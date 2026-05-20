Обзор книги «Упасана-коша. Том XXXI. Абхичара-даршан»

«Упасана-коша. Том XXXI. Абхичара-даршан» — текст необычный и для богословского клуба особенно требовательный: он находится на границе религиоведения, внутренней вайшнавской педагогики, тантрологического справочника и апологетического предупреждения. Уже подзаголовок — «Критический обзор магического искусства» — задает двойственный тон книги: автор не просто описывает абхичару как корпус ведических и постведических магических практик, но стремится встроить эту тему в иерархию поклонения, дхармы, бхакти и нравственной ответственности. Поэтому книгу нельзя читать как руководство к практике; корректнее воспринимать ее как попытку систематизировать опасную область традиционного знания, показать ее место в религиозном сознании и одновременно оградить читателя от наивного романтизма магии.

Исторический контекст книги связан с постсоветским интересом к эзотерике и с попыткой автора ответить на вопрос, почему магия так притягательна для современного человека. Автор формулирует это предельно прямо: «Магия фактически — это религия без Бога, где ритуалы используют для достижения всех желаний человека, не обращаясь к Верховному существу» . В этой фразе заключена главная богословская интуиция труда: магия рассматривается не как нейтральная техника, а как искаженная форма упасаны, поклонения, в которой человек стремится не к Богу, а к власти над энергиями, обстоятельствами и людьми. Именно поэтому книга помещена в серию «Упасана-коша»: автор исходит из того, что даже магическое действие является разновидностью религиозно направленного акта, но акт этот может быть обращен вниз, к анна-майе, к уровню грубых желаний, страха, контроля и защиты.

Метод автора преимущественно компилятивно-систематический. Он собирает материал из ведической, тантрической, пуранической и смрити-традиции, сопоставляет его с народными практиками, затем предлагает вайшнавскую интерпретацию. Его аргументация не академична в западном смысле: здесь редко встречается дистанция историка религии, который отделяет описание от веры. Напротив, автор пишет как участник традиции, убежденный в реальности тонких сил, мантр, ритуального воздействия и кармической ответственности. Но именно эта внутренняя позиция делает книгу важной для богословского анализа: перед нами не внешняя энциклопедия суеверий, а религиозный текст, пытающийся провести границу между поклонением, защитой, корыстным ритуалом и духовным падением.

Книга начинается с введения к четвертому циклу «Упасана-коши», где автор помещает весь дальнейший материал в схему панча-упасаны и панча-коши. Он соотносит уровни сознания с формами поклонения: Дурга как уровень материальной энергии, Сурья как уровень жизни, Ганеша как уровень человеческого и социального порядка, Шива как уровень Брахмана и Вишну как уровень благости, все еще не равный полному постижению Говинды. Эта схема важна, потому что абхичара помещается автором в область шакти-упасаны и анна-майи: магическое искусство связано с энергиями, желаниями, страхом и попыткой управлять материальным миром. Поэтому книга уже с первых страниц задает не столько демонологическую, сколько антропологическую рамку: вопрос не только в том, существуют ли магические воздействия, но в том, какой уровень сознания делает человека восприимчивым к ним и почему желание власти над обстоятельствами является духовно опасным.

Введение к самому тридцать первому тому разворачивает этот тезис экзистенциально. Автор говорит о собственной прежней заинтересованности мистикой и объясняет привлекательность магии через человеческую усталость от грубой материальной реальности, желание быстро получить результат, стремление прикоснуться к тайне и, наконец, соблазн «занять место Бога». Это один из наиболее богословски значимых моментов книги, потому что здесь магия истолковывается как форма греховной антропологии: человек не хочет принимать свое место твари, не хочет трудиться, ждать, молиться и зависеть от милости; он хочет обладать техникой, которая принуждает мир отвечать его воле. В христианской перспективе это близко к древнему искушению «быть как боги», но автор остается внутри вайшнавской терминологии и говорит о попытке завладеть энергиями Господа.

