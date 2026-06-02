Обзор книги Сергея Белякова "Тень Мазепы"

Монументальный историко-этнографический труд Сергея Белякова представляет собой попытку всестороннего осмысления сложнейшего процесса этногенеза украинского народа в один из самых критических периодов его культурного и духовного становления. Исследование погружает читателя в эпоху, когда теологические, языковые и географические границы формировали самосознание огромной части восточнославянского мира, расколотого историческими катаклизмами и конфессиональными противоречиями. Главная историческая и богословская проблема, которую пытается разрешить автор, заключается в выявлении истоков национального самоопределения в условиях отсутствия независимой государственности и при мощном ассимиляционном давлении со стороны как католической Речи Посполитой, так и православной Российской империи. Основной метод аргументации Белякова строится на скрупулезном, глубоко эмпирическом синтезе мемуарных свидетельств, этнографических заметок, литературных памятников и административных документов эпохи, что позволяет ему создать полифоническую картину жизни народа. Внимание исследователя сфокусировано на тончайших нюансах повседневного быта, лингвистических трансформациях и ментальных сдвигах, которые в своей совокупности подготовили почву для формирования современной украинской нации.

Пространственное и духовное измерение этой нации рассматривается сквозь призму подвижных географических границ, которые путешественники девятнадцатого века ощущали не столько через таможенные заставы, сколько через резкую смену этнографической и культурной парадигмы. Исследователь убедительно показывает, что пересечение незримой межи между великорусскими и малороссийскими землями воспринималось современниками как вступление в совершенно иной мир. Эту экзистенциальную разницу предельно точно фиксирует приводимое в тексте свидетельство: «Идите от Москвы на юг, и вы увидите, что, постепенно находя изменения, за Десной и Семью вы перешли к народу, совершенно отличному от нас, чистых руссов. Язык, одежда, облик лица, жилища, мнения, поверья совершенно не наши!». Анализируя историческую топографию, автор подробно останавливается на судьбе Волыни и Подолии, которые, несмотря на многовековое иностранное господство, оставались неотъемлемой частью украинского духовного пространства. Особое богословское и историческое значение в этом контексте приобретает тот факт, что западные территории служили важнейшим форпостом защиты восточнохристианской идентичности. Беляков подчеркивает этот непреходящий статус региона: «Волынь очень долго была цитаделью православия. Именно здесь святое Евангелие впервые перевели на народный язык...». Именно в этих землях, под покровительством Константина Острожского, была создана первая печатная Острожская Библия, ставшая интеллектуальным и духовным щитом против католической и униатской экспансии, последствия которой ощущались вплоть до девятнадцатого столетия. География украинского присутствия, как показывает исследование, не ограничивалась древними историческими областями, но расширялась на восток и юг. Слободская Украина, возникшая как результат массового исхода православного населения, спасавшегося от религиозных гонений и войн в Речи Посполитой, стала пространством, где переселенцы получали свободу вероисповедания и право жить по своим традиционным обычаям. Подобным же образом происходило освоение необъятных пространств Новороссии, где именно малороссийские крестьяне, несмотря на правительственные попытки привлечь иноземных колонистов из числа сербов, немцев и греков, стали главным демографическим фундаментом, превратив Дикое поле в плодородный земледельческий край.

Городская культура Малороссии, детально препарированная в исследовании, демонстрирует удивительную пестроту и сложность цивилизационного развития региона. Полтава, возвысившаяся благодаря судьбоносному сражению Северной войны, описывается как парадоксальная столица Малороссии, которая при всем своем административном статусе сохраняла облик огромного, утопающего в вишневых садах села, где кареты аристократов вязли в непролазной грязи, а городское освещение было исключительной редкостью. Несмотря на бытовую неустроенность, именно здесь под эгидой генерал-губернаторов закладывались основы светского просвещения, открывались гимназии, действовал театр, для которого писал свои бессмертные комедии Иван Котляревский, и рождалась плеяда выдающихся интеллектуалов. Древний Киев предстает в исследовании городом колоссальных духовных контрастов, где руины величия Киевской Руси соседствовали с бедными мазанками Подола. Вплоть до тридцатых годов девятнадцатого века этот город управлялся по нормам средневекового магдебургского права, а его аристократическая и интеллектуальная жизнь находилась под абсолютным доминированием польской культуры и католического влияния. Однако православное ядро города никогда не угасало, поддерживаемое не столько официальными институтами, сколько непрерывным потоком простых верующих, чье благочестие спасало город от окончательной духовной ассимиляции. Автор фиксирует это поразительное явление: «Именно в летнее время Киев наполняли богомольцы из Великой и Малой Руси... Для них Киев представал вторым Иерусалимом». В свою очередь, Харьков раскрывается в книге как важнейший центр академической науки и просвещения, где открытие университета инициировало мощный всплеск интереса к украинской этнографии, фольклору и языку. Именно в харьковских типографиях и интеллектуальных кружках зарождалась та мощная волна осмысления народной культуры, которая позже захватит умы всей империи.

