Обзор книги Нормы Уиткомб «Эти таинственные динозавры»

Появление на свет научно-популярного и религиозно-просветительского пособия Нормы Уиткомб «Эти таинственные динозавры», изданного в русском переводе в 1997 году, обусловлено важными переменами в ландшафте христианской педагогики и апологетики конца двадцатого века. Историко-богословский контекст создания этой книги неразрывно связан с развитием младоземельного креационизма и стремлением верующих исследователей предложить альтернативный взгляд на палеонтологию, способный защитить буквальное понимание библейского повествования перед лицом доминирующей эволюционной парадигмы. Главная проблема и богословский вызов, которые пытается разрешить автор, заключаются в преодолении кажущегося противоречия между существованием в геологической летописи гигантских ископаемых рептилий и коренными положениями библейского шестоднева. Уиткомб стремится демистифицировать образ динозавров, изъять их из эволюционного нарратива о миллионах лет и органично вписать в рамки библейской истории — от момента первоначального сотворения мира до эпохи Великого потопа и последующего изменения климата. Основной метод аргументации автора базируется на сочетании строгого буквализма в толковании Священного Писания, пресуппозициональной апологетики и широкого привлечения зоологических и морфологических аналогий из современного животного мира для объяснения логистики и биологии допотопной биосферы. Личный и профессиональный опыт Нормы Уиткомб, выросшей в христианской семье в Кингстоне, получившей степени бакалавра гуманитарных наук в Хьюстонском колледже и магистра педагогики, а также проработавшей много лет учителем в государственных и частных христианских школах и на миссионерском поле Филиппин , позволил ей выработать уникальный, педагогически выверенный язык, который делает сложные палеонтологические концепции доступными для детского восприятия и одновременно методологически полезными для родителей и учителей.

Обращаясь к детальному разбору содержания книги, необходимо проследить логику развития мысли автора, которая разворачивается в рамках пяти последовательных частей. В первой части, посвященной происхождению динозавров , автор в первой главе прямо постулирует, что эти существа являются неотъемлемой частью Божьего творения. Согласно библейской хронологии, принятой креационистами, примерно десять тысяч лет назад Бог создал окружающий нас мир из ничего , вдохновив Моисея записать фундаментальную истину, гласящую: «В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Уиткомб подчеркивает, что Библия выступает самым достоверным источником познания, в то время как научные гипотезы изменчивы и подвержены пересмотру с каждой новой палеонтологической находкой. В качестве ключевого текстологического доказательства соприсутствия динозавров в библейской истории автор приводит описание из книги Иова, где Бог указывает на некое сильное и мускулистое существо, называемое в русском переводе бегемотом, которое исследователи-креационисты отождествляют с крупнейшим сухопутным динозавром. Отмечая морфологическое разнообразие отряда, включавшего как гигантов, так и мелких представителей размером с индюка, вроде компсогната , автор указывает на пределы научного познания: по костям невозможно определить окраску шкуры, точно так же, как невозможно было бы вообразить полосы зебры, имея перед глазами лишь голый скелет. Все эти существа имели общую рептильную, холоднокровную природу, завися от температуры окружающей среды, в отличие от теплокровного человека, созданного Богом с постоянной температурой тела. Во второй главе подробно раскрывается история того, как динозавры получили свои имена в европейской науке. Около ста пятидесяти лет назад британский ученый Ричард Оуэн на основании гигантских костей ввел термин «Динозаврия», что по-гречески означает «ужасная ящерица». Уиткомб объясняет международные правила латинской и греческой номенклатуры, приводя в пример трицератопса как «трехрогую голову» и дейнохира как «ужасную руку» с тридцатисантиметровыми когтями. Лингвистический экскурс дополняется именами в честь университетов, как йелеозавр , или мест находок, как аламозавр , после чего автор возводит традицию таксономии к праотцу Адаму. Будучи умнейшим человеком, Адам нарек и запомнил имена по меньшей мере восьми тысяч шестисот птиц и пяти тысяч пятисот млекопитающих , хотя первоначальный общечеловеческий язык был безвозвратно утерян во время суда у Вавилонской башни. Важным догматическим акцентом первой части становится утверждение, что, несмотря на грозное наименование, Бог сотворил динозавров совершенными и «хорошими весьма», и в первозданном мире до грехопадения животные подчинялись Божьей воле и не убивали друг друга.

