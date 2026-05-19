Обзор книги В. Альбисетти «Нам хорошо вместе. Как управлять динамикой супружеских отношений»

Книга Валерио Альбисетти «Нам хорошо вместе. Как управлять динамикой супружеских отношений» принадлежит не столько к жанру строгого академического богословия брака, сколько к жанру христиански окрашенной персоналистской психотерапии, обращенной к кризису современной супружеской культуры. Уже издательский контекст важен для понимания замысла: оригинал «Stare bene insieme» вышел у Figlie di San Paolo в 2003 году, русское издание — в московском издательстве «Паолине» в 2005 году, то есть в католической издательской среде, где психологическая литература о семье естественно соединяется с пастырской заботой, духовным наставлением и христианской антропологией. Альбисетти представлен как основатель персоналистской психотерапии, и эта характеристика точно передает внутренний нерв книги: автор мыслит человека не как набор психических механизмов, не как биологический организм, управляемый инстинктами, и не как абстрактный моральный субъект, обязанный лишь следовать правилам, а как целостную личность, в которой тело, психика и дух должны быть вновь соединены. Богословский вызов, на который он отвечает, состоит в распаде этой целостности: современный человек, по мысли автора, утратил связь с собственной душой, подменил любовь сексуальностью, близость — зависимостью, верность — временным удобством, а брак — потребительским договором двух эгоцентрических индивидуальностей. Поэтому центральная проблема книги не сводится к вопросу, как сохранить отношения или избежать развода; Альбисетти ставит вопрос глубже: как в супружестве не потерять себя, как перестать использовать другого для компенсации собственной пустоты и как превратить брак в пространство исцеления, духовного роста и подлинной любви.

Метод автора одновременно автобиографичен, психоаналитичен и духовно-наставнический. Он начинает не с тезисов, не с догматических определений брака и не с нормативной морали, а с личного кризиса, с признания собственной растерянности и внутренней раздробленности. Во введении он объясняет, что после жизни в тишине и природе, вернувшись к обычному городскому существованию, заметил в себе страх перед отношениями, основанными на любви и привязанности: он «допускаю ошибки, теряюсь, пугаюсь, чувствую себя расколотым на части», и потому книга должна привести читателя к тому же, к чему привела его самого, — «к исцелению, ясности, освобождению». Такой способ рассуждения важен: Альбисетти не выступает сверху вниз как моралист, обличающий слабых супругов, а пишет как человек, прошедший через собственную потерянность. Его аргументация строится спирально: конкретный опыт становится метафорой, метафора раскрывается как психологический симптом, симптом связывается с детскими травмами и низкой самооценкой, затем переводится на язык духовного выбора, ответственности, прощения и возвращения к Богу. Именно поэтому книга выглядит не как систематический трактат, а как путь: от потери себя через болезненную любовь, отказ от разрушительных ролей, открытие другого, восстановление супружеской пары и, наконец, к утверждению, что любовь, соединяющая тело, психику и дух, является не утопией, а реальностью.

Первая глава задает всю символическую архитектуру книги. Автор рассказывает, как во время вечерней пробежки по лесу потерял из виду подругу, испугался темноты, начал кричать и лишь после ее возвращения ощутил облегчение. На поверхности это эпизод бытового страха, но Альбисетти сразу переводит его в антропологическую плоскость: он понял, что испугался не леса и не темноты, а одиночества перед самим собой. Формула главы предельно точна: «Я отдалился от себя самого. Я потерял себя». В этом заключается исходная диагностика: человек теряет внутренний центр, а когда Бог перестает быть таким центром, внутри обнаруживается «глубокая рана». Лесной мрак становится образом мрака в сердце и душе, а потребность приблизиться к другому оказывается не любовью, а бегством от собственной внутренней пустоты. Уже здесь появляется одна из главных идей книги: любовь не должна быть средством не оставаться наедине с собой. Она не рай и не ад, не статичная гарантия счастья, а «способ строить отношения», пространство, где человек выявляет и преодолевает собственные слабости. С богословской точки зрения это важный поворот: Альбисетти отказывается от романтического мифа о любви как автоматическом спасении и приближается к христианскому пониманию любви как пути очищения, смирения, терпения и преображения личности.

