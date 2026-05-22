Огляд першого тому книги Жака Лакутюра «Єзуїти»

Жан Лакутюр у першому томі своєї праці «Єзуїти. Завойовники» пише не суху інституційну історію Товариства Ісуса, а широку історико-біографічну драму про людей, які в ранньомодерну добу спробували з’єднати абсолютний послух Христові, інтелектуальну мобільність, політичну гнучкість і місіонерську відвагу. Сам автор чесно попереджає, що не пропонує «повноцінну історію єзуїтів», а радше «історії єзуїтів», тобто низку вибраних хронік, побудованих навколо постатей Лойоли, Ксаверія, Лаїнеса, Річчі, Монтої та інших діячів ордену. Ця самохарактеристика надзвичайно важлива: Лакутюр не пише підручник із церковної історії, не створює богословського трактату про єзуїтську духовність і не займається апологією ордену. Він пише «мультибіографію», де історія Товариства Ісуса постає як історія руху, експансії, інкультурації, конфлікту, служіння, влади й ризику. Саме тому в передмові він визнає, що трактує єзуїтів «не стільки як знаряддя Божої волі», скільки як «надзвичайно активних свідків людської величі»; але ця світська перспектива не знецінює богословського виміру книги, а навпаки робить його особливо цікавим, бо дозволяє побачити, як благодать, покликання й церковна місія втілюються не в абстрактних схемах, а в суперечливій матерії історії.

Історичний контекст книги — це XVI–XVIII століття, доба, коли Європа перестає бути замкненим християнським світом і раптом опиняється перед Америкою, Індією, Японією, Китаєм, новими науками, Реформацією, кризою папства, абсолютистськими державами та Просвітництвом. Лакутюр дуже добре відчуває, що Товариство Ісуса народжується саме в момент переходу від середньовічної християнської ойкумени до глобальної модерності. Ігнатій Лойола, якого автор спершу малює кульгавим прочанином, «людиною в мішку», що йде до Єрусалима, водночас належить до старого світу лицарської аскези й уже проростає в новий світ гуманізму, освіти, дипломатії, дисципліни та планетарної місії. У цьому полягає головний богословський виклик книги: як можливо бути радикально вірним Христові не через втечу від світу, а через входження в нього, через мови, науки, двори, школи, місії, королівські сповідальні, китайські обсерваторії й парагвайські редукції? Лакутюр бачить у єзуїтах не просто «солдатів папи», а християн, які зробили світ місцем богословського ризику, і саме тому його оповідь рухається між захопленням і тривогою.

Метод автора біографічний, політичний і літературний. Його цікавить не тільки доктрина, а характер; не тільки постанова папи Павла III, а психологія Ігнатія; не тільки місіонерська стратегія, а голос, стиль, жест, дипломатичний інстинкт, культурна інтуїція. Він показує, що єзуїтська історія не може бути зрозуміла лише як історія орденських конституцій або церковних декретів. Це історія людей, які хотіли «стати всім для всіх» і тому неминуче опинялися на межі між Євангелієм і політикою, послухом і свободою, місією і культурною адаптацією, святістю і владою. На звороті видання ця загальна характеристика сформульована особливо влучно: єзуїти постають як реформатори, місіонери Японії, Китаю та В’єтнаму, творці парагвайського експерименту, папські посланці, сповідники правителів, противники янсеністів і наставники еліт, тобто як християнство, «пристосоване до світу, відкрите на світську науку та сміливо заангажоване» в політичні дебати.

Перший розділ, присвячений Лойолі, є одним із найсильніших у книзі. Лакутюр не канонізує Ігнатія наперед, а веде читача через його тілесну, психологічну й історичну драму. Перед нами не готовий святий, а баскський дворянин, дуелянт, честолюбець, придворний, людина честі й фантазій, поранена гарматним ядром у Памплоні. Його навернення показане не як одномоментний сентиментальний злам, а як складна переорієнтація енергії: лицарська жага слави не зникає, а трансформується в прагнення більшої Божої слави. Лакутюр уважно читає «Автобіографію» Ігнатія і виділяє момент розпізнавання духів: світські думки спершу захоплюють, але залишають втому й порожнечу, тоді як думки про Божі справи приносять тривалу радість. Саме тут народжується майбутня логіка «Духовних вправ»: Бог діє не поза людською психікою, а через її очищення, уважність, пам’ять, бажання, вибір і розпізнавання.

