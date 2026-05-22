Огляд книги Кевіна Деянга «Доктрина на щодень. Систематичне богослов’я за один рік»

Книга Кевіна Деянга «Доктрина на щодень. Систематичне богослов’я за один рік» є спробою повернути систематичне богослов’я з академічної аудиторії в ритм щоденного християнського життя. Уже сама форма твору визначає його богословський нерв: це не класичний підручник на кшталт Беркгофа чи Бавінка, не полемічна монографія і не збірка побожних роздумів у звичному сенсі, а гібрид щоденника, довідника й мінікурсу систематичної теології. Автор прямо пояснює, що книга може бути щоденним духовним читанням, довідником і коротким посібником із систематичного богослов’я, організованим за традиційними loci: пролегомена, богослов’я у вузькому значенні, антропологія, богослов’я завіту, христологія, сотеріологія, еклезіологія та есхатологія. Саме в цьому полягає її головний задум: показати, що доктрина не є сухою інтелектуальною схемою, а щоденною поживою для розуму, серця, молитви, церковного служіння й християнської витривалості.

Історично книга стоїть у руслі реформатської катехитичної та схоластичної традиції, але написана для людини, яка живе в умовах перевантаження інформацією, браку часу й доктринальної розмитості. Деянг не приховує власного конфесійного місця: він є пресвітеріанським служителем, а його богослов’я сформоване реформатськими віросповіданнями, катехізисами й такими авторами, як Кальвін, Турретін, Ходж, Баннерман, Шед, Бавінк і Беркгоф. Водночас він підкреслює, що прагне служити ширшій Церкві, а не лише вузькому реформатському колу. Його метод можна назвати пастирським перекладом класичної догматики: він бере складні терміни, історичні суперечки й точні розрізнення та подає їх стисло, ясно, біблійно й практично. Сам автор формулює головну мету так: систематичне богослов’я потрібне не заради самих термінів, а щоб «зрозуміти, чого навчає Біблія, захистити її вчення та тішитися Богом, Якого вона розкриває».

Початок книги особливо важливий, бо Деянг одразу відкидає два поширені викривлення богослов’я: академічну холодність і антиінтелектуальну побожність. У першому читанні він визначає мету християнського богослов’я як здобування «знання про славу Божу в обличчі Ісуса Христа», радість у Ньому й ходіння в Його світлі. Це програмне речення задає тон усьому твору. Богослов’я не є розтином Бога як об’єкта, не є вправою в систематизації понять і не є способом самоствердитися в конфесійній правоті. Воно має бути біблійним, розсудливим, смиренним і спрямованим на прославлення. Особливо цінно, що автор не протиставляє розум і віру: розум не є фундаментом віри, але є її інструментом. Таке бачення добре відповідає класичній протестантській традиції, де доктрина має служити поклонінню, а поклоніння має бути насичене правдою.

У пролегоменах і вченні про Писання Деянг закладає методологічний фундамент усієї книги. Він пояснює, що систематичне богослов’я відповідає на запитання: «Що про це сказано в Біблії?» — чи йдеться про ангелів, гріх, віру, закон, благодать, смерть Христа або дію Святого Духа. Автор наголошує на натхненні, безпомилковості, каноні, атрибутах Писання, внутрішньому свідченні Святого Духа, співвідношенні віри й розуму, природного й особливого одкровення. Тут видно його принципову орієнтацію на sola Scriptura, але не в ізоляціоністському варіанті. Він не відкидає традицію, віросповідання чи термінологію, а бачить у них зрілий плід церковного роздуму над Писанням. Це важливий баланс: Біблія є остаточним авторитетом, але Церква не починає мислити з нуля в кожному поколінні.

У розділі про Боже єство й діла книга переходить до класичного ядра теології proper: існування Бога, пізнаваність Бога, Божі імена, простота, самобуття, безмежність, незмінність, незворушність, атрибути інтелекту, волі й сили, трансцендентність та іманентність. Особливо цінно, що Деянг не боїться складних тем, які часто зникають із популярного церковного навчання: Божа простота, теопасхізм, патрипасіанство, субстанція й акциденти, перихорисис, taxis, Filioque, невіддільні дії Трійці. З одного боку, це може здатися надто щільним для щоденних читань, але саме тут видно педагогічну мужність автора: він не підлаштовує богослов’я під найнижчий рівень очікувань читача, а підносить читача до мови Церкви. Особливо сильно звучить тринітарний блок, де Трійця постає не абстрактною загадкою, а серцем християнського життя. Бог, Якого пізнає віруючий, не є самотньою монадою, а Отцем, Сином і Святим Духом; тому молитва, поклоніння, спасіння й церковне життя мають тринітарну форму.