Вторая глава, «Потеряться в любви», представляет наиболее развернутую психологическую диагностику болезненных отношений. Автор начинает с ошибки в оценке: когда человек не может расстаться с тем, кто заставляет его страдать, он часто думает, что это любовь, тогда как в действительности это страх. Одна из самых сильных формулировок книги звучит здесь: «Когда нам не удается расстаться с человеком, несмотря на то что отношения с ним заставляют нас сильно страдать, мы думаем, что это любовь. В действительности, мы не любим — мы испытываем страх». Это страх быть отвергнутым, оказаться нежеланным, потерять безопасность, перестать существовать в глазах другого. В этой главе Альбисетти подробно описывает, как низкая самооценка превращает любовь в зависимость, а зависимость — в систему саморазрушения. Человек начинает терпеть эгоизм, ложь, предательство, равнодушие партнера не потому, что любит, а потому что не уважает себя. Он путает секс с любовью, одержимость с желанием, страдание с глубиной чувства. Особенно важна мысль о том, что прежде нужно «научиться уживаться с самим собой, а потом с другими»: партнер не может заполнить внутреннюю пустоту, если человек не принимает себя и продолжает сопротивляться счастью.

Дальнейший анализ второй главы развивается через описание невротичной семейной среды. Альбисетти связывает патологические любовные выборы с детством, где не обсуждались чувства, эмоции отвергались или высмеивались, ребенок был вынужден брать на себя чрезмерную ответственность или недополучал любви от матери и отца. В результате взрослый человек бессознательно выбирает эмоционально недоступного партнера, чтобы заново разыграть старую драму и наконец «заставить» холодного родителя полюбить его. Автор убедительно показывает, что болезненное сочувствие и роль спасателя нередко являются не проявлением зрелой любви, а способом избежать встречи с собой: «Мы помогаем другому, чтобы не видеть себя». Человек выбирает слабого, зависимого, проблемного партнера, потому что рядом с ним ощущает собственную значимость. Но такая помощь скрывает контроль, а контроль скрывает страх. Здесь Альбисетти особенно силен как психолог: он вскрывает ложную духовность самоотдачи, когда жертвенность оказывается не любовью, а невротической потребностью быть необходимым. Для пастырского чтения это наблюдение ценно, потому что помогает различать подлинное самоотречение и разрушительную созависимость, которые внешне могут выглядеть очень похожими.

Третья глава посвящена отказу от разрушительного поведения и переводит диагностику в область решения. Потеря себя описывается как состояние недостоинства, бессилия, зависимости и драматизации, когда человек все больше страдает от поверхностности, грубости, эгоизма и одновременно не способен остановиться. Автор вводит важнейший духовный мотив: если ради удовлетворения потребности человек рискует своей самой глубинной сущностью, «которую можно назвать и душой», тогда необходимо отступить. Остановиться трудно, потому что зависимость, влюбленность, соблазн и мания контроля требуют почти сверхчеловеческого усилия для прекращения. Но именно остановка становится актом свободы. Альбисетти призывает отказаться от старого видения, в котором любовь смешивается с властью, а забота — с желанием управлять другим. «Если мы хотим любить по-настоящему, то должны отказаться от стремления навязывать свою волю, свое видение мира», — эта мысль проходит через всю книгу. Не надо изменять партнера; надо продолжать любить его, предоставляя ему время и возможность самому разобраться со своими конфликтами. В богословском отношении здесь слышится отзвук христианского уважения к свободе личности: любовь не отменяет свободы другого, не подменяет его совесть, не присваивает его духовный путь.

