Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии
До определенного времени в прошлом говорить или писать о сексуальности в Библии казалось чуть ли не кощунством. В контексте рассуждений о святом Боге поднимать эту тему было не принято. В христианской теологии дело дошло до того, что Библейские места, воспевающие чувственную сторону любви мужчины и женщины, воспринимались не буквально, а аллегорически, как это произошло, к примеру, с книгой Песнь Песней.
Сексуальность ассоциировалась с чем-то плотским и греховным, и ради освобождения духа ее надо было подавлять. Ричард Дэвидсон в данной книге стремится представить сексуальные отношения и сексуальность в их подлинно библейском свете — как отношения нравственно возвышенные и приносящие настоящую радость мужчине и женщине в рамках их брачного союза. Автор убедительно показывает, что в согласии с замыслом Творца сексуальные отношения, основанные на взаимной верности мужа и жены, содействуют достижению между ними подлинной гармонии.
Одна из главных предпосылок книги состоит в том, что в основе ветхозаветного подхода к данному вопросу лежит образ Эдема. Радикальная, даже «тектоническая», смена парадигмы в современной критической науке последних десятилетий привела к тому, что именно творение, а не только лишь история спасения, стало рассматриваться как основа остального ветхозаветного канона. Ныне широко признано, что в богословской концепции окончательного редактора (или окончательных редакторов) ветхозаветного канона главы Быт 1-3 выступают в роли введения, на котором строятся и к которому регулярно отсылают последующие тексты. Возникающий консенсус по данному вопросу заметен в евангельской ветхозаветной библеистике, а также библеистике более либеральной. Филлис Берд формулирует распространенную научную позицию: «Канонически, понимание человеческой природы, выраженное или подразумеваемое в заповедях, литературе премудрости, повествованиях, пророческих текстах и других жанрах Еврейских Писаний, можно считать комментарием на тексты о сотворении... Первое утверждение Библии о человечестве остается нормативным для остальных утверждений». Джон Ранкин подытоживает: «Относимся ли мы к евангельскому или либеральному крылу, ясно, что именно Быт 1-3 есть экзегетический фундамент всего Писания».
В основополагающих, нормативных, текстах Быт 1-3 тема человеческой сексуальности затрагивается на удивление подробно. «Хотя сексуальность есть лишь очень частный момент в общей картине творения, ей уделено непропорционально много внимания в базовых текстах Ветхого Завета. В силу такого положения и значимости библейский комментатор направляется к тому, чтобы исследовать смысл и цель человеческой сексуальности в контексте богословской рефлексии о сотворении мира». Поэтому первые главы Писания можно считать «определяющими» в плане библейской концепции сексуальности. В них «установлен образец и определено благо. С того момента и до завершения библейского корпуса эта норма не меняется».
Основное название книги («Пламя Яхве») взято из моего перевода и толкования Песни Песней 8:6 (как я покажу, кульминационного библейского утверждения о человеческой сексуальности). Желая отнестись с чуткостью и уважением к нежеланию некоторых читателей произносить Тетраграмматон, я хотел было использовать в названии другие титулы Бога: например, «Ях» (буквальный перевод Песн 8:6), «YHWH» (написание имени Божьего одними лишь согласными) или «Господь» (как обычно в переводах). Однако все это не подошло по разным причинам. Наконец, посовещавшись с редактором, я остановился на первоначальном варианте («Пламя Яхве»): все-таки Яхве — самое распространенное среди ученых (во всяком случае, христианских) написание имени Божьего. Кроме того, это позволило лучше увязать название книги с яркой и возвышенной образностью Песни Песней, к которой это название восходит. Однако предлагаю читателям, чьи личные убеждения или религиозная традиция советуют воздерживаться от произнесения Тетраграмматона, заменять это слово на «Адонай», «га-Шем» или «Господь», когда они читают наименование или другие упоминания Бога Израилева в этой книге.
Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии
Перевод с англ. Г. Г. Ястребова
Москва : Эксмо, 2015. — 1008 с.
