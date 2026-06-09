Огляд книги «Христос це Ключ» Чада Бьорда

Книга «Христос є Ключ» Чада Бьорда — американського богослова, подкастера і педагога, пов'язаного з богословським рухом 1517, — з'явилася в українському перекладі 2025 року, майже через чотири роки після виходу оригіналу (The Christ Key: Unlocking the Centrality of Christ in the Old Testament, 1517 Publishing, 2021). Сама по собі ця подія символічна: праця, присвячена христоцентричному читанню єврейських Писань, вийшла за підтримки Союзу Мартіна Лютера та Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України — тим самим вписавши реформаційну герменевтику в живий богословський контекст сучасного українського протестантизму. Видавництво «ДУХ І ЛІТЕРА», яке здобуло репутацію вимогливого посередника між західною академічною богословською думкою та україномовним читачем, обрало цю книгу не випадково: вона повною мірою відповідає просвітницькій місії видавництва, орієнтованого на читача, здатного цінувати як академічну строгість, так і живу непедантичну мову.

Богословська проблема, яку Бьорд ставить із перших сторінок, одночасно давня й нагальна: як читати Старий Завіт? Чи є він збіркою моральних оповідань і повчальних прикладів для наслідування, — чи в ньому закодований глибший, систематично вибудований богословський задум? Автор зізнається, що сам у юності був переконаним прихильником «імітаційного» підходу: читаючи про Давида, він хотів стати Давидом. Рогатка, зроблена прадідом із роздвоєної гілки мескітового дерева і що стала символом цієї дитячої герменевтики, стоїть у нього на книжній полиці досі — вже не як зразок для наслідування, а як нагадування про те, як радикально змінився його підхід до Писання. Навчання в аспірантурі, знайомство з рабинічною традицією та поглиблене вивчення біблійного богослов'я привели Бьорда до розуміння, що Старий Завіт — це не збірка прикладів для наслідування, а «багатошарова мережа взаємозв'язків», що вказує врешті-решт на одну Особу — Ісуса Христа. Методологічним стрижнем усієї книги слугує твердження, що сягає слів Самого Ісуса: «Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, — вони ж свідчать про Мене» (Ів. 5:39). Відштовхуючись від цієї тези, автор вибудовує вісім розділів, кожен із яких відчиняє нову «кімнату» Старого Завіту — і в ній виявляється Христос.

Перший розділ, «Багатошарова Біблія», задає весь герменевтичний каркас подальшого викладу. Центральним поняттям тут є інтертекстуальність — явище, за якого наступні біблійні книги будуються на попередніх, цитують їх, переосмислюють і доповнюють, так що Писання постає не хронологічною послідовністю документів, а живою «книгою з гіперпосиланнями»: кожен вірш потенційно співвідноситься з десятками інших, утворюючи тканину смислів, зрозуміти яку можна лише дивлячись на «всю тварину цілком», а не зосереджуючись на «кінчику її хвоста». Особливий акцент робиться на першорядній ролі Тори — П'ятикнижжя Мойсея — як «христологічного алфавіту» всього Писання. Спираючись на дивовижний збіг поглядів Мартіна Лютера та рабинічних джерел, Бьорд показує: все, що скажуть згодом пророки, псалмоспівці та апостоли, вже присутнє як насіння в книгах Мойсея. Справжню екзегетичну роботу першого розділу автор демонструє на розгорнутому прикладі Преображення Господнього (Мт. 17:1–8), простежуючи десятки текстуальних відповідностей: «шість днів» перегукуються з перебуванням Мойсея на Синаї (Вих. 24:16), «висока гора» — із Синаєм, Моріа і Нево, просяяле обличчя Месії — з обличчям Мойсея, а слова з хмари «Цей є Мій Улюблений Син» виявляються зітканими з чотирьох старозавітних цитат — Пс. 2:7, Бут. 22:2, Іс. 42:1 та Втор. 18:5. Тут же вводиться поняття металепсису — у визначенні Річарда Хейза: «літературний прийом цитування невеликого фрагмента тексту-попередника або переклички з ним таким чином, що читач може зрозуміти значущість цієї переклички, лише пригадавши або відновивши початковий контекст». Аналогія з фільмом «Монті Пайтон і Священний Грааль», який один із подружжя знає, а другий — ні, виявляється несподівано точною: розуміти слова та розуміти їхнє значення в контексті «біблійного кіно» — принципово різні речі.

