Огляд книги Олександра Бичкова "Сповідь Петра"

Питання про походження Євангелій, їхній зв'язок з очевидцями та ступінь їхньої історичної достовірності залишається одним із найгостріших і найдискусійніших у сучасній біблеїстиці. В Україні ця дискусія досі лишається майже невидимою для широкого загалу: церковне середовище, як правило, сприймає автентичність євангельського свідчення як само собою зрозумілу, тоді як секулярна думка так само беззаперечно відкидає її. Між цими двома полюсами пролягає значний простір серйозної богословської та історико-критичної роботи, якого в Україні майже немає. Книга Олександра Бичкова «Сповідь Петра. Євангеліє від Марка як свідчення очевидців», видана 2026 року київським видавництвом «Дух і Літера», є рідкісним і по-справжньому цінним внеском саме в цей простір. Написана на основі магістерської дисертації, захищеної в семінарії Covenant у Сент-Луїсі, США, вона ставить перед собою конкретне і чітко визначене завдання: дослідити, чи містить сам текст Євангелія від Марка внутрішні — суто текстуальні — ознаки, що вказують на його походження від свідчень очевидців, і передусім від апостола Петра.

Методологічну основу дослідження становить наратологія — теорія оповіді як наукова дисципліна, що з 1980-х років активно застосовується для вивчення біблійних наративів. Автор свідомо обмежує свою роботу внутрішніми характеристиками Євангелія, відмовляючись від зовнішніх джерел і не претендуючи на остаточну відповідь щодо авторства чи авторитетності тексту. Свою позицію він окреслює з похвальною прозорістю: «Навряд чи ми зможемо навести остаточні докази того чи іншого, ґрунтуючись саме на тексті». Натомість дослідження ставить перед собою скромнішу, але не менш значущу мету: з'ясувати, чи підтверджують або заперечують виявлені наративні характеристики можливий зв'язок Євангелія зі свідченням очевидців. Крім власне наратології, автор послуговується суміжними дисциплінами — критикою читацького відгуку та перформансною критикою, — що дозволяє враховувати як текстовий, так і комунікативний вимір євангельської оповіді. Такий методологічний синтез виявляється не еклектичним, а органічним: три підходи доповнюють одне одного, відповідаючи на різні аспекти одного й того самого питання.

Перший розділ відкриває книгу блискуче обраним прикладом — наративним аналізом сцени Преображення в Мк. 9:1–29. Бичков показує, що ця оповідь вибудувана цілковито з перспективи трьох учнів, і передусім Петра: «ми не лише бачимо події на горі разом із Петром, але й знаємо, як він себе відчував під час цих подій». Показово, що коли Ісус і три учні спускаються з гори і возз'єднуються з рештою групи, наратор дізнається про події, що відбулися під час їхньої відсутності, лише так само, як дізнаються учні, — від свідків, що були там. Він не «знав» про невдалу спробу екзорцизму раніше, ніж повернувся разом із Ісусом і трьома апостолами. Ця асиметрія знання є не технічним недоліком, а свідомою наративною стратегією, яку автор і прагне простежити по всьому тексту Євангелія. Своєю аргументативною ясністю і конкретністю цей перший розділ задає тон усьому дослідженню і переконливо демонструє, що обраний методологічний підхід є одночасно і продуктивним, і захопливим.

Другий розділ надає широке наукове тло для всієї подальшої роботи. Бичков стисло, але ємно окреслює дискусію між критиками форми та захисниками очевидчого походження Євангелій. Ключовою для критиків форми стала позиція Рудольфа Бультмана, який стверджував: «Я справді вважаю, що тепер ми майже нічого не можемо знати про життя та особистість Ісуса, оскільки ранньохристиянські джерела не виявляють інтересу ні до того, ні до іншого». Ця позиція, що набула популярності завдяки роботам Карла Шмідта, Мартіна Діберіуса і самого Бультмана в першій половині XX ст., поступово піддалася критиці, а деякі з її ключових засновків були дискредитовані. На початку нашого тисячоліття з'явилися дві важливі монографії — Семюеля Бірскога «Story as History — History as Story» (2002) та Річарда Бокема «Jesus and the Eyewitnesses» (2006), — які запропонували потужні аргументи на користь тісного зв'язку Євангелій зі свідченням очевидців. Зокрема, Бокем стверджує, що Євангеліє від Марка значною мірою відображає свідчення апостола Петра, пропонуючи низку текстуальних аргументів, серед яких — використання літературного прийому inclusio: оповідь відкривається і завершується прямими посиланнями на Петра (1:16 і 16:7). Критики Бокема, однак, вимагали подальшого текстуального обґрунтування — перевірки всередині самого тексту, а не лише на основі зовнішніх джерел і структурних спостережень. Саме цю лакуну і прагне заповнити Бичков.