Первая содержательная глава, посвященная ведической магии, дает определение абхичары как действий, направленных против врага, и сразу показывает, что эти мотивы присутствуют не только в Атхарваведе, но шире — в ведической литературе. Здесь сильная сторона книги состоит в отказе от упрощенной схемы «чистая религия против поздней магии». Автор признает, что ведическое поклонение исторически тесно связано с магическими элементами, а потому границу между культом и магией провести нелегко. Он пишет: «Магия делает упор на повышении силы воли, чтобы сохранить контроль над всепроникающими силами и заставить их служить себе», а затем формулирует принципиальное различие: «магия — это принуждение сверхчеловеческих сил», тогда как иной путь получения желаемого связан с умилостивлением . Это различение не вполне исчерпывает феномен религии, но богословски оно плодотворно: религия в своем лучшем виде основана на доверии, поклонении и послушании, магия — на контроле, манипуляции и технике результата.

Дальнейшие главы о магах, ведьмах и истории колдовства расширяют поле рассмотрения. Автор стремится показать, что феномен магического специалиста универсален: в Индии это может называться тантриком, в других культурах — шаманом, ведьмаком, знахарем. Важна мысль о социальной функции таких фигур: они появляются там, где люди недостаточно религиозны, но при этом нуждаются в ответах на бедствия, болезни, неурожаи, семейные конфликты и страх перед невидимым. С богословской точки зрения это ценное наблюдение: магия часто заполняет пустоту между религиозной верой и практической беспомощностью. Там, где нет зрелой молитвы, этики, общины и доверия Богу, возникает спрос на специалиста по управлению невидимым.

Глава о мистических силах переходит к вопросу сиддхи и сверхспособностей. В ней особенно заметно напряжение между признанием реальности подобных сил и предупреждением против их неправильного употребления. Автор не демифологизирует традицию, но и не романтизирует ее. Вайшнавская логика книги требует подчинить всякую силу вопросу цели: усиливает ли она преданность Богу или питает эго? В этом отношении книга близка к классической аскетической интуиции разных религий: сверхъестественное само по себе не является критерием святости. Напротив, оно может стать наиболее опасной формой самообмана, если человек ищет не Бога, а эффективность.

Раздел о черной магии и последующие главы о шат-карме составляют центр книги. Автор рассматривает шесть традиционных типов магических действий, но важно, что он пытается дать им также внутреннее, аскетическое толкование. Так, шат-карма может быть понята не только как набор внешних операций, но как символическая карта борьбы с похотью, гневом, гордостью, чревоугодием и мирскими привязанностями. Эта попытка духовной переинтерпретации особенно ценна: разрушительные категории магии переводятся на язык внутренней брани. Книга выигрывает там, где автор показывает, что настоящая «марана» должна быть убийством греховного импульса, а не человека; настоящая «вашикарана» — управлением чувствами, а не подчинением чужой воли.

Однако именно здесь возникает и главная трудность книги. Несмотря на критический тон, текст местами сохраняет слишком большую близость к техническому материалу традиции. Автор осознает опасность и неоднократно предупреждает о кармической ответственности, но структура некоторых глав все же может производить впечатление практического справочника. Для богословского клуба это принципиальный вопрос: знание о зле необходимо пастырю, религиоведу и духовному наставнику, но оно должно быть изложено так, чтобы не возбуждать любопытство к применению. Наиболее убедительны те страницы, где автор говорит об этике и последствиях: «Убить человека из оружия или убить помощью магии — одно то же. Оба исполнителя будут наказаны по законам кармы» . Эта фраза фактически становится нравственным ключом ко всей книге: ритуальная дистанция не отменяет моральной ответственности.

Главы о «тонкостях абхичары» и энергетических веществах магии стремятся показать, что магический ритуал в традиционной культуре мыслится как сложная система слова, формы, действия, материала, времени и намерения. Автор перечисляет основные составляющие ритуала как мантру, янтру, практическую процедуру и символическое действие, но для рецензии важнее не техника, а мировоззрение. В этом мире материя не является «мертвой»: растение, металл, пепел, вода, камень и пища включены в сеть соответствий. Это радикально отличается от современного секулярного взгляда и потому может быть полезно богослову как пример сакральной онтологии, пусть и проблематичной. Мир здесь насыщен силами, но вопрос о личном Боге и о нравственном употреблении этих сил остается решающим.