В этой же главе автор описывает три роли людей с низкой самооценкой: палача, жертвы и спасителя. Хотя он не оформляет это как техническую схему семейной терапии, по сути речь идет о драматическом треугольнике созависимых отношений. Палач критикует и обвиняет, часто будучи формально правым, но не принимая другого как личность. Жертва предпочитает привычное бессилие ответственности. Спаситель помогает не ради другого, а ради ощущения собственного могущества, стремясь управлять жизнью партнера и привязать его к себе. Альбисетти прямо связывает эти роли с Евангелием: тот, кто видит сучок в глазу брата и не замечает бревна в собственном, воспроизводит не духовную ревность, а детскую травму. Выход из этих ролей высвобождает энергию, делает человека протагонистом собственной жизни и возвращает ему безмятежность. Это один из наиболее удачных моментов книги: автор показывает, что христианская любовь не есть растворение личности, не есть пассивное терпение насилия и не есть моралистическое исправление другого. Она требует ответственности за себя, трезвости и внутренней свободы.

Четвертая глава, «Найти себя в другом», является поворотной. Если первые главы показывают, как человек теряет себя в отношениях, то здесь Альбисетти пытается объяснить, как сама встреча с другим может стать путем к более высокому уровню самосознания. Он признает, что его собственное выздоровление началось не с рационального контроля, а с отказа от высокомерия, от потребности все понимать и контролировать, с принятия помощи друга и с возвращения к историям, мифам, более широкой духовной перспективе. Эта глава особенно интересна богословски, потому что автор говорит о разрушении мифологической вселенной современного человека: в безликих городах, далеких от природы, символов и общины, душа распадается на обломки. Восстановление требует не только психологической техники, но и включения себя в большую историю, в пространство смысла, где человек уже не одинокая функция потребления, а участник духовного пути. Отсюда следует и центральное понимание брака: окончательная цель брака не в психологическом или сексуальном удовлетворении, а в соединении двух автономных личностей и двух душ. Сущность совместной жизни — «не очарование, не совершенство, не интеллектуальный блеск, но психологический и духовный рост».

Именно в четвертой главе наиболее ясно раскрывается значение прощения. Прощение для Альбисетти не означает согласие на унижение и не означает терпеть, когда с тобой плохо обращаются. Оно означает видеть недостатки партнера, принимать его целиком и освобождаться от власти обиды. Здесь автор проводит важное различение между счастьем и справедливостью. Многие браки, по его мнению, разрушаются не из-за отсутствия любви, а из-за безжалостного, искаженного чувства справедливости, когда обиды никогда не забываются, а партнеры требуют друг от друга совершенства. Выбрать счастье, а не справедливость — значит признать хрупкость человека и согласиться на взаимное несовершенство. В христианской перспективе это можно рассматривать как пастырски сильную мысль: брак живет не арифметикой заслуг и долгов, а благодатью, милостью и терпением. Однако здесь же появляется и будущий критический вопрос: где граница между прощением и попустительством злу? Автор иногда оговаривает, что прощать не значит терпеть, когда тебя топчут, но практические критерии различения между слабостью партнера и разрушительным насилием у него разработаны недостаточно подробно.

Пятая глава описывает «настоящую супружескую пару» как новую вселенную, в которой два человека выходят за границы собственного «я». На фоне нарциссизма и индивидуализма современности супружеская жизнь определяется как пространство совместного пребывания в истине. Здесь нужно отказаться от защит, быть прозрачными, ясными, искренними, непосредственными. Особенно характерна защита теплоты и нежности. Автор почти полемически утверждает, что слово «нежность» в нашу эпоху воспринимается как старомодное, но именно в атмосфере нежности живет и развивается настоящая супружеская пара. Одна из его наиболее выразительных мыслей такова: «Я думаю, что ласка важнее сексуальных отношений». Это не отрицание телесности, а возвращение телесности в целостность личности. Ласка для Альбисетти не редуцируется к сексуальному сигналу; она является языком принятия, доверия и человеческой теплоты. Поэтому поколения, лишенные ласки в детстве, начинают путать секс с любовью, а тело — с объектом потребления.

