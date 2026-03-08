Обзор книги Виктора Клемперера «Свидетельствую до конца. Дневники 1933–1941»

Книга Виктора Клемперера «Свидетельствую до конца. Дневники 1933–1941» (Том 1) — это не просто личный дневник, не мемуары задним числом и не литературная реконструкция эпохи. Это подлинный «аффидевит истории» — как точно формулирует составитель в предисловии (с. 5–7), письменное показание свидетеля, данное под присягой собственной совести. Это хроника, которая не объясняет, не оправдывает и не обвиняет напрямую — она фиксирует. И именно этим она страшнее и сильнее любого памфлета.

Перед нами первый том двухтомного издания, охватывающий 1933–1941 годы — время постепенного, методичного превращения Германии в тоталитарное государство и такого же постепенного превращения её граждан — особенно еврейских — в изгоев, а затем и в обречённых. Уже из аннотации (с. 4) ясно, что дневники Клемперера рассматриваются как хроника Третьего рейха «изнутри», а не как анализ постфактум.

Особенность этой книги — её ритм. Она не начинается с ужаса. Она начинается с мелочей. Запись от 14 января 1933 года (с. 25) — университетские интриги, выборы ректора, хозяйственные хлопоты, строительные трудности. Дом, мороз, нехватка денег, упрямство жены, судебная тяжба. Ничего катастрофического. Но именно эта обыденность и становится фундаментом трагедии.

Постепенность — вот ключ. В январе 1933 года Клемперер уже понимает, что приход Гитлера не сулит ему ничего хорошего. 15 декабря 1933 года он пишет: «В конечном счете изо дня в день пристально взираю на смерть. Без страха, но с ужасом» (см. предисловие, с. 12). Он не пророк, он не видит лагерей смерти, но он чувствует направление движения. И в этом — удивительная точность его внутреннего компаса.

Особенно важно, что Клемперер — не религиозный фанатик, не революционер и не политический деятель. Он филолог, профессор французской литературы. Он рационален, критичен, иногда ироничен, часто раздражён, временами устал. Именно поэтому его свидетельство столь весомо. Он не герой по призванию, он — человек культуры, который оказался в катастрофе.

Огромную роль играет его биографическая «промежуточность». Он еврей по происхождению, но протестант по вероисповеданию. Женат на немке-евангелистке Еве Шлеммер (с. 9). Он ветеран Первой мировой войны, награждённый баварским крестом (с. 11). Он интегрирован в немецкую академическую среду. Всё это даёт ему определённые отсрочки. Его не уничтожают сразу. Его маргинализируют постепенно.

И мы видим этот процесс почти по дням.

Сначала — увольнение из университета (30 апреля 1935 года, с. 12). Затем запрет пользоваться библиотеками, газетами, общественным транспортом (с. 13). Затем — выселение из собственного дома и переселение в «еврейские дома» (с. 17). Затем — постоянные обыски, угрозы депортации, исчезновения знакомых. Всё это фиксируется без пафоса. Просто запись за записью.

Особенно пронзителен эпизод о желтой звезде. Когда в феврале 1945 года началась поголовная депортация, Клемпереры сорвали со своего пальто желтую звезду Давида во время бомбардировки Дрездена и бежали, назвавшись «Клейпетерами» (с. 17). Это не сцена из романа. Это почти бытовой жест — но он стоит между жизнью и смертью.

Клемперер постоянно размышляет о смысле своих записей. 16 июня 1942 года он пишет: «Страх за дневник. Это может стоить нам жизни… Но если не буду его писать, не выполню свою задачу» (с. 13–14). А 27 сентября 1944 года задаёт мучительный вопрос: не есть ли это тщеславие? Имеет ли право он рисковать жизнью жены ради документации? (с. 13–14). Это не литературная поза — это подлинный нравственный выбор.

Клемперер не строит обвинительный акт. Он сам пишет: «Речь идет не о крупных событиях… Я наблюдаю и записываю комариные укусы» (с. 7). И в этом — сила книги. История уничтожения народа здесь раскрывается через «комариные укусы»: запрет на трамвай, запрет на табак, запрет на пишущую машинку, постоянные проверки, мелкие унижения (с. 16–17). Это не один удар по голове — это тысяча мелких ран.

Особенно поразителен его взгляд на немецкое общество. Он отмечает проявления солидарности — старый профессор, пожимающий руку на улице, женщины, шепчущие слова поддержки (с. 15–16). Но одновременно делает страшный вывод (2 апреля 1944 года): «99 % настроены антинацистски… но их сдерживает страх перед 1 % верных режиму» (с. 16). Это формула о природе тоталитаризма — о власти страха меньшинства над молчаливым большинством.

