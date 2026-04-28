Обзор книги «Малый алхимический свод» Альберта Великого

Книга, изданная по-русски под именем Альберта Великого как «Малый алхимический свод», или Libellus de Alchimia, принадлежит к тому типу средневековых сочинений, которые невозможно адекватно оценить, пользуясь современным разделением знания на богословие, философию, естествознание, ремесло и оккультную литературу. Для средневекового автора исследование минералов и металлов могло быть одновременно частью натуральной философии, практическим искусством, разновидностью моральной дисциплины и размышлением о той упорядоченности творения, источником которой является Бог. Имя Альберта Великого придает тексту особый вес: Альберт был доминиканским богословом, комментатором Аристотеля и энциклопедистом, стремившимся включить исследование природы в целостное христианское понимание мира. Вместе с тем вопрос об авторстве именно Libellus de Alchimia остается открытым. Современные издатели осторожно называют трактат приписываемым Альберту и датируют представленную в нем традицию концом XIII — началом XIV века; некоторые исследователи считают его одним из наиболее правдоподобных алхимических произведений, связанных с именем Альберта, другие допускают, что он был составлен учеником или позднейшим последователем, подражавшим его эмпирическому и дидактическому стилю. Поэтому корректнее говорить не о несомненно собственноручном произведении Альберта, а о тексте альбертианской традиции, возникшем в интеллектуальной среде высокой схоластики и вобравшем латинские переводы арабских алхимиков, аристотелевскую натурфилософию и западноевропейский лабораторный опыт. (Cambridge University Press)

Главный вызов, на который отвечает автор, заключается в необходимости доказать, что алхимия является не произвольной фантазией, не мошенническим способом окрашивания дешевых металлов и не пустой погоней за богатством, а истинным искусством, основанным на познаваемом порядке природы. Автору приходится вести спор сразу на нескольких фронтах. Он полемизирует со скептиками, отрицающими превращение металлов; с неумелыми практиками, принимающими поверхностное изменение цвета за сущностное преобразование; с компиляторами, скрывающими незнание за непонятными выражениями; с нетерпеливыми экспериментаторами, нарушающими последовательность операций; наконец, с нравственно несобранными людьми, которые разоряются вследствие жадности, пьянства или неспособности прекратить неудачный опыт. Метод аргументации соединяет ссылку на авторитеты, прежде всего Аристотеля, Авиценну, Гермеса, Гебера, Разеса и Арнольда, с наблюдением, аналогией, техническим опытом и настойчивым апеллированием к лично увиденному. Характерно заявление автора: «В этой моей книге не будет ничего такого, чего я не зрил бы собственными глазами». Эта формула не делает трактат научным в современном смысле, однако показывает, что его составитель стремится отличить проверяемую операцию от литературной легенды и воспринимает повторяемость опыта как важный признак достоверности.

Богословская рамка задается уже в «Предуведомлении». Трактат начинается словами: «Вся мудрость исходит от Господа нашего», после чего следуют очевидные библейские отзвуки книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Послания Иакова и Послания к Римлянам: Бог дарует мудрость, является сокровищницей знания, и все существует «от Него, через Него и в Нем». Исследование вещества тем самым помещается не вне религии, а внутри доктрины творения. Природа обладает порядком, потому что сотворена разумно; человеческий ум способен частично постичь этот порядок, потому что всякое разумение в конечном счете происходит от Бога. Автор просит о «частице божественного Духа», чтобы высвободить свет из мрака и привести заблуждающихся к истине. Однако далее обнаруживается существенная двусмысленность: язык духовного просвещения относится не к созерцанию Бога и не к спасению человека, а к овладению тайной трансмутации. Это типичный для алхимической литературы переход, при котором богословские понятия света, очищения, смерти, возрождения и совершенства становятся также терминами описания вещества. Читатель должен постоянно различать собственно христианское утверждение о Боге как источнике премудрости и образное употребление религиозного словаря применительно к лабораторному искусству.