Другий розділ про учнів Монмартру показує, як особиста духовна драма Лойоли перетворюється на спільнотний проект. Париж стає місцем, де Ігнатій більше не є самотнім прочанином, а збирає навколо себе людей різного темпераменту й походження: Ксаверія, Лаїнеса, Бобаділью, Сальмерона, Родріґеса. Лакутюр підкреслює, що вони мріють про Єрусалим, мучеництво, велику пригоду, але вже вміють рахуватися з реальністю. Якщо Палестина недоступна, вони підуть до Риму й віддадуть себе в розпорядження папи. Сам автор називає цей жест уже виразно «єзуїтським»: максимальна висота наміру поєднується з практичною здатністю змінити маршрут, не зрадивши мети. Богословськи це надзвичайно важливо: єзуїтська місія не є романтикою без розсудливості, але й не є прагматизмом без есхатологічної напруги. Вона народжується в точці, де бажання святості зустрічається з дисципліною історичної можливості.

Розділи про перших «папістів-римлян» і знамените «perinde ac cadaver» розкривають парадокс єзуїтського послуху. Лакутюр бачить, що Товариство Ісуса виникає в Церкві, яка переживає важку кризу: Рим зіпсований політикою, непотизмом, симонією, боротьбою родів, а водночас саме цьому Римові Ігнатій і його товариші дають особливу обітницю послуху. У цьому полягає один із найглибших парадоксів ордену: люди, які могли б стати радикальними реформаторами проти Риму, обирають реформу через Рим; люди свободи й руху приймають найсуворішу дисципліну; люди глобальної уяви прив’язують себе до папського центру. З богословського погляду тут постає питання про природу церковного послуху. Лакутюр не приховує небезпек: послух може стати механізмом влади, інструментом політики, формою інтелектуального пригнічення. Але він також показує його містичний нерв: єзуїтський послух не є рабською пасивністю, а способом зробити особисту волю максимально придатною для місії.

Розділ про Ямаґуті й японську місію Франциска Ксаверія переносить книгу з європейської сцени в простір радикальної культурної зустрічі. Ксаверій у Лакутюра — не лише апостол, а й людина, яка вчиться болісно й повільно. Японія не приймає Євангеліє як порожня посудина; вона ставить питання мови, статусу, перекладу, образу, доктрини, політичного дозволу. Характерна сцена зустрічі з місцевим володарем показує, що місія потребує не лише ревності, а й тексту, перекладу, катехитичного терпіння: «Цієї зими ми писатимемо пояснення до принципів Віри японською мовою», — каже місіонерська стратегія, і в цій фразі чути весь майбутній шлях єзуїтської інкультурації. Лакутюр водночас захоплюється і тверезо критикує: перші переклади поспішні, непевні, ефект обмежений, місіонери ще не розуміють усієї глибини цивілізації, до якої входять. Саме це робить розповідь переконливою: місія тут не тріумфальна легенда, а школа смирення.

Розділ «Жодних жінок!» вводить болючу тему єзуїтської ідентичності: чоловічий, мобільний, дисциплінований, безшлюбний характер ордену. Лакутюр аналізує, чому Товариство Ісуса не стало змішаним рухом і чому жіноче чернече втілення єзуїтського харизму було відсунуте або унеможливлене. Для сучасного читача це один із найбільш проблемних аспектів ранньої історії ордену. З одного боку, така структура дала єзуїтам надзвичайну мобільність, готовність до місій, освіти, дипломатії, небезпечних подорожей. З іншого боку, вона відображає обмеження ранньомодерної церковної антропології та страх перед тим, що жіноча участь у харизматичному проекті порушить керованість і дисципліну. Богословська оцінка тут має бути подвійною: не можна анахронічно судити XVI століття лише категоріями XXI століття, але не можна й ідеалізувати еклезіальні структури, які звузили простір жіночого покликання.

Розділ про євреїв та єзуїтів у Золотому віці Іспанії відкриває ще одну драматичну площину: Товариство Ісуса народжується в культурі, де питання чистоти крові, конверсос, Інквізиції та церковної підозри було надзвичайно гострим. Лакутюр показує, що єзуїтський універсалізм не відразу і не без боротьби звільняється від іспанських соціальних страхів. Тут книга особливо корисна для богословського клубу, бо дозволяє побачити, як Євангеліє, що проголошує єдність у Христі, історично співіснує з етнічними, соціальними й політичними механізмами виключення. Єзуїти можуть бути місіонерами універсальності й водночас спадкоємцями культурних упереджень; можуть боротися за душі народів і не одразу впізнавати власну участь у системах підозри. Це не скасовує їхнього харизму, але захищає від романтичної ідеалізації.

