Обзор книги Нарчизо Иралы «Владеть умом и чувствами»

Труд известного испанского богослова, педагога и психотерапевта, члена Общества Иисуса Нарчизо Иралы «Владеть умом и чувствами», оригинальное название которого звучит как «Control cerebral y emocional», представляет собой уникальное явление на стыке католической аскетической традиции и западноевропейской психологической науки середины двадцатого века. Историко-богословский контекст создания этой книги тесно связан с послевоенным кризисом европейского сознания, когда секуляризация, стремительный технический прогресс и пережитые антропологические катастрофы привели к невиданному росту пограничных психических расстройств, неврозов, экзистенциального вакуума и духовной дезориентации среди верующих. Христианская мысль того времени столкнулась с серьезным вызовом: традиционные пастырские методы, зачастую сводившиеся к сугубо морализаторским наставлениям или призывам к волевому подавлению греховных помыслов, оказывались неэффективными перед лицом глубоких психосоматических нарушений и ментального истощения современного человека. Автор, будучи высококвалифицированным иезуитом, предпринял смелую и методологически выверенную попытку интегрировать классическую католическую духовность, укорененную в Духовных упражнениях святого Игнатия Лойолы, с новейшими для его эпохи открытиями эмпирической психологии, физиологии и психотерапии, в частности, с клиническим методом швейцарского доктора Роже Виттоза. Главная богословская проблема, которую стремится разрешить отец Нарчизо, заключается в преодолении трагической разорванности между духом, душой и телом падшего человека, которая проявляется в неспособности контролировать собственный разум, навязчивых страхах, депрессивных состояниях и духовной сухости. Основной метод аргументации Иралы базируется на синергетическом подходе, где благодать не уничтожает природу, но исцеляет и совершенствует ее, а значит, для полноценного раскрытия духовной жизни человека необходима предварительная и сопутствующая психогигиеническая реэдукация — переобучение механизмов восприятия, внимания, воли и аффективности под руководством просвещенного верой разума.

Развивая свою концепцию, автор начинает повествование с глубокого анализа антропологических оснований человеческого счастья, проводя строгую демаркационную линию между ложными суррогатами и подлинным внутренним миром. В начальных разделах своего труда Ирала убедительно доказывает, что современная цивилизация совершает роковую ошибку, отождествляя счастье с мимолетными чувственными удовольствиями, безудержными развлечениями или социальным конформизмом, которые лишь усугубляют внутреннюю пустоту и приводят к духовному пресыщению. Подлинное же счастье, согласно иезуитскому богословию, обладает онтологической стабильностью и является результатом гармоничного упорядочивания всех сил души вокруг ее Творца. В подтверждение этой мысли Ирала приводит выразительное свидетельство человеческой души, обретшей истинный ориентир: «До сих пор я не знала, что значит думать, чувствовать и желать по собственной воле. Я жила чужой жизнью, рабыней социальных условностей. Наконец, в этом уединении и физической немощи я нашла себя и начинаю быть глубоко счастливой». Этот экзистенциальный опыт показывает, что внешние скорби и телесные ограничения часто становятся тем благодатным горнилом, в котором разрушаются оковы ложного эгоцентризма и начинается подлинное самопознание. Настаивая на том, что стремление к счастью заложено в саму природу человека Богом и имеет сверхъестественную телеологию, автор подчеркивает: «Счастье спокойно и сосредоточенно. Оно бежит от суеты и избыточного беспорядка. Оно дается в самой глубине разумного существа и состоит в том внутреннем сознании полного удовлетворения, основанного на невозмутимом мире, которое поглощает все наше мышление и желание». Таким образом, тишина ума и покой чувств провозглашаются необходимыми условиями для созерцания Божественной реальности.

Переходя от дефиниции счастья к конкретным механизмам функционирования человеческой психики, отец Нарчизо подробно раскрывает дуалистическую природу ментальной активности, разделяя ее на воспринимающий (рецептивный) и излучающий (эмиссионный) режимы работы. Центральная терапевтическая и аскетическая идея автора заключается в том, что большинство современных нервных истощений, психосоматических заболеваний и духовных кризисов проистекают из катастрофического дисбаланса, при котором излучающий разум человека находится в состоянии непрерывной, хаотичной и неконтролируемой гиперактивности, в то время как способность к чистому, пассивному и благодарному восприятию бытия оказывается практически атрофированной. В качестве радикального лекарства от этого недуга Ирала предлагает оригинальную систему переобучения воспринимающего сознания через простейшие, но глубокие упражнения по развитию осознанных визуальных, аудиальных и тактильных ощущений. С богословской точки зрения этот процесс представляет собой не что иное, как аскетическое возвращение человека в реальность настоящего момента, поскольку именно в «здесь и сейчас» разворачивается действие Божественного Промысла, тогда как греховные помыслы, уныние и тревога всегда паразитируют либо на фантомах прошлого, либо на иллюзиях будущего. Научить человека видеть предмет во всей его объективной данности без мгновенного наслоения субъективных интерпретаций и страхов — значит вернуть ему первозданную чистоту взгляда на Божие творение.

