Обзор книги Отис Гейтвуд «История церкви от Иерусалима до Рима»

Отис Гейтвуд в книге «История церкви от Иерусалима до Рима» предлагает не просто комментарий на книгу Деяний святых апостолов, а программное восстановительное чтение раннехристианской истории, написанное из перспективы движения Churches of Christ, для которого Деяния являются нормативным образцом церковной веры, миссии, обращения, крещения, богослужения и устройства общины. Русское издание 1994 года, выпущенное «СММ» в Нижнем Новгороде, появляется в очень характерный постсоветский момент: после десятилетий религиозного давления открывается пространство для миссионерской литературы, и именно поэтому книга Гейтвуда звучит не как академически нейтральный труд, а как учебник восстановления новозаветного христианства для читателя, которому автор хочет дать ясную, практически применимую схему: что такое церковь, когда она началась, как человек становится христианином, как община должна жить и почему история Деяний имеет не музейное, а нормативное значение. Уже само заглавие показывает основной замысел: это «история церкви» именно «от Иерусалима до Рима», то есть повествование о движении Евангелия из иудейского центра к столице языческого мира, от Пятидесятницы к всемирной миссии, от первой проповеди Петра к узам Павла, в которых слово Божие, по логике Луки, оказывается свободнее имперских цепей. Гейтвуд настаивает, что Деяния не следует называть ни только «Деяниями апостолов», ни только «Деяниями Святого Духа», потому что книга включает деятельность всей церкви в проповеди и обучении «даже в самых отдаленных уголках земли»; это определение задает всю его экклезиологическую оптику: церковь не пассивный результат религиозного вдохновения, а историческое тело, посланное Христом учить, крестить и утверждать учеников .

Главная богословская проблема, которую Гейтвуд стремится решить, состоит в установлении нормативного начала христианской эпохи. Для него Деяния — это не приложение к Евангелиям, а «Бытие Нового Завета», книга начал, где впервые после смерти, воскресения, вознесения и воцарения Христа реально действует новый завет, новая община и новый закон свободы. Поэтому он постоянно возвращается к теме «полноты времен»: Бог подготовил приход Христа через Израиль, Вавилон, Персию, Грецию и Рим, а кульминация наступила не просто в Вифлееме, но в искупительной смерти, воскресении, вознесении и излиянии Духа, когда Царство приходит «в силе» и церковь становится исторической реальностью . Метод аргументации у автора предельно библейско-дедуктивный: он последовательно сопоставляет тексты, выводит из них практические следствия, полемизирует с альтернативными толкованиями и почти всегда стремится прийти к ясному церковному правилу. Это делает книгу сильной как проповеднический и катехизический комментарий, но одновременно ограничивает ее как академический труд: Гейтвуд не столько обсуждает широкий спектр научных гипотез, сколько убеждает читателя принять определенную модель новозаветной церкви.

Вступление к книге выполняет функцию богословского манифеста. Автор объясняет, почему Деяния являются единственной собственно исторической книгой Нового Завета, почему их сжатость не умаляет их значения и почему они необходимы для понимания перехода от служения Иисуса к жизни церкви. Важнейшая мысль здесь заключается в том, что Христос не исчезает из истории после вознесения: Он остается главой Церкви, а Святой Дух прославляет Его, действуя через апостолов, проповедников и общины. Гейтвуд особенно подчеркивает посреднический характер христианской миссии: ангел направляет Филиппа, Дух побуждает его приблизиться к колеснице, Христос является Савлу, но прямое наставление о спасении дают люди — Филипп и Анания. В этом автор видит неизменный принцип: Бог спасает через проповеданное слово, а не через частное мистическое озарение. Такая позиция богословски значима и полемична: она защищает церковь как видимое сообщество наставления, но одновременно почти не оставляет места для более широкого мистического понимания действия благодати вне явной проповеди.

