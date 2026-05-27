Обзор первого тома трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец»

Издание первого тома трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец» под названием «Хранители Кольца», выпущенное издательством АСТ в классическом переводе Владимира Муравьева и Андрея Кистяковского, являет собой монументальный объект для глубокого философского, литературного и академического богословского анализа. Будучи оксфордским филологом и глубоко верующим христианином, Толкин создал не просто развлекательное фэнтезийное повествование, а масштабный эпос, укорененный в христианской космологии, метафизике грехопадения, свободе воли и провиденциализме. Главный богословский вызов, разворачивающийся на страницах этого труда, заключается в онтологическом противостоянии между абсолютным Божественным замыслом, действующим через смирение, кротость и немощь малых мира сего, и горделивой волей к власти, стремящейся подчинить себе бытие через тотальный контроль и порабощение чужой свободы. Авторский метод аргументации строится не на прямой аллегории или поверхностной дидактике, а на глубокой мифопоэтике sub-creation (сотворчества), где христианские догматические истины имплицитно вплетены в ткань самостоятельного мифологического пространства, раскрывающего драму человеческого выбора перед лицом радикального зла. Центральным символом этой деструктивной, эгоцентричной воли выступает Единое Кольцо, природа которого метафорически воспроизводит грех как онтологическую порчу бытия, порабощающую душу, ослепляющую разум и лишающую личность подлинной свободы.

Разбор содержания логически и бесшовно начинается с пространного Пролога, где автор знакомит читателя с историческими, этнографическими и бытовыми особенностями хоббитов — неприметного, но древнего народца, любящего тишину, покой, тучную пашню и упорядоченный быт. В контексте библейской антропологии хоббиты символизируют невинное, близкое к первозданному состояние твари, далекое от горделивых притязаний Громадин, как они называют людей, или воинственности иных рас. Толкин подробно описывает их древнее разделение на породы — лапитупов, струсов и беляков, а также историю заселения Хоббитании братьями Марчо и Бланко в тысяча601 году Третьей эпохи. Особое внимание уделяется мирным бытовым деталям, таким как культура трубочного зелья, зародившаяся в Южном уделе благодаря Тобольду Громобою и распространившаяся среди магов и гномов через пригорский трактир «Гарцующий пони», что подчеркивает укорененность хоббитов в простых радостях земного творения. Политическое устройство Хоббитании, лишенное централизованного аппарата насилия и опирающееся лишь на древние справедливые законы Форноста, номинальный титул Хоббитана у рода Кролов и выборную должность головы Землеройска, являет собой идеал христианского общинного доверия. Однако эта пасторальная идиллия оказывается уязвимой перед лицом космической Тьмы, связь с которой Пролог устанавливает через краткий пересказ приключений Бильбо Торбинса, нашедшего волшебное кольцо в черном лабиринте Мглистых гор во время смертельной игры в загадки с мерзким существом Горлумом. Этот акт обретения Кольца изначально окутан духовной деформацией, поскольку Бильбо пытается оправдать свое право на находку выдумкой о «подарочке», полученном от Горлума, что указывает на мгновенное искажающее воздействие артефакта на душу даже самого добродушного существа.

Первая глава, повествующая о долгожданном угощении по случаю стоодиннадцатилетия Бильбо и тридцатитрехлетия Фродо, вводит читателя в непосредственное богословское созерцание проблемы идолопоклонства и духовного плена. Долгие годы обладания Кольцом сохранили Бильбо неизменным внешне, но привели к внутреннему истощению, метафорически описанному им магу Гэндальфу: «я тонкий-претонкий, как масло на хлебе у скупердяя». Праздник, устроенный для всей многочисленной родни, включая алчных Лякошель-Торбинсов, завершается демонстративным исчезновением юбиляра, который надевает Кольцо прямо во время послеобеденной речи. В последующей драматической сцене столкновения Бильбо и мага Гэндальфа Серого в Торбе-на-Круче раскрывается страшная правда о рабстве греху. Бильбо с яростью отказывается расстаться с артефактом, называя его «моя прелесть», что знаменует переход вещи в разряд кумира, ложного абсолюта, вытесняющего Бога из сердца человека. Лишь пророческое дерзновение Гэндальфа, явившего свою пугающую силу и призвавшего старого друга вспомнить о многолетней дружбе, позволяет Бильбо совершить беспрецедентный в истории Кольца акт добровольного отречения, после чего он уходит с гномами, распевая дорожную песню. Фродо наследует Bag End и само Кольцо, получая от мага строгое предупреждение о необходимости беречь его и не давать повода к толкам.

