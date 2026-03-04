Обзор книги Войцеха Орлинского «Лем. Жизнь на другой Земле»

Книга Войцеха Орлинского «Лем. Жизнь на другой Земле» — это не просто биография великого писателя, а попытка интеллектуального расследования, реконструкции и, в каком-то смысле, демифологизации фигуры Станислава Лема. Уже само название — «Жизнь на другой Земле» — отсылает к лемовскому ощущению собственной инаковости, к его знаменитой фразе «как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей…» (см. стр. 7). Это ключ к книге Орлинского: Лем действительно жил «на другой Земле» — не только как фантаст, но как человек XX века, переживший распад империй, Холокост, коммунизм, цензуру и эмиграцию.

Орлинский сразу выбирает честную стратегию: он отказывается от всеведущей интонации классического биографа. В прологе «Feci, quod potui» (стр. 8–17) он прямо признаётся, что не собирается притворяться всезнающим рассказчиком. Он показывает сцену — утро в Клини под Краковом, Лем в четыре часа утра растапливает печь, тайком съедает марципановые батончики, прячет обёртки, размышляет о компьютерах и о ссоре с Блоньским. Это сцена, собранная из реальных фактов, но автор честно говорит: «Я не знаю, произошло ли это». И это очень важный момент. Орлинский строит не легенду, а исследование границы между документом и воображением. Он не скрывает, где реконструирует, а где опирается на архив.

Уже здесь проявляется сильная сторона книги: она сочетает нарративную живость с методологической прозрачностью. Биография не выстраивается как монумент, а как процесс поиска.

Первая часть — «Высокий Замок» — посвящена детству Лема во Львове. И здесь Орлинский делает парадоксальный ход: он показывает, что воспоминания Лема о детстве состоят «в основном из пустоты» (стр. 20–21). Мы знаем учителей, одноклассников, репетиторов, кондитерские, витрины, марципаны, запахи, но почти ничего — о родителях. Это блестящее наблюдение. Орлинский сравнивает детство Лема с атомом: ядро крошечное, а всё остальное — пустота. Мы знаем, как выглядел математик Зарицкий или полонистка Левицкая, но не знаем, каким был голос отца или лицо матери.

Это не просто фактологическое замечание — это ключ к пониманию Лема. Он сознательно прячет центр. Его автобиография «Высокий Замок» — текст яркий, насыщенный деталями, но стратегически немой о самом травматичном. Орлинский осторожно подводит к этому выводу: детство Лема нельзя читать наивно, как прозрачное свидетельство.

Особенно сильна реконструкция львовского контекста. Орлинский отправляется во Львов с довоенным путеводителем доктора Орловича (стр. 31–32) и буквально проходит маршрутом маленького Сташека — от дома на Браеровской до гимназии. Он сопоставляет текст «Высокого Замка» с реальным городским пространством, с тем, что сохранилось, и тем, что исчезло. Это придаёт книге почти детективный характер. Он проверяет витрины, кондитерские, здания, улицы — и показывает, что Львов как архитектурная ткань уцелел, но человеческая ткань — нет. Польский, еврейский, немецкий Львов был уничтожен войной и Холокостом.

И здесь Орлинский переходит к одному из самых болезненных вопросов — еврейскому происхождению Лема. Он аккуратно, без сенсационности, но настойчиво показывает, что Лем всю жизнь избегал прямых разговоров о своих еврейских корнях. Отец — Самюэль Лем, семья Лехмов, довоенная ассимиляция, выбор имени «Станислав» как жест польскости (стр. 24–25). Это не обвинение, а попытка понять. Почему Лем молчал? Почему в «Высоком Замке» нет прямых указаний? Орлинский показывает, что молчание было формой защиты — и личной, и культурной.

Книга не ограничивается детством. Она последовательно прослеживает путь Лема через войну, оккупацию, советизацию, послевоенный Краков, социалистическую Польшу. Особенно интересно наблюдать, как Орлинский анализирует отношения Лема с коммунизмом. Он разрушает миф о «убеждённом коммунисте», но и не делает из Лема диссидента-героя. Это более сложная фигура: человек, который адаптировался, писал фантастику в условиях цензуры, иногда использовал систему, иногда обманывал её, иногда страдал от неё.

Очень убедительно описан период написания ключевых произведений — «Солярис», «Глас Господа», «Футурологический конгресс». Орлинский не пересказывает романы, а помещает их в контекст: научные дискуссии, холодная война, контакты с RAND Corporation, интерес к компьютерным сетям (что видно уже в прологе). Он показывает, что Лем часто опережал своё время — например, размышляя о сетевой коммуникации задолго до Интернета.

Отдельный пласт книги — отношения Лема с другими писателями и интеллектуалами. Ссора с Тарковским, конфликт с Филипом К. Диком, напряжённые отношения с польской критикой. Орлинский не смягчает углы: Лем был человеком острым, ироничным, иногда язвительным. Его резкие оценки («дурак» о Тарковском) не замалчиваются, а объясняются контекстом.

Сильная сторона книги — баланс между уважением и критичностью. Орлинский явно любит Лема, но не превращает его в икону. Он показывает и тщеславие, и обидчивость, и финансовые тревоги, и почти детскую веру в «американское наследство» (стр. 26). Лем предстаёт не только как гений, но и как человек.

Особенно ценно, что Орлинский постоянно возвращается к текстам Лема, сопоставляя рукописи и опубликованные версии. Он задаёт вопрос: что изменилось в «Гласе Господа» или «Фиаско» от черновика к печати? Это уже не просто биография, а литературоведческий анализ.

Есть ли у книги слабости? Возможно, её объём и плотность. Почти 480 страниц требуют сосредоточенности. Это не лёгкое чтение «о фантасте», а серьёзное исследование польской и европейской истории XX века через призму одной судьбы. Иногда Орлинский увлекается деталями, которые важны специалисту, но могут утомить неспециалиста.

Кроме того, его позиция — позиция польского интеллектуала посткоммунистической эпохи. Это накладывает определённую оптику. Но он честно её обозначает, не скрывает своего «я» и своего поколения.

Отзывы о книге в Польше и за её пределами, как правило, отмечают её как первую по-настоящему серьёзную, архивно подкреплённую биографию Лема. Она разрушает мифы, добавляет новые факты, открывает неопубликованные источники. Для читателей, знающих Лема только как автора «Соляриса» или «Кибериады», книга может стать откровением.

Для меня эта книга — попытка показать, что Лем жил не в космосе, а в конкретной, часто жестокой истории. Его «другая Земля» — это не только планеты и океаны, но и Львов, Холокост, ПНР, эмиграция, конфликт культур. Орлинский делает то, что редко удаётся биографам: он показывает, как личная история и история эпохи переплетаются, как травма превращается в иронию, а пустота — в текст.

И если подводить итог, я бы сказал так: «Лем. Жизнь на другой Земле» — это биография, которая возвращает Лема на Землю, не отнимая у него звёзд. Она показывает, что его фантастика родилась не из абстрактных спекуляций, а из опыта человека, который видел разрушение миров и потому не доверял ни одной утопии.