Книга показывает не только внешнее давление, но и внутреннюю борьбу автора. Он казнит себя за присягу Гитлеру (с. 12). Он раздражён, когда вынужден заниматься бытовыми мелочами вместо научной работы (с. 26–27). Он ощущает тщетность — «Vanitas» (с. 27). Он переживает религиозные сомнения, обсуждает бессмертие души (с. 27). Это живой человек, а не бронзовый памятник.

Интересно, что параллельно Клемперер собирает материал для будущей книги о языке Третьего рейха — LTI (Lingua Tertii Imperii) (с. 14). Он фиксирует не только события, но и лексику, интонации, эвфемизмы. Он понимает, что язык — главный инструмент тоталитарной трансформации сознания. Это добавляет его дневникам ещё одно измерение — филологическое.

Сильнейшая сторона первого тома — его постепенность. Нет одного «момента катастрофы». Есть скольжение. И читатель, читая записи 1933 года, ещё может думать: «Неужели всё дойдёт до лагерей?» А к 1941 году этот вопрос исчезает. Ответ очевиден.

При этом Клемперер не впадает в истерику. Его стиль сух, иногда ироничен, иногда саркастичен. Он не использует громких слов. И потому воздействие сильнее. Его фраза: «Кто не смертельный враг нацистов, не может быть мне другом» (31 декабря 1936 года, с. 13) звучит как нравственный манифест.

Если говорить о литературной стороне, то дневники читаются не как художественное произведение, а как документ. Но именно документальность придаёт им художественную силу. Детали — кастрация кота, яблоко, подаренное на фабрике, запах пыли, хозяйственные споры — всё это создаёт плотную ткань повседневности, в которой и происходит историческая трагедия.

Возможная критика? Возможно, для читателя, ищущего «крупные события», текст покажется медленным. Много бытовых деталей, много внутренних колебаний. Но в этом и замысел. Это не хроника войны, это хроника жизни под режимом.

Отзывы историков давно определили эти дневники как один из важнейших эго-документов XX века. Недаром после публикации в 1995 году (см. историческую справку, с. 20–21) они стали мировой сенсацией. Сегодня они считаются одним из центральных текстов «литературы Холокоста».

И если подвести итог первому тому, то я бы сказал так: это книга не о смерти, а о стойкости. Не героической, а повседневной. Клемперер не совершает подвигов — он пишет. Но в тоталитарной системе запись правды — уже подвиг.

Он не обвиняет. Он свидетельствует. И именно поэтому его свидетельство невозможно опровергнуть.

Второй том дневников Виктора Клемперера — «Свидетельствую до конца. Дневники 1942–1945» — это уже не постепенное скольжение в бездну, как в первом томе, а жизнь внутри самой бездны. Если 1933–1941 годы были временем нарастающего давления, постепенного вытеснения, лишений и унижений, то 1942–1945 — это годы системного уничтожения, когда вопрос «как жить?» почти каждый день сменяется вопросом «останусь ли живым?».

И всё же поразительно: тон Клемперера не меняется. Он по-прежнему не кричит, не обвиняет, не возводит обвинительные конструкции. Он фиксирует. Он наблюдает. Он анализирует. И именно это спокойствие придает его свидетельству страшную плотность.

Том начинается 1 января 1942 года (с. 4). Первая запись — о запрете евреям выходить на улицу в определенные дни, о новой языковой деформации (LTI — Lingua Tertii Imperii). Уже в первой строке звучит его филологическая чуткость: он фиксирует слово, оборот, оттенок смысла. Даже в тот момент, когда жизнь сжимается до минимума, он продолжает исследовать язык режима. Для него язык — это нерв власти. И в этом томе эта тема становится ещё острее.

1942 год — это перелом. Если раньше существовала иллюзия «ограничений», то теперь речь идёт о транспортах, депортациях, исчезновениях. В январских записях (с. 11–15) мы видим, как в Дрездене начинаются массовые отправки евреев «на Восток». Появляется слово «эвакуация», которое все понимают как эвфемизм смерти. Появляются списки, описи имущества, опечатывание квартир. Описывается женщина с двухмесячным младенцем, отправляемая в транспорт (с. 14–15). Всё это подано без истерики — просто как факт.

Особенно потрясает эпизод 12 января 1942 года (с. 7–8): задержание Клемперера гестапо. Он описывает его почти холодно: «живодёр», обыск, унижения, издевательства, разговор на «ты», оскорбления, требование открыть портфель, фразы о «еврейской войне», угрозы отправки «куда надо». Это сцена унижения и случайного спасения. И в ней — вся логика режима: произвол, насилие, показательная грубость, демонстративное презрение.