Богословская кульминация начальной части книги достигается во второй главе, озаглавленной «Тень прошлого», которая представляет собой развернутую догматическую экспозицию природы зла и божественного провидения. Спустя годы Гэндальф возвращается к пятидесятилетнему Фродо, чтобы раскрыть перед ним подлинную природу унаследованного предмета. Бросая Кольцо в огонь обычного камина, маг являет тонкую огненную резьбу, написанную на эльфийском алфавите, но на мордорском языке, гласящую: «А одно всесильное Властелину Мордора, чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли и объединить навек в их земной юдоли». Гэндальф объясняет метафизику Великих Колец Всевластья, указывая, что смертный, обладающий ими, не приобретает новую жизнь, а лишь истаивает, пока не станет невидимым навсегда, превратившись в Прислужника Темных Сил. Описывая историю Саурона, Гил-Гэлада и Элендила, а также падение Исилдура, удержавшего Кольцо как выкуп за смерть близких, маг подводит Фродо к осознанию провиденциального характера бытия. Кольцо стремилось вернуться к своему создателю, но его нашел Бильбо, и в этом Гэндальф видит действие высшей Силы, не принадлежащей Мраку. Здесь же звучит важнейшая сотериологическая максима трилогии, когда Фродо сокрушается, что Бильбо не убил Горлума, на что маг отвечает: «Жалость, говоришь? Да ведь именно жалость удержала его руку. Жалость и милосердие: без крайней нужды убивать нельзя. И за это, друг мой Фродо, была ему немалая награда. Недаром он не стал приспешником зла, недаром спасся; а все потому, что начал с жалости!». Кольцо нельзя уничтожить обычными средствами, а лишь в недрах Ородруина, Роковой горы. Когда Фродо в ужасе предлагает артефакт самому Гэндальфу, маг отпрянув отвергает его, признавая, что через сострадание к слабым Кольцо найдет путь к его сердцу и превратит его в тирана, превосходящего самого Саурона. Осознав масштаб угрозы, Фродо принимает решение покинуть Хоббитанию ради ее спасения, а Гэндальф, поймав подслушивающего садовника Сэма Скромби, вменяет ему в обязанность сопровождать хозяина.

Дальнейшее развитие сюжета в главах с третьей по пятую описывает исход Хранителей из обжитого мира в пространство испытаний, где каждый шаг сопряжен с духовным бодрствованием. Фродо маскирует свой отъезд продажей Торбы Лотто и Любелии Лякошель-Торбинс и покупкой дома в Кроличьей Балке. В путь он отправляется вместе с Пином и Сэмом, сразу же сталкиваясь с первыми проявлениями иррационального ужаса в лице Черных Всадников. Появление Черного Всадника, вынюхивающего следы хоббитов, вызывает у Фродо непреодолимый, внушенный извне собланн надеть Кольцо, что символизирует уязвимость человеческой природы перед лицом демонического внушения. Спасение приходит через Дивный Народ: заморские эльфы под предводительством Гаральда из колена Славуров, распевающие гимны Элберет Гилтониэль, прогоняют призрака и принимают хоббитов под свое покровительство. Гаральд именует Фродо Другом Эльфов, но уклоняется от прямых объяснений природы Всадников, напоминая, что страх обессиливает. В четвертой главе Хранители, стремясь сбить преследователей со следу, идут напрямик через поля и выходят к хутору Бирюка. Фермер Бирюк, которого Фродо опасался с детства из-за воровства грибов и свирепых псов Клыка, Волка и Хвата, оказывается мудрым общинником. Он рассказывает о черном чудище, выпытывавшем информацию о Торбинсе, угощает путников тушеными грибами с ветчиной и на крытой повозке довозит их до Зайгородного парома, где их встречает Мерри Брендизайк. Переправа через Брендидуим в пятой главе знаменует окончательный разрыв с безопасным пространством Шира, что подчеркивается зловещим черным силуэтом, обнюхивающим пристань позади них. В Кроличьей Балке раскрывается заговор друзей: Мерри, Пин и Сэм признаются, что давно знают о Кольце из записок Бильбо и не намерены отпускать Фродо одного. Они решают идти через Вековечный Лес, дабы избежать дорожных засад, оставив Толстика Боббера стеречь дом.