Теоретичне ядро дослідження зосереджується в третьому і четвертому розділах, присвячених фігурі оповідача та питанню про тип його знання. Спираючись на класичну теорію наративу — насамперед на визначення Вейна Бута, Глосарій літературних термінів Абрамса та теорію Вольфа Шміда, — Бичков встановлює принципову опозицію між всезнаючим наратором і наратором з обмеженими знаннями. Всезнаючий наратор вільно переміщується в просторі й часі, має необмежений доступ до внутрішнього світу будь-якого персонажа й не зобов'язаний пояснювати, звідки знає те, що знає, — оскільки, за формулюванням Шміда, «всезнання автора є привілеєм і ознакою фіктивності, оскільки насправді це не знання, а вільна уява». Наратор з обмеженими знаннями, навпаки, пов'язаний з конкретним персонажем або групою персонажів і знає лише те, що вони могли знати реалістичними засобами. Ця відмінність є вирішальною для питання про природу тексту: присутність всезнаючого наратора свідчить на користь фіктивності твору, тоді як обмежений наратор сумісний із документальним або свідчим характером оповіді. Бичков переконливо показує, що консенсус провідних маркознавців (Роадс і Мічі, Фаулер, Мелбон, Толберт, Дьюї), які вважають наратора Марка всезнаючим, ґрунтується майже виключно на одному есе Нормана Петерсена. Але Петерсен лише перераховує близько тридцяти місць у тексті, де наратор говорить про думки чи почуття персонажів, — і не аналізує жодного з них. Він апріорно приймає, що будь-яке «зазирання всередину» свідчить про всезнання. Бичков же береться цю апріорну засновок оскаржити, демонструючи, що знання наратора в кожному конкретному випадку може бути пояснене природними засобами — спостережливістю, спілкуванням, ретроспективним усвідомленням.

П'ятий розділ закладає емпіричну основу для альтернативної моделі, детально аналізуючи присутність учнів в євангельській оповіді. Спираючись на спостереження Джоанни Дьюї, що учні супроводжують Ісуса безперервно від 1:16 до 14:50, за єдиним винятком 6:12–29, Бичков розробляє поняття «учнівського матеріалу» — тієї частини Євангелія, де учні є потенційними очевидцями описуваних подій. При цьому він розробляє деталізовану «інформаційну вісь» серед персонажів: учні знають значно більше за натовп і випадкових персонажів, але й серед самих учнів є градація. Найближче коло — Петро, Яків та Іван — має привілейований доступ до Ісуса і перебуває з ним у тих ситуаціях, де решти немає. Серед трьох Петро займає особливе місце: він є першим покликаним учнем (1:16) і останнім, хто залишає оповідь (14:72), утворюючи своєрідні «дужки» навколо всього учнівського матеріалу. Примітно, що, коли учні залишають сцену на порозі Страстей, їх замінюють жінки-учениці, що виступають свідками розп'яття, поховання і порожньої гробниці. Це не випадкова заміна, а осмислена наративна стратегія: у кожному ключовому вузлі євангельської оповіді є очевидець — той, чиїми очима читач може бачити.