В третьей и четвертой главах первой части автор проводит жесткую демаркационную линию между человечеством и животным миром. Опровергая школьные учебники, Троицкий и Уиткомб солидаризируются в критике эволюционных изображений обезьяноподобных «первобытных людей», доказывая, что эти рисунки — лишь плод идеологизированного воображения художников, не имеющий под собой реальной костной основы, в отличие от анатомически точных реконструкций скелетов динозавров. Эволюционная антропология оценивается автором как сознательное и опасное отрицание духовной истины о сотворении человека по образу Божьему. Между людьми и животными лежит непреодолимая интеллектуальная и духовная пропасть : только человек обладает самосознанием, совестью, способностью осмыслять прошлое, планировать будущее и поклоняться своему Творцу. Четвертая глава полностью посвящена феномену окаменелостей , которые автор определяет как четкие отпечатки организмов, возникшие в результате мгновенного погребения под слоями ила или лавы до начала процесса разложения. Проводя историческую ретроспективу от первых находок Мэри и доктора Гидеона Мантелл в 1822 году до современной работы палеонтологов , Уиткомб объясняет, почему сегодня мертвые животные не превращаются в окаменелости, уничтожаясь хищниками и бактериями. Лапидарный вывод автора гласит, что миллиарды ископаемых остатков сформировались во время Великого потопа и служат грозным экзистенциальным напоминанием о Божьем суде над человеческим грехом, согласно сотериологическому принципу: «Возмездие за грех смерть».

Вторая часть книги предлагает читателю подробную панораму различных видов динозавров , разделенных на гигантских, необычных, морских и воздушных рептилий. Пятая глава открывается описанием диплодока, чье имя означает «двойная балка» из-за биомеханического баланса тридцатиметрового тела, длинной шеи и хвоста. Автор подробно описывает его карандашеобразные зубы, приспособленные для поедания водорослей и мягкой растительности , и уникальное носовое отверстие на макушке, позволявшее ему передвигаться по дну глубоких озер наподобие подводной лодки. Вслед за ним описывается сорокатонный апатозавр , чьи массивные мускулистые ноги оставляли следы, в которых мог бы усесться ребенок. Не имея зубов для пережевывания, апатозавр, подобно современным крокодилам и птицам, заглатывал крупные камни-гастролиты для перемалывания пищи в желудке. Автор подчеркивает социальный инстинкт этих гигантов, передвигавшихся стадами и защищавших детенышей в середине строя. Градация великанов продолжается восьмидесятитонным брахиозавром высотой в пятнадцать метров , девяностотонным ультразавром и сейсмозавром, или «потрясателем земли», обнаруженным в 1985 году. Завершает главу описание тираннозавра рекса — «царя жестоких ящериц» , пятиметрового хищника с двухметровой головой и шестьюдесятью кинжалообразными зубами величиной с банан , которые регенерировали по принципу устройства челюстей современных акул.

