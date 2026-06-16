Обзор книги Олеси Николаевой «Православие и творчество»

Книга Олеси Николаевой «Православие и творчество» занимает особое место на границе богословской публицистики, культурологического анализа и церковного свидетельства о природе художественного дара. Это не систематический трактат в строгом академическом смысле, но именно сборник статей, объединенный одной внутренней темой: как возможно творчество в православном понимании человека, мира, греха, спасения и преображения. Автор пишет не извне художественной среды и не с позиции отвлеченного морализатора; она говорит как поэт, хорошо знающий соблазны творческой свободы, внутреннюю механику вдохновения, притяжение культурных мифов и одновременно церковную меру различения духов. Поэтому книга соединяет полемическую резкость, богословскую интуицию и личную вовлеченность. Ее центральная проблема формулируется как вопрос о том, может ли творчество быть путем человека к Богу или оно неизбежно становится формой самообожествления, эстетического своеволия и духовной прелести. Николаева отвечает на этот вопрос не упрощенно: она отвергает как культ автономного творчества, так и грубый околоцерковный обскурантизм, подозревающий культуру как таковую. В этом и состоит главный нерв книги: творчество не спасает само по себе, но и отказ от творческого дара не является христианской добродетелью; дар должен быть принят, очищен, воцерковлен и возвращен Подателю.

Предисловие протоиерея Валентина Асмуса сразу задает драматический тон всей книге. Современная культура описывается не просто как эстетически ослабевшая или потерявшая классическую меру, но как пространство духовной борьбы. Автор предисловия противопоставляет прежнее «унижение искусства» нынешнему распаду самого художественного чувства и видит в новых формах культуры симптом апостасии. При этом он подчеркивает, что Николаева не стоит на позиции нигилистического отрицания культуры. Напротив, она сохраняет надежду на христианское творчество и утверждает, что художник участвует в строительстве одного из двух градов, о которых говорит блаженный Августин. Эта рамка важна: культура для книги не нейтральна, она является полем выбора между любовью к себе до презрения к Богу и любовью к Богу до презрения к себе. Поэтому вопрос о творчестве оказывается не вопросом вкуса, стиля или литературной техники, а вопросом духовной ориентации личности.

Первая большая часть, «Церковь и интеллигенция», начинается с анализа русской интеллигенции через понятия Г. Федотова — идейность и беспочвенность. Автор показывает, что интеллигентское сознание часто строит свои духовные конструкции не из церковного опыта, а из рационалистических априорных установок, которые сами принимаются на веру и затем начинают судить веру отцов. В этом контексте вопрос творчества оказывается одним из наиболее мифологизированных. Николаева перечисляет устойчивые утверждения интеллигентского катехизиса: творчество как самовыражение, творчество как религия, творчество как альтернатива спасению, творчество как бунт против догмата, канона, смирения и послушания. Уже здесь проявляется ее метод: она не просто спорит с отдельными авторами, но вскрывает целый комплекс культурных мифологем, которые продолжают жить в современном сознании, даже когда имена их создателей забыты.

Особое внимание уделяется Владимиру Соловьеву. Николаева видит в его проекте теургии и всеединства опасное смещение: Откровение у него уступает место философскому синтезу, а разум оказывается инстанцией, перед которой должна оправдаться «древняя вера». Автор признает сложность фигуры Соловьева, но подчеркивает, что в его построениях возникает возможность внецерковного вхождения в трансцендентный мир. Тем самым религиозная вера, Церковь, Таинства и Боговоплощение оказываются как будто не единственным путем соединения Бога и человека. Особенно существенно, что Николаева связывает эту тенденцию с последующим плюралистическим сознанием, где Церковь лишается статуса «столпа и утверждения истины» и превращается лишь в одну из многих духовных инстанций. Однако в отношении Соловьева автор не впадает в плоское разоблачение: она напоминает о его православной кончине и о «Краткой повести об антихристе», где мыслитель сам как бы предупреждает о страшной двусмысленности внецерковного гуманизма и «антихристова добра».