Автобиографическая часть «Предуведомления» изображает автора странствующим исследователем. Он посещает города, замки и монастыри, беседует с учеными, изучает книги, расходует собственные средства и наблюдает разорение богатых людей, аббатов, епископов и каноников. Большинство прочитанных трактатов он объявляет бессмысленными и бесполезными, но не утрачивает надежды. В качестве методологического девиза приводятся слова Авиценны: «Возможно ли это? Но если этого не может быть, то каким образом этого не может быть?» Вопрос сформулирован примечательно: невозможность трансмутации нельзя просто предположить, ее следует обосновать через исследование природных причин. При этом найденная истина приписывается не только наблюдению, но и божественному содействию. Автор утверждает, что посредством вываривания, возгонки, растворения, перегонки, размягчения, обжига и сгущения убедился в возможности получения алхимических Солнца и Луны, то есть золота и серебра. Затем открытость вновь сменяется эзотеризмом: книгу следует скрывать от невежд, а тайну — передавать только достойным. Так возникает фундаментальное напряжение всего сочинения: автор обещает ясность в противоположность темноте прежних книг, но одновременно считает сокрытие знания нравственной обязанностью посвященного.

Первая глава развивает эту педагогическую задачу через каталог ошибок. Одни практики не знают первоначал искусства, другие пьянствуют, третьим недостает терпения, четвертые теряют летучее вещество из-за негерметичных сосудов, пятые чрезмерно ускоряют нагревание, перегонку или растворение. Ошибкой оказывается не только неверная теория, но и неустроенная жизнь самого делателя. Техническая работа требует воздержания, выдержки, финансовой обеспеченности, точности и способности переносить повторные неудачи. Особенно резко осуждаются ложные трансмутации: выбеливание меди добавлением серебра или нанесение окрашивающих веществ выдает изменение внешнего вида за изменение природы. Уже здесь устанавливается один из важнейших критериев трактата: истинный металл должен выдержать испытания огнем, ковкостью, плавкостью и устойчивостью цвета. Автор понимает, что визуального сходства недостаточно, хотя его критерии еще не способны провести современное различие между химическим элементом, сплавом и поверхностным соединением.

Вторая глава предлагает теоретическое основание искусства. Алхимия определяется как средство, посредством которого «пораженные порчей» металлы возрождаются, а несовершенное становится совершенным. Центральный тезис сформулирован в схоластической терминологии: «металлы отличаются друг от друга только своими акцидентальными формами, но отнюдь не эссенциальными». Все металлы предполагаются сущностно родственными, поскольку образуются из соединения серы и живого серебра, то есть ртути, в земном лоне. Различия между золотом, серебром, медью, оловом, железом и свинцом объясняются чистотой или испорченностью серы, характером земли, степенью смешения и продолжительностью природной «варки». Золото возникает из чистой красной серы и ртути, серебро — из чистой белой; медь понимается как золото с поврежденной серой, а свинец, согласно приписываемому Аристотелю выражению, называется «прокаженным золотом». Биологические аналогии — зачатие, материнское чрево, болезнь, проказа — не являются случайными украшениями. В них выражена мысль, что природа стремится к совершенству, но может не достичь его из-за неблагоприятной материи или среды. Алхимик не творит новую сущность из ничего, а врачует и ускоряет процесс, который сама природа осуществляет медленно.

Третья глава защищает истинность алхимии посредством наблюдаемых изменений цвета и состояния. Мышьяк может становиться черным, затем белым; медь желтеет при обработке каламином; свинец превращается в белый или красный продукт; ртуть и сера переходят из летучих форм в твердые. Главный аргумент строится по аналогии: если вода замерзает и вновь тает, а минералы возникают из общих первоначал, то вещество может быть возвращено к первоначальному состоянию и затем оформлено заново. Вторая половина главы превращается в устав делателя. Он должен хранить молчание, работать в скрытом и специально оборудованном помещении, учитывать время года, не ослаблять усердия, соблюдать порядок операций, пользоваться подходящей стеклянной или глазурованной посудой, избегать зависимости от князей и не начинать дела без достаточных средств. Последовательность — соединение, возгонка, сгущение, обжиг, растворение, перегонка и осаждение — имеет почти литургическую строгость: пропуск одной стадии разрушает целое. Здесь проявляется практический рационализм текста: успех объясняется не магическим словом, а контролем материала, времени, температуры и сосуда.

