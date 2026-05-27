Огляд книги «Нарис східного богослов’я» Василя Тучапця

В академічному богословському дискурсі початку двадцять першого століття видання лекційного курсу «Нарис східного богослов’я» Василя Тучапця у 2003 році в Івано-Франківську стало помітною подією, покликаною заповнити серйозні прогалини у порівняльному вивченні християнських традицій. Ця праця формувалася в унікальному історико-богословському контексті, що зазнав глибокого впливу екуменічних ініціатив Другого Ватиканського Собору, Апостольського листа папи Івана Павла II Orientale Lumen (1995) та пастирських листів глави Української Греко-Католицької Церкви кардинала Мирослава Івана Любачівського. Головним викликом, на який намагається відповісти автор, є глибоке взаємне незнання між християнським Сходом і Заходом, що породжує упередженість і перешкоджає справжньому духовному спілкуванню. Основний метод аргументації Тучапця будується на пошуку догматичної та літургійної гармонії; він послідовно проводить думку про те, що східні та західні теологічні формулювання скоріше взаємно доповнюють одне одного, ніж протистоять, являючи собою дві легітимні грані єдиної христової спадщини. Книга орієнтує читача на холістичне сприйняття святоотцівської думки, де догматика невіддільна від містичного та молитовного досвіду Церкви.

Розгортаючи свою думку, автор розпочинає з детального аналізу природи східної богословської традиції, визначаючи православ’я насамперед як «ортодоксію життя», безперервний містичний шлях і живий досвід сопричастя Божественному. Центральне місце в методології дослідження посідає розрізнення апофатичного та катафатичного шляхів богопізнання, що сходить до Каппадокійських Отців і корпусу Ареопагітик. Катафатичне богослов’я описується як східні сходи Божественного одкровення, що розкривають імена та дії Бога у створеному світі через Його іманентні енергії, тоді як апофатичний метод являє собою радикальне сходження людського розуму до абсолютно трансцендентної, прихованої та непізнаваної Божественної сутності. Автор органічно доводить, що апофаза покликана оберігати східну доктрину від надмірної раціоналізації, покриваючи таємницю Творця благоговійним мовчанням і не дозволяючи перетворити обмежені людські поняття на концептуальних ідолів. Першою важливою цитатою, що ілюструє цей методологічний заклик до подолання розділень, стають слова автора про сутність історичного виклику: «Якщо ми дійсно вважаємо розділення Церкви нещастям, то їх взаємне незнання слід визнати ще більшим нещастям». Цей підхід визначає і специфіку трактування джерел віри, де Священне Письмо і Священне Передання розглядаються як неподільне русло життя Церкви, що одухотворюється Святим Духом. Письмо має абсолютний авторитет і першість, проте розкриває свій справжній зміст лише всередині соборного, євхаристійного та літургійного контексту, в межах якого Східна Церква зберігає і древній александрійський канон Старого Завіту, що містить девтероканонічні книги Септуагінти.

Історичний нарис розвитку східної догматичної думки дозволяє автору простежити укоріненість цих методів у давніх патристичних школах, серед яких виділяються Александрійська екзегетична традиція з її упором на алегоричний метод та Антіохійська традиція, що відстоювала історичний і буквальний зміст біблійного тексту. Тучапець ділить історію східного богослов’я на два великі макроперіоди: христологічний період четвертого–восьмого століть, сфокусований на догматах семи Вселенських Соборів та працях Афанасія Великого, Кирила Александрійського та Максима Сповідника, і пневматологічний період дев’ятого–чотирнадцятого століть, зосереджений на досвіді П’ятидесятниці та представлений Симеоном Новим Богословом, Григорієм Паламою та Миколаєм Кавасилою. Ця богословська спадкоємність знаходить своє подальше оригінальне вираження в російській релігійній філософії дев’ятнадцятого і двадцятого століть, що виробила екклезіологічну концепцію соборності, а також у працях видатних православних мислителів паризької та нью-йоркської діаспори, таких як Сергій Булгаков, Георгій Флоровський, Володимир Лосський, Іван Мейєндорф та Олександр Шмеман, які здійснили неопатристичний синтез у двадцятому столітті.