Другий розділ, «Шлях назад до Вифлеєма», пропонує читачеві справжнє герменевтичне паломництво: рухаючись від Боговтілення у зворотному напрямку, Бьорд простежує численні явлення Сина Божого в Старому Завіті ще до народження у Вифлеємі. Відправною точкою слугує старозавітна концепція malāḵ Yahweh — «Посланця Господнього», — який з'являється Аґарі в пустелі, говорить до Мойсея з палаючого куща, веде Ізраїль через пустелю, постає перед приголомшеними батьками Самсона та бореться з Яковом до світанку. У кожній із цих сцен Посланець водночас відрізняється від Ягве і називається Ягве, посилається Богом і Сам є Богом. Три єврейські слова з Вих. 23:21 — «Ім'я Моє в Ньому» — автор коментує з нескрываним захопленням: «Це не те, що написати своє ім'я всередині книги, заявивши тим самим про право власності. В єврейській культурі імена були рівнозначні самій людині. Ягве говорить: "Те, чим Я є, знаходиться в Ньому. Коли ви бачите Його, ви бачите Мене. Коли ви чуєте Його, ви чуєте Мене"». Паралельно аналізується концепція davar Yahweh — «Слова Господнього», — яке не просто проголошується, але і являється Аврааму у видінні (Бут. 15), постає перед юним Самуїлом як особа, що «виступила і покликала по імені» (1 Сам. 3:10), простягає руку і торкається вуст Єремії (Єр. 1:9). Завершує розділ розгляд Мудрості (chokmāh) із Приповістей 8 — предвічного «Майстра» при Творцеві, що «раділа перед лицем Його» і «тішилася з синами людськими». Бьорд переконливо простежує, як мова Приповістей перетікає через апокрифічну «Книгу Премудрості Соломона» та «Сираха» в пролог Євангелія від Івана, в першу главу Послання до Колосян і в Послання до Євреїв: «Задовго до того як Слово навіки "стало тілом", те саме Слово пройшло кілька "генеральних репетицій" Свого втілення, взаємодіючи з вірянами давніх часів. Христу подобалося приміряти одяг Свого втілення».

Третій розділ, «Ескіз олівцем», присвячений старозавітній типології — способу, за якого біблійні герої слугують монохромними начерками повнокольорового життя Месії. Бьорд передує викладу богословською «зупинкою для підзарядки»: він вводить три поняття, без яких типологія залишається лише формальним зіставленням текстів. Перше — «тіло» (ідея колективної особистості, за якою люди у біблійному світогляді пов'язані між собою на онтологічному, а не лише соціологічному рівні). Друге — «Біблія» (записані біографії уможливлюють паралелі між людьми так, як неможливо при простому спостереженні за людьми в повсякденному житті). Третє — «тетелестай»: кожна така аналогія телеологічна, вона веде до τέλος, яким є Христос. Автор далі розбирає паралель Адам–Ной через ключові єврейські корені «адама», «арар» та «іцавон», що об'єднують Бут. 3:17 та 5:29: Ламех, нарікаючи сина Ноєм, свідомо цитує Боже провіщення Адаму і тим самим стає «першим типологом у Писанні». Далі слідує ретельний аналіз постаті Мелхиседека (Бут. 14:18–20), царя Саліму та священника Бога Всевишнього, в якому три вірші Буття через призму Пс. 109 та Послання до Євреїв розгортаються в розкішне богослов'я месіанського священства, що передує левітському і перевершує його за задумом і природою.

Четвертий розділ — «Від Буття до Об'явлення: старе творіння, нове творіння та Месія» — з'єднує перші й останні сторінки Біблії в єдиний наратив творення, падіння та відновлення. Бьорд простежує, як категорії первісного творення — світло, вода, дерево життя, образ Божий — крізь усе Писання вказують на нового Адама, Ісуса Христа, в Якому старе творіння перетворюється на нове. Особлива увага приділяється типології першого й останнього Адама (Рим. 5; 1 Кор. 15): та нитка, яку Павло пряде з єврейського Буття у своїй апостольській проповіді до язичників, виявляється не богословським нововведенням, а вірним прочитанням того, що вже містилося в Торі. «Створення людства — це пророцтво про Боговтілення. Створюючи Адама і Єву, Той, Хто стане Людиною, дивиться на нас, усміхається і підморгує: "Прийде день, — каже Він, — коли Я стану одним із вас"», — пише Бьорд, спираючись на пряму цитату з лекцій Лютера на Буття.