Шостий розділ є, мабуть, найбільш оригінальним у творчому відношенні: Бичков вводить аналогію між оповідачем Марка і доктором Ватсоном з детективних оповідань про Шерлока Голмса. Подібно до того, як Ватсон знає лише те, що сам спостерігає в компанії Голмса, і не має доступу до внутрішніх умовиводів детектива, доки той їх не пояснить, так само й наратор Марка веде оповідь з перспективи учнів, стаючи їхнім репортером, а не всевидящим автором-деміургом. Ця модель дозволяє переосмислити всі ті місця, які маркознавці зараховують до свідчень «всезнання» наратора. Центральний теоретичний висновок розділу сформульовано чітко: «наратора Марка можна представити наратором, що обмежений у знаннях. При цьому його учнів можна розглядати як основне джерело знань». Це твердження — не просто альтернативна гіпотеза, а позиція, підкріплена ретельним аналізом того, яким саме є «зазирання всередину» в тексті Марка. Більшість знань про внутрішній стан Ісуса пояснюється або Його власним самовкриттям перед учнями у численних приватних бесідах (4:10–20; 7:17–23; 9:28–29 та ін.), або спостережливістю учнів, які роками жили поряд з Учителем, або, нарешті, ретроспективним усвідомленням того, що на той момент здавалося лише побаченим назовні. Цей синтез є справжнім внеском роботи в методологію наратологічного аналізу Євангелій.

Сьомий розділ вводить технічні категорії точки зору і фокалізації — у рамках теоретичного апарату Жерара Женетта й Бориса Успенського — і застосовує їх до питання про виявлення свідків у тексті. Розрізнення між тим, «хто бачить» (фокалізатором), і тим, «хто говорить» (наратором), дозволяє Бичкову поставити ключове питання точніше: навіть якщо оповідач говорить від третьої особи, де зосереджений перспективний центр оповіді? Автор показує, що в Євангелії від Марка цей центр стабільно тяжіє до учнів — саме вони є тими, разом із ким читач (або слухач, якщо врахувати перформансний вимір тексту) спостерігає, оцінює й осмислює євангельські події. Ця теоретична розробка підготовляє ґрунт для аналізу конкретних наративних елементів у наступних розділах.

Восьмий розділ є одним із найбільш богословськи насичених у книзі. Він стикається з найбільш незручним питанням: як позиціонувати учнів з огляду на їхні очевидні невдачі в ролі потенційних свідків? Марко не щадить учнів: вони не розуміють, впадають у паніку, а Петро отримує одне з найнищівніших догановіних у Євангелії — «Відступись, сатано, від Мене!» (Мк. 8:33). Але саме ця незручна чесність, як переконливо доводить Бичков, є найвагомішим аргументом на користь достовірності свідчення. «Чи така чесність не гідна довіри? Чи вона не є рисою достовірного свідка?» — звертається він до читача, формулюючи те, що в історіографічній методології відоме як «критерій незручності»: джерело, яке б фабрикувало оповідь заради власного возвеличення, навряд чи наповнювало б її настільки компрометуючими для себе деталями. Разом із тим Бичков ретельно простежує траєкторію надії: Ісус не відвертається від учнів у хвилину їхньої поразки, а продовжує вчити, пояснювати і відновлювати. Саме ця постійна Ісусова ініціатива щодо учнів є підґрунтям для розуміння їхнього ідеологічного зближення з оповідачем у другій половині тексту.

Дев'ятий розділ розвиває метафору наративної «камери»: Євангеліє від Марка читається як документальний фільм, де камера невідступно тримає в кадрі Ісуса й учнів і просто не може одночасно перебувати в двох місцях. Так звані «невидимі учні» — персонажі, чия присутність у сцені передбачається, навіть коли вони прямо не згадуються, — є аналогом операторів, яких не видно в кадрі, але без яких фільм не існував би. Цей розділ також вводить перспективу перформансної критики: Євангеліє в ранній церкві виконувалося вголос перед живою аудиторією, і це усне виконання суттєво посилювало відчуття присутності, одночасності та безпосередності свідчення. Слухач Євангелія залучається в оповідь як той, хто разом з учнями чує і бачить, — і тому питання про те, хто саме стоїть за цим «разом», набуває особливої ваги.

