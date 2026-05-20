Обзор книги Рианнон Пэджет «Божественные кошки. Кошка в японском искусстве»

Рецензируемая книга Рианнон Пэджет «Божественные кошки. Кошка в японском искусстве» на первый взгляд стоит в стороне от привычного круга богословских и церковно-исторических исследований: это не трактат о догмате, не труд по библеистике и не история религиозной институции. Однако именно поэтому она особенно интересна для богословского читателя, поскольку демонстрирует, как религиозное воображение, народная вера, визуальная культура и повседневная привязанность к животному образуют плотную ткань смыслов, в которой человек осмысляет себя, дом, смерть, удачу, опасность, женственность, демоническое и священное. Пэджет, куратор искусства Азии и исследователь японской визуальной культуры, предлагает не столько «историю кошек», сколько историю человеческого взгляда на кошку, показанную через японское искусство, прежде всего через укиё-э, книжную иллюстрацию, талисманы, театральные сюжеты, предметы быта и модернистскую живопись. Уже в предисловии автор формулирует главную методологическую установку: «изображение кошки может таить в себе скрытое послание», а сами кошки становятся «сосудами символов», в которых соединяются благоприятные смыслы, фольклор, кабуки, истории призраков, представления о женственности и социальные фантазии.

Главный вызов, на который отвечает книга, можно сформулировать так: как животное, первоначально ценимое за утилитарную функцию, становится культурным, эстетическим и почти сакральным знаком? Пэджет показывает, что японская кошка проходит путь от мышелова и защитника шелководства до домашнего компаньона, талисмана удачи, театрального чудовища, сатирического персонажа, философского символа и, наконец, художественной музы. Для богословского читателя здесь особенно важно наблюдение о том, как сакрализация рождается не только из храмового культа, но и из быта: из страха перед крысами, из благодарности за защиту урожая и шелкопрядов, из привязанности к домашнему существу, из тревоги перед непостижимым животным поведением. В этом смысле книга напоминает, что религиозное сознание часто начинается не с абстрактной метафизики, а с опыта зависимости, благодарности и страха. Поэтому одна из ключевых цитат книги — «эта книга рассказывает о жизни кошек помощью японского искусства» — звучит скромно, но фактически указывает на более глубокую задачу: через кошку рассказать о человеке, его символическом мире и его способности превращать живое существо в зеркало собственной души.

Первая глава, «Величественные мышеловы», задает историко-антропологическую основу всей книги. Автор начинает с универсального наблюдения: как только люди оставили кочевой образ жизни, основали поселения, стали хранить урожай, они создали экологические ниши для грызунов. Кошка входит в человеческую историю как ответ на проблему хрупкости цивилизации: хранилища, зерно, ткани, документы, свитки, шелководство — всё это оказывается уязвимым перед мышами и крысами. Пэджет связывает раннее появление кошек в Японии с возможной защитой буддийских свитков, перевозимых из Китая и Кореи, а затем показывает, как в период Эдо кошки приобрели общественное значение. Указ 1602 года, предписывавший владельцам не держать кошек взаперти, чтобы они служили городу, почти превращает кошку в гражданского служителя. Особенно выразительно звучит свидетельство из литературы по шелководству: «в каждом доме должна быть хорошая кошка». Эта фраза не просто бытовая рекомендация, а формула хозяйственной сотериологии: кошка спасает дом, труд, пищу и ремесло. В годы нашествий грызунов ее стоимость могла возрастать до фантастических пределов, а в регионе Тохоку появляются памятники нэкогами — «кошачьим богам», что свидетельствует о переходе от пользы к почитанию.

Однако Пэджет не идеализирует эту историю. В разделе о «Историях кошках» она показывает религиозно-нравственную двусмысленность кошки в буддийском контексте. Буддизм с его акцентом на сострадании и межвидовой реинкарнации должен был испытывать напряжение перед использованием кошек как орудия уничтожения грызунов. Забавный рассказ «Нэко но соси» строится именно на этом конфликте: мышь жалуется священнослужителю на кошек, но получает совет изменить кармическое положение; затем кошка отказывается отказаться от охоты, спрашивая, почему она должна отвергнуть пищу, назначенную ей богами. В богословском смысле это важнейшая сцена: перед нами не христианская теодицея, но народно-буддийская постановка вопроса о порядке мира, где сострадание сталкивается с природной иерархией и пищевой цепью. Автор не превращает этот материал в нравоучение, но дает читателю увидеть, что образ кошки постоянно находится между милостью и насилием, домашним уютом и хищничеством, благом для человека и смертью для другого живого существа.