Продолжая логическое развитие своей мысли, исследователь переходит к феномену совершенного внимания, или концентрации, противопоставляя его пагубному состоянию ментального рассеяния, которое в восточной и западной монашеских традициях традиционно соотносится с грехом нерадения и блуждания ума. Рассеянность ума Ирала трактует не просто как невинную слабость, но как серьезную утечку ментальной и духовной энергии, существенно снижающую эффективность любого интеллектуального труда и делающую невозможной глубокую, сосредоточенную молитву. Детально анализируя причины дефектного внимания, среди которых видное место занимают поспешность, многозаботливость и подсознательные эмоциональные конфликты, автор предлагает практические методики внешней и внутренней концентрации. Особое внимание в контексте молитвенной практики уделяется функции удержания и сохранения духовных сокровищ в памяти. Автор настойчиво подчеркивает, что духовные озарения, благодатные утешения и благие намерения, полученные во время медитации, легко утрачиваются, если верующий не приучает свой разум фиксировать их и возвращаться к ним в течение дня, формируя тем самым устойчивые навыки христианского умозрения.

Естественным продолжением дисциплины ума в системе Иралы выступает воспитание и терапевтическое использование воли как высшей управляющей способности человеческой души. В эпоху, отмеченную массовой апатией, нерешительностью и параличом волевых качеств, которые в богословии классифицируются как проявления уныния, автор предлагает строго структурированную программу реабилитации воли, опирающуюся на два фундаментальных столпа: иерархию мотивов и систематичность действий. Воля, по мнению мыслителя, не является слепой изолированной силой; она тесно связана с интеллектом и приводится в движение только тогда, когда разум предлагает ей по-настоящему благородные, высокие и экзистенциально значимые мотивы. Переходя от умозрительного признания ценностей к их практическому воплощению, Ирала требует от человека совершения малых, регулярных, подчас незаметных, но сознательных и доведенных до конца волевых актов, что напрямую созвучно игнатианскому принципу преодоления себя ради вящей славы Божией. Через эту кропотливую повседневную работу происходит постепенное исцеление хронической нерешительности, и человеческая воля обретает утраченную способность быть верным орудием Божественной воли.

Особое место в рецензируемом труде занимает подробный разбор аффективной сферы человеческого бытия, где автор демонстрирует глубокое понимание психосоматического единства человеческой природы. Ирала подробно классифицирует эмоции, разделяя их на позитивные, такие как любовь, доверие и радость, которые оказывают мощное созидательное и исцеляющее воздействие на тело и дух, и негативные деструктивные аффекты. Пастырская и терапевтическая методология контроля над эмоциями, разработанная автором, включает в себя сложную многоуровневую систему, которая начинается с недопущения пертурбационной, разрушительной идеи в фокус сознания, продолжается через выявление и когнитивное изменение скрытых ложных предпосылок и увенчивается волевым культивированием противоположного благородного чувства. Важнейшим практическим вкладом Иралы в христианскую психологию является его утверждение о необходимости сознательного изменения внешнего, поддающегося контролю выражения лица и тела: улыбка, выпрямление осанки, замедление жестов и регуляция дыхания способны по принципу обратной связи трансформировать внутренний эмоциональный ландшафт, переводя душу из состояния гнева или уныния в состояние мира и благодарения.