Размышляя о верности, автор подчеркивает, что верность не является инстинктом: это ценность, выбор, плод культуры и воспитания. В этом пункте книга особенно близка христианской антропологии брака. Альбисетти не идеализирует природные импульсы и не строит мораль на биологии. Напротив, он говорит, что человеческая задача состоит в соединении физического, психического и духовного, а сексуальность нельзя отрывать от чувств и ценностей. Брак гибнет, по его мнению, не просто из-за различий полов, характеров или прошлого, а из-за различного отношения супругов к жизни и духовным ценностям. «Физиологическое, сексуальное измерение имеет смысл, только если связано с духовным, то есть с душой. И наоборот. Ум имеет смысл, только если соединяется с сердцем. И наоборот». Это, пожалуй, одна из центральных формул всей книги. Автор не противопоставляет тело духу, но выступает против их разрыва. Там, где секс отделяется от души, другой человек становится объектом. Там, где духовность отделяется от тела, любовь рискует превратиться в абстракцию. Полнота брака рождается только в их соединении.

Шестая глава, «Знать, чтобы любить», более практична, но не теряет общей духовной перспективы. Альбисетти предлагает будущим супругам и супругам уже состоявшимся прояснять мотивы, цели, отношение к работе, любви, браку, сексуальности и жизненным ценностям. Он резко отвергает инфантильное представление, будто ссоры сами по себе являются признаком гибели отношений. Напротив, высказывать мнение лучше, чем молчать, а выражать эмоции лучше, чем подавлять их. Однако конфликт должен служить росту, а не власти. Автор требует учиться слушать и говорить: слушать — значит ставить себя на место другого, учитывать его прошлое, характер, потребности, страхи; говорить — значит ясно, честно и без агрессии сообщать свои ожидания и страдания. Очень важен его тезис «человек важнее правил». В контексте христианского богословия брака эта мысль требует осторожного толкования, но у Альбисетти она не означает нравственный релятивизм. Он хочет сказать, что правила существуют ради человека, а не ради скрытой агрессии, контроля и морального превосходства. Поэтому он выступает против двойной морали, оправдания измены и псевдомужской сексуальной распущенности. Эмоционально зрелые супружеские отношения, по его определению, исключительны и моногамны по своей природе.

Седьмая глава раскрывает название: любовь — это отношения. Счастье в браке не является поверхностным удовольствием, а представляет собой деятельность, работу, поиск, движение по пути роста. Брак имеет собственную динамику; он не сумма двух индивидуальностей, а пространство истины и исцеления. Если один из супругов не говорит правды, не выражает чувств, не анализирует семейные проблемы, он уже внутренне отделяется от пары. Поэтому спор сам по себе не разрушителен: разрушительна потребность всегда быть правым. После спора нужно помириться, посмотреть друг другу в глаза, простить, обняться и вынести из конфликта указание к развитию. Альбисетти последовательно критикует общество потребления, которое подменяет любовь сексом, внутреннее благополучие материальным достатком, а личность — образом. Его социальная критика иногда звучит резковато и публицистично, но богословски она важна: он видит в культуре потребления не просто моральный упадок, а антропологическую катастрофу, в которой человек теряет способность любить. Особенно актуален его анализ трудоголизма: работа становится наркотиком, профессиональная ментальность переносится в дом, а семья оказывается ниже карьеры. В ответ автор требует признать приоритет семьи, причем не декларативно, а в конкретном стиле жизни: возвращаясь домой, слушать супруга и детей, не приносить в дом агрессию, строить атмосферу мира, видеть в семейном разговоре не потерю времени, а саму ткань любви.