Шестая и седьмая главы вводят Хранителей в метафизическое пространство Вековечного Леса и дома Тома Бомбадила, что имеет колоссальное значение для богословского осмысления трилогии. Лес встречает путников душной, враждебной атмосферой, а Старый Вяз, олицетворяющий падшую, озлобленную природу, затягивает хоббитов в сон и замуровывает Мерри и Пина в своих трещинах. Спасителем выступает Том Бомбадил, являющий собой архетип непавшего творения, изначального Адама, не знающего страха и обладающего властью над стихиями посредством песни. В его доме, где хозяйничает речная царевна Золотинка, Хранители обретают покой и насыщаются хлебом, медом, молоком и маслом. Богословская уникальность Бомбадила раскрывается в сцене, когда он надевает Кольцо Всевластья на мизинец и не исчезает, а затем смотрит сквозь него, смеясь над «прелестью». Для Тома Кольцо не имеет силы, поскольку он лишен воли к власти и гордыни, он — извечный хозяин, существовавший до первых ливней и засух. Проводя день под шуршанье дождя, Том рассказывает хоббитам историю Средиземья, пробуждая в них осознание масштаба космической драмы.

Восьмая глава, повествующая о мгле над Могильниками, содержит в себе ярчайшие сотериологические и эсхатологические мотивы, воспроизводящие архетип сошествия во ад и последующего воскресения. Заснув у Обманного Камня в полдень, хоббиты просыпаются в густом тумане и попадают в ловушку умертвия. Фродо приходит в себя внутри древнего склепа, где его друзья лежат в белых саванах и драгоценных венцах, а поперек их горла лежит обнаженный меч. Слыша замогильное заклинание, требующее окостенеть под землей до поры, когда Черный Властелин будет царствовать один, Фродо испытывает искушение надеть Кольцо и бежать. Однако проявив подлинное мужество, он отсекает ползущую руку умертвия обломком меча и призывает Тома Бомбадила заветной песней. Том разрушает склеп, выносит хоббитов на солнечный свет и велит им сбросить могильную гниль. Он одаряет каждого арнорским кинжалом, выкованным полторы тысячи лет назад для борьбы с ангмарским чародеем, и направляет их к Пригорье, порекомендовав остановиться у трактирщика Лавра Наркисса.

В главах девятой и десятой Хранители прибывают в Bree, проходя через Западные Ворота, охраняемые подозрительным Горри. В трактире «Гарцующий пони» Фродо, назвавшись Накручинсом, знакомится с загадочным Следопытом Бродяжником. Пытаясь отвлечь завсегдатаев от болтовни Пина, Фродо поет шуточную песню о лунаре и корове, но случайно падает со стола и исчезает, случайно надев Кольцо. Это привлекает внимание шпионов, включая Бита Осинника и косоглазого южанина. В Караульной комнате Бродяжник раскрывает Фродо его настоящее имя и предлагает стать проводником, а Лавр Наркисс наконец передает забытое письмо от Гэндальфа. Письмо подтверждает личность Следопыта, которого на самом деле зовут Арагорн, сын Арахорна, и содержит пророческие стихи: «Древнее золото редко блестит, древний клинок — ярый, выйдет на битву король-следопыт: зрелый — не значит старый». Ночной налет назгулов на пустые спальни, где Ноб предусмотрительно разложил диванные валики, подтверждает правоту Арагорна, принимающего на себя бремя руководства отрядом.

Одиннадцатая и двенадцатая главы описывают драматическое бегство к Раздолу через Комариные Топи к горе Заверть. На вершине Заверти они находят следы недавней битвы Гэндальфа и руну «Г» на обгоревших булыжниках. Ночью в лощине под горой, пока Арагорн поет песню о Тинувиэль и Берене, Хранителей атакуют пять назгулов. Охваченный космическим ужасом, Фродо поддается воле Врага, надевает Кольцо и видит нападающих как серых воинов в серебряных шлемах. Предводитель в короне наносит ему рану моргульским клинком в плечо, прежде чем Арагорн прогоняет призраков факелами. Эта рана носит глубокий метафизический характер: обломок отравленной стали движется к сердцу, стремясь превратить Хранителя в покорного призрака. Арагорн промывает рану отваром целемы, облегчая боль, но исцелить ее может лишь Элронд. Путники спешат к Бруиненскому броду, проходя мимо окаменевших троллей и встречая эльфийского витязя Всеславура, присланного на помощь. В финальной сцене у Переправы Всеславур сажает раненого Фродо на своего белого коня Асфалота, который уносит его от преследующих назгулов. Находясь на грани двух миров, Фродо отказывается отдать Кольцо, призывая Элберет и Лучиэнь. Когда предводитель назгулов вступает в воду, Элронд вздымает реку буйным разливом в форме белых коней, а Гэндальф и Арагорн с факелами сбрасывают остальных призраков в бушующий поток, после чего Фродо теряет сознание.