Шестая глава вводит читателя в мир узкоспециализированных и морфологически необычных динозавров. Десятитонный трицератопс описывается как травоядный «бронированный танк», защищенный пятнадцатисантиметровым костяным воротником и тремя рогами. Анатомические парадоксы продолжаются на примере стегозавра, или «искривленной ящерицы» , чей костяной ряд пластин выполнял терморегуляторную функцию , а метровые хвосты с четырьмя шипами служили грозным оружием. Обладая гигантским телом весом до десяти тонн, стегозавр имел крошечный мозг весом всего девяносто грамм , который компенсировался тазовым нервным сплетением — «вторым мозгом», управлявшим движением задних конечностей. Далее автор описывает куполообразного пахицефалозавра со сплошным костяным наростом на черепе , а также обширное семейство утконосых динозавров, обладавших сложнейшими дентальными батареями из тысячи двухсот зубов, расположенных в четыре ряда. Внутренние трубочки в их черепных гребнях выполняли функции резонаторов для подачи сигналов, органов обоняния и резервуаров для воздуха. Уиткомб ссылается на находку шкуры утконосого динозавра в Вайоминге в 1908 году, подтвердившую их крокодилоподобную фактуру с темной спиной и светлым брюхом , а также перечисляет такие роды, как пятиметровый траходон , корифозавр , паразавролоф и ламбеозавр. Находка немецкими учеными окаменевших иголок сосны внутри останков Hadrosauridae опровергла мнение, что они питались лишь мягкими болотными водорослями , подтвердив библейский тезис об их сотворении в один день с человеком.

Седьмая и восьмая главы посвящены хозяевам водной и воздушной стихий допотопного мира. Опираясь на текст Бытия о сотворении «огромных морских чудовищ» , автор отождествляет библейского Левиафана из книги Иова с вымершей гигантской морской рептилией. Поэтическое описание изрыгания пламени и искр из пасти Левиафана Уиткомб защищает от аллегорических трактовок, приводя в качестве биохимического прецедента современного жука-бомбардира, способного за счет смешивания двух газов в хвостовых камерах производить микровзрывы горячего токсичного облака. Исторический разбор включает открытия Мэри Эннинг в Англии, обнаружившей полные скелеты девятиметрового дельфинообразного ихтиозавра и плезиозавра с длинной шеей и двухметровой пастью, способной заглатывать морских черепах. В качестве примера возможных реликтов автор приводит случай 1925 года, когда у Санта-Крус в Калифорнии на берег был выброшен труп неизвестного змееподобного существа с головой больше бочки. Восьмая глава описывает птеранодона — двенадцатикилограммовую летающую рептилию с пятнадцатиметровым размахом крыльев и полыми костями , чья голова была снабжена тончайшим аэродинамическим гребнем и горловой сумкой для рыбы , а также археоптерикса и рамфоринха. Наличие когтей на крыльях археоптерикса автор считает не признаком эволюционного перехода, а уникальным дизайном, аналогичным современной южноамериканской птице гоацин.

Третья часть книги, рассматривающая допотопную экосистему , в девятой главе вновь возвращает читателя к библейской цитате: «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя». Уиткомб подчеркивает, что деталь «поворачивает хвостом своим, как кедром» полностью исключает отождествление этого существа со слоном или гиппопотамом, указывая на сожительство человека и завропод в долине реки Иордан, где эти гиганты оставались спокойными даже во время весенних паводков, вызванных таянием снегов в Ливанских горах. Десятая глава выстраивает последовательный календарь творения: от разделения вод во второй день до создания пресмыкающихся в пятый и наземных гадов и человека в шестой день. Автор акцентирует внимание на том, что до грехопадения все динозавры были строго травоядными, питаясь зеленью, ягодами и фруктами согласно Бытию 1:30 , а биологическая перестройка в хищников произошла лишь после исторического выбора Адама и Евы в Эдеме. В одиннадцатой главе излагается классическая креационная модель «парового покрова» — невидимого водного экрана над атмосферой земли до потопа. Этот купол задерживал земное тепло, создавая равномерный тропический климат теплицы по всей планете, фильтровал губительную солнечную радиацию и обеспечивал долголетие патриархов и буйный рост мегафлоры. Двенадцатая глава подводит трагический итог допотопного периода: грехопадение человека в Эдемском саду в результате искушения сатаны в образе змея ввело в совершенный мир грех, физическую смерть, болезни и хищничество животных , навечно разделив творение с Создателем, согласно пророку Исаии: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим».

