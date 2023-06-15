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Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии

Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art
До определенного времени в прошлом говорить или писать о сексуальности в Библии казалось чуть ли не кощунством. В контексте рассуждений о святом Боге поднимать эту тему было не принято. В христианской теологии дело дошло до того, что Библейские места, воспевающие чувственную сторону любви мужчины и женщины, воспринимались не буквально, а аллегорически, как это произошло, к примеру, с книгой Песнь Песней.
Сексуальность ассоциировалась с чем-то плотским и греховным, и ради освобождения духа ее надо было подавлять. Ричард Дэвидсон в данной книге стремится представить сексуальные отношения и сексуальность в их подлинно библейском свете — как отношения нравственно возвышенные и приносящие настоящую радость мужчине и женщине в рамках их брачного союза. Автор убедительно показывает, что в согласии с замыслом Творца сексуальные отношения, основанные на взаимной верности мужа и жены, содействуют достижению между ними подлинной гармонии.
Одна из главных предпосылок книги состоит в том, что в основе ветхозаветного подхода к данному вопросу лежит образ Эдема. Радикальная, даже «тектоническая», смена парадигмы в современной критической науке последних десятилетий привела к тому, что именно творение, а не только лишь история спасения, стало рассматриваться как основа остального ветхозаветного канона. Ныне широко признано, что в богословской концепции окончательного редактора (или окончательных редакторов) ветхозаветного канона главы Быт 1-3 выступают в роли введения, на котором строятся и к которому регулярно отсылают последующие тексты. Возникающий консенсус по данному вопросу заметен в евангельской ветхозаветной библеистике, а также библеистике более либеральной. Филлис Берд формулирует распространенную научную позицию: «Канонически, понимание человеческой природы, выраженное или подразумеваемое в заповедях, литературе премудрости, повествованиях, пророческих текстах и других жанрах Еврейских Писаний, можно считать комментарием на тексты о сотворении... Первое утверждение Библии о человечестве остается нормативным для остальных утверждений». Джон Ранкин подытоживает: «Относимся ли мы к евангельскому или либеральному крылу, ясно, что именно Быт 1-3 есть экзегетический фундамент всего Писания».
В основополагающих, нормативных, текстах Быт 1-3 тема человеческой сексуальности затрагивается на удивление подробно. «Хотя сексуальность есть лишь очень частный момент в общей картине творения, ей уделено непропорционально много внимания в базовых текстах Ветхого Завета. В силу такого положения и значимости библейский комментатор направляется к тому, чтобы исследовать смысл и цель человеческой сексуальности в контексте богословской рефлексии о сотворении мира». Поэтому первые главы Писания можно считать «определяющими» в плане библейской концепции сексуальности. В них «установлен образец и определено благо. С того момента и до завершения библейского корпуса эта норма не меняется».
Основное название книги («Пламя Яхве») взято из моего перевода и толкования Песни Песней 8:6 (как я покажу, кульминационного библейского утверждения о человеческой сексуальности). Желая отнестись с чуткостью и уважением к нежеланию некоторых читателей произносить Тетраграмматон, я хотел было использовать в названии другие титулы Бога: например, «Ях» (буквальный перевод Песн 8:6), «YHWH» (написание имени Божьего одними лишь согласными) или «Господь» (как обычно в переводах). Однако все это не подошло по разным причинам. Наконец, посовещавшись с редактором, я остановился на первоначальном варианте («Пламя Яхве»): все-таки Яхве — самое распространенное среди ученых (во всяком случае, христианских) написание имени Божьего. Кроме того, это позволило лучше увязать название книги с яркой и возвышенной образностью Песни Песней, к которой это название восходит. Однако предлагаю читателям, чьи личные убеждения или религиозная традиция советуют воздерживаться от произнесения Тетраграмматона, заменять это слово на «Адонай», «га-Шем» или «Господь», когда они читают наименование или другие упоминания Бога Израилева в этой книге.

Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии

Перевод с англ. Г. Г. Ястребова
Москва : Эксмо, 2015. — 1008 с.
Серия «Религия. История Бога»
ISBN 978-5-699-69728-1

Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I Сексуальность в Эдеме. Замысел Божий (Бытие 1-3)

  • Глава 1 Сексуальность в начале: Бытие 1-2
  • Глава 2 Сексуальность и падение: Бытие 3

ЧАСТЬ II Сексуальность за пределами Сада. Ветхозаветное развитие (Тора, Пророки, Писания)

