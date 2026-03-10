Обзор второго тома «Собрания сочинений» Сергея Сергеевича Аверинцева

Второй том «Собрания сочинений» Сергея Сергеевича Аверинцева — «Византия. Латинский Запад» — это не просто очередной академический том, а культурное событие. Перед нами книга почти на тысячу сто страниц, которая одновременно является научным трудом, интеллектуальным манифестом и духовным завещанием. Она требует медленного чтения, возвращений, остановок, и при этом постоянно раздвигает горизонт читателя — не только исторический, но и экзистенциальный.

Этот том построен с удивительной внутренней логикой. Уже содержание (с. III–VIII) показывает структуру: в центре — монография «Поэтика ранневизантийской литературы», вокруг неё — разделы «Слово / Риторика», «Мысль / Философия», «Образ / Символ», «Традиция / Цивилизация», а завершает всё корпус переводов из византийской и латинской словесности. Это не механическая компоновка, а тщательно выстроенный круг: теория — анализ — образ — цивилизация — текст. Читатель проходит путь от концепции к живому слову.

Центральное произведение тома — «Поэтика ранневизантийской литературы» — одна из самых влиятельных работ Аверинцева. Уже во вступлении он задаёт фундаментальную проблему: как понять культуру, которая соединяет античный космос и библейскую историю, греческую риторику и христианское откровение? Для него Византия — не «упадок» античности, а синтез традиций. Именно здесь, по его мысли, встречаются «космос» эллинов и «олам» Ветхого Завета (см. анализ этого сопоставления в разделе о греческой и ближневосточной словесности).

Аверинцев показывает, что византийская культура не сводится к политической истории империи. Её ядро — слово, риторика, символ. Он раскрывает специфическое отношение к слову как к «знаку, знамени и знамении» (ср. соответствующую главу «Поэтики»). В византийском сознании слово не просто инструмент выражения — оно событие, действие, мост между видимым и невидимым. Это мир, в котором эстетика и богословие не разделены.

Особенно ярко в книге раскрыта идея символизма византийской культуры. В разделе «Образ / Символ» (с. 545 и далее) рассматриваются истоки поэтической образности византийского искусства, символика золота (с. 600), смысл надписи над конхой Софии Киевской (с. 620). Для Аверинцева символ — это не аллегория и не декоративный приём, а способ существования реальности. Золото в мозаике — не просто цвет, а знак нетварного света.

В разделе «Мысль / Философия» он прослеживает эволюцию философской мысли IV–VII веков (с. 435), анализирует патристику как уникальный опыт соединения античной философии и христианского откровения (с. 530). Здесь Аверинцев не пересказывает учебник, а реконструирует внутреннюю драму мышления: как из неоплатонизма рождается христианская метафизика, как в византийском контексте трансформируется понятие личности.

Отдельного внимания заслуживает раздел «Традиция / Цивилизация». Здесь Аверинцев переходит от анализа текстов к размышлению о культурных типах. В статьях «Византия и Русь: два типа духовности» (с. 761 и далее) он проводит тонкое различие между «законом» и «милостью», между имперским и аскетическим измерениями православной культуры. Эти тексты, впервые опубликованные в конце 1980-х, стали событием для позднесоветской интеллигенции, открывшей для себя Византию как часть собственной духовной родословной.

Но том не ограничивается аналитикой. Его завершающий раздел — переводы — показывает Аверинцева как поэта и служителя слова. Здесь и Григорий Богослов, и Роман Сладкопевец, и Симеон Новый Богослов, и Хильдегарда Бингенская, и Франциск Ассизский. Это не академический подбор, а живая антология духовного опыта. Переводы сопровождаются краткими вступлениями, где Аверинцев объясняет контекст, но не заслоняет оригинал.

Сильная сторона тома — его целостность. Византия у Аверинцева не изолирована. Она соединена с латинским Западом, с Русью, с европейской культурой. В предисловии Петра Пашкова (с. XI–XXV) справедливо отмечается, что Аверинцев стремился восстановить «связь времён» — культурную преемственность, разорванную идеологиями XX века. Для него обращение к Византии — не археология, а акт культурного самопознания.

Книга не лишена сложности. Это текст, насыщенный ссылками, именами, историческими аллюзиями. Она требует читателя, готового мыслить. Но именно в этом её достоинство. Аверинцев не упрощает Византию, не превращает её в миф. Он показывает её как напряжённый синтез — иногда жёсткий, иногда парадоксальный.

Отзывы о втором томе, вероятно, будут сходиться в одном: это фундаментальное издание. Оно не только возвращает тексты Аверинцева в академический оборот, но и формирует новое поколение читателей, для которых Византия перестаёт быть «чужой». Для богословов это источник методологии; для филологов — пример интерпретации; для историков — реконструкция культурного типа; для верующих — возможность прикоснуться к традиции.

Если подводить итог, то этот том — книга о преемственности. О том, что европейская и русская культура невозможны без Византии. О том, что слово может быть мостом через века. И о том, что изучение Средневековья — это не бегство в прошлое, а способ вернуть современности её духовную глубину.

«Византия. Латинский Запад» — это труд, который не столько объясняет, сколько вводит в мир — сложный, символический, насыщенный. И в этом его величие.