Розділи десятий, одинадцятий і дванадцятий утворюють тематичну тріаду про зір і сліпоту — одну з головних метафоричних ліній Євангелія від Марка. Десятий розділ аналізує покликання учнів як покликання бачити: «щоб із Ним перебували» (Мк. 3:14) є формулюванням не просто товариства, але свідомого свідочого завдання — бути поряд із Ісусом, щоб потім мати що засвідчити. Великий наративний блок 4:1–41 із притчею про сіяча та її поясненням учням прочитується Бичковим як наратологічний маніфест: учні отримують тлумачення того, що залишається закритим для натовпу, і тим самим отримують привілейований доступ до глибини євангельської оповіді. Одинадцятий розділ чесно стикається зі «зоровим дисонансом»: послідовність оповідань із 7:31 до 8:26 — зцілення глухоніємого, двократне нагодування натовпу, зцілення сліпого в Бетсаїді — прочитується як діагностика і початок лікування духовної сліпоти самих учнів, яким Ісус кидає докір: «Мавши очі не бачите, і мавши вуха не чуєте?» (Мк. 8:18). Дванадцятий розділ простежує поступове прозріння, що відбувається в другій половині Євангелія: учні починають — хай і частково, хай і в муках — розуміти, ким є Ісус і куди він іде. Читач у цьому процесі не є стороннім спостерігачем — він сам залучений у рух від сліпоти до бачення.

Тринадцятий розділ — найдовший і найбільш екзегетично насичений у книзі — є її кульмінаційним аналітичним внеском. Він присвячений детальному прочитанню ролі Петра в Євангелії від початку до кінця, простежуючи апостола крізь ключові наративні вузли. «День у Капернаумі» (1:21–38) представлений як перший і промовистий приклад того, наскільки щільно наратор перебуває в полі зору Петра: він знає, з ким розмовляв Ісус на самоті, і знає, де Ісус молився вдосвіта, — бо за ним пішли «Петро та ті, що були з ним». Аналіз сцени Преображення (9:2–13) поглиблює попередній: Петро з'являється тут не лише як фізичний свідок, але й як свідок, чий збентежений внутрішній стан наратор описує з психологічною точністю, яка щонайкраще пояснюється особистою передачею. Нарешті, найдетальніший аналіз зосереджується на Петрові як «зраднику, сповідникові і свідку» у Страстях. Три відречення у дворі первосвященника (14:66–72) описані з таким рівнем деталізації — аж до спостереження про вихід Петра надвір і гіркий плач, — що годі уявити їхнє потрапляння до тексту іншим шляхом, ніж через власне свідчення апостола. Зречення Петра — найнищівніше свідчення проти нього самого — одночасно є найвагомішим аргументом на користь автентичності оповіді. Джерело, що вигадує, не включає такого матеріалу в текст. Джерело, що свідчить правду, — включає.

У чотирнадцятому розділі Бичков формально ставить питання «Хто може бути свідком?» і дає на нього відповідь через синтез усього проведеного аналізу. Знання наратора послідовно сумісне з тим, що могли знати учні й Петро зокрема, — включно зі знанням внутрішнього світу Ісуса, яке краще пояснюється через самовкриття Ісуса і спостережливість учнів, ніж через авторський вимисел. П'ятнадцятий, завершальний, розділ резюмує тезу в її повному обсязі: Євангеліє від Марка є сповіддю Петра у подвійному сенсі — його сповіддю про те, ким є Ісус Христос, і його відвертим свідченням про те, ким був він сам. Слова ангела при порожній гробниці, де Петро згадується окремо: «скажіть учням Його та Петрові», — сприймаються автором як авторська сигнатура, що позначає апостола як первісного адресата і першосвідка всього, про що оповідає Марко. «Хто читає, нехай розуміє!» (Мк. 13:14) — ця євангельська заповідь, що пронизує книгу від початку до кінця, набуває в цьому контексті нового виміру: читати Євангеліє — значить дозволити його тексту вести тебе не лише до літературного аналізу, але й до зустрічі з живим свідченням, що стоїть за ним.

