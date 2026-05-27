Обзор книги Кристин Уэбб «Высокомерная обезьяна»

Книга Кристин Уэбб «Высокомерная обезьяна» представляет собой не богословский трактат в строгом смысле, а научно-гуманитарную критику антропоцентризма, однако именно поэтому она особенно важна для богословского читателя. Ее главный тезис формулируется предельно ясно: «вера в человеческую исключительность… лежит в основе нынешнего экологического кризиса» . Уэбб пишет как приматолог, но ее предмет шире приматологии: она исследует культурную, философскую, религиозную и научную историю того, как человек научился смотреть на мир не как на творение, дар и сообщество жизни, а как на ресурс, сцену собственного величия и доказательство своего превосходства. Для христианского богословия эта книга ценна не потому, что с ней можно полностью согласиться, а потому, что она ставит болезненный вопрос: не подменяли ли мы библейское учение об образе Божьем и ответственном владычестве языческой, имперской и технократической мечтой о господстве?

Исторический контекст книги связан с несколькими пересекающимися кризисами: экологическим, антропологическим и эпистемологическим. Уэбб пишет после Дарвина, после развития этологии и сравнительной психологии, после исследований Франса де Вааля, Джейн Гудолл, Линн Маргулис, Робин Уолл Киммерер и других ученых, подрывающих старую лестницу бытия, где человек оказывается вершиной, а все прочее — низшими ступенями. Но она также пишет внутри современного климатического тревожного сознания, где проблема уже не в недостатке данных, а в неспособности культуры изменить воображение. Ее метод — не построение одной линейной научной теории, а последовательная деконструкция «мифа о человеческой исключительности»: через автобиографические эпизоды, историю идей, критику языка, анализ научных экспериментов, данные о поведении животных, экологическую философию и обращение к мировоззрениям коренных народов. В этом смысле книга ближе к интеллектуальной исповеди ученого, который показывает, как ему самому пришлось «разучиваться» тем схемам, которые наука и культура выдавали за самоочевидность.

Первая глава задает всю архитектуру книги. Уэбб начинает с шекспировского восхищения человеком как «красой вселенной» и «венцом всего живущего», но тут же задает разрушительный вопрос: если мы так уверены в своем превосходстве, почему нам приходится тысячелетиями его доказывать? Этот вопрос важен богословски, потому что он вскрывает не достоинство человека, а тревожную неуверенность падшего существа, которое нуждается в постоянной самоканонизации. Автор вводит образ «высокомерной обезьяны» не как обозначение всего человечества, а как маску, роль, способ существования: «Высокомерная обезьяна… — не вид, не культура и даже не отдельная личность, это способ действовать и выстраивать свои отношения с остальной природой» . С богословской точки зрения это почти описание греховной гордыни: человек не просто занимает данное ему место в творении, а стремится превратить это место в престол. Особенно сильна здесь мысль Уэбб о том, что антропоцентризм незаметен именно потому, что стал воздухом культуры. Он присутствует в школьных учебниках, языке, медиа, политике, рекламе, проповедях и даже научных протоколах. Автор не отрицает человеческую уникальность, но различает уникальность и исключительность: каждый вид уникален, но человеческая исключительность утверждает, что наши признаки ценнее, выше и прогрессивнее признаков других существ.

Во второй главе Уэбб переходит от большой культурной схемы к процессу воспитания антропоцентризма. Она показывает, что дети часто обладают непосредственным чувством родства с другими живыми существами, которое затем подавляется культурой потребления. Эпизод с ребенком, который понимает, что осьминог на тарелке был живым существом, становится для автора не сентиментальной сценой, а философским разоблачением: детская интуиция видит моральную проблему там, где взрослый язык уже научился ее скрывать. Отсюда возникает один из сильнейших мотивов книги — критика эвфемизмов. Мы говорим не «убийство», а «забой», не «живые существа», а «скот», не «лес», а «древесина», не «земля», а «территория развития». Уэбб тонко показывает, что язык не просто описывает мир, но обучает нас видеть одних существ субъектами, а других — материалом. Здесь ее анализ особенно полезен для церковной аудитории: христианская проповедь тоже может либо возвращать миру статус творения Божьего, либо невольно закреплять потребительский взгляд на него. Когда автор цитирует мысль Робин Уолл Киммерер о «заносчивости английского языка», где достойным уважения оказывается почти исключительно человек, она фактически ставит вопрос о том, способен ли наш богословский язык говорить о твари не как о декорации человеческого спасения, а как о реальности, которую Бог назвал «хорошей».

