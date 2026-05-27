Обзор второго тома трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец»

Текст второй части знаменитого эпического полотна Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец: Две твердыни», выпущенный в классическом русском переводе В. Муравьева и А. Кистяковского, представляет собой не просто образец высокой художественной литературы ХХ века, но и сложнейший метафизический трактат, облеченный в глубокую мифопоэтическую форму. Для исследователей в области академического богословия, библеистики и церковной истории данный труд открывает уникальное аналитическое пространство, позволяющее исследовать фундаментальные христианские концепты хамартологии, сотериологии, эсхатологии и учения о Божественном Промысле. Главная богословская проблема, которую эксплицирует и пытается разрешить автор через ткань своего повествования, заключается в онтологическом противостоянии между благодатью и грехом, между тварной автономией, перерастающей в богоборческую гордыню, и смиренным сослужением предвечному замыслу Творца. Основной метод аргументации автора базируется на методе «христианского мифотворчества», где абстрактные догматические категории — такие как грехопадение, покаяние, отчаяние, теодицея и преображение — избавляются от схоластической сухости и обретают живое, динамическое и экзистенциальное воплощение в судьбах персонажей и метафизической географии Средиземья. Толкин осуществляет важнейший апологетический маневр своего времени, демонстрируя, что зло, сколь бы могущественным оно ни казалось на горизонтальном уровне исторического процесса, метафизически вторично, ущербно и неизбежно вовлекается высшим Промыслом в архитектонику всеобщего блага и спасения.

Последовательное развертывание содержания третьей книги трилогии начинается с глубочайшего хамартологического и антропологического кризиса, обнажающего природу человеческого падения и спасительную силу истинной метанойи. В главе, повествующей об отплытии Боромира, читатель сталкивается с трагическими последствиями порабощения воли греховным помыслом, когда благородный витязь Гондора поддается искушению завладеть Кольцом Всевластья. Однако автор, следуя строгой святоотеческой традиции, не оставляет согрешившего в состоянии окончательной погибели: падение Боромира разрешается через искреннее сокрушение сердца и искупительное самопожертвование в защите беззащитных. Умирая от черноперых стрел врагов на приозерной прогалине, Боромир успевает принести исповедь перед Арагорном, произнося яркие и богословски точные слова о том, что он хотел отобрать Кольцо у Фродо, виноват в этом, но расплатился за свой грех. Этот акт покаяния принимается Арагорном, который как фигура, наделенная сакральной царской властью, совершает символическое отпущение греха, целуя холодеющий лоб умирающего и провозглашая его духовную победу словами о том, что Боромир победил и велика его победа, а Минас-Тирит выстоит. Телесная смерть персонажа оборачивается его онтологическим спасением, иллюстрируя парадоксальную евангельскую истину о потере жизни ради ее обретения в вечности.

Логическое развитие мысли автора переносит фокус исследования на оставшихся трех хранителей — Арагорна, Леголаса и Гимли, чья изнурительная погоня за похитителями Мерри и Пина через степи Ристании приобретает характер аскетического подвига и верности долгу вопреки очевидной человеческой безнадежности. Встреча охотников с конниками Мустангрима во главе с Эомером выявляет сложную богословскую проблематику естественной добродетели, которая в условиях тотального эсхатологического кризиса оказывается недостаточной без сверхъестественного озарения. Ристанийцы предстают как благородные язычники, сохраняющие верность древним песням и слову, но скованные страхом перед чародейством и парализованные сомнением. Провиденциальный характер миссии Хранителей подчеркивается обретением в густой степной траве Пиновой эльфийской застежки — малого знака надежды, оброненного посреди безбрежного океана уныния ради укрепления веры идущих по следу. Арагорн, открывая свое подлинное имя наследника Исилдура и демонстрируя заново перекованный меч Андрил, выступает здесь как помазанник, несущий свет истинной священной иерархии в мир, погружающийся в хаос подозрительности и распада.