Книга «Сповідь Петра» адресована передусім фахівцям і студентам у галузі біблійних студій і богослів'я, для яких вона є цінним орієнтиром у сучасних дискусіях про наратологію, питання очевидчого свідчення та природу євангельської оповіді. Служителям церкви та пасторам вона пропонує богословськи продуманий інструментарій для осмислення характеру євангельського тексту і довіри до нього. Широкій освіченій аудиторії, що цікавиться природою Євангелій і питаннями їхньої достовірності, вона відкриває вікно в академічну дискусію, яка залишалася в Україні майже повністю невидимою. Важливо, що книга є вимогливою, але не герметичною: технічні поняття щоразу «заземлюються» в конкретних текстуальних спостереженнях, а сам стиль оповіді — уважний, крок за кроком — залучає читача до справжньої інтелектуальної пригоди.

До сильних сторін праці варто зарахувати насамперед методологічну послідовність і чесність. Бичков ніколи не виходить за межі того, що може реально обґрунтувати, і завжди прозоро позначає межі своїх висновків. Вибір наратології як основного інструменту є продуктивним: він дозволяє ставити питання до самого тексту, не вдаючись до зовнішніх авторитетів і не накладаючи богословських систем а priori. Особливо вагомим внеском є аналогія «наратор — доктор Ватсон»: вона інтуїтивно зрозуміла й методологічно плідна, оскільки переформатовує дискусію про «всезнання» наратора в точніші й реалістичніші поняття, придатні для практичного текстуального аналізу. Детальний розбір ролі Петра в тринадцятому розділі є зразком екзегетичної уважності, в якій літературний і богословський виміри взаємно посилюють один одного. Розгляд невдач учнів не як проблеми, яку слід пояснити або прикрити, а як свідчення на користь автентичності оповіді — це не лише методологічно коректна, а й богословськи прониклива позиція. Нарешті, сам факт появи такого тексту в українській науковій традиції є подією, яку важко переоцінити: книга підносить планку вітчизняних біблійних студій і відкриває їх для міжнародної дискусії.

Водночас кілька критичних зауважень заслуговують на увагу. По-перше, хоча автор декларує обережність у формулюванні висновків, риторичний імпульс роботи нерідко справляє враження сильнішого твердження, ніж те, що формально сформульоване. Різниця між «текст сумісний зі свідченням очевидців», «текст виявляє ознаки свідчення очевидців» і «текст найкраще пояснюється саме свідченням очевидців» — логічно суттєва, але в тканині аргументу ця різниця не завжди чітко маркована; читач може мимоволі сприйняти скромнішу тезу як більш амбітну. По-друге, залучення перформансної критики і критики читацького відгуку, попри свою плідність, вимагало б більш розгорнутого обговорення їхнього методологічного співвідношення з наратологією. Якщо оригінальна аудиторія Євангелія є передусім слухацькою, а не читацькою, питання про те, наскільки категорії сучасної письмової літературної теорії безпосередньо застосовні до неї, залишається дискусійним і вимагало б щонайменше розгорнутого застереження. По-третє, книга місцями виявляє ознаки свого походження як дисертаційна праця: деякі огляди літератури є детальнішими, ніж того вимагає аргумент, і могли б поступитися місцем більш поглибленому текстуальному аналізу в ключових розділах. Нарешті, потенціал для богословського осмислення контексту є, по суті, нереалізованим: питання про те, як наближеність Євангелія до живих свідків промовляє до церкви в постатеїстичному українському суспільстві, де легітимність самого поняття «свідчення» неодноразово нищилася, було б потужним і оригінальним розділом, якого в книзі бракує.

Ці спостереження, однак, не зменшують загальної оцінки праці, а вказують на напрями можливого розвитку дослідження. «Сповідь Петра» є серйозним, методологічно зрілим і богословськи живим дослідженням, в якому академічна строгість поєднується зі щирою зацікавленістю у питанні, що є не лише науковим, але й питанням віри: чи стоїть за текстом Євангелія реальний людський голос — голос того, хто бачив, чув і не забув? Відповідь, яку дає Бичков, не є доведеною з математичною строгістю — він і сам перший застерігає від такого прочитання. Але вона є обґрунтованою, чесною і глибоко серйозною. А саме цього і вимагає питання, яке стоїть за цією книгою.