В разборе Николая Бердяева полемика становится особенно острой. Именно Бердяев, по мысли Николаевой, надолго сформировал интеллигентское понимание творчества как автономной духовной сферы. Его вопрос: «Может ли человек спасаться и в то же время творить?» — становится отправной точкой для целой системы противопоставлений: спасение и творчество, Церковь и мир, смирение и свобода, послушание и дерзновение. Автор показывает, что Бердяев мифологизирует церковную жизнь, будто бы подавляющую человеческое начало «ангельским», и в результате представляет творчество как путь преодоления церковной косности. Для Николаевой это не просто философская ошибка, а духовно опасная подмена: смирение объявляется нетворческим состоянием, тогда как в православном опыте оно является не внешней пассивностью, а внутренним освобождением человека от самости. Особенно убедительно в книге звучит мысль о том, что Бердяев полемизирует не столько с реальной Церковью, сколько с созданным им самим фантомом «бескрылого скучного нетворческого христианства».

Разбирая Бердяева далее, Николаева показывает, как образ творца у него приближается к ницшеанскому человекобогу. Творчество оказывается самоценным актом, стоящим выше этики закона и даже выше этики искупления. Человек-творец как бы оправдывается самим творчеством, а целью жизни становится не спасение, а творческое восхождение. Автор видит в этом опасность не только для богословия, но и для самой культуры: когда творчество отрывается от покаяния, смирения и церковного опыта, оно неизбежно начинает служить самости. Николаева не отказывает Бердяеву в интеллектуальной смелости и даже напоминает о его участии в «Вехах», где он обличал утопизм и духовную беспочвенность интеллигенции. Но именно эта двойственность делает его наследие особенно показательным: современное сознание усвоило у Бердяева прежде всего нецерковные мотивы, те идеи, которые удобно приспособить к «домашнему обиходу» автономной личности.

После Бердяева автор обращается к Василию Розанову и Михаилу Булгакову, продолжая исследовать эстетизацию греха. Розановское «Порок живописен, а добродетель так тускла» становится для нее симптомом глубокой подмены: под добродетелью понимается не святость, не евангельское преображение человека, а фальшивое морализаторство, личина благочестия, безжизненная маска. Николаева справедливо спрашивает, можно ли назвать тусклой добродетель Авраама, Иосифа, Моисея, апостолов, мучеников, князя Мышкина или Алеши Карамазова. Тем самым она возвращает разговор о красоте к его онтологическому основанию: грех может быть эффектен, но он не обладает подлинной красотой; добродетель может быть трудно изображаема для падшего художника, но именно она раскрывает подлинную глубину человеческого образа. В случае Булгакова вопрос формулируется как «Бог или диавол?», и речь идет уже о культурном соблазне художественного оправдания демонического начала, когда сила образа заслоняет духовную природу изображенного.

Раздел «Православие и творчество» является богословским центром книги. Здесь Николаева переходит от критики интеллигентских мифов к положительному раскрытию творческого дара. Ее ключевая формула звучит в самом начале: «Православие богословски оправдывает творчество трояким образом» — через исповедание Бога Творца, через учение об образе и подобии Божием в человеке и через догмат иконопочитания. Эта троичная опора чрезвычайно важна: творчество не выводится из романтического культа гения и не сводится к психологическому самовыражению. Оно укоренено в том, что Бог есть Творец, а человек создан по Его образу. Автор привлекает библейские, святоотеческие и литургические мотивы, чтобы показать: человеческая способность производить, созидать, изображать, давать форму миру не является чуждой христианству. Напротив, она свидетельствует о богоподобии человека, хотя и нуждается в очищении от греха.

Особенно важен мотив таланта как дара Божия. Творческий дар, по Николаевой, не принадлежит человеку в абсолютном смысле; он не добыт, не оплачен и не является основанием для самовозвеличивания. Человек получает его как дар, и потому должен не присваивать, а приумножать его перед Богом. Притча о талантах становится здесь ключом к пониманию ответственности художника: отказаться от дара из страха перед искушением — значит зарыть талант в землю; узурпировать дар ради славы, власти над людьми или эстетического самообожествления — значит исказить его. Поэтому творческий путь оказывается путем духовного рассуждения. Николаева последовательно показывает, что талант и красота не автономны: подлинная красота имеет Творца, а художник не создает окончательную реальность из себя, но открывает, выявляет, снимает покровы с того, что уже имеет основание в Божием замысле.