Особое догматическое значение имеет анализ онтологического статуса зла, представленный в главах о пленении хоббитов урукхаями. Описание яростных распрей и раздоров внутри оркского отряда наглядно демонстрирует, что зло по своей метафизической природе партикулярно, эгоистично и принципиально не способно к истинному бытийному единству, будучи основанным исключительно на страхе и подавлении. Создание Саруманом новой породы орков, способных безбоязненно переносить дневной свет, представляет собой демоническую мимикрию под творческий акт Бога, попытку онтологического извращения человеческой и гоблинской природы ради утилитарных целей доминирования. Изенгардские урукхаи гордятся своей автономией и силой, провозглашая себя слугами Сарумана Мудрого, Властителя Белой Длани, что подчеркивает их полную отпадость от божественного порядка бытия. Однако эта демоническая селекция мага обречена на крах, поскольку в лагере вспыхивает кровавая распря, где изенгардцы и мордорские слуги Всевидящего Ока начинают истреблять друг друга, подтверждая богословский тезис о том, что грех неизбежно несет в себе семена собственного саморазрушения.

Спасение Мерри и Пина в глубинах древнего леса Фангорн и их встреча с Древнем открывают перед исследователем весомый пласт христианской экотеологии и учения о сотворенном мире. Онты, или онодримы, явленные как опекуны древесных отар, репрезентируют идею первозданного попечения о твари, заповеданного человеку еще в Эдеме. Древень олицетворяет космическую память земли, скорбящую о временах, когда леса были юными и духовитыми. С богословской точки зрения, критика Сарумана, исходящая от Древня, является глубоким обличением технократического и утилитарного отношения к творению, когда живое существо воспринимается исключительно как ресурс для достижения эгоистических целей доминирования. Древень отмечает, что предатель-маг перестал соискать истинную мудрость, и в голове у него остались одни колесики да винтики, а живое интересует его лишь постольку, поскольку оно может послужить его эгоистической власти. Вырубка лесов ради растопки изенгардских печей становится ярким символом греховного эгоцентризма, разрушающего гармонию космоса ради суррогата божественного всемогущества. Пробуждение онтов и их решение выступить в поход на Изенгард можно трактовать как восстание самого сотворенного порядка против богоборческой гордыни мага, как манифестацию латентного гнева твари, утомленной человеческим беззаконием.

Центральным сотериологическим событием третьей книги является возвращение Гэндальфа, описанное в главе о Белом Всаднике, которое несет в себе очевидные аллюзии на воскресение и прославление. Гэндальф, прошедший сквозь черное пламя и ледяные подземные воды в поединке с Балрогом, достигает самого дна неимоверной пропасти под Мостом Дарина, что символизирует сошествие во ад и полное истощение сил. Его последующее вознесение на Бесконечную Лестницу к вершине Зиракзигил и победа над врагом завершаются погружением во мрак безвременья, откуда он возвращается преображенным, облеченным в белые одежды божественного сияния. Возвратившийся маг провозглашает, что он стал Саруманом, но таким, каким тому надлежало быть, что указывает на восстановление истинного замысла о чине и служении, извращенном падшим магом. Явление Гэндальфа Белого Хранителям посреди леса возвращает им утраченную надежду, напоминая о том, что Промысл Божий действует даже тогда, когда силам света кажется, будто всё потеряно, а Тень захлестнула Средиземье.

Исцеление конунга Теодена в золотом чертоге Медусельда наглядно иллюстрирует пастырское попечение об освобождении души от греховного плена уныния и лжи. Грима Гнилоуст выступает здесь как классический образ демонического нашептывателя, парализующего волю правителя внушением немощи, отчаяния и ложных страхов перед неминуемой гибелью. Гэндальф совершает акт духовного экзорцизма, воздевая посох, вызывая гром и заставляя смрадные уста замолкнуть, после чего Теоден сбрасывает оковы депрессивного анабиоза, распрямляется и вновь обретает богатырскую силу для защиты своего народа. Битва в Хельмовом ущелье становится кульминацией эсхатологического противостояния третьей книги, где защитники Горнбурга держат оборону против превосходящих сил Сарумана, уповая на рассвет, который традиционно символизирует пришествие спасения и победу над силами тьмы. Прибытие Гэндальфа с подмогой и явление таинственного новоявленного леса гворнов, уничтожающего оркские полчища, демонстрируют, что спасение приходит в самый критический момент, когда человеческие силы полностью исчерпаны, превращая неминуемое поражение в торжество провиденциального суда.