П'ятий розділ, «Виходи: вигнання та повернення як месіанська місія», аналізує один із головних наративних паттернів Старого Завіту. Вже в житті Авраама (міні-вихід із Єгипту в Бут. 12) закладається модель, яка потім повторюється і масштабується в долях Якова, всього Ізраїлю, Ноомі. Пророки — Ісая, Єремія, Осія — запозичують цей наратив і переосмислюють його в месіанському ключі: прийдешній Месія здійснить новий, остаточний вихід, визволивши народ не від єгипетського рабства, а від гріха, смерті й диявола. Євангеліст Матвій свідомо вибудовує біографію Ісуса за матрицею Мойсея — від втечі до Єгипту до сорока днів у пустелі, — і саме в цьому розділі Бьорд найнаочніше демонструє, як метод металепсису дозволяє розчути в словах і вчинках Ісуса відлуння великих старозавітних виходів. Паттерн виходу є однією з найуніверсальніших богословських матриць Писання, і вміння його бачити радикально змінює сприйняття багатьох євангельських та апостольських текстів.

Шостий розділ, «Божий сад як святилище», розгортає напрочуд багату перспективу: Едемський сад описується не просто як місце первісного блаженства, а як прообраз скинії та храму — «священного простору», де небо зустрічається із землею і де Бог перебуває серед людей. Простеження архітектурного богослов'я від Едему через скинію Мойсея, Єрусалимський храм до Нового Єрусалиму Апокаліпсису дозволяє Бьорду показати, як усе Писання прямує до єдиної точки — повноти Богоприсутності в Месії. «Свитки Тори, Пророків та Псалми — це ясла для Помазанника Божого», — образ Лютера, центральний для всієї книги, набуває тут додаткової богословської глибини: ясла стоять у печері, печера — це простір, подібний до святилища, і саме в ньому Слово «поставляє Свій намет серед нас» (Ів. 1:14).

Сьомий розділ, «Інтер'єр викуплення», присвячений богослов'ю скинії та жертовного культу Старого Завіту. Масштабний порівняльний розгляд священницької образності дозволяє автору показати, як обряди очищення, жертвоприношення та первосвященницьке служіння були живою іконою прийдешнього самопожертвування Месії. Послання до Євреїв виступає тут головним новозавітним провідником: його богослов'я нового і вічного священства, що невпинно апелює до Тори та до образу Мелхиседека, є найкращим свідченням того, що рання Церква читала скинію христологічно. Жертовна система Ізраїлю була не просто прообразом Голгофи, а й своєрідною педагогікою — школою розуміння того, що саме здійснив Ісус Своєю смертю та воскресінням. «Виправдання вірою, дві природи Христа, Трійця, передвизначення, есхатологія, Хрещення, Вечеря Господня — візьміть будь-яку тему — все це насіння було посіяне в єврейських садах від Буття до Малахії», — стверджує Бьорд, і сьомий розділ є, мабуть, найвагомішим доказом цієї тези.

Восьмий, заключний розділ, «Псалми — молитовник Ісуса та Церкви», завершує книгу аналізом Псалтиря як книги, в якій голос Месії та голос Церкви звучать нероздільно. Бьорд спирається на глибоку богословську традицію — від Августина з його концепцією «Christus totus» до Лютера, який читав Псалми устами Христа, — і показує, що Ісус молився Псалмами не тільки як благочестивий юдей, а й як їхній справжній суб'єкт і співавтор. Псалом 22 («Боже Мій, Боже Мій, нащо Ти Мене покинув?»), Псалом 2 («Ти Син Мій, Я сьогодні породив Тебе»), Псалом 109 розглядаються як месіанські у первинному сенсі: не в тому сенсі, що «Давид передрік Христа», а в тому, що Христос говорить устами Давида про Себе. Це богослов'я «псалтиря Христа» робить молитву Церкви воістину участю в молитві Самого Христа — а не лише наслідуванням Йому. Коротка «Молитва за читача» в Епілозі переводить увесь сказаний протягом книги інтелектуальний розмов у регістр духовної практики: автор молиться про те, щоб читач запалав тим «еммаусським завзяттям», коли серце «горить всередині нас» при відкритті Писань (Лк. 24:32).

Упродовж усієї книги Бьорд органічно вплітає в тканину аргументації яскраві цитати, кожна з яких працює як богословська компресія. Обговорюючи природу «Посланця Господнього», він наводить слова Атанасія Великого: «Слово Боже прийшло в Своїй власній Особі, адже тільки Він — образ Отця — міг відновити людину, сотворену за Його образом». Описуючи єдність Тори та всього наступного Писання, він цитує слова рабина першого століття Бен Баг-Бага: «Гортайте його знову й знову, бо в цьому — все», — і тут же показує, що Лютер говорив по суті те саме. Завершуючи другий оберт книги, автор звертається до слів К. С. Льюїса: «Льюїс назвав Боговтілення "ключовою подією в історії Землі". І він не помилився. Весь хід історії готував нас до цієї події, і вся подальша історія відчула її вплив».