Аналізуючи тринітарний догмат християнського Сходу, дослідник підкреслює, що вчення про Пресвяту Трійцю ніколи не було тут абстрактним умоглядом, але становило саму вершину літургійного єднання та обоження. В основі східної тринітології лежить непорушна каппадокійська формула єдиної сутності в трьох іпостасях, при цьому особлива увага приділяється «монархії» Отця як єдиного особистісного джерела, початку і причини іпостасного буття Сина і Святого Духа. Детально розбираючи багатовікову суперечку навколо Filioque, Тучапець зіставляє східне розуміння одвічного походження Духа виключно від Отця (ekporeusis) з латинською схоластичною традицією, яка трактує походження як передачу божественної сутності у спілкуванні Отця і Сина (processio), і вказує на сучасні шляхи богословського зближення через визнання лінгвістичної та концептуальної комплементарності цих схем. У межах цього тринітарного розбору наводиться фундаментальна сотеріологічна аксіома, що визначає всю антропологію Сходу: «Бог став людиною, щоб людина могла стати богом». Цей глибинний взаємозв’язок між іманентною Трійцею та її економічним проявом в історії спасіння знаходить своє ідеальне візуальне втілення в детальному теологічному аналізі ікони святого Андрія Рубльова, яку автор інтерпретує як символ предвічної Ради Осіб, жертовної любові, євхаристійної чаші та безперервного кругового руху Божественного життя, що відкриває тварному світу простір для уподібнення Прототипу.

Христологічний розділ монографії демонструє нерозривний зв’язок між особою Ісуса Христа і справою зцілення людини, що зумовлює суворо сотеріологічну, пасхальну та космічну орієнтацію східної христології. Спираючись на халкидонські формулювання, автор розкриває значення боговтілення як акту повного сприйняття Словом людської природи, включаючи її смертність і тлінність, за непорушним принципом Григорія Назіанзина, який стверджує, що те, що не було сприйняте, не зцілене і не спасенне. Східна думка рішуче ухиляється від домінуючих у західній пост-августинівській схоластиці юридичних моделей задоволення божественного правосуддя та теорії заслуг, висуваючи на перший план онтологічну перемогу Воскреслого Христа над гріхом, дияволом і смертю. Космічний аспект христології, що розвивається від Іринея Ліонського до Максима Сповідника, представляє Богочоловіка як центр, причину і кінцеву мету еволюції всього творіння, в Якому відновлюється гармонія всесвіту, що дозволяє автору провести оригінальні паралелі з концепцією Космічного Христа та пунктом Омега у працях П’єра Тейяра де Шардена. Пасхальний та кенотичний характер учення про спасіння розкривається через глибоке споглядання добровільного приниження Бога та Його зішестя в пекло, переможно закарбованого в іконографії «Анастасіс». Ще однією важливою концептуальною ниткою розповіді, що підкреслює динамізм східного сприйняття Передання, стає цитата Сергія Булгакова: «Ми живемо в Традиції і творимо її».

Пневматологічна специфіка східної традиції, детально досліджувана в книзі, вказує на те, що економія Сина та економія Святого Духа перебувають у повній взаємності та содії, що виключає будь-яке однобічне підпорядкування. Святий Дух присутній в акті творіння світу, надихає пророків і здійснює боговтілення, а Його зішестя на вірян у день Пятидесятниці робить саму Церкву простором безперервного виливу благодаті. У контексті сакраментального життя Церкви автор звертається до вікової суперечки про епіклезу, підкреслюючи, що сучасне католицьке богослов’я після Другого Ватиканського Собору подолало вузько-математичний підхід до моменту освячення дарів, повернувши епіклезу в євхаристійний канон і визнавши інтегральність усієї анафори. Пневматологія переростає в антропологію, де таємниця людини розкривається через розрізнення Божественного «образу» як непорушної онтологічної структури особистості (що включає розум і вільну волю) і «подоби» як динамічного екзистенційного завдання, що реалізується через синергію людської волі та нествореної Божественної енергії. Обоження особистості розуміється як поступовий аскетичний процес очищення та преображення не лише душі, а й фізичного тіла людини, що підкреслюється поетичним літургійним стихом: «Кожна душа живиться Святим Духом і чистотою підноситься, і таємниче просвітлюється єдністю Святої Трійці».