Четвертая часть монографии детально реконструирует механику Великого потопа. В тринадцатой главе описывается праведный Ной, получивший повеление построить гигантский ковчег из дерева гофер, просмоленный изнутри и снаружи. Баржа длиной в сто тридцать семь метров, шириной в двадцать три метра и высотой с трехэтажный дом строилась на протяжении ста двадцати лет , служа наглядной проповедью и предупреждением для нечестивого человечества, подвергавшего Ноя ожесточенным насмешкам из-за того, что до этого дня на земле никогда не было дождя. Четырнадцатая глава разрешает важнейшую логистическую дилемму: как гигантские рептилии могли поместиться в ковчеге, чей общий объем равнялся пятистам двадцати товарным вагонам. Уиткомб объясняет, что динозавры обладали уникальной способностью расти на протяжении всей своей жизни; следовательно, Бог привел к дверям ковчега не старых восьмидесятитонных великанов, а молодых, юных особей, способных легко пройти сквозь боковую дверь и обладавших максимальным репродуктивным потенциалом для последующего наполнения земли. В пятнадцатой главе раскрывается тайна жизнеобеспечения сорока тысяч животных силами всего восьми человек. Автор выдвигает гипотезу, согласно которой Творец ввел животных в состояние годовой зимней спячки (анабиоза), замедлив метаболические функции их организмов , что минимизировало потребность в пище и предотвратило неконтролируемое размножение грызунов и хищников в течение трехсот семидесяти одного дня плавания. Шестнадцатая глава описывает завершение катастрофы, высадку на горах Арарат в современной Турции , возвращение животным их естественных инстинктов и торжественное жертвоприношение Ноя на жертвеннике.

Пятая часть книги подводит итог истории угасания и гибели динозавров. Семнадцатая глава описывает радикально изменившийся постапокалиптический рельеф планеты: вздыбливание таких высоких хребтов, как Альпы и Гималаи , образование глубоких океанических впадин и стремительное прорезание каньонов массами стекающей воды. Исчезновение защитного парового купола привело к прорыву солнечной радиации и резкому сокращению продолжительности жизни , а суровые климатические контрасты с ледяным холодом и иссушающим зноем пустынь вызвали деградацию флоры. Лишенные привычной теплично-болотной кормовой базы, гигантские травоядные рептилии начали стремительно вымирать от голода, увлекая за собой и зависевших от них хищников. Опровергая секулярные гипотезы о падении гигантского метеорита , автор указывает на Потоп как на подлинную причину вымирания мегафауны , чьи кости остаются памятником Божьего могущества. В восемнадцатой главе Уиткомб перечисляет доживших до наших дней «меньших братьев» динозавров, сумевших адаптироваться к новому миру. К ним относятся крупнейшая ящерица — трехметровый комодский дракон с ядовитым укусом и чувствительным раздвоенным языком , карибская игуана Мона, проводящая дни под землей ради сохранения влаги и питающаяся ядовитыми плодами манцинеллы , а также двухсотсемидесятипятитилограммовая галапагосская черепаха, живущая до ста пятидесяти лет и демонстрирующая примеры сложнейшего врожденного инстинкта при обустройстве песчаных гнезд. Девятнадцатая глава подводит богословский итог книги через метафору «говорящих скелетов», которые напоминают человеку о наличии у него бессмертной души в отличие от бессловесных животных , и завершается ярким евангельским призывом к покаянию и вере в Иисуса Христа, приготовившего для верующих вечные небесные обители, где не будет слез, болезней и смерти.

