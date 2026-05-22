Огляд книги Валеріо Альбісетті «Щасливі попри все»

Книга Валеріо Альбісетті «Щасливі попри все» належить до жанру популярної християнської психодуховної прози, але її внутрішня інтенція значно серйозніша, ніж може здатися з назви. Українське видання 2017 року вийшло у львівському видавництві «Свічадо» в серії «Пізнай себе»; це переклад з італійського видання Felici nonostante tutto, опублікованого Paoline Editoriale Libri у 2010 році. Уже бібліографічна довідка окреслює автора як відомого італійського психолога і психотерапевта, а саму книгу — як працю, покликану допомогти читачеві «поставити правильні запитання щодо себе та навколишнього життя», бо, за Альбісетті, «все має сенс» і Бог промовляє через усе, що нас оточує. Перед нами не систематичний богословський трактат, не підручник із психології і не класична духовна автобіографія, а радше спроба створити синтетичну мову для людини пізньомодерної доби, яка втратила цілісність, бо розділила психіку й дух, терапію й молитву, досвід болю й надію, страх смерті й сенс життя.

Історичний і богословський контекст книги визначається самим автором у передмові. Альбісетті згадує, що його перша книга вийшла двадцять років перед цим ювілейним виданням і була пов’язана з досвідом молодого психолога, який міг померти через злоякісну пухлину. Саме «близьке знайомство зі смертю», психоаналітична підготовка, а також усвідомлення Божого покликання привели його до формування того, що він називає особистісною психотерапією, психодуховним баченням людського життя і, зрештою, християнською психодуховністю. Це надзвичайно важливий автобіографічний ключ: Альбісетті пише не з позиції відстороненого теоретика, а як людина, яка пережила загрозу смерті, пройшла через професійну школу психоаналізу, але не задовольнилася психологічним редукціонізмом. У його тексті психологія не скасовує духовності, а духовність не витісняє психології; він намагається показати, що справжнє самопізнання можливе лише там, де людина не боїться дивитися в глибину власної самотності, страху, неврозу, тілесності, смертності та прагнення любові.

Головна проблема, яку розв’язує автор, полягає в кризі сенсу. Його опонентом є не конкретна школа психології і не конкретна богословська течія, а сучасна поверховість, що перетворює людину на споживача образів, ролей, задоволень і функцій. Альбісетті стверджує, що сучасна культура втратила здатність дивитися на смерть, страждання, старість, самотність і внутрішню порожнечу як на місця можливого одкровення правди. Вона маскує їх, замінює косметикою, медициною, грошима, владою, сексуальністю, кар’єрою, психологічними кліше й утечею в зовнішнє. Тому його метод аргументації є не лінійно-доказовим, а екзистенційно-свідчительським. Він не будує суворої академічної системи; він повторює, варіює, загострює, майже поетично формулює кілька центральних інтуїцій: людина покликана до самопізнання; самопізнання неможливе без прийняття смертності; невроз пов’язаний із втечею від правди; страх є інструментом поневолення; любов можлива лише там, де людина знає себе, приймає себе і ставить Бога між собою та іншим.

Передмова книги виконує роль духовної автобіографії та методологічного маніфесту. Автор прямо говорить, що серія, яку він колись починав як спробу поєднати психологію і християнство, з часом мала б радше називатися «Духовність і Психологія», а не навпаки. Ця перестановка слів богословськи промовиста. Альбісетті не відкидає психології, але підпорядковує її ширшому горизонтові людського покликання. Він належить, за власним визнанням, до покоління, яке більше довіряло особистому свідченню, ніж формальним повчанням, і тому книга написана як низка густих, афористичних, часом різких духовно-психологічних роздумів. Особливо характерною є його фраза: «Усе, що ви віднайдете у моїх книгах, я пережив особисто». Це пояснює силу і водночас ризик книги: вона переконує не академічною доказовістю, а інтенсивністю особистого досвіду; вона здатна торкнутися читача, але часом вимагає критичного богословського розрізнення, бо суб’єктивний досвід автора стає майже універсальною нормою.