В рассуждении о смирении автор полемически отвечает на один из самых устойчивых мифов: будто смирение противоречит творчеству. Для нее смирение не является угашением творческой энергии; напротив, оно является условием ее правильного действия. Гордыня не усиливает талант, а разрушает его, потому что замыкает человека в себе. Смирение же освобождает художника для слышания Логоса. В этом контексте особенно выразительна мысль Николаевой: «Все евангельские заповеди и есть “правило творчества”». Такая формула снимает ложное противопоставление искусства и духовной жизни. Творчество не нуждается в специальных эзотерических правилах, отличных от Евангелия; оно входит в то же домостроительство спасения, что и вся человеческая жизнь. Если художник творит не из самости, а из верности Богу и правде образа, его труд может стать формой служения.

Но книга далека от романтического оптимизма. Сразу вслед за утверждением высоты творческого призвания Николаева говорит о соблазнах творчества. Вдохновение может быть благодатным, но может быть и ложным; «наития», «видения», «странные состояния» требуют духовного испытания. Автор напоминает, что демон может принимать облик ангела света, а художник, особенно без духовной зрелости и руководства, рискует принять обманчивые тени за подлинные откровения. Это одно из наиболее сильных мест книги: Николаева не отрицает таинственности творчества, но отказывается сакрализовать всякую таинственность. Творческое состояние не является само по себе доказательством истины. Муза может обернуться диктовкой страсти, фантазм сознания — псевдодуховным образом, художественная смелость — игрой с демоническим. Здесь православное различение духов оказывается необходимой мерой культуры.

Третья большая часть, посвященная Православию и современной культуре, расширяет проблематику от личности художника к целым культурным системам. Николаева начинает с советской культуры, которую описывает как функциональную, оформительскую и мифоритуальную. Социалистический реализм предстает не просто художественным методом, а способом создания «дублированной» реальности, где идеологически сконструированное должное выдается за действительное. В этом автор видит почти магический проект: искусство должно не отображать мир, а заменить его идеологическим образом. Этот анализ важен для всей книги, потому что показывает преемственность между тоталитарным мифотворчеством и позднейшими формами культурной симуляции. Даже когда постсоветская культура внешне отвергает советскую монолитность, она наследует навык пересоздания реальности, отрыва знака от истины, превращения культуры в пространство манипуляции.

Далее Николаева переходит к постмодернизму, плюрализму, андеграунду, симулякрам, смерти автора, перформансу, имиджу, виртуальной реальности и психоделической культуре. Ее разбор отличается резкой оценочностью, но за этой резкостью стоит ясная богословская интуиция: современная культура все чаще не просто изображает падший мир, а снимает саму возможность различения добра и зла, подлинного и мнимого, лица и маски. Плюрализм превращается в диктатуру, андеграунд — в новый истеблишмент, игра — в метафизику, имидж — в замену лица, виртуальная реальность — в бегство от онтологической данности. В этом контексте особенно значим мотив «смерти Автора» как культурного аналога «смерти Бога»: когда исчезает высший смысловой источник, произведение распадается на бесконечные игры знаков, а человек теряет устойчивую идентичность.

Раздел «Новый человек “Эры Водолея”» рассматривает антропологические последствия этой культуры. Проблемы любви, свободы, этики, страха и смерти раскрываются как признаки нового духовного типа, стремящегося к освобождению от христианской меры. Любовь теряет жертвенный и личностный характер, свобода понимается как произвол, этика становится относительной, страх вытесняется технологическими и психоделическими компенсациями, смерть маскируется или эстетизируется. Автор видит в «новом человеке» не подлинное обновление, а результат распада христианского образа личности. Такой человек хочет быть свободным от вины, от суда, от иерархии смыслов, от телесной и исторической ограниченности, но в итоге оказывается еще более зависимым — от страстей, от рынка символов, от массовых ритуалов новой культуры, от безличных механизмов компенсации.

Финальный текст «Дар творчества» выполняет функцию богословского послесловия и возвращает книгу к ее центральной теме. Здесь Николаева особенно ясно формулирует две крайности, между которыми проходит ее мысль. Первая крайность — культ творчества, унаследованный от интеллигентского сознания и Серебряного века, где творчество мыслится спасительным само по себе. Вторая — околоцерковное народничество, убежденное, что путь в Церковь требует отказа от культуры, образования, сложности и творческого труда. Обе крайности, по Николаевой, ложны. Первая превращает дар в идола, вторая — из страха перед злоупотреблением даром фактически отказывается от Божьего поручения человеку. Ее итоговая мысль звучит предельно ясно: «Дар творчества дан нам изначально», но дело человека — как этим даром распорядиться.