Французька кампанія та пізніші розділи про Паскаля і сповідників королів показують єзуїтів у Європі не лише як місіонерів, а як учасників великих інтелектуальних і політичних конфліктів. У Франції вони входять у простір галліканства, янсенізму, придворної культури, освіти й полеміки. Розділ «Мішень для пана Паскаля» неминуче зосереджується на найвідомішій антиєзуїтській критиці — звинуваченні в казуїстиці, моральному лаксизмі, пристосуванстві. Лакутюр не зводить Паскаля до карикатурного ворога ордену; він розуміє інтелектуальну силу янсеністської критики. Але й єзуїтів не зображує просто моральними маніпуляторами. Його цікавить глибший конфлікт між двома богословськими темпераментами: августиніанською драмою благодаті, суворості й обраності та єзуїтською педагогікою свободи, поступовості, морального розрізнення, праці з конкретною совістю. Саме тут книга особливо плідна для богословів, бо показує, що суперечка про єзуїтську мораль — це не лише історія інтриг, а питання про те, як Церква має супроводжувати грішника: через максималістичну вимогу чи через пастирське розпізнавання.

Розділ про Маттео Річчі, «Лі Мадоу, годинник та Небесний Господь», є, можливо, найвишуканішим прикладом єзуїтської інкультурації в книзі. Китай у Лакутюра не є екзотичним тлом; це цивілізація вчених, текстів, ритуалів, адміністрації, космології, конфуціанської етики. Річчі входить у неї не як проповідник, що зневажає місцеву культуру, а як учений, математик, знавець карт, годинників, мов і церемоніалу. Символічна фраза китайського співрозмовника, винесена в структуру розділу, — «Якщо ти правду кажеш про свою науку, ми повіримо те, що ти говориш про релігію» — виражає всю логіку місії Річчі: наукова достовірність стає передмовою до богословського слухання. У цьому полягає велич і небезпека єзуїтської моделі. Велич — у повазі до розуму й культури іншого; небезпека — у ризику настільки глибокого пристосування, що межа між Євангелієм і культурною стратегією стає предметом суперечки.

Розділ про Александра де Рода, «авіньйонця на рисовій плантації», продовжує тему місії в Азії, але вже у в’єтнамському контексті. Тут єзуїтська історія знову постає як історія мови: алфавіт, переклад, катехизація, локальна Церква, політичні небезпеки. Лакутюр показує, що місіонер не просто приносить доктрину, а втручається в культурну інфраструктуру народу, іноді залишаючи спадщину, яка переживає самих місіонерів. Для богослов’я це важливий урок: проповідь Євангелія завжди матеріалізується в граматиках, школах, словниках, обрядах, формах пам’яті. Християнство не існує в історії як чиста ідея; воно входить у письмо, звук, тіло, звичай, політичний конфлікт.

Розділ «Мистецтво сповідати наших королів» показує інший бік єзуїтського успіху: близькість до влади. Сповідник короля може бути пастирем совісті, але може стати й учасником державної машини. Лакутюр тонко показує амбівалентність цієї позиції. Єзуїти прагнули формувати християнську совість правителів, але ціною цього ставала підозра, ніби вони керують монархами з тіні. Тут знову виникає богословське питання про межі церковного впливу на політичну владу. Якщо Церква відмовляється говорити до правителів, вона зраджує пророче служіння; якщо вона надто тісно входить у механізми двору, вона ризикує втратити свободу Євангелія. Лакутюр не дає простого вироку, але його розповідь показує, як легко «ad majorem Dei gloriam» може бути сприйняте іншими як політична програма.

Розділ про барокову теократію гуарані є одним із найяскравіших і найсуперечливіших у томі. Парагвайські редукції постають як величезний експеримент: місія, соціальна організація, захист індіанців від колоніального насильства, літургійна барокова культура, економічна дисципліна, майже утопічне прагнення створити християнське суспільство поза звичними формами європейської експлуатації. Лакутюр не приховує захоплення масштабом цього проекту, але й не дозволяє перетворити його на ідилію. Він цитує сувору реальність перших місіонерів, чиї сутани були так полатані, що первісна тканина ледь виднілася, а житло й харчування нагадували анахоретів. Проте над усім експериментом висить питання: чи може теократія, навіть м’яка, педагогічна й захисна, не перетворити народ на об’єкт духовного управління? Богословськи це питання залишається відкритим: редукції були водночас альтернативою колоніальному рабству і формою патерналістської християнізації.