Вторая глава, «Домашние компаньоны или домашние божества?», развивает тему одомашнивания, но переводит ее из сферы хозяйства в сферу привязанности. Кошка здесь уже не только защитница от крыс, но член дома, существо, с которым человек вступает в эмоциональные отношения. Пэджет показывает это через императорских питомцев, дневниковые свидетельства, изображения детей с кошками, сцены сада и домашнего покоя. Важное наблюдение предисловия получает развитие: эмоциональная связь с животными в Японии фиксируется в текстах более чем тысячелетней давности и не сводится к пользе кошки как истребителя паразитов. Богословски это можно прочитать как материал для размышления о тварности и о том, что человек, даже вне библейской традиции, склонен воспринимать животное не как вещь, а как партнера по обитанию мира. Здесь возникает тема, близкая современному богословию творения: домашнее животное становится не объектом эксплуатации, но участником человеческого пространства, хранителем покоя. Пэджет особенно точно отмечает, что умиротворенная кошка у очага стала символом «мира покоя конце хлопотного дня; уютного, ухоженного дома».

Третья глава, «Кошки и женщины», является одной из наиболее культурологически напряженных частей книги. Пэджет показывает, что большинство изображений кошек в жанре бидзинга, то есть «изображений красавиц», создавались мужчинами для мужчин и потому несут на себе печать мужского взгляда. Кошка в этих работах часто оказывается двойным знаком: она может представлять и женщину-модель, и зрителя, и любовника, и саму чувственность. Автор пишет, что «гибкое тело кошки, стремящейся удовольствиям, олицетворяет женскую чувственность», а независимость и непостижимость кошек связывается с теми стереотипами, которые патриархальная культура приписывала женщинам. Для богословской рецензии это особенно важно, потому что книга невольно вскрывает механизм символического присвоения женского тела: животное становится медиатором эротического взгляда, а затем и демонизирующего воображения. Разделы о кошках публичных домов, Усугумо и «обнаженных кошках» показывают, как граница между нежностью, эротизацией и социальной тревогой оказывается крайне тонкой. Это одна из сильных сторон книги: Пэджет не просто любуется изображениями, но позволяет увидеть скрытую антропологию визуального образа.

Четвертая глава, «Кошки-музы», переносит внимание с кошки как символа на кошку как художественную модель. Здесь автор говорит о том, что гибкая фигура кошки представляет идеальный объект для художника, позволяя исследовать плавные линии, природные формы, текстуру меха, абстракцию и выразительное упрощение. «Выразительное многообразие кошек представляет собой прекрасный вызов для терпеливого чуткого художника», — пишет Пэджет, и эта фраза хорошо выражает эстетику главы. В богословской перспективе эта часть напоминает о древней проблеме созерцания формы: художник не создает кошку как символ извне, но учится видеть ее собственную данность. Кошка становится школой внимания. Особенно интересны страницы о модернистах, где кошачья форма переходит в язык геометрии, дизайна, индустриального века и модернистской линии. Здесь книга достигает подлинно эстетического уровня: она показывает, что животное не только «обозначает» нечто, но и дисциплинирует зрение, учит художника и зрителя различать движение, покой, изгиб, напряжение, мягкость и независимость.