Сильнейшая сторона книги состоит в том, что она возвращает разговор о культуре в пространство духовной ответственности. Николаева не довольствуется эстетическими критериями и не сводит проблему к вопросу художественного качества. Для нее важно, каково духовное происхождение образа, чему служит творческая энергия, куда направляет человека созданная культура. При этом она избегает примитивного антиинтеллектуализма: автор защищает не невежество, а воцерковление ума и дара. Она хорошо понимает, что культура может быть пространством прелести, но столь же ясно видит, что отказ от культуры способен стать иной формой гордыни. Поэтому книга полезна прежде всего православным читателям, которые вовлечены в гуманитарную сферу: писателям, художникам, преподавателям, студентам богословия, филологам, культурологам, пастырям, работающим с интеллигенцией, а также мирянам, пытающимся понять, как соединить церковную жизнь с профессиональным и творческим призванием.

Особую ценность книга имеет для пастырей и церковных педагогов, поскольку дает язык для разговора с людьми культуры. Она показывает, что творческую личность нельзя просто обвинить в гордыне, как нельзя и безоговорочно освятить всякое вдохновение. Нужен более тонкий подход: признать дар, указать на его Божественный источник, раскрыть ответственность, предостеречь от прелести и показать путь церковного очищения. Студентам богословия книга полезна как пример православной культурной критики, хотя ее следует читать не как учебник догматики, а как богословски насыщенную публицистику. Для филологов и искусствоведов она важна тем, что разрушает привычную автономию эстетического анализа и заставляет увидеть за художественными формами антропологические и духовные предпосылки.

Критически оценивая книгу, необходимо отметить и ее ограничения. Полемический темперамент Николаевой иногда приводит к чрезмерно резким обобщениям, особенно в анализе современной культуры и постмодернизма. Там, где автор видит прежде всего духовное разложение, можно было бы ожидать более дифференцированного рассмотрения отдельных художественных явлений, различения между сознательным богоборчеством, эстетической растерянностью, травматическим свидетельством о распаде и поиском формы в условиях кризиса. Не всякий постмодернистский прием сам по себе является метафизическим отрицанием Бога; иногда он может быть симптомом усталости культуры, иногда — способом показать разрушенность мира, а не оправдать ее. В этом отношении книга сильнее как духовная диагностика, чем как нейтральное культурологическое исследование.

Кроме того, полемика с Соловьевым и Бердяевым, при всей ее богословской остроте, местами склонна фиксировать прежде всего опасные последствия их идей, оставляя в тени внутреннюю сложность их религиозного поиска. Для церковного читателя это оправдано задачей различения, но для академического исследования русской философии потребовалась бы более широкая реконструкция контекста, включая мотивы, которые не сводятся к секулярному самоволию. Тем не менее Николаева и не претендует на бесстрастную историю философии. Ее задача иная: показать, какие именно идеи стали питательной средой для современного мифа о творчестве как автономной религии. В этой задаче книга убедительна.

Приложение «Поцелуй Иуды» кажется на первый взгляд тематически отдельным, но внутренне связано со всей книгой. Оно раскрывает трагедию предательства как зловещего раздвоения воли, когда знак любви становится знаком измены. Этот текст можно прочитать как духовный комментарий ко всей проблеме творчества: культура также способна целовать Христа и одновременно предавать Его, пользоваться языком любви, красоты, свободы, духовности, но обращать эти знаки против их Источника. Поцелуй Иуды становится образом ложного искусства, ложной религиозности, ложной гуманности, которая сохраняет внешнюю форму добра, но меняет ее внутренний смысл.

Итоговое значение книги «Православие и творчество» заключается в том, что она предлагает не компромисс между Церковью и культурой, а церковное понимание культуры. Творчество не отвергается и не обожествляется; оно возвращается в область дара, подвига, ответственности и суда. Художник не является ни автономным демиургом, ни подозрительным нарушителем благочестия по самому факту творчества. Он человек, получивший дар и потому поставленный перед вопросом: созидать с Богом или воевать против Бога. В этой постановке вопроса книга сохраняет актуальность и сегодня, потому что современная культура по-прежнему колеблется между самосакрализацией творческого субъекта и усталой утратой смысла. Николаева напоминает: подлинное творчество возможно не там, где человек объявляет себя источником красоты, а там, где он смиренно открывает дверь Логосу. В высшем своем проявлении творчество становится не самовыражением, а пребыванием со Христом, не производством эффектов, а участием в преображении человека, не бегством от спасения, а благодарным приумножением дара перед лицом Творца.