Главы с четвертой по девятую посвящены материальной инфраструктуре искусства. В четвертой определяется число печей в зависимости от объема работы и средств, описывается «печь философов» и защищенное от ветра место ее установки. Пятая рассматривает состав огнеупорной глины, устройство стен, диска, отверстий, тяги, поддува и треножника. Шестая кратко говорит о нескольких печах для возгонки, которые желательно ставить рядом ради постоянного наблюдения. Седьмая описывает перегонные печи и соответствующие сосуды. В оглавлении присутствует восьмая глава «О печах обливных», однако в данном русском издании после седьмой главы сразу следует девятая; следовательно, содержание восьмой главы либо утрачено в использованном источнике, либо выпало при подготовке издания. Девятая глава учит покрывать глиняные сосуды свинцовой глазурью, чтобы сделать их устойчивыми и непроницаемыми. Этот раздел важен не столько своими рецептами, сколько свидетельством технической культуры: автор хорошо понимает, что философская теория бесполезна без надежной аппаратуры, герметичности, регулируемой тяги и термостойких материалов.

Десятая глава вводит четыре «тинкториальных духа»: ртуть, серу, аурипигмент или мышьяк и нашатырь. Слово «дух» здесь не обозначает демоническое или ангельское существо; речь идет о летучем, активном и проникающем веществе. Эти начала должны придавать металлам белый или красный цвет, то есть приводить их к состоянию Луны или Солнца. Одиннадцатая глава определяет эликсир через аналогию с закваской: как малая доля закваски изменяет тесто, так небольшое количество правильно приготовленного состава должно преобразить значительную массу металла. Ртуть занимает первенствующее место как «источник и родитель всех металлов». Смысл этого блока состоит в переходе от общей теории происхождения металлов к учению об активных посредниках их изменения.

Двенадцатая глава перечисляет вспомогательные вещества: различные соли, квасцы, буру, винный камень, атраментум, зеленую медь, купорос, киноварь, свинцовые соединения, яичную скорлупу, уксус, мочу, кадмию, марказит и магнезию. Они не обладают самостоятельной тинкториальной силой, но служат очищению, растворению и подготовке металлов. Тринадцатая глава характеризует ртуть как плотную, подвижную жидкость и универсальную материю металлов; соединение ее с серой образует минеральные тела, а без нее, согласно тексту, невозможно золочение. Четырнадцатая описывает серу как затвердевшую «жирную землю» огненной и горючей природы. Пятнадцатая рассматривает аурипигмент как минеральную субстанцию, способную после очистки и возгонки выбеливать медь. Шестнадцатая сближает мышьяк с аурипигментом и различает его белую и красную разновидности. Семнадцатая различает природный и искусственный нашатырь. Сам он не сообщает красный или белый цвет, но облегчает растворение, проникновение и смешение иных веществ; в логике трактата он действует как невидимый посредник, не являясь конечной формой преобразования.

Восемнадцатая глава утверждает: «Универсальная соль есть ключ нашего искусства, потому что она отворяет и затворяет все вещи». Соль очищается растворением, фильтрацией, выпариванием и прокаливанием; ее роль заключается в раскрытии вещества для последующей обработки и в его закреплении. Девятнадцатая глава описывает получение насыщенной соляной воды и повторную обработку соли. Двадцатая посвящена щелочной соли, способной разрушать и очищать металлические окалины. Вместе эти главы показывают, что алхимический «ключ» имеет не только символическое значение: соли фактически выступают реагентами, изменяющими растворимость, чистоту и поверхность материалов. Однако философское истолкование их действия остается качественным и основанным на категориях теплого, холодного, сухого и влажного.

Двадцать первая глава рассказывает о выбеливании и растворении квасцов, которые используются для приготовления очищающих жидкостей и закрепления первоначал. Двадцать вторая посвящена атраментуму: черное вещество при обжиге приобретает красный цвет и затем служит красной тинктурой. Двадцать третья глава объясняет приготовление винного камня и обещает получение из него масла, растворяющего металлические окалины и способствующего соединению «духа и плоти». Двадцать четвертая рассматривает зеленую медь, получаемую воздействием уксусных паров на медные пластины, ее последующее окрашивание и очистительную функцию. Двадцать пятая описывает киноварь как соединение ртути и серы, представляющее для автора пример устойчивого красного вещества. Двадцать шестая дает несколько способов получения искусственного лазурита и неожиданно упоминает возможность компенсировать расходы его продажей, что показывает хозяйственную сторону лабораторной деятельности. Двадцать седьмая объясняет образование белого свинца на пластинах, помещенных над уксусом, двадцать восьмая — превращение белого свинца в сурик, а двадцать девятая — получение сурика из свинцовой окалины. Эта последовательность представляет целую небольшую технологию пигментов и соединений металлов. Даже там, где теория трансмутации ошибочна, описываются реальные изменения цвета, окисление, коррозия, испарение и образование новых веществ.