Далі Деянг переходить до Божих постанов, свободи волі, передпризначення, обрання, відкинення, творіння, історичного Адама, ангелів, демонів, провидіння, чудес і молитви. Тут найвиразніше відчувається реформатський профіль автора. Він не приховує свого августиніансько-кальвіністського розуміння Божої суверенності, але намагається подавати його пастирськи, не як холодну метафізику, а як основу довіри, місії й молитви. Важливо, що тема суверенності Бога в нього не скасовує євангелізацію, людську відповідальність або реальність молитви. Проте саме тут читачі з інших традицій — православної, католицької, лютеранської, весліанської чи п’ятидесятницької — найгостріше відчують конфесійну обмеженість книги. Деянг пише чесно й послідовно, але не завжди дає достатньо місця альтернативним християнським підходам.

Антропологічний розділ розглядає людину як створіння, тіло й душу, Божий образ, чоловіка й жінку, шлюб, трансгендерність, гріх, походження й передавання гріха, повну неспроможність, чотири стани людської природи, спокусу й наслідки вчення про гріх. Тут автор працює не лише як систематик, а й як пастир у культурному конфлікті. Його позиція щодо статі, шлюбу й тілесності є чітко комплементаристською й традиційною: шлюб він розглядає як завіт чоловіка й жінки, що відображає союз Христа й Церкви. Сильна сторона цієї частини — в тому, що Деянг не ізолює етичні питання від доктрини творіння, образу Божого й христологічної символіки. Слабкість — у неминучій стислості: теми трансгендерності, статевості, психології душі й сучасної антропологічної кризи вимагають значно ширшої пастирської й міждисциплінарної розмови, ніж дозволяє формат п’ятисот слів.

Розділ про богослов’я завітів є одним із найважливіших для розуміння всієї книги, бо саме завітна оптика з’єднує творіння, гріхопадіння, Ізраїль, Христа, закон, Євангеліє й Церкву. Деянг розглядає завіт викуплення, завіт учинків, завіт благодаті, Ноїв, Авраамів, Мойсеїв, Давидів і Новий завіти, а також питання перевидання, закону для християнина, потрійного поділу закону, диспенсаціоналізму, баптистського богослов’я завітів і Божого Ізраїлю. Для реформатського читача цей розділ буде особливо корисним, бо він показує цілісність біблійної історії без розчинення Нового Завіту в Старому і без розриву між ними. Для нереформатського читача він може бути складнішим, але саме тут книга виконує одну зі своїх головних функцій: вона навчає бачити не окремі біблійні фрагменти, а драму Божого задуму в історії викуплення.

Христологічні розділи, розділені на особу й діяння Христа, становлять богословський центр книги. Деянг послідовно проходить Логос, непорочне народження, месіанські пророцтва, імена й титули Ісуса, Його свідчення про Себе, божество, людськість, вічне синівство, утілення, іпостасний союз, communicatio idiomatum, extra Calvinisticum, христологічні єресі, Халкедонське визначення, кенозис, безгрішність, два стани Христа, Його страждання, смерть, сходження до пекла, воскресіння, вознесіння, посідання праворуч Отця, повернення, три уряди Христа й спокуту. Тут автор показує найкраще зі свого дару: складні догматичні вузли він подає компактно, але не спрощено до банальності. Особливо важливо, що христологія не залишається історією стародавніх єресей, а стає захистом Євангелія: якщо Христос не є істинним Богом і істинною людиною, якщо Він не безгрішний, якщо Його послух, смерть і воскресіння не мають заступницького значення, тоді руйнується саме спасіння.

Сотеріологія у Деянга є виразно реформатською й орієнтованою на ordo salutis: дія Святого Духа, союз із Христом, покликання, непереборна благодать, відродження, монергізм, навернення, покаяння, віра, виправдання, залічення, sola fide, питання Якова й Павла, новий погляд на Павла, усиновлення, освячення, добрі діла, стійкість, застереження й прославлення. Автор добре утримує напруження між даром благодаті й необхідністю реального християнського життя. Він не дозволяє перетворити виправдання вірою на моральну пасивність, але й не дозволяє добрим ділам стати підставою прийняття Богом. Особливо корисними для сучасного читача є розділи про Якова й Павла, добрі діла та впевненість, бо саме тут часто виникають непорозуміння між євангельською проповіддю благодаті й біблійними закликами до послуху.

Еклезіологічна частина цінна тим, що повертає богослов’я до церковної форми життя. Деянг говорить про природу Церкви, її єдність, святість, соборність, апостольство, ознаки, проповідування, членство, відносини Церкви й держави, свободу сумління, регулятивний принцип, місію, духовність Церкви, символи віри, дари Духа, засоби благодаті, таїнства, хрещення, Господню вечерю, реальну присутність, церковну дисципліну, посадовців і моделі врядування. Тут добре видно, що для автора доктрина не існує поза громадою. Богослов’я має привести до проповіді, таїнств, членства, дисципліни, місії й упорядкованого служіння. Водночас саме тут знову проявляється конфесійний характер книги: питання хрещення, Господньої вечері, регулятивного принципу й церковного врядування подано переважно в реформатсько-пресвітеріанській перспективі. Це не вада як така, але читачеві потрібно пам’ятати, що перед ним не нейтральний «усехристиянський» катехізис, а реформатський курс, написаний у широкому євангельському тоні.