С этого момента в дневнике появляется постоянная тень: мысль о смерти. 8 февраля он пишет о страхе, что его записи приведут его в концлагерь (с. 20). Он не драматизирует, он взвешивает: уничтожить ли рукописи? Прекратить ли писать? Но тут же добавляет: «Чувство долга заставляет меня писать». Писание становится для него формой сопротивления.

Один из самых сильных мотивов второго тома — бытовое разрушение. Не только депортации, но и запреты: нельзя пользоваться трамваем, нельзя покупать крем для бритья, нельзя стирать бельё, нельзя иметь меха, нельзя посещать прачечные (с. 15–17). Морозы, голод, обледенелые улицы, картошка как основная пища, ежевичный чай вместо табака (с. 12, 16). Эти детали создают ощущение физического истощения, которое усиливает внутреннее давление.

Постепенно исчезают знакомые. Эрнст Крейдль арестован (с. 9, 13), Штерн отправлен в Освенцим (с. 20), Лисси Мейерхоф депортирована (с. 18). Урны, слухи о расстрелах под Ригой (с. 9), рассказы о лагерях. Это уже не гипотеза, не тревожное предчувствие — это знание.

Но параллельно Клемперер фиксирует и другую сторону: поддержку, сочувствие, мелкие жесты солидарности. Водитель трамвая, шепчущий слова утешения; торговцы, снабжающие продуктами; рабочие, отстаивающие еврейских сотрудников на заводе Goehle-Werk (с. 12–13). В этом — важнейшая сложность его свидетельства: мир не делится на чёрное и белое. Он видит страх, но видит и доброту.

Отдельная линия — «Curriculum» — его историко-литературная работа. Даже в самые тяжёлые дни он продолжает писать, читать, анализировать. Он переживает из-за пробелов в датах, ищет справочники, размышляет о Баварской советской республике 1919 года (с. 19–20). Это не академическая педантичность, а отчаянная попытка сохранить внутренний порядок. Писать историю, когда вокруг рушится всё, — это акт самоутверждения.

Второй том усиливает и религиозно-философское измерение дневника. Он всё чаще задаётся вопросами смысла, тщетности, vanitas (с. 20). Он размышляет о бессмертии души, о страхе перед «ничто» (первый том, с. 14), о возможности выжить как личность в истории. Он не религиозный фанатик, но он человек, которого кризис заставляет думать о конечном.

1943–1944 годы (по мере продвижения по тому) становятся временем тотального истощения. Усиливаются бомбардировки, растёт голод, исчезает топливо. Он пишет о холоде в квартире, о замерзающих руках, о разрушениях (см. контекст первых месяцев 1942 года, с. 15–17). Но параллельно растёт и осознание близкого краха рейха. Уже в феврале 1942 года он пишет: «Ясно, что немцы проиграют войну, но когда?» (с. 20). Эта формула будет повторяться.

Кульминация второго тома — февраль 1945 года. Назначена поголовная «эвакуация». Дата — 16 февраля. И именно в эти дни Дрезден подвергается чудовищной бомбардировке (описано в первом томе предисловия, с. 17, и далее в хронологии второго тома). В хаосе огненного смерча Клемпереры срывают жёлтую звезду и бегут. Это момент, где история и случай пересекаются буквально в одной точке. Бомбардировка, унесшая десятки тысяч жизней, становится для них спасением.

После бегства — долгий пеший анабазис, голод, беженцы, страх разоблачения. Они скрываются под фамилией Kleinpeter. Это уже почти библейская история исхода, но без героической интонации — только усталость и желание выжить.

И когда в июне 1945 года они возвращаются в уцелевший дом, нет торжества. Есть усталость. Есть ощущение выживания вопреки.

Сильнейшее впечатление второго тома — не в описании насилия, а в описании постепенной деформации жизни. Это книга о «тирании повседневности». О том, как каждый день становится меньше предыдущего. Как «тысяча комариных укусов» (с. 7 первого тома) доводит до истощения.

Критически можно отметить: объём, повторяемость бытовых сцен, медленность. Но именно в этом и заключается сила текста. История уничтожения не была кинематографичной — она была вязкой.

В академическом и читательском сообществе дневники Клемперера давно признаны одним из важнейших эго-документов XX века. Они стоят рядом с дневником Анны Франк, но отличаются зрелостью, аналитичностью, глубиной исторического видения. Это взгляд не ребёнка, а профессора-филолога, человека, привыкшего анализировать структуру.

Если первый том — это хроника нарастающего давления, то второй — хроника выживания внутри катастрофы. И вместе они образуют цельный документ эпохи.

Для меня эти два тома — не просто исторический источник. Это нравственный экзамен. Они заставляют задать вопрос: что остаётся от человека, когда у него отнимают всё? И ответ Клемперера прост: остаётся способность свидетельствовать.

И он свидетельствует — до конца.