Раздел о церкви в Иерусалиме, охватывающий главы 1–7 Деяний, является сердцем всей книги, потому что именно здесь Гейтвуд формулирует свои ключевые доктринальные акценты. В первой главе он рассматривает вознесение, ожидание Духа, избрание Матфия и апостольское свидетельство как подготовку к рождению церкви. Для автора принципиально важно, что апостолы должны были ожидать в Иерусалиме, потому что именно там, согласно пророческой логике, должно начаться Царство. Во второй главе, комментируя Пятидесятницу, он видит не просто харизматическое событие, а юридически и спасительно значимое вступление Нового Завета в действие: Христос воцарен, Дух излит, Петр проповедует распятого и воскресшего Господа, а слушатели спрашивают: «Что нам делать?» Ответ Петра для Гейтвуда становится центральной формулой обращения: покаяние и крещение «для прощения грехов». Именно здесь раскрывается характерная для автора сакраментально-восстановительная позиция: крещение не является вторичным внешним символом уже совершившегося спасения, а входит в сам новозаветный ответ веры. Поэтому он пишет, что крещение в Деяниях 2:38 не было крещением Святым Духом, а было водным крещением, после которого человек получает дар Святого Духа . Эта мысль повторяется многократно и организует дальнейшее чтение всех обращений в книге.

В главах 3–5 Гейтвуд показывает, как первая церковь растет через проповедь, чудеса, сопротивление властей и внутреннюю нравственную дисциплину. Исцеление хромого у Красных ворот храма становится для него не столько рассказом о чуде, сколько поводом к христологической проповеди: Бог прославил Своего Сына, воскресил Его, и через Него приходит благословение обращения от зла. Конфликт с синедрионом в четвертой главе показывает церковь как общину, которая не ищет политического восстания, но не может молчать о воскресении. Рассказ об Анании и Сапфире в пятой главе для автора служит предупреждением: церковь с самого начала не является произвольным собранием религиозно настроенных людей, а стоит под судом Бога, Который обличает ложь внутри святого сообщества. Гейтвуд силен там, где он показывает неразрывность проповеди и церковной жизни: первая община учит, преломляет хлеб, молится, делится имуществом, растет и терпит гонения. Но его изложение иногда приобретает слишком нормативно-схематичный характер: он стремится извлечь из каждого эпизода прямое правило для современной общины, хотя историко-литературная природа повествования Луки требует более осторожного перехода от описания к предписанию.

Шестая и седьмая главы Деяний в книге Гейтвуда раскрывают становление церковного служения и мученическое свидетельство Стефана. Назначение семи служителей для заботы о столах автор рассматривает как пример мудрой организации общинной жизни, а проповедь Стефана — как глубокое библейское обвинение Израиля в сопротивлении Божьим посланникам. Гейтвуд подчеркивает, что Стефан был хорошо начитан в Писаниях, поскольку начинает с призвания Авраама в Месопотамии и ведет историю Израиля к обвинению синедриона . Для богословского клуба здесь особенно важно заметить, что автор читает Стефана не как абстрактного героя веры, а как проповедника истории спасения: Авраам, Иосиф, Моисей, храм, пророки и Христос связаны в один судебный аргумент. Сильная сторона Гейтвуда — способность показывать непрерывность библейского повествования. Слабость — сравнительно малое внимание к трагической сложности иудейско-христианского разрыва; авторская полемика иногда звучит как прямое обвинение без достаточного учета исторического, литургического и социального контекста Второго храма.

Раздел о церкви в Иудее и Самарии, главы 8–12, показывает расширение миссии за пределы Иерусалима. После смерти Стефана гонение рассеивает учеников, и это рассеяние становится не поражением, а миссионерским механизмом. Филипп проповедует в Самарии, затем наставляет эфиопского вельможу; Савл, гонитель Церкви, становится избранным сосудом; Петр открывает дверь язычникам через обращение Корнилия; Антиохия становится новым центром миссии; Иродово насилие не останавливает молитву церкви. Гейтвуд особенно настойчив в толковании обращений: евнух слышит слово об Иисусе и крестится в воде; Савл три дня молится, но получает повеление «восстав, крестись и смой грехи твои»; Корнилий, хотя благочестив и получает видение, все же должен услышать проповедь и принять крещение. Авторская мысль предельно ясна: благочестие, молитвы, ангельское явление и даже религиозная искренность не заменяют послушания Евангелию. Гейтвуд прямо заявляет, что в Новом Завете существуют только два случая крещения Святым Духом — Пятидесятница и дом Корнилия, причем они открывают дверь соответственно евреям и неевреям . Эта позиция имеет важное полемическое значение против пятидесятнических и харизматических прочтений Деяний, но она также делает его пневматологию весьма ограничительной: действие Духа практически всегда подчинено схеме апостольского подтверждения и водного крещения.