Восьмая глава возвращает мотив потери и обретения себя, но теперь уже на зрелом уровне. Брак динамичен, следовательно, кризисы неизбежны. Их нужно встречать лицом к лицу, прочитывать, интерпретировать, творчески преодолевать, заключая новые соглашения. Симптомы депрессии, тревоги, гнева, апатии автор предлагает не подавлять и не оправдывать, а понимать как сигналы того, что в отношениях не решается что-то существенное. Особенно ценна его мысль о психологической территории каждого супруга: если один систематически нарушает границы другого, возникает агрессия как защитная реакция личности. Но подавление этой реакции ради «мира» в семье приводит к взрывам. В этом Альбисетти реалистичен: он не проповедует бесконфликтную идиллию, а учит управлять конфликтами, выбирать время разговора, не унижать партнера, не начинать с превосходства, признавать свою долю ответственности и превращать ошибку в жизненный урок. Прямая и конструктивная конфронтация должна быть не полем битвы, где один прав, а другой виноват, а пространством, из которого оба выходят с достоинством.

В финальной части восьмой главы автор поднимает тему оригинальности личности и призвания. Каждый человек, по Альбисетти, приходит в мир с особым заданием, и любить означает не подчинять другого себе, а содействовать раскрытию его миссии. Здесь христианский персонализм книги звучит наиболее отчетливо: супруг не является собственностью, продолжением моего «я» или инструментом моего исцеления; он — личность, получившая от Бога собственный знак и собственное дело. «Любить — значит уважать, благоприятствовать раскрытию и осуществлению миссии, ради которой человек пришел на эту землю». Поэтому брак, с одной стороны, есть союз двоих, где есть нежность и забота, а с другой — пространство взаимной помощи в исполнении призвания. Автор предупреждает и о противоположной опасности: тот, кто слишком много времени отдает супругу, пренебрегая собственным призванием, рано или поздно начинает действовать удушающе. В этом заключается тонкий баланс книги: зрелая любовь требует единства, но не поглощения; близости, но не слияния; постоянной мысли о партнере, но не зависимости; совместного пути, но не уничтожения индивидуальности.

Заключение и послесловие возвращают нас к исходной лесной метафоре. Теперь Альбисетти утверждает, что когда психика, тело и дух объединены, супружеская любовь лечит и исцеляет. «Чем подлиннее любовь мужчины и женщины, тем крепче их единство с Богом». Это не утопия, а реальность, священное пространство, где обитает Добро и где даже конфликты становятся жизненными уроками. Автор признает, что к этому уровню отношений неизбежно приходится идти через темные и болезненные периоды, когда кажется, будто человек умирает. Но умирает не личность как таковая, а старая личность, боявшаяся темноты, привязанная только к телу и не желавшая роста. В послесловии он снова идет через темный лес, но уже не ощущает за спиной ужасных существ: он «снова отдал себя в руки Божии». Так композиция книги замыкается: потерянность становится путем к доверию, страх — школой духовной зрелости, а супружеская любовь — местом возвращения к Богу.

Наибольшую пользу этот труд может принести нескольким типам читателей. Пастыри и духовники найдут в нем богатый язык для разговора с супругами о созависимости, прощении, эмоциональной честности, сексуальности, верности и духовном росте, причем язык не абстрактно-морализаторский, а психологически узнаваемый. Студенты богословия и христианской антропологии смогут увидеть пример интеграции персоналистской психологии с христианским пониманием личности, хотя им потребуется критическая дистанция, потому что книга не заменяет систематического учения о браке, таинстве, благодати и церковной общине. Миряне, особенно супруги, переживающие кризис, могут получить от книги конкретную пользу: она помогает назвать страх страхом, зависимость зависимостью, контроль контролем, а не прикрывать все это словом «любовь». Особенно полезна она тем, кто привык страдать в отношениях и считать страдание доказательством глубины чувства. Для специалистов по церковной истории книга, вероятно, менее значима как источник исторических данных, но интересна как документ раннего XXI века, отражающий католическую пастырско-психологическую реакцию на индивидуализм, сексуальную революцию, потребительскую культуру и распад традиционных семейных структур.

