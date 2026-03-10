Обзор книги О. А. Лиценбергер «Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938)»

Книга О. А. Лиценбергер «Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938)» — это фундаментальное историческое исследование, которое одновременно является научным трудом, актом памяти и попыткой вернуть в общественное сознание почти забытый пласт религиозной истории России. Перед нами объёмная, почти пятисотстраничная работа (432 страницы основного текста плюс приложения), вышедшая во втором издании в 2000 году, но по своему содержанию остающаяся актуальной и сегодня.

С первых страниц, уже во «Введении» (с. 10–20), становится ясно, что автор ставит перед собой задачу не узкоконфессионального описания, а анализа системного взаимодействия между Церковью и тоталитарным государством. Лиценбергер начинает с общей характеристики XX века как эпохи катастрофы для религиозной жизни в России: революция 1917 года, гражданская война, террор, массовые закрытия храмов, изъятие ценностей, репрессии против духовенства. Но важнейший акцент — в том, что, в отличие от православия, история других конфессий, в том числе лютеранства, оставалась в советской историографии почти не изученной.

Именно этот историографический разрыв книга стремится восполнить. Уже анализ литературы (с. 11–19) показывает серьёзность подхода: автор тщательно разбирает дореволюционные исследования, советские антирелигиозные публикации 1920–1930-х годов, работы периода «холодной войны», а также новейшие (на момент написания книги) исследования 1990-х годов. Особенно подчёркивается вклад немецкого историка Вильгельма Кале, чьи труды по истории протестантизма в России стали основой для дальнейших исследований. При этом Лиценбергер прямо указывает на ограниченность зарубежных работ из-за отсутствия доступа к советским архивам, что и делает её исследование принципиально новым.

Структура книги (см. оглавление, с. 8–9) логична и исторически выверена. Четыре главы охватывают путь Церкви от предреволюционного состояния до фактического уничтожения как единой организации к 1938 году.

Первая глава посвящена краткой истории лютеранства в России до 1917 года (с. 25–57). Это важное вступление, поскольку без понимания дореволюционного положения невозможно оценить масштаб последующих перемен. Лиценбергер показывает, что лютеранство было не маргинальным явлением, а религией значительной части российских немцев — около 73% лютеран страны составляли именно они (с. 11). В Поволжье, Прибалтике, Сибири существовали устойчивые приходские структуры, консистории, образовательные учреждения.

Но уже во второй главе начинается распад. Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» от 20 января 1918 года (с. 81 и далее) стал юридической основой для радикальной трансформации церковной жизни. Формально декларировалась свобода совести, но фактически Церковь была лишена статуса юридического лица, права собственности и возможности влиять на образование. Лиценбергер подробно анализирует последствия декрета, показывая, что отделение означало не нейтралитет, а вытеснение.

Особенно значим раздел о положении священнослужителей (с. 109–119). Революция и гражданская война лишили их привычного статуса, многие были арестованы, некоторые эмигрировали, другие пытались приспособиться к новым условиям. Автор не романтизирует, но и не обвиняет: перед нами сложная картина выбора между компромиссом и принципиальностью.

Отдельная тема — голод начала 1920-х годов (с. 119–128). Советская историография долго утверждала, что Церковь отказалась помогать голодающим. Лиценбергер на основании архивных материалов опровергает этот тезис, показывая, что лютеранские общины активно участвовали в помощи, но изъятие церковных ценностей (с. 128 и далее) стало не столько гуманитарной мерой, сколько политическим инструментом давления.

Третья глава — «Попытки церковного возрождения в 20-е годы» (с. 141–188) — раскрывает драму надежды. В начале 1920-х годов предпринимаются попытки воссоединения лютеранской церкви, созывается Генеральный Синод 1924 года, принимается Конституция (с. 153). Это момент институциональной консолидации, попытка выстроить самоуправление в условиях давления. Открывается Семинария проповедников в Ленинграде (с. 178). Но параллельно усиливаются внутренние расколы, возникают движения, выходящие из традиционного лютеранства (с. 188).

И, наконец, четвёртая глава — «Последние годы существования Церкви в условиях тоталитарного государства (1929–1938)» (с. 207–269) — самая трагическая. Здесь анализируется ужесточение антирелигиозной политики, деятельность Союза воинствующих безбожников, массовые закрытия храмов, аресты пасторов. Лиценбергер опирается на материалы ГАРФ, ЦДНИСО, ЭФ ГАСО и даже на документы Политического архива МИД Германии в Бонне (с. 21–22), что придаёт исследованию международную перспективу.

Особенно впечатляет приложение V (с. 330 и далее) — алфавитный список 352 лютеранских пасторов СССР с краткими биографиями. Это не просто статистика, а акт памяти. За каждой фамилией — судьба, зачастую трагическая.

Сильной стороной книги является её источниковая база. Автор использует материалы 26 фондов семи архивов (с. 20–22), сопоставляет государственные документы, церковные протоколы, зарубежную прессу. Это придаёт исследованию высокую степень достоверности.

Возможная критика может касаться того, что работа концентрируется преимущественно на институциональной истории и правовых аспектах. Повседневная религиозность мирян, их внутренний духовный опыт освещены в меньшей степени. Но для выбранной темы — «Церковь и государство» — это оправдано.

Отзывы специалистов, вероятно, отметят книгу как первую обобщающую работу по истории лютеранства в СССР. Она восполняет пробел в российской историографии и становится важным вкладом в изучение конфессиональной истории страны.

Для меня эта книга — это прежде всего история исчезновения. Не мгновенного уничтожения, а постепенного, системного вытеснения Церкви из общественной жизни. Но одновременно — это история сопротивления, попыток сохранить веру, структуру, память.

«Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство» — это труд, который заставляет задуматься о цене идеологии, о хрупкости институций и о том, как религиозная община может быть разрушена не одним ударом, а последовательной политикой. И в этом её глубокий исторический и нравственный смысл.