Историческая эволюция национального самоназвания, глубоко проанализированная автором, свидетельствует о сложнейших путях формирования идентичности. Население западных и южных земель древней Руси веками сохраняло за собой историческое имя «русинов» или «русских», отчетливо противопоставляя себя жителям Московского государства, которых именовали «московитами». Разделение единого духовного и этнического корня привело к тому, что некогда братские народы перестали узнавать друг друга. В глазах великороссов жители Украины превратились в «черкасов» и «хохлов», чья внешность, обычаи и язык вызывали искреннее недоумение и чувство глубокой инаковости. Ключевым фактором, выковавшим уникальный менталитет народа, стало украинское казачество. Запорожцы не были просто изолированным воинским сословием; они являлись концентрированным выражением свободолюбивого и воинственного духа нации, защитниками православной веры перед лицом исламской и католической угрозы. Историческая миссия этого феномена оценена автором чрезвычайно высоко: «И вот выходцы вольные и невольные... составили целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину». Именно казацкий этос, воспетый в народных думах и песнях слепых кобзарей, стал идеалом для всего крестьянского населения, размывая границы между пахарем и воином. Само понятие «Украина», как убедительно доказывает автор, опираясь на летописные источники и старинные европейские карты, уже в те времена означало для местного населения не просто окраину чужой империи, а собственную, Богом данную землю, родину, нуждающуюся в защите и обустройстве.

Материальная и бытовая культура, будучи зримым отражением внутреннего духовного устроения народа, подвергается в труде тонкому феноменологическому разбору. Внешний вид украинского крестьянина, сформированный столетиями тяжелого труда под южным солнцем и историческими потрясениями, поражал наблюдателей своей суровостью и скрытой внутренней силой. Автор метко резюмирует эти антропологические наблюдения: «В угрюмом, важном лице мужчины... вы открываете древнего росса, смешанного с диким азиатцем... Одежда его показывает вам в то же время три века власти литовца и поляка». Этнографические описания украинской хаты-мазанки противопоставляются массивной, срубной великорусской избе. Если русская изба символизировала основательность и многопоколенную тяжеловесность, то беленая хата, окруженная вишневым садом, воплощала стремление к опрятности, эстетическому изяществу и гармонии с окружающей природой. Эта потребность в красоте реализовывалась через повсеместную традицию домовой росписи, когда простые крестьяне украшали стены своих жилищ яркими цветочными орнаментами, а талантливые народные маляры, воспитанные на традициях барокко, переходили от росписи печей к созданию храмовых икон. Лингвистический аспект формирования нации раскрывается через драматичную историю украинского языка, который долгое время пренебрежительно считался лишь испорченным крестьянским наречием. Несмотря на жесткое сопротивление имперской бюрократии, отрицавшей само существование украинского языка в официальных циркулярах, этот язык сохранил свою потрясающую мелодичность и лексическое богатство. Поэты и филологи девятнадцатого века, преодолевая стену непонимания и культурного снобизма, сумели возвести этот живой народный говор в ранг высокого литературного языка, способного выражать тончайшие богословские и философские смыслы.

Данный фундаментальный труд адресован взыскательной аудитории, способной к глубокому аналитическому чтению. Церковные историки, академические богословы и религиоведы обнаружат в нем бесценный фактологический материал, необходимый для понимания того, как нетеологические факторы — география, языковые процессы, социально-политический уклад и административное давление — влияют на формирование конфессиональной идентичности и провоцируют исторические расколы. Пастырям и студентам духовных академий, готовящимся к служению в регионах со сложной межэтнической спецификой, эта книга предоставит ключи к пониманию глубинного психологического профиля народа, чья ментальность столетиями выковывалась в условиях борьбы за выживание. Интеллектуально активные миряне, искренне стремящиеся разобраться в генезисе восточнославянских разделений, почерпнут из этого объективного и беспристрастного исследования множество ответов на самые болезненные вопросы современности.

Несомненным триумфом автора является его феноменальная способность работать с гигантскими массивами архивных, этнографических и литературных данных, не впадая при этом в сухой академический редукционизм. Исследование поражает своей полифоничностью и объективностью; автор не пытается подогнать сложную историческую реальность под заранее заготовленные идеологические схемы. Беляков демонстрирует высочайший уровень академической эмпатии, когда с равным уважением и научной беспристрастностью цитирует как великорусских имперских чиновников, так и деятелей украинского национального возрождения. Органичное вплетение литературных сюжетов и биографических свидетельств Гоголя, Шевченко и Квитки-Основьяненко делает текст не просто научной монографией, а живым эпосом о рождении нации. Особенно ценно то, что автор осознает глубочайший трагизм разделения единого культурного ствола, напоминая о фундаментальном внутреннем родстве, проницательно отмеченном поэтом: «От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего Днестра одна почва земли, одна речь, один быт... Как одной матери дети».

Однако с позиций строгой академической теологии и экклезиологии концептуальный аппарат данного труда нуждается в определенной корректировке и существенном дополнении. Автор, блестяще препарируя этнографические, лингвистические и социокультурные слои формирования нации, оставляет практически без внимания сугубо догматические и сакраментальные аспекты этого процесса. Понятие «нации» рассматривается им исключительно в секулярном, светском ключе, в то время как формирование самосознания жителей этих территорий было немыслимо вне литургической жизни Церкви и христианского понимания соборности. Трагедия Брестской унии, которая нанесла колоссальный онтологический удар по духовному единству народа и спровоцировала глубочайший экзистенциальный кризис в западнорусских землях, анализируется в книге скорее как политическое и административное явление, нежели как катастрофа догматического сознания. Исследователь уделяет огромное внимание бытовым отличиям мазанок от изб и лексическим особенностям говоров, но обходит стороной вопрос о том, как именно сохранение чистоты православной веры в условиях инославного гнета формировало саму матрицу украинской ментальности. Голоса интеллектуалов, чиновников и путешественников звучат в книге громче, чем голоса святых подвижников, полемистов-апологетов и простых приходских священников, которые фактически являлись главными хранителями идентичности народа в периоды исторического безвременья. Истинно глубокое постижение истории этого народа требует не только изучения материальных артефактов и светской литературы, но и погружения в богословские трактаты, литургические тексты и жития святых, без которых картина духовного созревания нации остается, при всем ее этнографическом великолепии, сущностно неполной.