Вторая книга открывается пробуждением Фродо в замке Элронда 24 октября, где он обнаруживает себя исцеленным благодаря искусству Владыки Раздола, извлекшего смертоносный обломок. В Каминном зале Фродо радостно встречается со старым Бильбо и слушает его поэму об Эарендиле, сотворенную с помощью Дунадана. На следующий день созывается великий Совет, на котором присутствуют представители всех свободных народов: гном Глоин со своим сыном Гимли, эльфы Леголас и Гэлдор, гондорец Боромир и Арагорн. Глоин рассказывает о посланце Мордора, требовавшем выдать Бильбо в обмен на три Кольца гномов. Боромир описывает падение Osgiliath и свой вещий сон о невысоклике и сломанном мече. Гэндальф представляет неопровержимые доказательства, зачитывая свиток Исилдура и воспроизводя надпись на Черной речи Мордора. Маг раскрывает предательство Сарумана Белого, пленившего его в Ортханке ради обладания Кольцом, откуда Гэндальф спасся с помощью орла Ветробоя и коня Светозара. Совет отвергает идею использовать Кольцо против Саурона, как предлагает Боромир, поскольку артефакт неизбежно поработит любого праведника, превратив его в нового Темного Властителя. Единственным выходом признается поход к Огненной горе ради его уничтожения, и Фродо добровольно берет на себя это бремя, а Саму приказывают идти вместе с ним.

В третьей главе формируется Отряд Девяти Хранителей, включающий Гэндальфа, Арагорна, Боромира, Леголаса, Гимли, Мерри и Пина. Меч Нарсил перековывается под именем Андрил (Возрожденная Молния), а Бильбо дарит Фродо свой эльфийский Терн и мифрильную кольчугу. Отряд выступает на юг через Остранну, сталкиваясь со шпионской стаей черных ворон и коварством горы Карадрас, чей свирепый буран вынуждает Хранителей отступить от перевала. Четвертая глава описывает вынужденный спуск в пещеры Мории после отражения ночной атаки волколаков. У Западных Ворот Гэндальф разгадывает эльфийскую надпись, произнося слово «мэллон» (друг), но на Хранителей нападает Глубинный Страж, утаскивающий Фродо за ногу и замуровывающий Ворота за их спиной. Продвигаясь сквозь мрак пещер, Фродо слышит шаги Горлума, а в Караульной комнате Пин неосторожно бросает камень в колодец, вызывая зловещий стук из глубин. На пятый день в Двадцать первом чертоге они находят гробницу Балина и обгоревшую Летопись его погибшей дружины, оканчивающуюся словами: «Нам некуда отступать. Некуда! Они вызвали из Глубинных ярусов Смерть!». Пятая глава описывает финальную морийскую катастрофу: на чертог нападают орки и тролль, Фродо ранят копьем в грудь, но его спасает мифрильная кольчуга. Отступая к Морийскому мосту, Хранители сталкиваются с Барлогом — демоном тени и пламени. Гэндальф встает на защиту друзей посреди Моста, ломает меч врага Яррист и обрушивает пролет Жезлом. Падая в бездну, Барлог захлестывает ноги мага хлыстом, и Гэндальф увлекается во мрак, успевая крикнуть: «Бегите!», после чего Арагорн выводит рыдающий отряд наружу, в долину Черноречья.

Шестая, седьмая и восьмая главы переносят Хранителей в метафизическое пространство Кветлориэна (Золотого Леса), где время словно замирает в преддверии вечности. Арагорн промывает раны Фродо и Сэма отваром целемы, после чего эльфийский разведчик Хэлдар соглашается пропустить отряд в Сердце Лориэна — Стэрру, при условии, что повязки на подслеповатые глаза наденут все Хранители ради справедливости. Проведя ночь на дэлони мэллорна, Хранители предстают перед Властителями Селербэрном и Галадриэлью в их серебряном чертоге. В седьмой главе Галадриэль подвергает сердца Хранителей тайному испытанию, предлагая каждому исполнение его сокровенной мечты взамен Похода, но все превозмогают искушение. Вечером Владычица приводит Фродо и Сэма к своему Магическому Зеркалу, где Сэм видит разорение Хоббитании Пескунсом, а Фродо — космическую панораму войн и Огненный Глаз Саурона. Фродо предлагает Кольцо Галадриэли, и она переживает великое искушение, восклицая: «Я буду грозной, как внезапная буря, устрашающей, как молния на ночных небесах, ослепительной и безжалостной, как солнце в засуху... но не ЧЕРНОЙ!», однако преодолевает соблазн, соглашаясь остаться просто Галадриэлью и уйти за Море. В восьмой главе Владыки одаряют Хранителей лориэнскими лодками, путлибами (дорожным хлебом) и эльфийскими плащами. Гимли просит на память лишь прядь золотистых волос Владычицы, обещая хранить ее как величайшую драгоценность, а Фродо получает хрустальный фиал с лучами Вечерней Звезды, способный светить во всякой тьме. Отряд отплывает по Андуину Великому под прощальную песню Галадриэли на языке Заморья.