Останній розділ, «Корида епохи Просвітництва», завершує перший том драмою ліквідації Товариства Ісуса. Лакутюр показує, що смерть ордену в 1773 році була не просто наслідком богословської суперечки, а результатом союзу абсолютистських держав, просвітницької критики, галліканських і янсеністських сил, династичних інтересів і страху перед «чорним Інтернаціоналом». Він формулює це як один із найбільш приголомшливих епізодів Просвітництва: чотири католицькі монархії разом із папською інституцією прирікають Товариство Ісуса на смерть. 21 липня 1773 року Климент XIV, під тиском Лісабона, Парижа, Мадрида й Неаполя, ліквідовує орден через 233 роки після його затвердження Павлом III. У цьому фіналі Лакутюр бачить не лише поразку єзуїтів, а симптом глибшої кризи католицької Європи: держави, які хотіли приборкати Церкву, незабаром самі будуть потрясені революцією.

Найбільша сила книги — у тому, що Лакутюр уміє поєднати масштаб і деталь. Він бачить глобальну історію, але не губить облич; говорить про Реформацію, імперії, Китай, Японію, Парагвай, Францію, Просвітництво, але постійно повертається до конкретної людини, її темпераменту, голосу, жесту. Його стиль літературний, іноді майже романний, але саме це робить книгу доступною для широкого кола читачів. Він не пише як внутрішній апологет ордену, і тому його похвала переконливіша; не пише як антиклерикальний прокурор, і тому його критика глибша. Для пастирів ця книга корисна як нагадування, що місія Церкви завжди відбувається в історії, а не в стерильному просторі правильних формул. Для студентів богослов’я вона є чудовим вступом до ранньомодерної католицької реформи, місіології, інкультурації та конфлікту між благодаттю й політикою. Для мирян, які шукають інтелектуально чесної церковної історії, вона відкриває єзуїтів не як міфічних інтриганів і не як бездоганних святих, а як людей великого покликання й великої небезпеки. Для істориків Церкви вона цікава саме як світська біографічна перспектива, що дозволяє побачити, як орден виглядає не лише зсередини духовності, а й у широкому полі культури.

Водночас книга має очевидні обмеження. Лакутюр сам визнає, що не є богословом, і це відчутно. Його інтерес до дії, політики, характеру й пригоди іноді затьмарює внутрішню богословську логіку єзуїтської духовності. «Духовні вправи» в його викладі постають радше як школа волі, дисципліни й розпізнавання, ніж як глибоко христоцентрична містагогія входження в таїнство життя, смерті й воскресіння Господа. Його захоплення єзуїтським динамізмом іноді наближається до гуманістичного героїзму, тоді як самі єзуїти, принаймні у своїх найкращих представниках, бачили себе не героями людської величі, а слугами місії Христової. У цьому полягає головна богословська неповнота книги: вона блискуче показує людську драму ордену, але не завжди достатньо глибоко входить у його молитву.

Критично можна сказати й те, що Лакутюр іноді схильний романтизувати рух, експансію, «завоювання» культур. Назва тому — «Завойовники» — сильна й літературно ефектна, але богословськи неоднозначна. Євангелізація не є завоюванням у світському сенсі; якщо вона стає ним, то ризикує зрадити власну природу. Автор, щоправда, часто показує цю амбівалентність, особливо в японській, китайській і парагвайській темах, але сама енергія його оповіді часом настільки захоплена масштабом єзуїтського проекту, що слабші, приглушені голоси місцевих культур, жінок, навернених, підлеглих, колонізованих не завжди звучать із достатньою силою. Сучасний богословський читач хотів би більше почути не лише про геніальність Річчі чи Монтої, а й про внутрішній досвід тих, кого єзуїти навчали, захищали, переконували, організовували.

І все ж «Єзуїти. Завойовники» — це видатна книга для богословського читання, бо вона повертає історії Церкви її драматичну повноту. Вона показує, що святість не є втечею від складності, що місія не існує без перекладу, що послух може бути джерелом свободи й небезпеки, що культура може стати шляхом до Євангелія, але також спокусою контролю, що близькість до влади може бути пастирським служінням і водночас пасткою. Лакутюр допомагає побачити єзуїтів як лабораторію католицької модерності: у них Церква вчилася говорити з новим світом, і саме тому вони стали водночас незамінними й ненависними. Для богословського клубу ця книга цінна не лише як історія ордену, а як дзеркало для всієї Церкви: чи здатні ми сьогодні бути достатньо вірними, щоб не боятися світу, і достатньо смиренними, щоб не плутати завоювання світу з прославленням Бога.