Третья глава исследует генеалогию «императива различения» — стремления любой ценой найти признак, который отделяет человека от животных и подтверждает его превосходство. Уэбб ведет линию от античной лестницы природы к христианизированной «великой цепи бытия», затем к Просвещению, колониализму, капитализму и современным формам научного редукционизма. Для богословского читателя это самая спорная и одновременно самая необходимая глава. Автор справедливо показывает, что некоторые интерпретации Бытия 1:28, особенно акцент на «владычествуйте», исторически использовались для оправдания эксплуатации природы. Но здесь требуется уточнение: библейское владычество не тождественно произволу, потому что человек в Писании не автономный владелец мира, а образ Бога, то есть представитель Царя, Который Сам заботится о творении. Слабость Уэбб в том, что она нередко рассматривает иудеохристианскую традицию через призму ее западных деформаций, не раскрывая достаточно глубоко внутренние ресурсы самой Библии: субботу земли, завет с Ноем и «всякою душою живою», псалмы творения, книгу Иова, где Бог разрушает человеческую претензию быть центром космоса, и христологическую перспективу Колоссянам 1, где все сотворено «Им и для Него», а не для человека. Тем не менее критика Уэбб справедливо направлена против того богословского примитивизма, который превращает «образ Божий» в лицензию на потребление.

Четвертая глава, «Ослепляющая гордыня», переносит критику в саму науку. Уэбб вспоминает лабораторных макак и показывает, как условия эксперимента уже заранее задают результат: животное, помещенное в искусственную, стрессовую, человечески сконструированную среду, оценивается по способности решать задачи, важные для человека. Автор убедительно показывает, что многие исследования сравнивали не «человека» и «животное» вообще, а свободного, образованного, западного человека и животное в неволе. Поэтому вывод о человеческом когнитивном превосходстве часто оказывается не нейтральным открытием, а следствием предвзятого дизайна. Особенно важна ее критика страха перед антропоморфизмом. Уэбб не призывает наивно проецировать человеческие чувства на животных, но показывает, что противоположная крайность — отрицать у них сознание, эмоции и внутреннюю жизнь — тоже является не научной осторожностью, а наследием додарвиновского разрыва между человеком и остальными существами . Богословски это можно сопоставить с проблемой апофатической скромности: мы не знаем внутренний мир другого существа полностью, но незнание не дает нам права объявлять его пустым.

Пятая глава развивает мысль о «кривой мере всех вещей». Человек, по Уэбб, постоянно измеряет другие виды человеческой линейкой и затем удивляется, что они «не дотягивают». Если дельфин плохо действует на суше, это не делает его глупым; если шимпанзе не решает задачу на сенсорном экране, это не значит, что он лишен сложного интеллекта. Автор показывает множество форм нечеловеческой разумности: ориентацию, социальное обучение, память, коммуникацию, самолечение, эмпатию. Здесь книга особенно сильна как научно-популярный труд: она не просто защищает животных морально, а расширяет саму категорию разума. Для богословия это важно, потому что западная традиция часто связывала достоинство с рациональностью. Но если достоинство зависит только от рациональности в узком смысле, тогда под угрозой оказываются не только животные, но и люди с ограниченными когнитивными возможностями, младенцы, больные, старики. Уэбб невольно помогает христианскому богословию вспомнить, что ценность существа не исчерпывается его функциональными способностями.

Шестая глава, «Мыслить иначе», предлагает положительную альтернативу: наука должна изучать другие виды в их собственных экологических, социальных и телесных мирах. Здесь Уэбб особенно близка к Франсу де Ваалю, которому посвящена книга. Ее аргумент не сводится к тому, что животные «почти как люди»; напротив, она хочет избавить нас от необходимости оправдывать других существ сходством с нами. Это важнейший момент. Обычная защита животных часто остается антропоцентричной: мы ценим их потому, что они умны, ласковы, страдают «как мы», общаются «как мы». Уэбб предлагает более радикальный путь: видеть формы жизни как значимые в их собственной инаковости. Для христианина здесь открывается параллель с доктриной творения: Бог радуется не только человеку, но и множественности созданного мира. В книге Иова Бог говорит о горном козле, страусе, бегемоте и левиафане не потому, что они полезны человеку, а потому, что они принадлежат Богу и существуют перед Его лицом.

Седьмая глава, «О роли отношений», показывает, что познание живого мира невозможно без доверия, длительности и взаимности. Уэбб приводит примеры исследователей, которые понимали животных не через дистанцированное господство, а через терпеливое сосуществование. Особенно выразителен пример Лен Говард, жившей рядом с птицами и считавшей, что страх перед наблюдателем искажает проявления их интеллекта. Здесь автор фактически критикует модель знания как контроля. Богословски это чрезвычайно плодотворно: библейское познание часто означает не холодное овладение объектом, а личностное, заветное, ответственное отношение. Уэбб показывает, что даже научное знание может быть нравственно сформировано: тот, кто вступает в мир другого существа с насилием и подозрением, увидит одно; тот, кто приходит со смирением и вниманием, увидит другое.