Тридцатая глава открывает систематический разбор основных операций. Возгонка определяется как улетучивание сухого вещества под действием огня с последующим оседанием на стенках сосуда. Автор различает интенсивность нагрева в зависимости от природы вещества и предупреждает, что загрязняющая сернистость может подниматься вместе с очищаемой субстанцией. Тридцать первая глава понимает обжиг как измельчение и освобождение тела от связывающей влажности и нечистой серы. Тридцать вторая определяет сгущение как возвращение жидкости в твердое состояние благодаря сухости огня. Тридцать третья дает особенно емкое определение: «Закрепление есть соответствующая мера закаливания летучего вещества в огне». Его задача — сделать изменение цвета и состояния постоянным, чтобы полученное вещество выдерживало испытание жаром. Тридцать четвертая глава рассматривает растворение как переход прокаленного тела в жидкость, благодаря которому скрытые свойства становятся явными и вещество может быть очищено перегонкой. Тридцать пятая определяет перегонку как подъем и последующее собирание паров, подчеркивая ее очистительную цель. Тридцать шестая описывает умягчение сухих и неплавких тел, без которого другое вещество не сможет проникнуть в их материю. Эти семь глав образуют наиболее стройную теоретико-технологическую часть книги: каждая операция имеет определение, цель, признаки завершенности и место в общей последовательности.

Тридцать седьмая глава применяет эту систему к «белоснежной ртути»: ртуть растирается, очищается, соединяется с солями и многократно возгоняется, пока не утратит первоначальную видимую индивидуальность. Тридцать восьмая описывает растворение, выбеливание и закрепление серы через последовательное кипячение, высушивание и возгонку. Тридцать девятая переносит аналогичную процедуру на аурипигмент, сороковая — на мышьяк, причем повторение операции должно привести к снежной белизне. Сорок первая посвящена очистке и возгонке нашатыря. Сорок вторая рассматривает огонь и отдает предпочтение углю перед дровами, поскольку уголь легче дозировать и он меньше дымит, позволяя наблюдать состояние сосуда. Здесь особенно заметна ремесленная наблюдательность автора: первый белый дым служит признаком повреждения посуды, и промедление означает потерю материала. Сорок третья дополняет учение о закреплении серы, мышьяка, ртути и нашатыря, соединяя собственные наставления с рецептами, приписанными Арнольду и другим мастерам.

В сорок четвертой главе стиль внезапно меняется. Технический учебник уступает место торжественной мистагогии. Очищенные вещества называются цветами, читатели — детьми, а лаборатория символически превращается в райский сад: «Я привел вас в сады Парадиза. Срывайте цветы, выращенные в райском саду». Автор обещает открыть «цветок цветов», «розу роз» и плод, венчающий все прочие плоды. Этот образный подъем не означает, что книга переходит к тайному учению о спасении души: следующая глава снова подробно говорит о закреплении порошков и проверке их огнем. Тем не менее риторика показывает, что окончательное соединение и устойчивость вещества воспринимаются как откровение скрытого порядка творения. Алхимическая операция становится подобием возвращения распавшейся материи к гармоническому единству.

Сорок пятая глава излагает способы закрепления порошков, их смешения с металлами и проверки полученного состава на углях или раскаленной пластине. Важнейшим признаком успеха считается отсутствие дыма и устойчивость к огню. Сорок шестая рассматривает растворение закрепленных духовных начал посредством масла винного камня, нашатырных растворов или длительного воздействия влажности. Сорок седьмая посвящена приданию раствору красного цвета при помощи жидкости из атраментума и предупреждает, что преждевременная перегонка уничтожит красноту. Сорок восьмая описывает два вида перегонки воды — сухим и влажным теплом — и способы возвращения растворенного вещества в твердое состояние. Сорок девятая говорит о нисходящей перегонке масел из растительного, древесного или минерального сырья. Пятидесятая кратко сводит сгущение растворов к действию теплоты и сухости, при котором появляются белые или красные слои. В этих главах теория цвета достигает кульминации: белое обозначает серебряное совершенство, красное — золотое, а устойчивость окраски принимается за свидетельство глубокого преобразования.