Завершение третьей книги ознаменовано разрушением Изенгарда онтами и глубоким теологическим диалогом у стен Ортханка, где раскрывается феномен красноречия Сарумана как высшего проявления интеллектуального лукавства. Падший маг пытается использовать свой чарующий, бархатный голос, чтобы расколоть единство Хранителей, соблазнить Теодена ложным миром и вернуть Гэндальфа в подчинение древнему ордену. Этот эпизод служит прекрасным разбором природы еретического и демонического обольщения, которое всегда мимикрирует под заботу об общем благе и мире, скрывая за собой бездну эгоцентризма и жажды тотального контроля. Гэндальф, наделенный высшей духовной властью, срывает эту личину, объявляет о лишении Сарумана жезла и изгнании его из ордена, что знаменует окончательный суд над гордыней интеллектуального отступничества. Обретение черного хрустального шара — палантира, выброшенного Гнилоустом, — становится провиденциальным даром, который, несмотря на всю свою опасность, в дальнейшем сыграет ключевую роль в дезориентации Всевидящего Ока.

Переход к четвертой книге переносит читателя в иное духовное измерение, где на примере Голлума и Фродо исследуется глубочайшая тайна человеческой испорченности и спасительной силы божественного милосердия. Хоббиты, блуждающие по каменистым кручам Привражья, сталкиваются с Голлумом, чье раздвоение личности на покорного Смеагорла и злобного Голлума являет собой классическую иллюстрацию шизофренического распада души, порабощенной грехом. Сэм видит в нем лишь пакостную тварь, заслуживающую уничтожения, однако Фродо, умудренный собственным опытом несения бремени Кольца, являет истинно евангельскую жалость и милосердие, вспоминая слова Гэндальфа о том, что не следует торопиться с осуждением на смерть. Христианская сотериология утверждает, что благодать способна коснуться даже самого падшего существа. Голлум приносит клятву послушания, и хотя он стенает, заявляя, что ему болестно от гадкой эльфийской веревки, Фродо принимает его обещание, основанное на Прелести. Это решение Фродо — не проявление слабости, но глубокий акт веры в то, что даже искаженная природа может послужить благому замыслу Творца, что подтверждается дальнейшим провиденциальным ходом событий.

Путешествие через Мертвецкие Болота вводит в ткань повествования категорию эсхатологического хоррора, где заводи, переполненные трупами эльфов, людей и орков со времен древней битвы на Дагорладе, предстают как наглядный образ ада или неисцеленного греховного прошлого земли. Мертвецы лежат в черной глубине, глядя на пугливых путников своими пустыми, гнилыми глазами, освещаемые призрачными свечками болотных испарений, что символизирует вечную фиксацию греха и смерти в мире, оторванном от источника жизни. Нарастание духовной тяжести, испытываемой Фродо по мере приближения к Мордору, описывается как невыносимый груз Всевидящего Ока, палящего лицо и заставляющего Хранителя сгибаться под непосильной ношей. Толкин мастерски передает психологию духовного борения, где грех давит на душу с возрастающей силой, стремясь лишить ее последней надежды и парализовать волю к сопротивлению.

Невозможность пройти через запертые Черные Ворота Мораннона заставляет Хранителей совершить обходной маневр через Итилию, где происходит их встреча с Фарамиром, служащая ярким контрастом к падению Боромира. Фарамир являет собой идеал христианского правителя и аскета, чей разум просвещен древней мудростью Нуменора и наставлениями Митрандира. В отличие от своего брата, ослепленного гордыней военачальника, Фарамир обладает духовным различением и смирением, твердо заявляя, что не подобрал бы Кольцо, даже если бы оно лежало на большой дороге, и не стал бы спасать Минас-Тирит ценой использования сатанинского орудия лжи. Литургический характер их трапезы в пещере Хеннет-Аннун, сопровождаемый минутой безмолвного обращения к западу — к погибшему Нуменору и нетленному Блаженному Краю — подчеркивает укорененность гондорского рыцарства в сакральной традиции и верности первоначальным истокам веры. Фарамир отпускает Фродо с миром, снабдив его припасами и посохами из священного дерева лебетрона, предостерегая от прохода через проклятый перевал Кирит-Унгол, название которого вселяет ужас в сердца мудрецов.