Книга адресована передусім пасторам, викладачам недільних шкіл та лідерам біблійних груп — усім, хто несе відповідальність за тлумачення Старого Завіту в церкві. Для цієї аудиторії вона є справжнім практичним посібником: Бьорд дає не лише богословські тези, а й конкретний інструментарій — поняття металепсису, метод простеження інтертекстуальних зв'язків, принцип типологічного читання. Запитання для дискусії наприкінці кожного з восьми розділів роблять книгу зручною для використання в малих групах та навчальних курсах. Студенти біблійних коледжів та семінарій знайдуть у ній живий вступ до сучасної академічної біблеїстики — без педантизму і снобізму. Освічені миряни, які давно тяжіють поверхневим «моралістичним» читанням Писання, відкриють для себе принципово іншу оптику. Нарешті, пастори і проповідники виявлять, що методи, описані Бьордом, безпосередньо застосовні до підготовки проповідей та медитацій на тексти Старого Завіту.

До безсумнівних переваг книги слід зарахувати кілька аспектів. Передусім — послідовність і ясність методології: Бьорд не просто декларує «Христос присутній у Старому Завіті», а терпляче і послідовно демонструє, як саме Його там виявляти — через металепсис, типологію та інтертекстуальність. Читач отримує не рибу, а вудку. По-друге, органічний діалог з широким колом традицій: єврейська рабинічна література (мідраші, «Шемот Рабба»), грецькі апокрифи (Премудрість Соломона, Сирах), апостольські отці (Атанасій Великий), Реформація (Лютер) та сучасна академічна біблеїстика (Річард Хейз, Майкл Хейзер) сусідять без натяжки, утворюючи живий поліфонічний хор свідків. По-третє, стиль викладу: легкий, образний, насичений особистими спогадами та несподіваними аналогіями, — при всій богословській серйозності книга читається як захопливе особисте свідчення людини, якій Писання змінило життя. Нарешті, принципова перевага — вірність реформаційному принципу: Старий Завіт читається через Христа, а не всупереч Йому і не в ізоляції від Нього.

Водночас книга не позбавлена слабких місць. Головний її недолік — нерівномірність аналітичної глибини: якщо перші три розділи вражають ретельністю екзегези та багатством залученого матеріалу, то ряд наступних розділів (особливо про сад-святилище та «інтер'єр викуплення») має більш оглядовий характер, залишаючи у читача відчуття незавершеності. Це почасти пояснюється жанром: книга позиціонована як вступ, «перший апетит», а не систематичний трактат. Однак розрив між глибиною початку й кінця книги відчутний. Крім того, критик має право поставити запитання про методологічні ризики: при всій вірності реформаційній герменевтиці межа між законною типологією та довільною алегоризацією у Бьорда залишається дещо розмитою. Автор сам визнає, що «виявлення та дослідження зв'язків між двома текстами вимагає творчої уяви» — але не завжди достатньо чітко розмежовує «задану» Духом інтертекстуальність і читацьку проекцію. Деяким богословськи вимогливим читачам може здатися, що в ряді місць Бьорд радше «показує можливості» методу, ніж суворо обґрунтовує кожен конкретний типологічний перехід. Нарешті, майже поза полем зору автора залишається тема страждання та теодицеї: як старозавітний Бог війни, суворого суду та гіркого плачу Єремії співвідноситься з «ключем» Христа — це питання або ледве намічається, або залишається без відповіді.

Тим не менш, навіть з урахуванням цих застережень, «Христос є Ключ» — книга незвичайна і необхідна. В україномовному просторі, де євангельські та лютеранські громади нерідко відчувають брак серйозної біблійно-богословської літератури, вона займає важливу нішу: живий, методологічно оснащений, духовно гарячий розмов про те, як читати те саме Писання, яке Ісус називав свідченням про Себе. Слова Бен Баг-Бага про Тору — «Гортайте його знову й знову, бо в цьому — все», — наведені Бьордом у першому розділі, цілком можуть слугувати епіграфом до всієї книги. За ними стоїть дещо більше, ніж заклик до ретельного вивчення: це запрошення увійти до кожної кімнати Старого Завіту — і зустріти там Того, Хто є водночас Ключем і Змістом.