Разделы о марана-карме, вайшнава-марана-карме и этике марана-кармы являются наиболее тяжелыми. Автор рассматривает крайний тип вредоносного ритуала, но затем пытается поставить его под контроль дхармы и вайшнавского богословия. Он признает, что традиция знает исключительные случаи, но сразу подчеркивает, что даже в таких случаях последствия остаются. Это важная богословская мысль: ритуал не создает безответственного пространства, где цель автоматически оправдывает средство. Даже если человек действует ради защиты, он вступает в область опасного выбора между злами. Автор пишет, что брахман в таких ситуациях «выбирает из двух зол меньшее» и должен быть готов нести последствия своего поступка . С христианской точки зрения здесь можно провести параллель с дискуссиями о насилии, самообороне и справедливой войне, но отличие существенно: в христианстве магическое причинение вреда не может быть легитимным средством пастырского действия, тогда как автор внутри своей традиции обсуждает его как крайне опасную, но теоретически возможную область.

Главы о магическом вредительстве и пратйабхичаре, то есть противодействии абхичаре, сдвигают фокус от нападения к защите. Именно здесь заявленная цель книги становится наиболее ясной: автор хочет вооружить брахмана знанием не для вреда, а для распознавания и нейтрализации вреда. Он прямо говорит во введении, что основной посыл знания — дать понимание защиты от опасных ритуалов и способов им противодействовать. Богословски это оправдание строится на пастырской модели: служитель должен видеть проблему, распознавать зло и помогать тому, кто страдает. В то же время для читателя иной религиозной традиции остается вопрос, не усиливает ли сама такая подробная демонология зависимость от страха перед невидимым. Чем больше система описывает угрозы, тем больше она может формировать тревожное религиозное воображение.

Глава об уччхатане, видвешане и стамбхане продолжает систематизацию типов воздействия. Здесь автор пытается показать, что одни и те же категории могут быть поняты как вредоносные или как корректирующие, если направлены на восстановление дхармы. Так, изгнание или разделение может мыслиться как наказание врага, а может как удаление разрушительного влияния. Эта моральная амбивалентность является одной из центральных тем книги. Автор постоянно возвращается к мотиву: сила сама по себе нейтральна, но намерение, дхармический контекст и последствия определяют ее нравственную оценку. Однако именно здесь критик должен быть насторожен: если критерии остаются внутри субъективного решения исполнителя, легко оправдать насилие языком восстановления порядка.

Раздел о вашикарана-карме и стри-кармани показывает, насколько опасной может быть магическая логика в сфере человеческих отношений. Подчинение воли, любовная магия, семейные и сексуальные мотивы особенно ясно демонстрируют, что магия разрушает персонализм. Другой человек перестает быть личностью, которую надо любить, убеждать или отпускать, и превращается в объект воздействия. Для христианского богословия это принципиально: всякая попытка манипулировать свободой другого духовными средствами противоречит образу Божию в человеке. Вайшнавская критика автора, хотя выражена иначе, движется в сходном направлении: корыстное использование мантра-шакти и тантрических методов оценивается как деградация знания. В одном из наиболее показательных мест говорится, что трагедия началась тогда, когда техники попали в руки незрелых садхаков или мирян, использовавших их ради личных целей .

Главы о ритуалах против злых духов и амулетах переводят книгу в область защитной религиозной практики. Автор рассматривает демонов, вредоносные влияния, способы очищения и амулеты как часть ведической культуры. Для религиоведа этот материал ценен тем, что демонстрирует непрерывность между высокой традицией и народной религиозностью. Для богослова же здесь важен вопрос различения: когда защита является молитвенной зависимостью от Бога, а когда — магическим управлением защитной силой? Автор сам дает критерий, утверждая, что чистая преданность Богу выше всех техник: если у человека есть чистая преданность, «его может спасти одно произнесенное святое имя Господа» . Эта мысль, пожалуй, является самым сильным вайшнавским коррективом ко всему корпусу опасного материала: высшее средство защиты не техника, а имя Бога, произнесенное с преданностью.

Заключение книги возвращает читателя от систематизации к этике. Автор подчеркивает, что магический способ решения проблем не рекомендуется, потому что он приносит негативные кармические последствия. Он признает необходимость знания для брахмана, но отделяет знание от желания применять. Это важная, хотя не до конца снятая напряженность. В идеале книга хотела бы быть «анатомией опасности»: показать устройство абхичары, чтобы ее распознавать и избегать. На практике она иногда балансирует на границе между критикой и сохранением операционного интереса. Для зрелого читателя это не проблема, но для неподготовленного — риск.