Главы 13–15, посвященные церкви в Азии, переносят центр повествования в Антиохию Сирийскую и первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы. Здесь Гейтвуд показывает церковь как посылающее тело, в котором проповедники и учители служат, постятся, молятся и отправляют миссионеров. Павел и Варнава проповедуют на Кипре, сталкиваются с Вариисусом, доходят до Антиохии Писидийской, Иконии, Листры и Дервии, учреждают и укрепляют общины. Автор внимательно следует маршрутам, местам, именам, политическим деталям и проповедям, но центральная тема остается прежней: Евангелие обращено к иудеям и язычникам, а церковь должна утверждаться в вере и порядке. Глава 15 для него является решающей: вопрос об обрезании и законе Моисея показывает, что язычники не должны становиться иудеями, чтобы быть христианами. Гейтвуд утверждает новозаветный закон как совершенный закон свободы, а не продолжение Моисеева порядка. В этом он последователен и богословски ясен, но иногда слишком резко формулирует разрыв между Ветхим и Новым Заветом, что может привести к недооценке положительного богословского значения Израиля, Торы и ветхозаветной литургической традиции в христианском сознании.

Раздел о церкви в Европе, главы 16–20, раскрывает миссию Павла от Македонии до Ефеса и Троады. Призыв «перейди в Македонию» становится для Гейтвуда символом выхода Евангелия на европейскую почву; Лидия, филиппийский тюремщик, верийцы, афиняне, коринфяне, ефесские ученики и старейшины — все они показывают разные формы встречи человека с Евангелием. В Филиппах автор подчеркивает обращение целых домов, но не использует это в пользу крещения младенцев; напротив, он сохраняет свою линию: слышание, вера, покаяние, исповедание, крещение. В Афинах он видит пример проповеди языческому интеллектуальному миру: Павел начинает с «неведомого Бога», но приходит к покаянию, суду и воскресению. В Коринфе Гейтвуд дает перечень обращений и формулирует итог, важнейший для всей книги: «Все, кто был обращён, сделали одно и то же: они услышали Евангелие, уверовали, покаялись, исповедовали свою веру, приняли крещение», причем никто не был признан христианином до крещения . Это, пожалуй, наиболее концентрированное выражение его сотериологии. В Троаде и Милите автор переходит к теме богослужения и пастырской ответственности: преломление хлеба в первый день недели, старейшины, поставленные Духом, церковь, приобретенная кровью Бога, опасность лжеучителей. Здесь книга становится особенно полезной для практического церковного обучения, хотя опять же требует критического различения между образцом, выводом и конфессиональной интерпретацией.

Последний крупный раздел, главы 21–28, посвящен движению Павла к Риму, то есть к той самой «отдаленной части земли», которая в структуре книги становится символическим завершением миссии. Гейтвуд рассматривает путешествие в Иерусалим, арест, речи перед народом, синедрионом, Феликсом, Фестом и Агриппой, плавание, бурю, Мальту и римское заключение. В этих главах Павел предстает не просто миссионером, а свидетелем перед религиозной, юридической и имперской властью. Автор подчеркивает согласованность трех рассказов об обращении Павла, его апелляцию к кесарю, промыслительное сохранение жизни во время кораблекрушения и триумфальное завершение книги: Павел в Риме проповедует Царство Божие и учит о Господе Иисусе Христе. Интересно, что Гейтвуд специально отмечает отсутствие Петра в Риме в повествовании Деяний, что соответствует его антикатолической полемической линии и желанию ограничить церковную норму ясным новозаветным свидетельством . Здесь сильна историческая наблюдательность автора, но слабее его экуменическая чувствительность: он часто использует молчание текста как аргумент против более поздних церковных традиций, хотя историческая критика требует осторожности при выводах из аргумента ex silentio.

Наиболее характерные цитаты книги хорошо выражают ее дух. «Это единственная историческая книга, рассказывающая о ранних днях церкви от Иерусалима до Рима» — эта фраза объясняет, почему для Гейтвуда Деяния не просто часть канона, а основание церковной идентичности . «Деяния» в полном смысле слова являются Бытием Нового Завета» — так автор формулирует свою главную герменевтическую установку: как Бытие говорит о начале творения, так Деяния говорят о начале новозаветной церкви . «Крещение Святым Духом особенное; оно не всем обещано» — в этой фразе звучит его полемика против универсализации харизматического опыта . «Крещение — величайший акт веры» — формула, в которой видно его стремление снять противопоставление веры и крещения: крещение не человеческая заслуга, а послушное принятие Божьего действия . Наконец, утверждение, что после крещения обращенные были признаны христианами, а «никто не был признан до того, как был крещён», выражает его строгую экклезиологическую границу .