Последовательно применяя свои теоретические наработки к конкретным экзистенциальным и пастырским проблемам, отец Нарчизо обращается к таким сложнейшим темам, как интеграция сексуальности в структуру целостной личности, управление аффективностью и преодоление гнева, страха и печали. В вопросах психологии пола автор решительно отвергает как пуританское, репрессивное подавление естественных инстинктов, ведущее лишь к тяжелым неврозам и духовному лицемерию, так и секулярную вседозволенность, разрушающую целостность человека. Сексуальная сфера, по Ирале, должна быть гармонично интегрирована в общую архитектонику личности и подчинена высшему закону жертвенной и ответственной любви, преображаясь из слепой биологической силы в пространство межличностного дарения. Анализируя такие разрушительные страсти, как гнев, страх и уныние, исследователь показывает их психосоматические корни, связывая их с эгоцентрической фиксацией на собственных ущемленных интересах или с элементарным нервным истощением. Каждая из этих страстей требует не просто морального осуждения, но терапевтического лечения через переключение внимания на объективные духовные ценности и укрепление доверия к Божественному Промыслу.

Одним из самых блестящих и непреходящих по своей значимости разделов книги является практический синтез, посвященный преодолению религиозных навязчивостей, обсессий и феномена скрупулезности, который на протяжении веков терзал души многих подвижников и мирян. Скрупулезность, выражающаяся в непрестанном, болезненном поиске греха там, где его нет, в паническом страхе совершить ошибку при исповеди и в постоянных сомнениях относительно собственного спасения, решительно демистифицируется Иралой. Автор с академической точностью доказывает, что в подавляющем большинстве случаев скрупулезность является симптомом глубокого психоневроза, а не признаком высокой или утонченной духовной жизни, как ошибочно полагают сами страждущие. Предлагая пастырские и психологические средства исцеления этого духовного паралича, отец Нарчизо настаивает на абсолютном, слепом послушании духовному наставнику и на необходимости решительного перехода к практическим действиям вопреки навязчивым сомнениям. В рамках этой терапии автор формулирует важнейший аскетический и психологический закон: «Действовать вопреки сомнениям или против своего стремления к абсолютной безопасности — это такое недомогание, которое стоит претерпеть; оно входит в замысел Божий, поскольку служит человеку для преодоления его внутреннего смятения и приближает его к норме». Это утверждение освобождает верующего от тирании перфекционизма и возвращает его на путь упования на милосердие Божие.

Логическим и физиологическим базисом для успешного осуществления всей предложенной программы реэдукации души является детально разработанная Иралой культура отдыха и расслабления. Немалое пространство в книге отведено искусству правильного сна, преодолению хронической усталости и освоению техник ритмического дыхания и мышечной релаксации. Богословское измерение этой темы раскрывает глубокое христианское понимание человеческого тела как храма Святого Духа, требующего благоговейного, разумного и ответственного отношения, исключающего как греховное потворство плоти, так и неразумное, разрушительное подвижничество. Умение вовремя и правильно отдыхать, снимать мышечные зажимы и восстанавливать нервную энергию провозглашается автором формой христианского смирения, признанием тварной ограниченности человеческой природы и актом доверия Богу, Который поддерживает бытие мира и в те часы, когда человек спит. Ритмическое дыхание и физиологическое расслабление интегрируются Иралой в общую структуру духовной жизни, подготавливая психосоматический субстрат человека к более качественному совершению умной молитвы и созерцанию.

Кульминацией и высшей телеологической точкой всей психотерапевтической и аскетической системы Нарчизо Иралы является учение о выборе и стяжании высшего жизненного идеала, без которого любые психологические техники контроля над умом и чувствами остаются лишь бесплодным ментальным фитнесом. Всестороннее исцеление психики, упорядочивание аффектов и укрепление воли нужны автору не сами по себе, а как подготовка пространства души для всецелого служения высшей Сверхреальности. Формулируя критерии подлинного, неложного идеала, способного полностью интегрировать человеческую личность и дать ей неиссякаемый источник жизненной энергии, иезуитский богослов пишет: «Идеал или смысл собственной жизни не должен вступать в противоречие с общим благом. То есть он должен предполагать трансцендентную цель, доступ к которой открывается исключительно через духовное измерение человека, без которого невозможно достичь окончательного равновесия». Для автора, глубоко укорененного в католической христоцентричной мистике, этот Идеал идеалов имеет конкретное Лицо, Сверхличность и Спасителя, что выражается в лаконичной и пламенной формуле: Идеал идеалов — это Христос, наш Царь. Именно в полном подчинении своей жизни Христу, в сораспятии Ему и соучастии в Его Царстве человек обретает окончательное психосоматическое и духовное исцеление, где психотерапия растворяется в сотериологии, а человеческие усилия увенчиваются действием Божественной благодати.