Заключительные главы четвертой книги, повествующие о предательстве Голлума и проходе через логово Шелоб, представляют собой глубочайшее погружение в мистическую тьму христианской аскетики, где испытывается вера в условиях полного сокрытия божественного присутствия. Шелоб, это древнее исчадие безвечной ночи, олицетворяет собой абсолютный нигилизм, пустоту и чистый эгоцентризм, пожирающий жизнь ради насыщения собственного бездонного брюха. В кромешной тьме Торек-Унгол, где отшибает память о свете, Фродо спасается лишь воздеванием фиала Галадриэли, чье сияние разгорается серебряным пламенем эльфийской звезды, заставляя многоглазый ужас отступить. Однако последующее вероломное нападение Шелоб на Фродо и его кажущаяся смерть ставят Сэма перед страшным сотериологическим и моральным выбором. Сэм, совершая аскетический подвиг верности, вступает в поединок с чудовищем, призывая имя Элберет Гилтониэль, после чего принимает тягчайшее решение забрать Кольцо и продолжить миссию в одиночку, полагая, что его хозяин мертв. Узнавание Сэмом истины о том, что Фродо жив, но захвачен орками в башню Кирит-Унгол, завершает вторую часть трилогии на высокой трагической ноте, наглядно демонстрируя, что путь спасения мира пролегает через кенозис, страдание и готовность идти до конца вопреки очевидной гибели.

Анализируя целевую аудиторию данного монументального труда, следует подчеркнуть, что он будет иметь непреходящую ценность для пастырей церкви, студентов богословских факультетов, а также мирян, ищущих глубоких интеллектуальных ответов на вызовы современного секулярного мира. Для священнослужителей книга Толкина предлагает богатейший материал по христианской психологии, детально препарируя механизмы искушения, стадии развития греха в душе — от легкого помысла до полного порабощения воли, — а также пути освобождения от депрессивных состояний и уныния через обретение духовной надежды. Студенты богословия найдут здесь блестящий пример христианской апологетики и наглядное воплощение августинианской концепции зла как недостатка блага, облеченной в безупречную художественную форму. Наконец, для ищущих интеллектуалов эта книга служит весомым доказательством того, что высокая литература способна транслировать глубочайшие догматические истины эффективнее, нежели сухие академические компендиумы, возвращая человеческому сердцу способность радоваться торжеству божественного правосудия и милосердия.

Говоря о сильных сторонах произведения Толкина, необходимо высоко оценить его безупречную догматическую точность в изложении концепции Божественного Промысла, синергии человеческой воли и божественного замысла. Автор с поразительным мастерством демонстрирует, как даже злые намерения падших существ — будь то предательство Сарумана или алчность Голлума — в конечном итоге вовлекаются Творцом в общую архитектонику спасения, подтверждая святоотеческий тезис о том, что зло не способно создать ничего своего, но лишь разрушает и, в конечном счете, служит благу. Психологическая глубина прорисовки характеров, утонченный аристократизм гондорского и ристанийского рыцарства, а также высочайший уровень мифопоэтического языка делают этот труд подлинным шедевром христианской эстетики, где красота повествования служит прямым отражением божественной истины.

Вместе с тем, подвергая книгу строгому критическому анализу с богословской точки зрения, нельзя умолчать о некоторых слабых местах аргументации автора, а также о вопросах, которые были раскрыты недостаточно убедительно. Прежде всего, критику может вызвать определенный онтологический детерминизм в изображении некоторых рас Средиземья: орки представлены как абсолютно неспособные к метанойе и исправлению существа, что вступает в некоторое противоречие с христианским догматом о всеобщности искупления и возможности спасения для любой разумной твари, наделенной свободной волей. Кроме того, Толкин практически полностью обходит стороной эксплицитные экклезиологические структуры и таинственную жизнь сотворенного мира; благодать действует в Средиземье латентно, через естественный закон и провиденциальные совпадения, что при невнимательном прочтении может склонить читателя к своего рода пелагианскому упованию на исключительно естественные силы человеческой доблести и верности. Отсутствие явного алтаря и евхаристического измерения в мире Хранителей оставляет некоторую богословскую неудовлетворенность у исследователя, ищущего полноты церковного бытия.

Резюмируя всё вышесказанное, следует признать, что вторая часть трилогии Толкина «Две твердыни» является выдающимся памятником христианской мысли ХХ века, заслуживающим самого пристального изучения в рамках богословского клуба. Этот труд убедительно доказывает, что миф и фантазия могут служить чистейшими сосудами для трансляции вечных евангельских истин, просвещая разум и согревая сердце современного человека. Вопреки всем трагедиям, падениям и сгущающейся тьме, повествование Толкина оставляет читателя с глубоким чувством эсхатологического оптимизма, напоминая о том, что Тень — лишь мимолетный морок, в то время как Свет и Истина пребывают вечно.