Серия «Религия. История Бога»
ISBN 978-5-699-69728-1
Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Сексуальность в Эдеме. Замысел Божий (Бытие 1-3)
- Глава 1 Сексуальность в начале: Бытие 1-2
- Глава 2 Сексуальность и падение: Бытие 3
ЧАСТЬ II Сексуальность за пределами Сада. Ветхозаветное развитие (Тора, Пророки, Писания)
- Глава 3 Устав о творении против культовой сексуальности
-
Глава 4 Человеческая гетеросексуальность против гомосексуальности, трансвестизма и скотоложства
- Божественный замысел
- Гомосексуальная практика
- Древний ближневосточный контекст
- Повествования Пятикнижия
- Законодательство Пятикнижия
- Гомосексуальная практика в Пророках/Писаниях
- Трансвестизм/ переодевание
- Скотоложство
- Искажение гетеросексуальной формы брака и милость Божья
- Глава 5 Моногамия против полигамии/конкубината
- Глава 6 Возвышение женщин против умаления женщин
- Глава 7 Целостность против фрагментации (проституция, смешанные браки, мастурбация, половые изъяны и нечистота)
-
Глава 8 Исключительность против прелюбодеяния и добрачного секса
- Утверждение божественного идеала
- Исключительность в брачных отношениях
- Высокая ценность девства
- Искажение божественного идеала: прелюбодеяние и добрачный секс
- Древний ближневосточный контекст
- Повествования Пятикнижия, имеющие отношение к теме прелюбодеяния
- Законы Пятикнижия против прелюбодеяния
- Законы Пятикнижия против добрачного секса
- Двойной стандарт сексуальной морали в Пятикнижии?
- Прелюбодеяние у Пророков
- Прелюбодеяние в Писаниях
- Прелюбодеяние, внебрачный секс и милость Божья
-
Глава 9 Постоянство против развода/повторного брака
- Утверждение божественного идеала
- Искажение божественного идеала: развод/ повторный брак
- Древний ближневосточный контекст
- Развод в повествованиях Пятикнижия
- Законодательство Пятикнижия: Второзаконие 24:1-4
- Другие законы Пятикнижия
- Развод/повторный брак у допленных Пророков
- Развод и повторный брак у послепленных Пророков и в Писаниях
- Развод/повторный брак и милость Божья
-
Глава 10 Интим против инцеста
- Утверждение божественного идеала
- Пятикнижие
- Пророки/Писания
- Запретная близость: инцест
- Древний ближневосточный контекст
- Повествования Пятикнижия
- Законодательство Пятикнижия против инцеста
- Инцест у Пророков
- Инцест и милость Божья
-
Глава 11 Деторождение против проблем/искажений (бездетность, внебрачные дети, аборты)
- Утверждение божественного идеала
- Первые дети
- Плодовитость, Завет и обрезание
- Бережное отношение к детям
- Бездетность
- Ориентиры и терминология
- Пятикнижие
- Пророки/Писания
- Усыновление/удочерение (адаптация)
- Левиратный брак, законы о нем и грех Онана
- Левират и «онанизм» в повествованиях Пятикнижия
- Левират в законодательстве Пятикнижия:Второзаконие 25:9-10
- «Нескромная и агрессивная женщина»:Второзаконие
- Левират в Пророках/Писаниях: Книга Руфь
- Забота о вдовах и сиротах
- Внебрачные дети
- Законодательство Пятикнижия
- Пророки/Писания
- Контроль репродукции/популяции и проблема аборта
- Контроль репродукции/популяции
- Статус человеческого плода и его значениеmдля вопроса об абортах
- Проблемы/искажения прокреативной сексуальности и милость Божья
- Глава 12 Красота против насилия и пародии на красоту
ЧАСТЬ III Возвращение в Эдем
- Глава 13 Сексуальность в Песни Песней: святое святых
- Глава 14 Сексуальность в Песни Песней: пламя Яхве
-
Послесловие
- Замечания о новозаветной теологии сексуальности
- Сексуальность как тварное устройство
- Гетеросексуальная практика против гомосексуальной практики
- Моногамия против полигамии
- Возвышение женщин против умаления женщин
- Целостность против фрагментации
- Верность против прелюбодеяния
- Постоянство против развода
- Интим против инцеста
- Сексуальность и деторождение
- Целостная красота сексуальности
Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии - Сексуальность и интимность - Отрывок из книги на Эсхатосе
22/10/2015
Спасибо. Фундаментальный труд.
Благодарю.
спасибо
Спасибо за книгу, очень ценная!
Спасибо всем кто потрудился над её созданием и оцифровкой для сайта. Благословений Божьих всем, кто занимался этим нелёгким трудом.