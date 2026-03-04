Огляд книги Віталія Туренка «Між земним і небесним: тексти піфагорійців»

Книга Віталія Туренка «Між земним і небесним: тексти піфагорійців» — це праця, яку важко назвати просто монографією, і ще складніше — просто антологією. Перед нами майже сімсот сторінок інтелектуальної роботи, в якій поєднано історико-філософський аналіз, текстологію, перекладацький подвиг і концептуальне осмислення піфагорійської традиції як цілісного феномена. Це книга, яка прагне повернути піфагорійців у повноті — не лише як математиків, не лише як містиків, а як мислителів, що стояли на перетині земного й небесного.

Вже сама структура видання, відображена у змісті (с. 4–7), показує масштаб задуму. Десять розділів охоплюють онтологію, метафізику, математику, етику, політику, право, економіку, сімейну проблематику, медицину, психологію і навіть (а)теїстичні роздуми піфагорійців. Це не фрагментарний підхід і не вибірковий огляд — це спроба системно представити піфагорійську школу як універсальний інтелектуальний проект античності.

У вступі (с. 9–13) Туренко окреслює проблему: в українському гуманітарному просторі піфагорійці асоціюються переважно з теоремою Піфагора, музичною гармонією чи містичними числами. Натомість він доводить, що ця традиція значно ширша — вона охоплює політику, антропологію, космологію, теологію, етику. Автор наголошує, що вплив піфагорійців сягнув неоплатонізму і раннього християнства, а їхні ідеї гармонії та числа досі відлунюють у сучасних науках — від теорії хаосу до фрактальної геометрії.

Цей вступ не є формальною передмовою — це концептуальний маніфест. Туренко підкреслює актуальність піфагорійства для сучасності, вводить у методологічні рамки, говорить про historiography дослідження, про потребу переосмислення традиції поза вузьким «математичним» редукціонізмом. Він чітко зазначає: книга одночасно є монографією і антологією, адже вперше українською мовою подається корпус текстів понад 50 піфагорійців — близько 70 трактатів, листів і фрагментів.

Перший розділ присвячений теоретико-методологічним засадам піфагорійських студій. Автор уважно аналізує джерельну базу — від Дільса-Кранца до Лакса-Моста, від корпусу Thesleff до новітніх видань. Це важливо, адже піфагорійська традиція надзвичайно складна через свою псевдоепіграфічність: значна частина текстів приписується Піфагору або його послідовникам, але створена значно пізніше. Туренко не замовчує цього, а навпаки — робить це частиною методологічної рефлексії.

Другий розділ — про самого Піфагора — показує автора як дослідника, що балансує між міфом і історією. Піфагор постає не лише як математик, а як політик, містик, засновник школи, духовний реформатор. Тут подано античні свідчення (зокрема з «Фрагментів досократиків»), а також псевдоепіграфічні тексти: «Золоті вірші», «Священне слово», «Листи». Туренко не намагається довести їх автентичність — він показує їхній культурний вплив і філософську вагу.

Надзвичайно цінним є третій розділ — «Онтологія та метафізика». Тут представлено тексти Архіта Тарентського, Модерата, Нуменія, Окелла, Тімея Локрійського, Філолая. Особливо цікаво, що Туренко структурує тексти проблемно, а не хронологічно чи алфавітно. Це дозволяє побачити, як різні автори розмірковували над подібними питаннями: про начала, про протилежності, про суще, про природу Всесвіту.

Четвертий розділ, присвячений математиці й арифмології, демонструє, що число у піфагорійців — не просто інструмент обчислення, а космологічний принцип. Туренко показує, як через аналіз чисел — зокрема «десятки» у Філолая — піфагорійці будували модель гармонійного космосу.

Не менш вражаючим є п’ятий розділ — про знання і мудрість. Тут ми бачимо Архіта, Бронтіна, Даміппа, Періктіону. Автор показує, що піфагорійська епістемологія — це не суха теорія пізнання, а етична й духовна практика.

Шостий розділ — «Етико-естетичні пошуки» — відкриває інший вимір традиції. Тут піфагорійці постають як мислителі щастя, чесноти, братолюбства, гармонії. Особливо цікаві тексти жінок-піфагорійок — Феано, Періктіони, Фінтіс. Восьмий розділ, присвячений сімейній і гендерній проблематиці, показує, що піфагорійська школа не була суто чоловічою інтелектуальною спільнотою.

Сьомий розділ — про політику, право і економіку — руйнує ще один стереотип. Піфагорійці писали трактати «Про державу», «Про царство», «Про закон», «Економіка». Туренко демонструє, що вони активно осмислювали соціальний порядок.

Дев’ятий і десятий розділи — медицина, психологія, теологія, навіть атеїстичні міркування — завершують картину піфагорійства як універсального знання.

Сильна сторона книги — її системність і повнота. Туренко не просто перекладає тексти — він забезпечує їх історико-філософським коментарем, словником термінів, схемами, таблицями. Видання нагадує «Pythagoreorum Opera» в українській інтерпретації.

Друга перевага — мова. Незважаючи на академічність, текст написаний доступно. Автор не приховує складності, але не перевантажує читача зайвою термінологією.

Втім, книга має й виклики. Її обсяг (704 сторінки) робить її серйозним інтелектуальним зобов’язанням для читача. Вона вимагає підготовки — знання античної філософії, грецької термінології, історії науки. Крім того, псевдоепіграфічність корпусу може викликати дискусії щодо інтерпретації.

В академічному середовищі ця праця, без сумніву, буде оцінена як фундаментальний внесок у вітчизняну історію філософії. Вона заповнює прогалину — вперше даючи українською мовою цілісний корпус піфагорійських текстів.

Для мене «Між земним і небесним» — це книга про гармонію. Про спробу поєднати абстрактне число і людську душу, політику і музику, науку і містерію. Туренко показує, що піфагорійці жили між небом і землею — і саме ця напруга зробила їхню традицію живою.

Це не просто історія філософії — це спроба почути давній голос, який говорить і сьогодні. І в цьому — її найбільша цінність.