Пятая глава, «Кошки, приносящие удачу», обращается к манэки-нэко, самому узнаваемому японскому кошачьему талисману. Пэджет показывает, что «в Японии существует самобытная традиция кошек, приносящих удачу», а манэки-нэко как «приглашающая кошка» принадлежит к эгимоно — предметам, обещающим удачу, клиентов и финансовый успех. Здесь особенно ясно видна религиозно-экономическая двусмысленность талисмана. Он находится между верой и коммерцией, между благословением и привлечением покупателей, между сакральной надеждой и рыночной прагматикой. Для богослова это материал, близкий к анализу народной религиозности: человек ищет видимый знак благополучия, форму, через которую удача как неопределенная сила становится домашней, маленькой, управляемой. В этом смысле манэки-нэко можно сопоставить с широким кругом религиозных амулетов, но Пэджет удерживает исследование в культурно-исторических рамках и не навязывает ему лишней теологизации. Она прослеживает местные стили Имадо, Фусими, Сэто, Микава, показывая, что даже массовый талисман имеет региональную историю, материальность, ремесленную эволюцию и визуальные варианты.

Шестая глава, «Безобразия и хаос: котомонстры», является темной парой предыдущей. Если манэки-нэко обещает удачу, то бакэнэко, нэкомата и другие сверхъестественные кошки воплощают страх перед тем, что домашнее может стать чужим, ласковое — мстительным, женское — демоническим, животное — одержимым духом. Особенно выразителен сюжет о котодемоне из Сага: кошка, лакнувшая кровь хозяйки, становится одержимой ее мстительным духом и принимает облик супруги правителя. В этой главе Пэджет показывает, как театр кабуки, гравюра и фольклор превращают кошку в фигуру нарушения границ. В христианской антропологии подобная тема могла бы быть прочитана как образ падшего воображения, где страх перед телесностью, женской автономией и неуправляемой природой принимает демонические формы. Однако книга не сводит монстров к морализму: котомонстр интересен именно потому, что он рождается из противоречивой близости человека и животного. Чем ближе кошка к дому, тем страшнее ее возможное превращение в чуждую силу.

Седьмая глава, «Кошки в юморе и сатире», показывает, как кошка становится инструментом игры, пародии и социальной критики. Кошки изображаются богами, бессмертными, путешественниками тракта Токайдо, звездами кабуки, учениками, купальщиками, акробатами, участниками мышиных игр. Особенно интересен материал о сугороку, настольной игре, где домашняя кошачья жизнь превращается в игровую карту удач и неудач: кошки нежатся на солнце, ловят рыбу, получают наказание, празднуют и играют на музыкальных инструментах. Эта глава важна потому, что разрушает чрезмерно серьезное понимание символа. Не всякий культурный образ является «тайным кодом» или мистической аллегорией; иногда символ живет именно в смехе, в пародии, в бытовом переворачивании высокого и низкого. Для богословского читателя это полезное напоминание: религиозная культура народа не состоит только из культа и догмата, но также из игры, карнавала, преувеличения и самоиронии.

Восьмая глава, «Кошки философов, учителей и кошачьи послания», приближает книгу к духовно-интеллектуальной проблематике. Здесь Пэджет рассматривает кошачий символизм, спящих кошек, дзенский сюжет о мастере Нансэне, народное творчество оцу-э. Домашняя кошка оказывается исключенной из восточноазиатского зодиакального пантеона, согласно одной легенде, потому что проспала, а согласно другой — потому что не скорбела о смерти Будды. Уже это показывает ее амбивалентность: кошка то слишком земная, то слишком независимая, то недостаточно благочестивая. Сюжет о Нансэне, убивающем котенка, конечно, особенно труден для современного читателя и требует осторожного прочтения: в дзенской традиции он функционирует как парадоксальное наставление, но вне этой традиции может восприниматься как жестокость, прикрытая педагогикой. Сильная сторона Пэджет в том, что она не превращает кошку в сентиментальный объект, а показывает, что в японском искусстве она может быть и милой, и философски тревожной, и этически неудобной.

Последняя глава, «Большие кошки», расширяет поле от домашней кошки к тигру и льву. Здесь речь идет о символизме тигра, его связи с драконом, воинами, свирепостью, защитной силой и фантазийной экзотикой. В японской культуре тигр во многом существует как образ, пришедший через Китай и Корею, часто не из непосредственного наблюдения, а из традиции изображения. Это важно для понимания всей книги: кошка у Пэджет — не биологический объект, а визуально-культурный медиатор. Домашняя кошка наблюдаема, тигр часто воображаем, но оба участвуют в построении образов силы, мягкости, опасности, благополучия и красоты. Завершение на «больших кошках» удачно расширяет тему от интимного домашнего пространства к космологическому и героическому измерению.