Пятьдесят первая глава возвращается к золоту и серебру и описывает их прокаливание и растворение; золотые растворы должны служить для красного превращения, серебряные — для белого. Пятьдесят вторая объясняет устройство реторты и правила ее постепенного охлаждения. Пятьдесят третья рассматривает обжиг прочих металлов, очистку пластин соляной водой и повторное прокаливание. Пятьдесят четвертая применяет эти приемы к меди, которую доводят до распада, размалывают, промывают и вновь обжигают, рассчитывая в итоге придать ей сереброподобную белизну. Пятьдесят пятая глава учит соединять металлические окалины в чистую и твердую массу. Важной оказывается мысль, что тинкториальная субстанция должна сначала стать растворимой и лишь потом соединяться с телом: подобно капле красного вина, окрашивающей воду, малая доля активного начала должна проникнуть в большой объем материи. Пятьдесят шестая, названная «наипервейшей из операций», предлагает соединение белой ртути, серы, мышьяка и серебра, из которого должна возникнуть тинктура, способная преобразовать железную руду или очищенную медь. Пятьдесят седьмая завершает книгу итоговым рецептом белой и красной трансмутации. Сначала создается белая кристаллоподобная субстанция, затем к ней добавляется красный компонент; финальное объяснение снова возвращается к четырем элементам и единству земли, воды, воздуха и огня. Серебро связывается с присоединением воды, золото — с огнем. Конец трактата поэтому не просто подводит технологический итог, но возвращает читателя к космологическому замыслу: совершенное тело возникает тогда, когда раздельные качества приведены к неразличимому и устойчивому единству.

Наибольшую пользу книга способна принести историкам средневековой науки, исследователям рецептурной литературы, специалистам по истории химической техники и студентам, изучающим взаимодействие христианства с натуральной философией. Для них особенно ценны описания печей, сосудов, фильтрации, возгонки, перегонки, прокаливания, пигментов и признаков успешного опыта. Историк богословия увидит здесь не систематическое учение Церкви, а документ религиозной культуры, в которой исследование природы начинается молитвой и мыслится как чтение сотворенного Богом мира. Пастырям и образованным мирянам книга может помочь отказаться от двух одинаково упрощенных представлений: будто средневековое христианство отвергало всякое опытное изучение природы или, напротив, будто алхимическая религиозная образность была уже готовой формой современной химии. Для студентов богословия труд полезен как упражнение в различении уровней речи: «дух», «очищение», «воскресение», «свет», «тайна» и «совершенство» в одном месте имеют христианское значение, в другом — техническое, а иногда сознательно удерживаются на границе между двумя значениями. Практическим руководством современному читателю книга быть не должна: содержащиеся в ней операции с ртутью, мышьяком, свинцом, аурипигментом и агрессивными растворами чрезвычайно токсичны и представляют интерес исключительно как исторический материал.

Сильнейшая сторона трактата — редкое сочетание космологической цельности и конкретности. Автор не ограничивается обещанием философского камня, но говорит о стоимости работы, вентиляции, качестве глины, герметичности сосуда, режиме огня, последовательности стадий и критериях неудачи. Особенно убедительны его предупреждения против поспешности и самообмана. Он понимает, что окрашенная медь еще не стала серебром, что добавление благородного металла к неблагородному не доказывает трансмутации, что плохой сосуд способен погубить правильный процесс и что единичный удачный внешний эффект нуждается в испытании. Язык трактата сравнительно прям, а структура последовательно ведет от ошибок и теории металлов через оборудование и вещества к операциям и итоговой тинктуре. Именно ясность и практическая организованность объясняют высокую оценку Libellus de Alchimia историками алхимии и его распространение в рукописной традиции. (Cambridge University Press)

Не менее значима нравственная антропология труда. Алхимик должен быть терпеливым, трезвым, молчаливым, точным, финансово ответственным и свободным от зависимости перед власть имущими. Материя не покоряется человеку, утратившему внутренний порядок. Хотя эта этика подчинена сомнительной цели металлической трансмутации, в ней присутствует серьезное понимание дисциплины познания: истина требует времени, повторения и готовности признать ошибку. Автор не обещает легкого обогащения, а, напротив, неоднократно напоминает о разорившихся искателях. Его лаборатория является школой внимания, в которой небрежность, тщеславие и нетерпение получают материальное наказание.