У вступі Альбісетті формулює антропологічну програму книги: доля людини, яка хоче вповні прожити земне життя, полягає у «диференціяції», тобто в поступовому відході від поверхневого сприйняття себе. Першим обов’язком людини він називає пошук власної сутності, власної неповторності та зменшення особистого неврозу, тобто всього того, що зумовлене родиною, групою і суспільством. Тут помітна спорідненість із психоаналітичною та персоналістичною традицією: людина повинна вийти з несвідомої залежності від успадкованих сценаріїв, але не для того, щоб стати самодостатнім індивідом, а щоб віднайти глибше духовне покликання. Автор різко критикує сучасну психологію, яка, на його думку, часто стала «спрощеним, банальним та псевдонауковим» засобом на службі поверховості, здатним лише зменшувати симптоми, але не вести до правдивого самопізнання. У цьому твердженні є богословськи важлива інтуїція: терапія, яка не ставить питання про сенс, смерть, провину, любов, Бога і покликання, ризикує стати технікою адаптації до хворого світу.

Перший великий тематичний блок книги — сенс життя — розгортається навколо рішення жити. Альбісетті стверджує, що люди часто бояться діяти, свідчити і жити, тоді як повинні соромитися того, що соромляться власного життя. Його антропологічний оптимізм тут має виразний богословський вимір: «Ми є носіями сенсу, мандрівниками духу, які прийшли в цей світ, щоб виконати місію, довірену Богом». Людське життя, отже, не є випадковою біологічною подією і не зводиться до соціальної функції. Кожен має місію, але ця місія не відкривається автоматично; її треба побачити, розпізнати і прийняти. Автор наголошує, що повноцінне життя неможливе без психодуховного самопізнання, бо тіло, здоров’я, багатство, престиж, родина, влада і зовнішній успіх не гарантують внутрішнього миру. Цей мотив звучить близько до євангельського питання: яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу?

Найглибший і найсуперечливіший центр книги — тема смерті. Альбісетті не розглядає смерть як периферійне питання духовності; навпаки, вона стає основою його психодуховної антропології. Він пише, що першим і найважливішим зауваженням, без якого неможливо говорити про повноцінне життя, є розуміння необхідності померти. Людина, за його формулою, є істотою, яка знає, що помре. Саме з усвідомлення неминучості смерті народжується свобода людини, свобода психодуховного життя, свобода прийняти це знання або відкинути його. Ця думка звучить особливо сильно в культурі, яка приховує смерть, нейтралізує старість, витісняє хворобу і прагне зберегти ілюзію молодості та всемогутності. Альбісетті формулює це безжально: «Найбільшим табу сучасного суспільства тепер стала смерть, а не секс».

Ця теза має важливий богословський потенціал. Християнство ніколи не заперечувало смерть і не вважало її просто природним етапом біологічного циклу. Воно говорить про смерть як про ворога, але ворога, переможеного Христом; як про наслідок гріха, але також як про межу, через яку відкривається суд, воскресіння і надія. Альбісетті, однак, переважно розглядає смерть не в пасхальному, а в екзистенційно-терапевтичному ключі. Його цікавить не стільки догмат воскресіння, скільки те, що знання про смертність руйнує ілюзію всемогутності й повертає людину до правди про себе. У цьому його міркування близьке до аскетичної традиції пам’яті смертної, хоча мова автора значно модерніша, психологізована і менш церковна. Для нього прийняти смерть означає не впасти в відчай, а вийти з неврозу заперечення, перестати жити так, ніби часу безмежно багато, і почати надавати сенс собі та іншим.

Наступні частини книги, судячи з її внутрішньої логіки та змісту, розвивають наслідки цієї головної інтуїції для тем страху, самотності, самопізнання, свободи, стосунків, любові, праці над слабкостями і прийняття себе. Альбісетті говорить про страх як про силу, що не дозволяє людині стати по-справжньому вільною. Страх штовхає до підлеглого стану, змушує шукати захист поза собою, ховатися, не свідчити, не займати позиції. Його відома формула «Лише той, хто подолає страх, може стати вільним» вказує на те, що свобода для автора не є юридичним статусом чи психологічним комфортом. Свобода — це здатність стояти в правді перед собою, смертю, іншими і Богом. Тут його думка особливо близька до євангельського заклику не боятися тих, хто вбиває тіло, але не може вбити душі. Водночас Альбісетті не завжди достатньо розрізняє природний страх, патологічну тривогу і духовну мужність; він радше говорить як пророк терапевтичного пробудження, ніж як систематичний богослов страху.