Давая аналитическую оценку целевой аудитории данного богословско-методического труда, необходимо подчеркнуть его междисциплинарную и пастырско-педагогическую ценность. В первую очередь, книга Нормы Уиткомб принесет неоценимую пользу христианским педагогам, учителям воскресных и частных конфессиональных школ, а также родителям, практикующим домашнее обучение. Пособие предлагает им готовый, концептуально выверенный сценарий для интеграции палеонтологических данных в рамки библейского мировоззрения, позволяя отвечать на сложные и острые вопросы детей, не прибегая к обскурантизму или полному отрицанию научных находок. Студенты начальных курсов духовных семинарий и библейских институтов, специализирующиеся на христианской апологетике и полемике с секулярным гуманизмом, найдут в этой книге наглядный пример того, как пресуппозициональный подход может быть успешно соединен с наглядными естественнонаучными иллюстрациями. Наконец, книга ориентирована на широкие слои мирян и новообращенных христиан, ищущих интеллектуально честных и одновременно догматически строгих ответов на вопросы о древней истории Земли, помогая им укрепить личную веру и осознать непреложный авторитет Священного Писания как безошибочного Божьего Слова.

Проводя взвешенный критический анализ книги, необходимо в первую очередь выделить ее неоспоримые сильные стороны, за которые этот труд заслуживает высокой оценки в рамках научно-популярной креационной литературы. Главное достоинство книги заключается в ее поразительной дидактической и риторической эффективности: автор виртуозно использует понятные для детского восприятия бытовые и пространственные метафоры, уподобляя тридцатиметрового диплодока семи припаркованным автомобилям , апатозавра — двум городским автобусам , а вместимость Ноева ковчега — пятистам двадцати товарным вагонам. Эта наглядность позволяет преодолеть абстрактность сухих цифр и оживить палеонтологический масштаб в сознании юного читателя. Также заслуживает высокой похвалы скрупулезное и честное отношение автора к анатомическим деталям: описание дентальных колонок гадрозаврид , сосудистых терморегуляторных пластин стегозавра и аэродинамических свойств гребня птеранодона выполнено на высоком научном уровне, что выгодно отличает книгу от поверхностных религиозных брошюр. Интеграция этих фактов в строго телеологическую модель, где каждая анатомическая деталь рассматривается как совершенный дизайн Премудрого Творца, выполнена догматически безупречно.

Тем не менее, академический и богословский анализ требует указать на ряд слабых и уязвимых мест в аргументации автора, где догматическая ревность заставляет ее переступать границы верифицируемых фактов и уходить в область умозрительных спекуляций. Серьезным богословским и методологическим недостатком книги является выдавание гипотетических креационных моделей за непреложные библейские догматы. Так, концепция предложенного «парового покрова» и модель тотальной метаболической спячки (анабиоза) всех сорока тысяч животных в ковчеге преподносятся юному читателю как прямое учение Священного Писания, хотя сама Библия хранит полное молчание о физиологических механизмах пребывания зверей внутри ковчега, упоминая лишь лаконичное: «И вспомнил Бог о Ное». Подобное смешение библейского текста с частными теологическими гипотезами девятнадцатого и двадцатого веков создает опасность для неокрепшего детского разума, который при возможном научном опровержении модели водяного купола может потерять веру в безошибочность самого Писания. Кроме того, автор впадает в излишний буквалистский радикализм, полностью отвергая любые данные макроэволюции и тафономии на основании молодой Земли , при этом безкритично принимая на веру сомнительные и научно не верифицированные сообщения о встречах с живыми завроподами в джунглях Конго или уловах японских рыбаков в 1977 году. С богословской точки зрения, чрезмерная концентрация автора на сугубо технических, логистических и физических аспектах выживания мегафауны (вроде вычисления рациона тираннозавра или объема ковчега в кубитах) несколько затушевывает и уплощает глубокий провиденциальный, заветный и прообразующий характер Ноева ковчега как мистического символа спасающей Церкви Христовой. В сухом остатке, несмотря на указанные методологические уязвимости и излишнюю увлеченность гипотетическими построениями, книга Нормы Уиткомб остается выдающимся образцом христианской педагогики своего времени, способным эффективно пробудить в сердцах детей, родителей и учителей искреннее благоговение перед величием Божьего творения и непреложным авторитетом Его Слова.