  • Глава 3 Устав о творении против культовой сексуальности
  • Глава 4 Человеческая гетеросексуальность против гомосексуальности, трансвестизма и скотоложства
    • Божественный замысел
    • Гомосексуальная практика
    • Древний ближневосточный контекст
    • Повествования Пятикнижия
    • Законодательство Пятикнижия
    • Гомосексуальная практика в Пророках/Писаниях
    • Трансвестизм/ переодевание
    • Скотоложство
    • Искажение гетеросексуальной формы брака и милость Божья
  • Глава 5 Моногамия против полигамии/конкубината
  • Глава 6 Возвышение женщин против умаления женщин
  • Глава 7 Целостность против фрагментации (проституция, смешанные браки, мастурбация, половые изъяны и нечистота)
  • Глава 8 Исключительность против прелюбодеяния и добрачного секса
    • Утверждение божественного идеала
    • Исключительность в брачных отношениях
    • Высокая ценность девства
    • Искажение божественного идеала: прелюбодеяние и добрачный секс
    • Древний ближневосточный контекст
    • Повествования Пятикнижия, имеющие отношение к теме прелюбодеяния
    • Законы Пятикнижия против прелюбодеяния
    • Законы Пятикнижия против добрачного секса
    • Двойной стандарт сексуальной морали в Пятикнижии?
    • Прелюбодеяние у Пророков
    • Прелюбодеяние в Писаниях
    • Прелюбодеяние, внебрачный секс и милость Божья
  • Глава 9 Постоянство против развода/повторного брака
    • Утверждение божественного идеала
    • Искажение божественного идеала: развод/ повторный брак
    • Древний ближневосточный контекст
    • Развод в повествованиях Пятикнижия
    • Законодательство Пятикнижия: Второзаконие 24:1-4
    • Другие законы Пятикнижия
    • Развод/повторный брак у допленных Пророков
    • Развод и повторный брак у послепленных Пророков и в Писаниях
    • Развод/повторный брак и милость Божья
  • Глава 10 Интим против инцеста
    • Утверждение божественного идеала
    • Пятикнижие
    • Пророки/Писания
    • Запретная близость: инцест
    • Древний ближневосточный контекст
    • Повествования Пятикнижия
    • Законодательство Пятикнижия против инцеста
    • Инцест у Пророков
    • Инцест и милость Божья
  • Глава 11 Деторождение против проблем/искажений (бездетность, внебрачные дети, аборты)
    • Утверждение божественного идеала
    • Первые дети
    • Плодовитость, Завет и обрезание
    • Бережное отношение к детям
    • Бездетность
    • Ориентиры и терминология
    • Пятикнижие
    • Пророки/Писания
    • Усыновление/удочерение (адаптация)
    • Левиратный брак, законы о нем и грех Онана
    • Левират и «онанизм» в повествованиях Пятикнижия
    • Левират в законодательстве Пятикнижия:Второзаконие 25:9-10
    • «Нескромная и агрессивная женщина»:Второзаконие
    • Левират в Пророках/Писаниях: Книга Руфь
    • Забота о вдовах и сиротах
    • Внебрачные дети
    • Законодательство Пятикнижия
    • Пророки/Писания
    • Контроль репродукции/популяции и проблема аборта
    • Контроль репродукции/популяции
    • Статус человеческого плода и его значениеmдля вопроса об абортах
    • Проблемы/искажения прокреативной сексуальности и милость Божья
  • Глава 12 Красота против насилия и пародии на красоту

ЧАСТЬ III Возвращение в Эдем

  • Глава 13 Сексуальность в Песни Песней: святое святых
  • Глава 14 Сексуальность в Песни Песней: пламя Яхве
  • Послесловие
    • Замечания о новозаветной теологии сексуальности
    • Сексуальность как тварное устройство
    • Гетеросексуальная практика против гомосексуальной практики
    • Моногамия против полигамии
    • Возвышение женщин против умаления женщин
    • Целостность против фрагментации
    • Верность против прелюбодеяния
    • Постоянство против развода
    • Интим против инцеста
    • Сексуальность и деторождение
    • Целостная красота сексуальности

Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии - Сексуальность и интимность - Отрывок из книги на Эсхатосе

22/10/2015
Views 3 714
Rating 4.9 / 5
Added 15.06.2023
Author Tov
Rate this publication:
4.9/5 (17)

Comments (7 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Спасибо. Фундаментальный труд.

 
Y
yuniy 5 years ago

Благодарю.
B
Boxeds 7 years ago
Как скачать или читать?
G
gios76 9 years ago

спасибо
B
BogdanValentina 9 years ago

Спасибо за книгу, очень ценная!
I
istina 10 years ago
Замечательная кгнига. 
Спасибо всем кто потрудился над её созданием и оцифровкой для сайта. Благословений Божьих всем, кто занимался этим нелёгким трудом.
T
teolog 10 years ago
Книга скорее всего, первая в своем роде на русском, тем более такого качества 

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