Екклезіологічне вчення Сходу, представлене в праці, базується на розумінні Церкви як живої ікони Святої Троки, що відображає таємницю єдності у множинності. Розглядаючи розвиток сучасної православної екклезіології, автор аналізує три ключові напрями: концепцію соборності Олексія Хом’якова, діалектичну екклезіологію Володимира Лосського та Георгія Флоровського, а також євхаристійну екклезіологію Миколая Афанасьєва, Івана Мейєндорфа та Олександра Шмемана, згідно з якою повнота Церкви Божої актуалізується в кожній місцевій громаді, зібраній навколо Євхаристії під проводом єпископа. Особливий інтерес викликає делікатний і глибокий розбір питання про першість у Церкві, де східна теологія чітко розмежовує примат честі та авторитет любові від примату універсальної юридичної юрисдикції. Автор зазначає, що Християнський Схід історично визнавав Римського Єпископа першим серед рівних у контексті спільного тринітарного свідчення, і вказує на важливі екуменічні кроки, здійснені папою Іваном Павлом II в енцикліці Ut Unum Sint (1995), яка закликала до спільного пошуку нових форм служіння римського примату, прийнятних для обох традицій. У цьому антропологічному та екклезіологічному пошуку Тучапець звертається до класичної літературної дилеми Федора Достоєвського, наводячи цитату з його великого роману: «широкою є людина, навіть дуже широкою, я би її звузив». Східне ж богослов’я, навпаки, прагне утримати цю онтологічну широту людини, стверджуючи її теоцентричну природу та відкритість Божественній нескінченності.

У розділі, присвяченому маріології, автор розкриває ще один дивовижний парадокс східної традиції, який полягає в колосальному багатстві літургійного та іконографічного шанування Богородиці за повної відсутності ізольованих, спеціалізованих маріологічних трактатів у шкільних підручниках догматики. Шанування Марії на Сході має суворо христоцентричний та екклезіологічний характер, оскільки Вона сприймається як Нова Єва, що принесла від імені всього людства добровільну відповідь віри та згоди на Божественний заклик. Обґрунтовуючи соборне проголошення Її титулу Theotokos (Богородиця) на Ефеському Соборі, книга детально досліджує концепцію Сергія Булгакова про Марію як Духоносицю (Pneumatofora) та аналізує іконографічні типи Оранти та Одигітрії. Особлива догматична увага приділяється зіставленню східного свята Успіння Пресвятої Богородиці з латинськими маріальними догматами, де Схід підкреслює реальність Її тілесної смерті та подальшого преставлення до життя силою Її Сина, критикуючи догмат про Непорочне Зачаття за штучне виведення Марії із загального онтологічного русла адамового людства, що потребує спасіння. Завершуючи маріологічний огляд глибоким розбором Володимирської ікони Божої Матері як шедевра «богослов’я у фарбах», що символізує таємницю боговтілення та незлитного союзу божественного і людського, автор вводить у тканину тексту важливий аскетичний завіт святителя Кирила Туровського: «Не досліджуй на тему (особи) Христа, але для Нього живи і для Нього вмирай».