Есхатологія завершує книгу темами смерті, пекла, Божої кари, універсалізму, анігіляціонізму, інклюзивізму, проміжного стану, суду за ділами, небесних нагород, Небес, часткового претеризму, великої скорботи, 144 000, числа 666, спасіння Ізраїлю, тисячолітнього царювання, зв’язування сатани, першого воскресіння й славного явлення Христа. Важливо, що Деянг не зводить есхатологію до спекуляцій про графіки останніх часів. Він ставить останні речі в контекст суду, надії, воскресіння, небесної слави й повернення Христа. Для богословського клубу ця частина може бути особливо корисною, бо дозволяє обговорювати есхатологічні питання без сенсаційності, але й без байдужості. Есхатологія в автора не є додатком до системи, а завершенням Божого задуму, в якому спасіння, Церква, творіння й суд отримують остаточний вимір.

Найсильніша сторона книги — поєднання ясності, стислості й доктринальної густоти. Деянг уміє пояснювати складні схоластичні розрізнення без академічного туману. Саме тому в рекомендаціях книгу називають одночасно духовним читанням, мініпосібником і довідником, де «глибина поєднується з утіхою, ретельність — із практичністю, усебічність — зі стислістю, точність — із доступністю». Інша сильна сторона — пастирський нерв. Автор пише не для того, щоб читач умів перемагати в богословських суперечках, а щоб він краще знав Бога, глибше любив Христа, твердіше стояв у Писанні й здоровіше жив у Церкві. Третя перевага — структура. Формат 260 коротких читань робить систематичне богослов’я доступним для людей, які ніколи не відкриють Турретіна або Бавінка, але можуть щодня засвоювати одну доктринальну тему.

Книга буде особливо корисною пасторам, які шукають короткі й точні формулювання для навчання громади; пресвітерам, дияконам і лідерам малих груп, яким потрібен богословський каркас; студентам богослов’я як вступ перед великими підручниками; батькам, які хочуть навчати дітей віри системно; мирянам, що відчувають голод за глибшим розумінням Біблії; а також українським євангельським громадам, де часто бракує доступних і водночас змістовних ресурсів із догматики. Особливо цінною вона може бути в контексті війни, страждання й духовної нестабільності, бо тверда доктрина тут постає не як розкіш, а як опора. Недарма одна з рекомендацій наголошує, що посеред страждань «тверда доктринальна основа» може бути великою втіхою.

Конструктивна критика, однак, необхідна. Передусім формат книги, який є її силою, водночас є її слабкістю. П’ятсот слів на складну тему інколи дають блискучу ясність, а інколи неминуче створюють відчуття надмірної категоричності. Такі питання, як передпризначення, свобода волі, теодицея, стать, трансгендерність, церковне врядування, хрещення, Господня вечеря, пекло й тисячолітнє царювання, потребують не лише тезового викладу, а й уважного слухання інших традицій. Деянг чесно попереджає, що не намагається дослідити всі нюанси римо-католицької, лютеранської, англіканської, анабаптистської, весліанської, п’ятидесятницької чи ліберальної традицій. Тому читачеві слід сприймати книгу не як остаточну мапу всього християнського богослов’я, а як чіткий реформатський путівник.

Друге критичне зауваження стосується потенційної небезпеки «доктринальної швидкості». Щоденний формат дисциплінує, але може створити ілюзію, що складну тему вже засвоєно після кількох абзаців. Насправді ця книга має бути дверима, а не стелею. Вона повинна вести до Писання, віросповідань, історичних джерел, пастирських розмов і глибшого читання. Третє зауваження пов’язане з міжконфесійним використанням. Представники інших традицій можуть багато отримати від книги, але їм доведеться постійно розрізняти загальнохристиянське ядро й реформатські висновки. Це особливо важливо для православних і католицьких читачів, для яких питання Церкви, таїнств, передання, виправдання й богословської антропології мають інші акценти.

Попри ці обмеження, «Доктрина на щодень» є надзвичайно цінною книгою. Її головна заслуга в тому, що вона руйнує фальшиву прірву між доктриною й духовністю. Деянг показує, що богослов’я не висушує серце, якщо воно справді біблійне, смиренне й спрямоване на поклоніння. Навпаки, без доктрини духовність стає сентиментальною, беззахисною перед єресями й нездатною витримати страждання. Але без поклоніння доктрина стає гордою, холодною й духовно небезпечною. Найкраще читати цю книгу повільно, з Біблією, молитвою й готовністю не лише зрозуміти терміни, а й дозволити істині формувати життя. Тоді вона може виконати саме те завдання, яке автор ставить на початку: допомогти Церкві здобувати знання про Божу славу в обличчі Ісуса Христа, тішитися Ним і ходити в Його світлі.