Главная слабость книги состоит в том, что наблюдение и проверка не освобождаются от неверной онтологической схемы. Из реальных превращений соединений, пигментов и поверхностей автор заключает, что все металлы обладают одной сущностью и различаются лишь акцидентальными формами. Но изменение цвета, плавкости или ковкости не доказывает превращения одного химического элемента в другой. Аналогия с водой и льдом ошибочно переносится с фазового перехода одного вещества на переход между различными металлами. Автор иногда распознает фальшивое серебрение, но в других местах сам принимает устойчивый сплав или окрашенное соединение за золото и серебро. Его апелляция к опыту поэтому остается избирательной: опыт толкуется внутри заранее принятой серно-ртутной теории, а не используется для ее принципиальной проверки.

Неубедительна и работа с авторитетами. Изречения Аристотеля, Гермеса, Гебера, Авиценны и Разеса нередко приводятся без точного контекста, а некоторые сочинения, на которые ссылается трактат, сами принадлежат псевдоэпиграфической традиции. Автор способен истолковать возражение Аристотеля против изменения видов так, чтобы оно подтверждало возможность возвращения металла к первоматерии. Такая аргументация напоминает не строгую демонстрацию, а согласование авторитета с заранее желаемым выводом. Несогласие объясняется недостатком знания, неудачный опыт — ошибкой исполнителя, а удачный внешний эффект — истинностью искусства. При подобной системе теория рискует стать неопровержимой: любое отрицательное свидетельство можно отнести к недостаточной чистоте, неверному огню, плохому сосуду или отсутствию терпения.

С богословской точки зрения особенно проблематично почти бесшовное соединение божественного откровения с уверенностью в трансмутации. Молитва о Святом Духе сама по себе вполне естественна для средневекового христианского автора, начинающего интеллектуальный труд. Однако текст временами говорит так, будто техническая находка имеет статус духовного просвещения, а сокрытая лабораторная процедура является «тайной тайн». Между благодатным знанием Бога и ремесленным знанием вещества не проводится достаточного различия. Упоминание имени Иисуса Христа перед рецептом не освящает автоматически ни сам рецепт, ни экономические цели делателя. Христианская доктрина творения действительно позволяет исследовать природу, но не гарантирует истинности каждой натурфилософской гипотезы. В книге почти отсутствуют размышления о нравственной цели получения золота, об опасности сребролюбия, о справедливости обращения искусственного металла и об ответственности за возможный обман. Предписание хранить тайну объясняется защитой искусства от глупцов и завистников, но оно также освобождает знание от открытой проверки и создает элитарную атмосферу, легко совместимую с манипуляцией.

Следует критически оценить и само русское издание. Оно дает читателю текст без развернутого историко-филологического введения, которое объясняло бы спорность авторства, рукописную традицию, происхождение латинской редакции и значение имен, приписываемых древним и арабским мудрецам. В оглавлении имеется глава восьмая, но в основном корпусе она отсутствует; встречаются многочисленные опечатки, поврежденные латинские формы, странные разрывы слов и очевидные следы небрежного распознавания или набора. Скобки переводчика и восстановленные слова не сопровождаются достаточным аппаратом. В результате современный читатель может принять позднюю компиляцию за бесспорно аутентичный труд канонизированного учителя Церкви, а редакционные ошибки — за особенности оригинала. Для академического использования это издание необходимо сопоставлять с критическими исследованиями и латинской традицией.

При всех оговорках «Малый алхимический свод» остается ярким и интеллектуально значительным памятником. Его ценность заключается не в подтверждении реальности металлической трансмутации и не в поиске скрытого эзотерического христианства, а в возможности увидеть средневековый разум в работе. Здесь схоластические категории сущности и акциденции встречаются с печью и тиглем, библейская доктрина премудрости — с рецептами солей и пигментов, почтение к авторитету — с требованием наблюдать собственными глазами, а религиозная надежда на очищение — с физическим очищением вещества. Книга демонстрирует одновременно плодотворность и границы такой картины мира. Плодотворность проявляется в убеждении, что природа упорядочена, доступна исследованию и требует дисциплинированного труда. Граница обнаруживается там, где богословская уверенность, философская аналогия и лабораторный эффект взаимно подтверждают друг друга, не допуская радикальной проверки исходной теории. Именно поэтому трактат заслуживает внимательного чтения богословским клубом: он учит не только понимать средневековую алхимию, но и различать веру в Творца, метафизическое истолкование природы, эмпирическое наблюдение и человеческое желание увидеть в опыте то, что исследователь заранее надеялся найти.