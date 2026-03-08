Обзор журнала «Скрижали. Библейский журнал. Выпуск 28 (2025)»

Журнал «Скрижали. Библейский журнал. Выпуск 28 (2025)» — это продолжение устойчивой академической традиции, которую Минская духовная академия формирует уже более десятилетия. Если 27-й выпуск был сосредоточен преимущественно на ветхозаветной экзегетике и переводческих инициативах, то 28-й номер демонстрирует расширение горизонта: здесь появляется не только глубокий анализ пророческого текста, но и проблематика библейского перевода, религиоведческая перспектива и историко-культурный анализ новозаветных реалий.

Уже редакционное слово (с. 5–6) подчёркивает тематическое разнообразие номера: экзегетика Ветхого Завета, переводческие проблемы, комплементарность библеистики и религиоведения, а также исследование симпосия в историко-культурном контексте Нового Завета. Этот диапазон показывает, что «Скрижали» не стремятся к узкой специализации, но хотят удержать целостность библейского знания — от текста к переводу, от текста к философии, от текста к культуре.

Открывает выпуск статья игумена Арсения (Соколова) «Падение Ниневии в Наум 2:2, 4–14» (с. 8–31). Уже во введении (с. 9–11) автор даёт литературную характеристику Книги пророка Наума как одного из самых выразительных образцов библейской поэзии. Приводятся оценки Иеронима, Лоута, Паттерсона, Меня — и становится ясно: речь идёт не просто о богословском документе, а о произведении, где поэтический язык сам является богословием.

Соколов подробно анализирует текст Наум 2:2, 4–14, уделяя внимание масоретскому тексту, LXX и Таргуму (с. 8–9). Особенно интересен разбор метафоры льва (с. 23–24): Ниневия как логовище хищников, а ассирийские цари — как львы, терзающие добычу. Это не только художественный приём, но и богословский образ: империя — воплощённое насилие, и её крушение — акт божественной справедливости. Автор подчёркивает, что гнев Бога в Науме — не жестокость, а выражение верности угнетённым (с. 25–26).

Эта статья — пример того, как экзегетика может быть одновременно филологической и богословской. Автор аккуратно работает с еврейским текстом, объясняет редкие слова (например, תדלפ, с. 15), сопоставляет переводы и при этом удерживает общий богословский нерв книги: надежду на конец тирании.

Следующая рубрика — «Проблемы библейского перевода». Архимандрит Сергий (Акимов) в статье о Еккл. 1:4–7 (с. 33–77) анализирует русские и английские переводы «космологической поэмы». Это не просто сравнительный обзор, а глубокий анализ смысловых сдвигов. Автор рассматривает, как переводческие решения отражают богословскую позицию и культурный контекст. Особое внимание уделяется пониманию слова dor и описанию природных циклов. Статья демонстрирует, что перевод — это всегда интерпретация, а интерпретация — богословский акт.

Третья крупная статья — Андрея Данилова «Комплементарность религиоведения и библеистики» (с. 78–100). Здесь обсуждается тема страдающего праведника — от древних ближневосточных представлений до библейской традиции. Данилов показывает, что переход от магического мировоззрения к концепции космического порядка формирует новую интерпретацию страдания. Это попытка синтеза: библеистика и религиоведение не противостоят, а дополняют друг друга. Статья важна тем, что она расширяет рамки чисто конфессионального анализа и вводит междисциплинарный диалог.

Завершает номер обширная работа Александра Тарасенко «Симпосий — от профанного к сакральному» (с. 101–171). Это уже новозаветный историко-культурный контекст. Автор исследует греко-римскую традицию симпосия как формы интеллектуального досуга и сравнивает её с иудейскими и христианскими трапезами. Особенно интересна мысль о том, что раннехристианская агапа и евхаристическая трапеза трансформируют форму симпосия, придавая ей сакральное измерение. Таким образом, культурный феномен становится богословским символом.

Сильная сторона 28-го выпуска — целостность при разнообразии. Все статьи, несмотря на различие тем, объединены вниманием к тексту как живому явлению. Будь то пророческая поэзия, переводческий выбор или культурная традиция — в центре остаётся Писание.

Журнал остаётся академическим. Он насыщен ссылками, терминологией, дискуссиями. Это не популярное чтение. Но именно в этом его достоинство: он формирует серьёзный научный разговор в православной среде.

Если сравнивать с предыдущим выпуском, 28-й номер кажется более открытым к междисциплинарности. Появляется религиоведение, культурология, философия. Это свидетельствует о развитии журнала.

Возможная критика может касаться плотности материала: читателю без богословской подготовки будет трудно. Кроме того, акцент остаётся преимущественно ветхозаветным, хотя новозаветная статья о симпосии вносит баланс.

Отзывы в академическом сообществе, вероятно, отметят устойчивость редакционной политики, международный состав авторов (Россия, Беларусь, Италия, Чехия) и качество текстов. Для студентов духовных школ выпуск станет ценным ресурсом.

В целом «Скрижали. Выпуск 28» — это зрелый академический номер, демонстрирующий, что библеистика может быть строгой, междисциплинарной и одновременно церковной. Это журнал, где древний текст продолжает говорить — через язык науки и традиции.