Девятая и десятая главы описывают финальный распад Братства на речных просторах Андуина. Хранители плывут вдоль Бурых Равнин, замечая слежку Горлума, плывущего за ними на бревне, и отражая ночную атаку орков у Взгорного Переката (Сарн-Гебира), где Леголас сбивает стрелой крылатое призрачное чудовище. Миновав величавых Каменных Гигантов Исилдура и Анариона у врат Аргоната, они причаливают у подножия горы Амон-Ведар (Овид) близ острова Тол-Брандир. В десятой главе Фродо уходит в одиночестве на вершину горы, чтобы принять окончательное решение, но его настигает Боромир. Поддавшись пагубному влиянию артефакта, гондорец требует отдать Кольцо ради спасения Минас-Тирита, а получив отказ, впадает в ярость и пытается отобрать его силой. Фродо надевает Кольцо, исчезает и поднимается на Караульное Кресло Овида, где созерцает панораму войн и едва не выдает себя Огненному Глазу, но успевает снять Кольцо благодаря таинственному Голосу. Осознав, что влияние артефакта уже разрушает Братство, Фродо принимает решение идти в Мордор в одиночку. Он тайно спускается к причалу и отталкивает лодку, но проницательный Сэм разгадывает его замысел, бросается в воду и заставляет хозяина взять его с собой, после чего два хоббита переправляются через Андуин к южным склонам Наслуха, оставляя Братство разорванным.

Аналитическая оценка целевой аудитории данного монументального труда показывает, что книга способна принести колоссальную пользу самым разным категориям верующих и мыслящих читателей. Пастыри церкви обретут на этих страницах глубочайшие метафорические иллюстрации природы греховной зависимости, механизмов духовного искушения и преображающей силы смирения, действующей наперекор горделивой логике века сего. Для студентов богословия и специалистов по церковной истории книга послужит блестящим примером sub-creation (сотворчества), где через мифопоэтическую реконструкцию Третьей эпохи Средиземья раскрываются фундаментальные концепции провиденциализма, свободы воли и синергии Божественного замысла с человеческой немощью. Миряне, ищущие интеллектуальных ответов на вызовы экзистенциального зла и деструктивных соблазнов современного мира, найдут в драме Фродо и верности Сэма твердое основание для укрепления в добродетелях жалости, милосердия и жертвенной любви, превозмогающих мертвенный холод эгоизма.

Заверщая критический анализ, необходимо взвесить сильные и слабые стороны этого выдающегося произведения с богословской точки зрения. К неоспоримым достоинствам труда относится его безупречная онтологическая цельность: зло здесь лишено самостоятельного бытия, оно явлено как паразитарная деструкция блага, что полностью соответствует августинианской традиции. Образы Тома Бомбадила как непавшего Амада и Галадриэли как явленного образа благодати и чистоты представляют собой высочайшие вершины христианского мифотворчества. С другой стороны, конструктивная критика позволяет выявить определенные лакуны в авторской аргументации: концепция Тома Бомбадила, стоящего совершенно вне космической драмы спасения и принципиально равнодушного к судьбе Кольца, оставляет неразрешенным вопрос об ответственности непавшего творения за судьбу падшего мира. Кроме того, метафизика Кольца как абсолютного и неизбежного источника порчи для любого существа, кроме Бомбадила, порой граничит с манихейским детерминизмом, где деформирующее воздействие артефакта кажется почти автоматическим, затмевающим синергию человеческой свободы. Тем не менее, эти богословские парадоксы лишь подчеркивают глубину авторского замысла, превращая книгу в неисчерпаемый источник для христианского созерцания и богословского собеседования.