Кому может быть полезна эта книга? Прежде всего историкам искусства, культурологам, исследователям японской визуальной культуры, специалистам по укиё-э, музейным работникам и коллекционерам. Но для богословского клуба она интересна по другой причине: она учит видеть религиозность там, где она не всегда названа религией. Пастырю книга может помочь лучше понять механизм народной сакрализации предметов и животных; студенту богословия — увидеть, как символ формируется на стыке экономики, пола, искусства, страха и надежды; миссиологу — задуматься о том, как бытовые образы несут глубокие представления о мире; христианскому апологету — осторожнее относиться к чужой религиозной культуре, не сводя ее к «суеверию», но различая в ней реальные человеческие вопросы о защите, благополучии, смерти, доме и красоте. Мирянин, интересующийся Японией, получит из книги не только эстетическое удовольствие, но и более тонкое понимание того, почему маленькая фигурка кошки с поднятой лапой или гравюра с кошкой у женского рукава могут быть насыщены историей и символикой.

Главная сильная сторона труда Пэджет — соединение научной компетентности и визуальной увлекательности. Автор владеет материалом, свободно движется между периодами Нара, Хэйан, Эдо, модернизмом и современной поп-культурой, не разрывая их искусственными границами. Книга хорошо показывает, что современная японская «культура кошек», включая Hello Kitty, котокафе, кошачьи острова и интернет-знаменитостей, не является внезапной причудой позднего капитализма, а имеет длинную предысторию. При этом Пэджет избегает грубой схемы «от древнего к современному»: она показывает повторяемость мотивов, их переосмысление, превращение талисмана в поп-икону, фольклорного чудовища в театральный сюжет, домашнего питомца в эстетическую форму. Ее метод можно назвать иконологическим в широком смысле: она читает изображение как пересечение материального объекта, исторической функции, символического словаря и зрительского опыта.

Критические замечания, однако, тоже необходимы. Во-первых, книга не является богословским трудом и не ставит перед собой задачу различать сакральное, суеверное, эстетическое и коммерческое с точки зрения внутренней логики религиозных традиций. Для искусствоведческого издания это естественно, но богословский читатель может почувствовать недостаток более строгого анализа религиозных категорий. Шинтоистские, буддийские, народные и коммерческие формы часто оказываются в одном культурном потоке, и хотя это отражает реальность японской религиозности, иногда хотелось бы более ясного различения между культом, амулетной практикой, театральной фантазией и декоративным использованием образа. Во-вторых, гендерный анализ, присутствующий в главе о женщинах и кошках, мог бы быть глубже: автор точно фиксирует мужской взгляд и эротизацию, но не всегда разворачивает вопрос о том, как сами женщины использовали кошачьи образы для самопредставления, сопротивления или игры с навязанными ролями. В-третьих, этическое измерение отношения к животным затронуто, но не разработано: книга говорит о сострадании, охоте, демонизации, привязанности, но почти не выходит к современным вопросам ответственности человека перед животным миром.

И всё же эти ограничения не отменяют достоинств книги. «Божественные кошки» — труд не о догматике, а о культурной антропологии образа, и именно как такой труд он ценен для богословского чтения. Он показывает, что человек постоянно ищет посредников между видимым и невидимым, между домашним и опасным, между природой и культурой. Кошка в японском искусстве оказывается не просто милым животным, а малой иконой человеческой противоречивости: мы любим независимость, но боимся неподконтрольности; ищем защиты, но создаем талисманы; наслаждаемся красотой, но легко превращаем ее в объект желания; смеемся над животным, но видим в нем учителя; называем его домашним, но подозреваем в нем связь с иным миром. Поэтому книга Пэджет может быть прочитана как изящное напоминание о том, что богословие культуры начинается с внимательного взгляда на образы, через которые человек выражает свои надежды и страхи. В этом отношении кошка в японском искусстве оказывается удивительно серьезным предметом: она помогает увидеть, как даже самое повседневное существо может стать местом встречи эстетики, религии, экономики, пола, памяти и метафизического воображения.