Главная польза книги для богословского клуба состоит не в том, чтобы принять ее картину мира как свою, а в том, чтобы увидеть религиозную логику магии изнутри. Пастыри и духовные наставники могут извлечь из нее материал для понимания того, почему люди обращаются к магическим практикам: страх, желание контроля, жажда быстрого результата, недоверие к Богу, травматический опыт беспомощности. Студенты богословия и религиоведения найдут в книге богатый пример того, как традиция систематизирует запретное знание и пытается встроить его в иерархию духовных уровней. Миряне, особенно интересующиеся эзотерикой, могут получить от книги отрезвляющий эффект, если услышат ее главный нравственный посыл: магия не безобидна, а власть над тонкими силами не равна духовной зрелости.

Сильнейшая сторона труда — его богословская честность в признании сложности религиозной традиции. Автор не делает вид, что в ведическом мире не было вредоносных ритуалов, темных практик, конфликтов жрецов, народного колдовства и амбивалентных формул. Напротив, он признает все это и пытается дать оценку изнутри вайшнавской дхармы. Вторая сильная сторона — антропологическая проницательность: магия описана не как экзотика, а как симптом человеческого состояния. Третья — ясное утверждение превосходства преданности над техникой. Когда автор говорит, что чистое святое имя выше защитных методов, он фактически разрушает магическую самодостаточность ритуала и возвращает центр тяжести к Богу.

Критические замечания, однако, существенны. Во-первых, книга нуждается в более строгом различении описательного, нормативного и полемического уровней. Автор часто переходит от исторического обзора к практическому языку традиции, а затем к этическому предупреждению, не всегда обозначая границы между ними. Во-вторых, сравнительные суждения о других религиях, особенно когда католическая месса описывается как форма церемониальной магии, требуют гораздо большей богословской аккуратности. Для христианского читателя это будет не просто спорное, но неприемлемо редукционистское утверждение, потому что таинство в христианстве основано не на принуждении божественной силы, а на обетовании Христа, действии Святого Духа и литургическом послушании Церкви. Сравнение может быть религиоведчески обсуждаемо, но в книге оно подано слишком прямолинейно.

В-третьих, авторская апологетика вайшнавской традиции иногда приводит к тому, что магические практики других контекстов оцениваются резко, тогда как сходные структуры внутри ведического корпуса получают более сложное оправдание. Это понятно для внутреннего текста традиции, но снижает академическую убедительность. В-четвертых, книга почти не обсуждает пастырскую психологию страха. Если читатель склонен объяснять жизненные трудности внешним вредоносным воздействием, подобный текст может не столько освободить его, сколько укрепить подозрительность. Для богословского употребления книгу следовало бы сопровождать ясным наставлением: искать прежде всего нравственные, духовные, психологические и социальные причины кризиса, а не немедленно предполагать магическое нападение.

С христианской точки зрения книга особенно интересна как контрастный материал. Она показывает мир, где слово, жест, вещество, время и имя обладают сакральной действенностью. Христианство тоже не является плоским рационализмом: оно знает молитву, благословение, освящение, экзорцизм, таинства и духовную брань. Но принципиальная граница проходит там, где человек пытается не просить Бога и служить Ему, а управлять невидимым порядком ради своей цели. В этом смысле главный богословский урок книги может быть принят и христианским читателем: духовная сила без покаяния превращается в власть, власть без любви — в насилие, а религиозная техника без Бога — в магию.

Итоговая оценка труда должна быть двойственной. «Абхичара-даршан» — значительная и редкая систематизация темы, которую обычно либо сенсационно романтизируют, либо рационалистически отбрасывают. Автор стремится говорить о ней серьезно, внутри традиции, с обширным привлечением текстов и с нравственным предупреждением. Но книга требует зрелого читателя, способного отличить богословский анализ от практического интереса, а также критически воспринимать конфессиональные предпосылки автора. Для богословского клуба этот труд может стать поводом к важному разговору о природе религии и магии, о границах духовной власти, о пастырской ответственности перед страхами людей и о том, почему подлинное поклонение всегда начинается там, где человек отказывается быть хозяином священного и становится перед Богом просителем, служителем и учеником.