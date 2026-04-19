Огляд книги «Історія філософії. Модерна доба» під редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги

Перед нами завершальний етап великого інтелектуального проєкту, присвяченого історії філософії, і водночас, мабуть, один із найдинамічніших та найскладніших його томів. «Історія філософії. Модерна доба» під редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги — це не просто огляд мислителів від гуманізму до Канта, а глибоке дослідження того моменту, коли європейська свідомість починає радикально змінюватися, коли людина вперше серйозно усвідомлює себе як суб’єкта, здатного не лише пізнавати світ, але й змінювати його. Уже в анотації прямо сказано: саме в цю епоху формується віра в те, що світовий порядок не є незмінним. І ця ідея стає ключем до розуміння всієї книги.

З перших сторінок читач занурюється у атмосферу переходу — не різкого розриву, а складного процесу зміни. Автори одразу підкреслюють, що гуманізм не був раптовою революцією, а радше новою конфігурацією відносин між людиною, Богом і світом. Людина перестає бути лише частиною божественного порядку і стає його співучасником, активною силою.

Ця зміна мислення є центральною темою книги. Вона проявляється у всьому — в науці, політиці, мистецтві, навіть у повсякденному житті. Саме тому структура книги надзвичайно показова: у змісті ми бачимо не лише філософів, а й розділи про відкриття, утопії, науку, культуру. Це означає, що філософія тут не ізольована, а вплетена у тканину життя.

Особливо важливим є перший великий блок — «Неперервність і злам у XV столітті». Тут автори демонструють, що модерність не виникає з нічого. Вона виростає з середньовіччя, з його суперечностей і пошуків. Це руйнує популярний міф про «темне середньовіччя» і «світле Відродження».

Однією з найсильніших сторін книги є її здатність показати складність перехідних періодів. Наприклад, XV століття описується як час, коли одночасно існують старі й нові ідеї, коли традиція і новаторство не протистоять, а переплітаються.

Далі книга переходить до XVI–XVII століть — періоду, який можна назвати епохою експерименту. Тут з’являються нові форми знання, нові методи, нові способи мислення. Особливо важливо, що автори не обмежуються класичною наукою, а показують також роль магії, алхімії, астрології. Це дозволяє зрозуміти, що модерна наука не виникла «чистою», а виросла з різнорідного середовища.

Один із найяскравіших моментів книги — аналіз наукової революції. Галілей, Бекон, Ньютон — це не просто імена, а символи зміни способу мислення. Світ перестає бути таємницею, яку потрібно прийняти, і стає проблемою, яку потрібно вирішити.

Особливо цікаво, що автори підкреслюють роль методу. Саме метод стає новим критерієм істини. Це радикальний зсув: істина більше не визначається авторитетом, а перевіряється досвідом і логікою.

Не менш важливою є тема скептицизму. XVII століття постає як епоха сумнівів і тривоги. Людина більше не впевнена у світі, у знанні, навіть у собі. Це створює особливу атмосферу, яку автори передають дуже точно.

XVIII століття — епоха Просвітництва — у книзі показане як спроба подолати цей сумнів через розум. Розум стає головним інструментом пізнання і водночас основою суспільного устрою.

Особливо цікаво, що автори не ідеалізують Просвітництво. Вони показують його суперечності, обмеження, внутрішні конфлікти.

Кульмінацією книги стає філософія Канта. Він постає як мислитель, який підсумовує модерну епоху і водночас відкриває нову. Його ідея про межі розуму стає ключовою: розум може багато, але не все.

Стиль книги заслуговує окремої уваги. Він поєднує академічну точність із живою мовою. Текст читається не як підручник, а як інтелектуальна подорож.

Сильними сторонами книги є її глибина, широта і здатність поєднувати різні рівні аналізу.

Вона дозволяє побачити філософію як частину культури, а не як ізольовану дисципліну.

Проте книга має і певні труднощі. Її насиченість може бути складною для читача без підготовки.

Крім того, велика кількість тем іноді створює відчуття перевантаження.

Щодо відгуків, подібні видання зазвичай отримують високу оцінку в академічному середовищі.

Їх цінують за комплексність і глибину.

У ширшої аудиторії вони можуть викликати як захоплення, так і складність у сприйнятті.

У підсумку «Модерна доба» — це книга про народження сучасності.

Це текст, який показує, як людина почала мислити інакше.

І, мабуть, його головна цінність полягає в тому, що він дозволяє зрозуміти: сучасний світ — це результат довгого і складного процесу, у якому кожна ідея, кожен сумнів і кожне відкриття мають своє місце.