Тема самотності в книзі не менш важлива. Автор наполягає, що самотність не є лише негативним соціальним станом, а становить саму структуру людського життя. Людина завжди самотня, навіть серед натовпу, навіть тоді, коли її люблять і вона має дітей. Коли приходить смерть, усі ролі, очікування і прагнення втрачають остаточну цінність, а людина постає перед найособистішою справою — власним переходом. Альбісетті не романтизує самотність, але бачить у ній місце правди: той, хто страждає від самотності, часто страждає не тому, що позбавлений людей, а тому, що не знайшов у собі центру сенсу. Це твердження може бути пастирськи корисним, бо воно вчить не ототожнювати спасіння від самотності з простим збільшенням контактів. Але воно також потребує богословського уточнення: християнство визнає глибину особистої самотності, однак не абсолютизує її, бо людина створена для сопричастя, для Тіла Христового, для любові, яка не є лише дзеркалом самопізнання, а даром іншого.

У розділах, присвячених буттю собою і подорожі, Альбісетті переходить від діагнозу до практичного духовно-психологічного шляху. Його цікавить не самовираження в популярному сенсі, а становлення протагоністом власного повсякденного життя. Бути собою означає працювати над слабкостями, розуміти життя, жити вповні, стати перед лицем власного «я» і використовувати методи самоаналізу. У цьому автор знову поєднує психологічну мову з духовною вимогою навернення. Людина не повинна пасивно плисти за сценаріями родини, суспільства, моди або травми. Вона покликана увійти у внутрішню подорож, звільнятися від неврозів, любити себе, відновлювати самоповагу, розуміти власну цінність і відкривати християнську психодуховність. Змістовно це не є терапевтичним нарцисизмом; любов до себе для Альбісетті не означає обожнення власних бажань, а радше прийняття себе як істоти, якій Бог дав сенс, межі, шлях і здатність до преображення.

Окремої уваги заслуговує тема любові, бо саме тут найкраще видно, наскільки автор прагне вивести читача за межі егоцентричного самопізнання. Любов для нього не тотожна закоханості, афекту, сексуальному тяжінню чи романтичній компенсації внутрішньої порожнечі. Він наполягає на правді, постійності, узгодженості і цілісності. У фрагменті про заручини та подружжя Альбісетті говорить, що люди, які насправді дозрівають, не потребують подружжя «будь-якою ціною», бо насамперед дбають про свій зріст, віднаходять себе, інших і Бога. Особливо сильна його думка про те, що сучасні люди часто змінюють партнерів так, ніби споживають і викидають річ, а знайомство з іншим зводять до сексуального аспекту. На противагу цьому автор пише: «Моя ж людина завжди ставить між собою та іншим Бога». Це, мабуть, одна з найбогословськіших фраз книги. Вона означає, що справжня любов не є замкненим психологічним обміном двох потреб, а простором, у якому інший не привласнюється, бо між «я» і «ти» стоїть Бог як джерело правди, міри і благодаті.

Заключні частини книги про шляхи, час, спокій, мужність, прийняття себе і зміну мають характер духовної практики в широкому сенсі. Альбісетті підводить читача до думки, що щастя не є емоційним комфортом і не є відсутністю страждання. Назва «Щасливі попри все» означає не оптимістичне заперечення болю, а здатність жити зі сенсом попри смертність, страх, самотність, слабкість, невроз, невдачу, тілесні обмеження і недосконалість стосунків. Саме тут книга найближча до християнської надії, хоча її мова не завжди є виразно біблійною чи літургійною. Автор пропонує не рецепт успіху, а шлях прийняття правди. Щастя народжується не з контролю над життям, а з мужності жити перед Богом у межах власної людяності.

Кому ця книга може принести найбільшу користь? Насамперед мирянам, які шукають не абстрактної доктрини, а мови для власного болю, тривоги, самотності, кризи сенсу і страху смерті. Вона може бути особливо корисною людям, які стоять на межі між церковною вірою і психологічними пошуками, бо Альбісетті показує, що самопізнання не обов’язково веде від Бога, а може привести до глибшого розуміння Божої присутності в людському житті. Душпастирям книга може допомогти уважніше ставитися до психологічного виміру духовних проблем: депресія, страх, невроз, агресія, манії, одержимості й самотність не завжди можуть бути розв’язані лише моральною порадою. Студентам богослов’я вона може показати, наскільки важливою є інтеграція антропології, психології, аскетики і пастирського богослов’я. Водночас фаховим психологам-християнам вона може бути корисна як приклад спроби мислити терапію в горизонті трансцендентності, хоча саме вони найшвидше помітять її методологічні слабкості.