Аналитическая оценка целевой аудитории данного фундаментального труда позволяет утверждать, что книга Нарчизо Иралы способна принести неоценимую пользу самым разным категориям читателей в рамках церковной ограды и за ее пределами. В первую очередь этот труд является незаменимым практическим руководством для пастырей Церкви и духовников, регулярно сталкивающихся в таинстве исповеди и в ходе духовного руководства с феноменами скрупулезности, религиозных навязчивостей, депрессий и духовного уныния своих чад. Книга вооружает священнослужителя необходимым инструментарием для четкого различения духовных кризисов, требующих аскетического руководства, и собственно психических патологий, нуждающихся в медицинской и психологической коррекции. Кроме того, данная монография крайне полезна для студентов богословских факультетов и специалистов по христианской антропологии, поскольку предлагает блестящий образец корректного, нередукционистского синтеза веры и научного знания. Наконец, книга ориентирована на широкий круг мыслящих мирян, ищущих интеллектуально честных и практически реализуемых ответов на вызовы современной цивилизации, страдающих от экзистенциальной тревоги, хронической усталости и невротических срывов, но желающих преодолеть эти недуги, не выходя из пространства святоотеческой и церковной традиции.

Проводя взвешенный критический анализ рецензируемого произведения, необходимо прежде всего указать на его несомненные и выдающиеся сильные стороны, обеспечившие книге статус лонгселлера, выдержавшего более сотни изданий и переведенного на множество языков мира. Главное достоинство труда Иралы заключается в поразительном балансе между строгостью академического богословия и высочайшей практической применимостью предложенных методик. Автору удалось перевести сложнейшие принципы игнатианской духовности и аскетического трезвения на язык современной психологии, сделав их доступными и понятными для человека, далекого от монастырского уединения. Огромной заслугой отца Нарчизо является дестигматизация психических расстройств в церковной среде: он убедительно показал, что невроз или обсессия — это не свидетельство порочности или сознательного греха, а болезнь ума и нервной системы, требующая сострадания, правильного понимания и специфического лечения. Интеграция телесного уровня — через дыхание, осанку и расслабление — в процесс духовного делания возвращает христианской антропологии ее первоначальный библейский холизм, противостоящий латентному манихейству и спиритуализму, столь часто искушавшему христианскую мысль.

Вместе с тем, сохраняя должную академическую объективность, невозможно обойти молчанием и определенные слабые места аргументации автора, а также некоторые концептуальные ограничения, обусловленные эпохой написания книги. С высоты современного развития богословской науки и христианской психологии заметно, что Ирала порой грешит чрезмерно механистическим, почти детерминистским подходом к человеческому мозгу и психике, что было характерно для физиологии середины двадцатого века. Это приводит к некоторому упрощению сложнейших духовных феноменов; в частности, автор склонен сводить глубокие мистические переживания, богооставленность и состояние, описываемое святым Иоанном Креста как «Темная ночь души», к тривиальному нервному истощению или дефектам концентрации внимания, что существенно обедняет понимание таинственных путей Божественного педагогического воздействия на человека. Кроме того, в предложенной системе упражнений по саморегуляции и реэдукации воли присутствует едва уловимый оттенок скрытого семипелагианства — создается впечатление, что человек при помощи правильных психотехник и упорных тренировок может почти гарантированно обеспечить себе душевный покой и победу над страстями, что требует более отчетливого богословского уравновешивания учением об абсолютной суверенности и незаслуженности Божественной благодати, без которой никакие человеческие усилия не способны совершить подлинное преображение падшего естества.

В заключение необходимо подчеркнуть, что книга отца Нарчизо Иралы «Владеть умом и чувствами» остается выдающимся памятником христианской мысли, сохранившим свою актуальность и терапевтическую силу для участников богословского клуба и всего христианского сообщества двадцать первого века. В эпоху, когда мир стал еще более шумным, агрессивным и фрагментированным, призыв иезуитского подвижника к обретению тишины, осознанности и укорененности в Боге звучит с новой, пророческой силой. Предложенный автором синтез науки и веры наглядно демонстрирует, что истинное психическое здоровье и подлинная святость не противоречат друг другу, но являются взаимодополняющими аспектами восстановления первозданной целостности человека, призванного к вечной жизни и общению со своим Творцом. Труд Иралы помогает преодолеть страх перед сложностью собственного внутреннего мира и указывает надежный, проверенный временем путь от хаоса мыслей и чувств к глубокому, невозмутимому миру во Христе Иисусе.