Есхатологічний горизонт дослідження Тучапця також позначений яскравою пасхальною орієнтацією, де традиційні «останні речі» розглядаються не ізольовано, а крізь призму загального космічного преображення та сопричастя воскресінню Другого Адама. Автор детально зупиняється на віковій дискусії про посмертну долю людини, протиставляючи латинське вчення про чистилище та юридичне задоволення за гріхи східній концепції митарств і поступового, терапевтичного дозрівання душі в просторі Божественного милосердя. У зв’язку з цим розглядаються два магістральні напрями в розумінні апокатастасису — космічного відновлення та надії на спасіння всіх розумних істот, що розвивалися від Григорія Нисського до Сергія Булгакова та Павла Євдокимова, які приймаються східною духовністю не як догматична впевненість, а як предмет граничної уповальної молитви та любові. Богословські аспекти ікони замикають догматичне коло книги, стверджуючи, що сакральне мистецтво Сходу являє собою «теологію присутності», вікно у преображений світ, наповнене нествореним світлом Фаворського преображення. Фінальна частина праці присвячена оригінальному рецепційному осмисленню цієї спадщини в давньоруському контексті через детальний аналіз «Слова про закон і благодать» митрополита Іларіона та пасхальних проповідей Кирила Туровського, що зафіксували живу віру неподільної Церкви, вільну від візантійсько-римських полемічних нашарувань.

Аналізуючи прагматичну цінність та цільову аудиторію цього навчального курсу, необхідно підкреслити його унікальний міждисциплінарний та екуменічний потенціал. Книга Василя Тучапця стане незамінним інтелектуальним і духовним керівництвом для пастирів Церкви, які щодня стикаються з практичними питаннями літургійного окормлення і потребують глибокого богословського обґрунтування символіки таїнств та іконографії. Для студентів вищих духовних навчальних закладів та богословських факультетів ця праця пропонує чудово структуровану історико-догматичну карту, що позбавляє фрагментарності знань і наочно демонструє органічний зв’язок між тринітологією, христологією та антропологією. Миряни, які перебувають у пошуку серйозних інтелектуальних відповідей на екзистенційні виклики сучасності, відкриють для себе глибоке святоотцівське вчення про динамічну природу людини та сенс страждання у світлі пасхальної таємниці. Зрештою, фахівці з історії Церкви та порівняльного богослов’я знайдуть у монографії цінний методологічний матеріал для ведення конструктивного, шанобливого діалогу між християнським Сходом і Заходом, вільного від агресивної полеміки минулих століть.

Даючи підсумкову критичну оцінку монографії, слід виділити її незаперечні сильні сторони, що забезпечують їй високе місце в сучасній навчальній богословській літературі. Передусім це глибока укоріненість автора в соборному та літургійному контексті, здатність представити догматичні формули не як мертві історичні пам’ятки, а як живий внутрішній ритм церковної молитви та літургійного року. На особливу похвалу заслуговує і її примирливий, діалогічний дух, який послідовно шукає гармонію та взаємодоповнюваність там, де схоластика традиційно зводила нездоланні стіни. Водночас із позиції суворої академічної критики праця має ряд уразливих місць, що потребують делікатного вказання. Книга значною мірою спирається на синтетичні узагальнення видатних богословських авторитетів двадцятого століття, таких як Мейєндорф, Лосський, Шмеман та Євдокимов, через що самостійний критичний аналіз першоджерел — безпосередньо творів ранніх Отців Церкви — іноді поступається місцем компілятивному переказу вже утилізованих в історіографії концепцій. Крім того, деякі розділи, присвячені порівнянню східної та західної традицій, грішать надміру схематичним зображенням латинського богослов’я як виключно юридичного та раціоналістичного, що залишає поза дужками багатющий пласт середньовічної західної містики та ті серйозні внутрішні трансформації, які відбулися в католицькій думці двадцятого сторіччя, окрім згаданого Другого Ватиканського Собору. Жанрова природа книги як курсу лекцій зумовлює також певну мозаїчність викладу, коли детальні мистецтвознавчі описи геометричних пропорцій ікон раптово змінюються надскладним тринітарним аналізом, що іноді порушує сувору методологічну монолітність академічного дослідження. Проте вказані недоліки не применшують фундаментального значення цієї роботи, яка успішно виконує свою головну місію — вчити сучасне покоління християн дихати обома легенями єдиної вселенської спадщини Церкви.