Восьмая глава расширяет поле от животных к экосистемам. Автор обращается к лесам, грибным сетям, симбиозу, взаимности и критикует чрезмерный акцент на конкуренции как главном законе природы. Она напоминает, что «и конкуренция, и кооперация — движущие силы эволюции» . Здесь Уэбб вступает в спор не только с популярным дарвинизмом, но и с социальными мифами, которые используют «борьбу за существование» для оправдания экономического эгоизма. Ее рассказ о Сюзанне Симард и лесных взаимосвязях показывает, что природа не является просто ареной войны всех против всех. Важная цитата Александра фон Гумбольдта, приведенная автором, звучит почти как экологическое кредо: «Все… есть взаимодействие и взаимность» . Для богословия это созвучно евхаристическому восприятию мира: жизнь существует как дар, принятие и отдача, а не как чистое присвоение.

Девятая глава, «Наше коренное наследие», наиболее явно выходит за пределы западной науки и обращается к мировоззрениям коренных народов. Уэбб подчеркивает, что антропоцентризм не универсален: многие культуры не проводят жесткой границы между человеком и остальной природой, а воспринимают животных, растения, реки и земли как участников отношений. Особенно важна ее мысль о практических плодах мировоззрения: «Коренные народы берегут природу, ведь нам известно, что мы ее часть» . Здесь книга сильна как критика колониального самодовольства Запада, но уязвима там, где рискует идеализировать незападные культуры. Богословский читатель должен принять вызов, но не обязан принимать романтическую схему. Все культуры повреждены грехом; однако западная христианская культура действительно часто нуждается в покаянии за то, что смешала Евангелие с имперской властью, экономической алчностью и презрением к земле.

Десятая глава завершает книгу не политической программой, а категорией благоговения. Рассказ о встрече с горной гориллой Муньиньей становится кульминацией: человек внезапно оказывается не хозяином сцены, а существом, которому позволено быть гостем. Уэбб пишет, что благоговение «способствует смирению и таким образом служит противоядием к антропоцентричной гордыне» . Это, возможно, самый богословски глубокий момент книги. Страх Господень в Библии не унижает человека, а возвращает ему истинное место; так и благоговение перед творением не уничтожает человеческое достоинство, а освобождает его от карикатурной самовлюбленности. Автор завершает мыслью о необходимости новой истории: человек должен перестать рассказывать о себе как о победителе природы и научиться видеть себя участником более великого земного нарратива .

Главная сила книги — в соединении научной компетентности, нравственной страстности и литературной выразительности. Уэбб пишет не сухой трактат, а интеллектуальное путешествие, где личные истории не ослабляют аргументацию, а показывают, как меняется сам исследователь. Ее критика антропоцентризма убедительна там, где она вскрывает предвзятость экспериментов, языка, образовательных схем и популярных эволюционных образов. Особенно ценна для богословского клуба ее настойчивая мысль: то, как человек видит себя относительно природы, определяет то, как он с ней поступает. Если мир — объект, его можно использовать; если мир — творение, соседство жизни и дар Божий, его разрушение становится духовной катастрофой.

Книга принесет наибольшую пользу пастырям, которые хотят говорить об экологии не как о модной политической теме, а как о вопросе греха, смирения, благодарности и ответственности. Она будет полезна студентам богословия, потому что заставит их заново продумать образ Божий, владычество, творение, воплощение и эсхатологию не в отрыве от земли, а внутри Божьего мира. Мирянам, ищущим интеллектуальных ответов, книга поможет увидеть, что забота о животных и природе не является сентиментальной добавкой к вере, а связана с фундаментальным вопросом о том, кем человек себя считает. Специалисты по церковной истории найдут здесь материал для критического анализа того, как античные, схоластические, просвещенческие и колониальные схемы переплетались с христианской риторикой и иногда искажали библейское свидетельство.

Конструктивная критика, однако, необходима. Уэбб недостаточно различает библейское учение и его исторические злоупотребления. Ее критика «иудеохристианской традиции» местами слишком обобщающая: она справедливо обличает антропоцентрическую эксплуатацию, но слабее видит внутреннюю антиантропоцентрическую линию самого Писания, где Бог заботится о Ниневии не только ради людей, но и ради «множества скота», где земля должна соблюдать субботу, где праведник милует жизнь скота своего, где Христос примиряет «все» на небе и на земле. Кроме того, автор иногда приближается к мировоззрению, в котором различие между человеком и другими существами становится почти подозрительным само по себе. Христианское богословие не обязано выбирать между гордыней исключительности и растворением человека в биологическом континууме. Оно может утверждать одновременно: человек действительно несет особое призвание как образ Божий, но это призвание является не правом на эксплуатацию, а крестной ответственностью служителя, садовника и священника творения.

Именно поэтому «Высокомерная обезьяна» важна не как готовая богословская система, а как сильный внешний пророческий раздражитель. Она не дает Церкви спокойно пользоваться языком господства, если этот язык оторван от смирения Христа. Она напоминает, что грех гордыни проявляется не только в отношениях между людьми, но и в отношении к земле, животным, лесам, океанам и будущим поколениям. Ее главный вопрос можно переформулировать богословски так: действительно ли человек, называющий себя образом Божьим, отражает Бога-Творца, Который любит созданный мир, или он отражает собственную падшую волю к обладанию? В этом вопросе и заключается подлинная ценность книги для богословского клуба.