Сильні сторони книги очевидні. Передусім це сміливість говорити про смерть, самотність і страх без евфемізмів. У церковному середовищі іноді існує спокуса надто швидко переходити від болю до втіхи, від смерті до воскресіння, від самотності до спільноти, не дозволяючи людині чесно зустрітися з власною внутрішньою правдою. Альбісетті не поспішає втішати. Він змушує читача зупинитися перед тим, що сучасне суспільство приховує. Друга сильна сторона — персоналістичний акцент: у центрі стоїть не симптом, не діагноз, не соціальна функція, а особа. Третя — переконання, що духовність не може бути втечею від психологічної реальності, а психологія не повинна бути втечею від Бога. Четверта — літературна енергія тексту: короткі фрази, повтори, афористичність і майже сповідальна інтонація роблять книгу придатною не лише для читання, а й для особистого роздуму.

Однак конструктивна критика також необхідна. Найперше, книга не є систематичною богословською працею, тому її богословська мова часом залишається надто загальною. Бог у Альбісетті часто постає як джерело сенсу, присутність у серці, горизонт трансцендентності, але не завжди достатньо виразно як Бог біблійного Одкровення, Бог Завіту, Отець Господа Ісуса Христа, Той, Хто діє в Церкві, Таїнствах і спільноті. Через це книга може сприйматися як християнізована екзистенційна терапія, а не як власне богословське осмислення щастя. Друга проблема полягає в тому, що автор іноді надто універсалізує власний досвід. Його твердження про смерть, невроз, самотність і страх мають велику силу як свідчення, але не завжди достатньо розрізняють різні психологічні, культурні й духовні ситуації. Не кожна депресія є наслідком відмови знати про смерть; не кожна самотність походить із браку самопізнання; не кожен страх є духовною втечею. Пастир або терапевт мусить читати ці узагальнення обережно.

Третя критична точка стосується еклезіології. Альбісетті багато говорить про особистий внутрішній шлях, але значно менше — про Церкву як тіло Христове, про літургійну спільноту, про сповідь, Євхаристію, послух, служіння, братерське розпізнання. Його людина часто постає як самотній мандрівник духу, який іде до себе, до Бога і до сенсу. Це справедливо на рівні внутрішньої відповідальності, але християнська антропологія не дозволяє зробити самотність остаточною структурою особи. Людина є створена для сопричастя, а спасіння в Новому Завіті має не лише інтимно-психологічний, а й церковний, євхаристійний, есхатологічний вимір. Тому книгу варто доповнювати читанням біблійних і патристичних текстів про Церкву, надію, воскресіння, любов і спільнотне зцілення.

Попри ці застереження, «Щасливі попри все» є цінною книгою для богословського клубу саме тому, що вона провокує серйозну розмову про межі психології, сенс духовності та правду людського існування. Її не слід читати як остаточний богословський авторитет, але її варто читати як чесне, інтенсивне і пастирськи чутливе свідчення людини, яка намагається говорити до сучасника мовою, зрозумілою після кризи традиційної релігійної мови. Альбісетті нагадує, що християнська віра не може бути декоративним шаром поверх життя; вона повинна проникати в страх, смерть, любов, тіло, самотність, невроз і повсякденні рішення. Якщо читати книгу критично, у світлі Євангелія і церковного досвіду, вона може стати добрим інструментом не лише особистого самоаналізу, а й пастирського діалогу з людьми, які ще не готові до суворої догматичної мови, але вже відчувають, що зовнішнє життя без внутрішнього сенсу не рятує.

У підсумку Альбісетті пропонує не просту відповідь на питання, як бути щасливим, а складнішу і глибшу відповідь на питання, як бути живим. Бути щасливим «попри все» означає для нього прийняти смертність, не втекти від самотності, зменшувати власний невроз, дивитися в себе без страху, любити без споживання іншого, ставити Бога в центр стосунків і вірити, що все може мати сенс. Богословськи цю тезу потрібно доповнити пасхальною правдою: сенс життя не лише в тому, що людина мужньо приймає свою смертність, а в тому, що Христос увійшов у смерть і переміг її. Але саме тому книга Альбісетті може бути корисною: вона готує людину не ховатися від смерті, а зустріти її як місце найглибшого питання. А там, де людина перестає тікати від найглибшого питання, вона може бути готовою почути й найглибшу відповідь Євангелія.