитания, что привело к тотальному духовному невежеству масс и огрубению сердец. Книжники и фарисеи времен Христа, как утверждает автор, создавали лишь лицемерную видимость исполнения завета, скрупулезно отделяя десятину от мелких трав вроде мяты, аниса и тмина, но полностью игнорируя суд, милость и веру, а также грабя домы вдов вместо содержания общественной системы милосердия.

В следующей части своего труда Романов подробно реконструирует библейское учение о десятине, настаивая на том, что этот институт по чину Мелхиседека возник задолго до закона как прямое дело живой веры патриарха Авраама. Анализируя Священное Писание, исследователь четко разграничивает три функциональные части ветхозаветных десятинных сборов, доказывая их глубокий экклесиологический смысл. Первая десятина, признаваемая священной собственностью Бога по праву творения, полностью отдавалась левитам как плата за их непрестанный учительский, судейский и административный труд в Скинии, освобождающий их от житейских забот. Вторая десятина предназначалась исключительно для организации регулярных праздничных «трапез пред Господом» на святом месте, где вся семья верующего, включая рабов, пришельцев и левитов, должна была совместно пребывать в священной радости и Богопознании. Наконец, третья часть этой трапезной десятины, отделяемая раз в три года, оставалась по месту жительства и функционировала как обязательный фонд социальной взаимопомощи, из которого насыщались нищие, сироты и вдовы. Систематизируя эти данные, автор подчеркивает, что «десятины это священная собственность Божия, к которой надо относиться с полной ответственностью, как ко святыне, принадлежащей Богу, а не человеку».

Переходя к новозаветной эпохе, Романов категорически отвергает популярные теории об отмене десятинного служения, доказывая, что в христианской Церкви эта практика была не просто сохранена, но максимально возвеличена и спиритуализирована. Опираясь на апостольские послания, он указывает, что повеление Господа проповедующим Евангелие жить от благовествования есть прямое продолжение левитского принципа материального обеспечения просветителей за счет общины. Более того, автор подробно рассматривает раннехристианские молитвенные собрания как целостную учебно-воспитательную систему, стержнем которой являлись еженедельные общецерковные трапезы братской любви — агапы. Именно на эти сытные и бесплатные обеды, организуемые диаконами за счет десятинных средств, первыми христианами приглашались посторонние бедняки, калеки и язычники, для которых путь к принятию Слова Божьего буквально пробивался через явленное на деле милосердие. Эта методика, по мнению Романова, превращала христианские общины в эффективные центры евангелизации, где взрослые и дети воспитывались в духе общности и полного равенства перед Богом.

Особое место в рецензируемой монографии занимает разбор памятников раннехристианской письменности, среди которых центральное положение занимает древнейший церковный устав — «Дидахэ», или «Учение двенадцати Апостолов». Романов видит в этом тексте надежный универсальный эталон веры, составленный очевидцами Христа и отражающий подлинную практику водительства Святым Духом. Исследователь обращает внимание на зафиксированные в «Дидахэ» строгие правила проверки странствующих пророков и апостолов, которым под страхом признания лжепророками запрещалось брать деньги за свои проповеди или единолично объедать предназначенную для нищих трапезную долю. Анализируя другие памятники, такие как Послание апостола Варнавы, автор цитирует радикальные призывы к общинному образу жизни: «Имей общение с ближним во всем, и не называй ничего собственностью, ибо если вы общники в благах нетленных, то не более ли в вещах тленных?». На примере Посланий Климента Римского и Игнатия Богоносца Романов отстаивает абсолютную важность епископского служения и преемственности духовной власти, защищая patristic наследие от обвинений в гордости и доказывая, что строгая иерархия была необходимым щитом против тридцати двух разновидностей гностических ересей, терзавших раннюю Церковь.

Рассматривая завершение эпохи Мужей Апостольских, книга предлагает подробное описание мученического подвига святого Поликарпа Смирнского, пострадавшего в 107 году. Смерть этого Апостольского старца, детально зафиксированная в послании Смирнской церкви, трактуется автором как высшее проявление христианского подвижничества и целомудрия, ставшее образцом для последующих поколений. Романов детально воспроизводит диалог Поликарпа с проконсулом на арене цирка, кульминацией которого стали знаменитые слова святого: «Уже восемьдесят шесть лет я служу Ему, и Он ничем не обидел меня: как же могу я хулить Царя моего, спасшего меня?». Трагическое прерывание этой линии живого апостольского преемства и последующий официальный запрет агап поместными соборами в V веке, согласно логике книги, ознаменовали начало глубокого, застарелого вероотступления, когда живая христианская община окончательно переродилась в формальное ритуальное или догматизированное общество.

Богословский труд Кирилла Романова обладает четко очерченной целевой аудиторией и может принести весомую пользу различным категориям читателей в рамках интеллектуального пространства богословского клуба. Практикующие пастыри и руководители христианских общин найдут здесь глубокое обоснование важности сохранения внутрицерковной дисциплины, а также готовую методологическую модель преодоления «разрыва поколений» через совместное вовлечение семей в литургическую и благотворительную жизнь. Студентам богословских факультетов и специалистам по истории ранней Церкви монография предлагает оригинальный ракурс прочтения «Дидахэ», «Пастыря» Ерма и посланий Игнатия Антиохийского сквозь призму ветхозаветных пророческих установлений о «завете соли». Для мыслящих мирян и интеллигенции, ищущей ответы на острые вопросы современности, книга послужит серьезным стимулом к переосмыслению устоявшихся потребительских привычек, связывая экологический кризис и распад традиционных семейных институтов с потерей христоцентричных ориентиров.

Оценивая сильные богословские стороны монографии, необходимо отметить ее высокую концептуальную последовательность и бескомпромиссную верность библейскому тексту. Несомненной заслугой автора является детальная проработка сложной структуры ветхозаветных и раннехристианских приношений, что позволяет по-новому взглянуть на социальную и литургическую ответственность верующего человека перед Богом и общиной. Мастерски выстроенные исторические аналогии — например, сопоставление двадцати веков блуждания христианских деноминаций в «духовной пустыне» с сорокалетним Синайским странствованием Израиля — обладают огромной объяснительной силой и заставляют глубже задуматься над законами божественного домостроительства. Защита Романовым наследия Мужей Апостольских как ключевого герменевтического правила exegesis выступает своевременным и мощным противовесом хаотичному, индивидуалистическому произволу в истолковании библейских пророчеств, характерному для постмодернистской эпохи.

Вместе с тем, рецензируемый труд не свободен от спорных моментов и уязвимых мест в аргументации, требующих конструктивной критической оценки. С академической точки зрения, авторская попытка объявить дедуктивный метод Мужей Апостольских единственно легитимным, полностью дискредитируя индуктивные подходы современного богословия, выглядит чрезмерно радикальной и методологически упрощенной. Романов склонен идеализировать социально-экономическую модель ранней Церкви, навязывая жесткую увязку между практикой буквального десятино-трапезного служения и уровнем личной святости, что граничит с законничеством и оставляет без внимания многообразные исторические формы проявления христианской благотворительности и аскезы, развивавшиеся вне института агап. Кроме того, его резкая, порой нелицеприятная критика конкретных протестантских деноминаций и светских институтов образования порой заслоняет собой глубокий догматический анализ природы синергии человека и Бога, а признание самим автором в финальной молитве некоторых композиционных погрешностей и недостаточной яркости разграничения источников лишь подтверждает необходимость более строгого научно-богословского редактирования этого в целом глубокого и своевременного христианского воззвания.