Эта книга принесет наибольшую пользу пасторам, проповедникам, преподавателям воскресных школ, студентам библеистики и членам церквей, которые хотят систематически пройти книгу Деяний не только как историческое повествование, но и как практическое руководство к миссии и церковной жизни. Она особенно полезна для тех, кто изучает восстановительное движение, американский реставрационизм, Churches of Christ и их понимание крещения, автономии общин, еженедельной Вечери Господней, старейшин и деноминационализма. Для евангельских христиан труд Гейтвуда может стать серьезным вызовом в вопросе крещения: автор вынуждает читателя заново рассмотреть тексты Деяний, где вера и крещение тесно связаны. Для православных и католических читателей книга будет полезна как документ протестантской библейской полемики, но потребует критического богословского фильтра, особенно там, где автор отождествляет новозаветную церковь почти исключительно с реконструируемой моделью первого века и с подозрением относится к последующему развитию Предания. Для академических специалистов книга не заменит современные историко-критические комментарии, но может служить ценным источником по конфессиональной рецепции Деяний в миссионерском контексте конца XX века.

Сильные стороны труда значительны. Гейтвуд обладает редким даром ясного, настойчивого, педагогически выстроенного объяснения. Он умеет держать перед читателем большую карту Деяний: Иерусалим, Иудея и Самария, Азия, Европа, Рим; Петр, Филипп, Стефан, Павел, Варнава, Сила, Тимофей; Пятидесятница, Самария, Корнилий, Антиохия, Афины, Коринф, Ефес, Милит, Рим. Его комментарий насыщен перекрестными ссылками, практическими выводами, полемическими уточнениями и пастырскими применениями. Он последовательно защищает центральность Христа, реальность воскресения, необходимость проповеди, видимость церкви, важность крещения, миссионерский характер христианства и ответственность общины за чистоту учения. Особенно ценно, что автор не превращает Деяния в романтическую хронику чудес: он постоянно спрашивает, что именно делала церковь, чему учила, как росла, как решала конфликты, как относилась к деньгам, служению, гонениям, молитве и дисциплине.

Конструктивная критика должна быть столь же ясной. Первая слабость книги — недостаточная историко-критическая широта. Гейтвуд пишет уверенно, но редко вступает в полноценный диалог с академическими исследованиями Луки-Деяний, с вопросами жанра, источников, риторики, композиции, социального контекста раннего христианства и разнообразия первоначальных общин. Вторая слабость — конфессиональная жесткость. Автор иногда превращает повествовательные эпизоды Деяний в универсальные церковные правила без достаточного обсуждения различия между описанием уникального этапа истории спасения и постоянной нормой. Третья слабость — несколько узкая пневматология: стремясь оградить читателя от харизматических крайностей, Гейтвуд фактически сводит действие Духа к апостольскому периоду, дару после водного крещения и подтверждающим знамениям, оставляя мало пространства для более богатого богословия Духа как Утешителя, Освятителя, Животворящего Господа и внутреннего свидетеля церковной жизни. Четвертая слабость — резкое понимание закона Моисея и последующего церковного развития: в стремлении восстановить новозаветную простоту автор может недооценить органическое развитие догмата, литургии и канонического сознания в истории Церкви.

И все же книга Гейтвуда остается серьезным, цельным и энергичным трудом. Ее ценность не в академической нейтральности, а в ясной страсти к первоначальному христианству. Она заставляет читателя вернуться к книге Деяний как к живому свидетельству о том, что Церковь родилась не из религиозной философии, не из культурной привычки и не из государственного проекта, а из воскресения Христова, проповеди апостолов, излияния Духа, покаяния, крещения, общения, преломления хлеба, молитвы и миссии. Богословский клуб может читать эту книгу с двойным вниманием: благодарно — за ее библейскую собранность, миссионерскую ясность и церковную серьезность; критически — за ее реставрационистские упрощения, полемическую односторонность и недостаточную чуткость к полноте исторического Предания. Лучшее, что делает Гейтвуд, — напоминает, что история Церкви начинается не с абстрактной идеи, а с конкретного послушания воскресшему Господу. Самое спорное в его подходе — уверенность, что это послушание можно почти без остатка свести к реконструкции образцов, извлеченных из Деяний. Именно между этими двумя полюсами — верностью апостольскому началу и признанием живой полноты церковной истории — и следует вести зрелый богословский разговор об этой книге.