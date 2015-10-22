Кротов - Одна плоть

Вопрос заданный о. Якову Кротову:

"Вы не могли бы, если это возможно, объяснить в какой момент соединение мужчины и женщины (абсолютно случайное и имеющее более чем мирские мотивы) превращается в то что Бог соединил? "

Ответ священника Якова Кротова

"Вопрос Вы задали гениально! Он стал напоминать вопрос, над которыми тысячу лет корпели богословы: когда хлеб и вино, предложенные Богу на литургии, превращаются в Тело и Кровь Христовы. Удивительно, что о том, когда мужчина и женщина становятся единым существом, таких споров не вызывало. Очевидно, потому что вопрос о таинстве брака намного сложнее вопроса о таинстве литургии. В целом ответ очевиден: мужчина и женщина становятся одним существом в момент совокупления. В этом и кошмар проституции, прелюбодеяния и прочих "нехороших излишеств".

Приуменьшать значение секса означает пытаться поправить Бога. Ты, мол, зачем-то оставил нам такой неприличный и скотский вид репродуцирования, хотя мог бы и почкование изобрести, но мы не в обиде, мы культурные люди и сделаем вид, что всё в порядке...

Всякие "романтические", "волнительные" и прочие "чувствования" ничего не могут добавить к этому минимуму. Просто бывает "одна плоть" - существо гнусненькое, скучненькое, серенькое, а бывает одна плоть - ого-го! Так это и с каждым мужчиной и с каждой женщиной бывает... Два пути, как известно - широкий в серость и узкий в святость.

Эта самодостаточность половой жизни издревле выводила из себя мыслителей, педагогов, религиозных деятелей. Не всех, конечно, далеко не всех - но какой же крик подымало это несчастное меньшинство! Действительно, разве не обидно - какой-нибудь Вася Пупкин благодаря избытку гормонов имеет во всей полноте то, чего не имеет убелённый сединами учёный муж. Сколько богословских трактатов было написано, чтобы доказать, что "зелен виноград", что сексуальная жизнь ничто, а интеллектуальная всё... Ни одна женщина без смеха это читать не может, а мужчина только ругнётся в ответ и отойдёт подальше. Выходит платье голого короля. Как если бы архиерей стоял перед пустым престолом и, показывая на пустую чашу, утверждал, что в ней кровь Христова более настоящая, чем если бы в ней было вино. Вино, видите ли, может быть и поддельным, а пустота - всегда настоящая, прозрачная, наполненная высшим светом...

С другой стороны, ни один Вася Пупкин не желает ограничиться сексом. То есть, конечно, в определённые мгновения он не считает, что секс - это нечто ограниченное, но всё же и самая скотская жизнь, если она человеческая, знает минуты и даже дни просветления - когда тоска, жажда любви и "единой плоти", а не просто перепихивания между вечерним телевизором и убеганием на работу. Более того: чем более человек человечен, тем более он жаждет "единой плоти" и тем менее удовлетворён наличным состоянием плотских дел.

Так это и отлично! В половой жизни особенно - движение всё, цель ничто. Ну не размножение же - цель, а то бы Бог сотворил нас вроде осетров или тараканов.

"Единая плоть" всегда - и уже есть среди любящих друг друга, и ещё близко не лежала. На этом играет зло, играет то на понижение (а наплевать и удовлетвориться!), то на повышение (пора воспарять, отбрасывая прежнего партнёра как ракета - бак и-под топлива). Между этими "уже" и "ещё" любовь держится как держится плазма между противоположными полюсами магнитов.

Потому что любовь - не плод "отношений", а источник, корень бытия и творения, и сказать - "Мгновение, ты прекрасно, мы щас одна плоть!" - всё равно что вырубить мотор, поскольку наконец-то машина разгоналась и выехала на гоночную трассу.