Сильная сторона книги состоит прежде всего в ее антропологической целостности. Альбисетти постоянно отказывается от редукционизма: он не сводит любовь к сексу, брак — к договору, кризис — к несовместимости характеров, верность — к запрету, духовность — к отвлеченной набожности. Он видит человека как единство тела, психики и духа, а брак как пространство, где это единство либо восстанавливается, либо окончательно распадается. Вторая сильная сторона — ясная критика ложной жертвенности. В церковной среде нередко существует опасность романтизировать терпение, особенно в семейной жизни; Альбисетти помогает различить любовь и страх, прощение и самоунижение, заботу и контроль, служение и невротическую потребность спасать. Третья сильная сторона — акцент на честности чувств. Автор убедительно показывает, что подавленные эмоции не исчезают, а возвращаются в виде агрессии, депрессии, измен, внутреннего отчуждения. Наконец, книга ценна своим позитивным видением брака: она не ограничивается предупреждениями о разводе, измене и зависимости, а показывает супружество как путь радости, творчества, исцеления, взаимного раскрытия призвания и совместного приближения к Богу.

Однако конструктивная критика также необходима. Прежде всего, книга почти полностью сосредоточена на психологической и духовно-нравственной динамике отношений, но мало говорит о собственно церковном измерении брака. Для христианского богословского клуба это важно: брак в христианской традиции не только пространство личностного роста, но и завет, таинство, малая церковь, форма участия в любви Христа и Церкви. У Альбисетти Бог присутствует как центр, источник добра, гарант достоинства и духовного исцеления, но экклезиологический и сакраментальный аспект брака почти не разработан. Поэтому книгу полезнее читать как пастырско-психологическое введение в исцеление супружеских отношений, а не как полноценное богословие брака. Далее, автор иногда слишком широкими мазками изображает современное общество, СМИ, культуру потребления и «людей без ценностей». Его критика часто справедлива, но временами становится публицистически обобщающей: сложные социальные процессы сведены к противостоянию любви и потребления, духовности и секса, семьи и индивидуализма. Для академического читателя здесь не хватает социологической нюансировки и различения.

Еще одно слабое место — недостаточная разработка темы насилия и опасных отношений. Альбисетти неоднократно говорит, что прощать не значит терпеть унижение, что нельзя позволять себя топтать и что с эгоцентричными нарциссическими людьми подлинные отношения невозможны. Но в практическом плане он все же часто возвращает читателя к терпению, прощению, диалогу и надежде, не всегда ясно обозначая границы, за которыми необходима защита, дистанция, помощь специалистов, а иногда и прекращение совместной жизни ради безопасности. В современном пастырском контексте это особенно важно: книга может быть неверно понята человеком, находящимся в абьюзивных отношениях, если рядом нет зрелого наставника, способного различить кризис роста и разрушительное насилие. Наконец, психоаналитическая оптика автора, несмотря на богатство наблюдений, иногда склонна объяснять слишком многое детскими травмами, низкой самооценкой и невротическими схемами. Это помогает понять многие случаи, но не исчерпывает тайну человеческой свободы, греха, благодати, покаяния и духовной борьбы.

В целом «Нам хорошо вместе» — сильная, искренняя и пастырски полезная книга, написанная на пересечении психотерапии, христианского персонализма и духовного наставления. Ее главная ценность не в новизне отдельных идей, а в их внутренней связности: человек теряет себя, когда утрачивает центр; он начинает использовать другого, когда не способен жить с собой; он путает любовь со страхом, сексом, властью или спасательством; но он может вернуться к себе, если примет ответственность, научится говорить правду, простит, перестанет контролировать и соединит тело, психику и дух в присутствии Бога. Для богословского клуба эта книга особенно интересна как повод к разговору о том, что христианское учение о браке не может ограничиваться запретами и внешней моралью. Оно должно включать глубокую работу с человеческой раненостью, с детскими травмами, со страхом близости, с культурой потребления, с телесностью и с духовным призванием личности. Альбисетти напоминает, что супружеская любовь — не декоративное чувство и не частная психологическая удача, а школа целостности, где человек учится быть собой перед другим и перед Богом. Именно поэтому, несмотря на спорные обобщения и неполноту догматического аппарата, книга заслуживает внимательного чтения: она возвращает браку его серьезность, любви — ее глубину, телу — связь с душой, а человеческой слабости — надежду на исцеление.