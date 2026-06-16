Огляд українського видання "Тори з Гафтарот"

Це видання має особливе значення не лише як черговий переклад біблійного тексту, а як подія в історії українськомовного юдейського книжкового простору. Перед читачем не просто П’ятикнижжя Моше, а Хумаш із гафтарот, підготовлений для читання, навчання і богослужбового вжитку. Його структура відразу вказує на традиційне єврейське сприйняття Тори: вона подана не як ізольований літературний пам’ятник давнини, а як жива святиня, що читається в громаді, вивчається в родині, тлумачиться через Усну Тору і щотижня повертає народ до основ союзу з Всевишнім. Уже сама передмова формулює головну богословську тезу видання: «Тора — це не просто книга з розповідями про історію єврейського народу і не збірка законів, записаних для передачі майбутнім поколінням». Ця думка визначає весь характер книги: її завдання полягає не в тому, щоб запропонувати нейтральний академічний переклад, а в тому, щоб ввести українського читача в простір традиційного шанування, читання і розуміння Тори.

Передмова вибудовує богословський контекст навколо кількох взаємопов’язаних тем: Тора як передвічна основа світу, незмінність священного тексту, роль масоретської традиції, необхідність Усної Тори, значення перекладу, коментар Раші, порядок тижневого читання і звичай гафтари. Така композиція важлива, бо вона не дозволяє сприймати український переклад як самодостатню заміну оригіналу. Навпаки, переклад постійно повертається до івритського тексту, до традиції читання, до пам’яті громади. У цьому сенсі видання виконує не тільки просвітницьку, але й богословсько-педагогічну функцію: воно пояснює, чому переклад потрібний, але також чому він має залишатися пов’язаним із мовою, формою і ритмом оригіналу.

Особливо сильною є думка про Тору як про основу творіння. Передмова говорить: «Тобто Тора — це план усього, що створено Всевишнім, а світ — реалізація плану, зафіксованого в Торі». Це твердження виражає класичну юдейську метафізику тексту: Тора не з’являється після світу як опис уже наявної реальності, а передує світові як його внутрішній порядок. Звідси випливає і підкреслена відповідальність за точність передавання тексту. Якщо Тора є не лише книгою, але духовною структурою творіння, тоді навіть одна літера має значення. Саме тому передмова наводить переказ про рабі Меїра і рабі Їшмаеля, де переписувачеві священного тексту нагадується: «Якщо ти додаси чи віднімеш хоча б одну букву, ти ризикуєш зруйнувати весь світ». У контексті цього видання така цитата звучить як богословське виправдання максимальної обережності перекладачів і редакторів.

Структура самої книги відповідає річному циклу читання Тори. Після передмови подано п’ять книг П’ятикнижжя: Берейшіт, Шмот, Ваїкра, Бемідбар і Дварім. Кожна з них розгорнута через тижневі розділи, що відповідає синагогальній практиці. Таке компонування допомагає читачеві бачити Тору не лише як послідовний текст від створення світу до смерті Моше, а як літургійний і навчальний цикл, у якому громада щороку проходить шлях від Берейшіт до Везот га-Браха і знову повертається до початку. Додавання гафтарот на свята, особливі суботи, Рош Ходеш і дні громадських постів розширює функцію видання: воно стає не просто біблійним текстом для особистого читання, а книгою, зорієнтованою на ритм єврейського календаря.

Зміст П’ятикнижжя подано через традиційні назви тижневих розділів. У Берейшіт читач проходить богословську драму початку: створення світу, покликання Авраама, історію праотців, Йосефа і спуску родини Яакова до Єгипту. У Шмот центр ваги переходить до визволення, дарування Тори і формування народу Завіту. Ваїкра зосереджена на святості, жертвах, чистоті, священстві та богослужбовому порядку. Бемідбар показує народ у пустелі, його кризи, нарікання, покарання і поступове наближення до Землі. Дварім звучить як останнє слово Моше, богословське осмислення пройденого шляху і заклик до вірності союзу. Видання не додає до цих книг розлогого коментаря, але його передмова дає ключ до читання: текст має сприйматися в єдності Письмової і Усної Тори.

Важливе місце займає пояснення Усної традиції. Передмова переконливо показує, що без неї текст Тори залишився б частково незрозумілим навіть для уважного читача. Закони про ціціт, храмове служіння, шкірні ураження, порядок читання і багато інших тем неможливо повністю реконструювати лише з письмового тексту. Тому автори передмови наголошують: «від моменту Дарування Тори її письмовий текст супроводжує усна традиція». Це твердження особливо важливе для українського читача, який може підходити до Тори з християнської, секулярної або суто літературної перспективи. Видання делікатно, але чітко показує: у юдейському розумінні Тора не існує поза переданням, а текст не відривається від громади, що його читає, пам’ятає і тлумачить.

Сильним аспектом передмови є історія перекладів. Український переклад поміщений у довгу традицію таргумів, Септуагінти та інших мовних форм передавання Тори. Автори визнають складність будь-якого перекладу: давній багатозначний текст не може бути механічно перенесений в іншу мову без втрат. Водночас переклад необхідний, бо він відкриває Тору тим, хто не читає івритом. Саме тут звучить одна з найважливіших фраз передмови: «переклади необхідні: вони відкривають Тору тим, хто не має можливості читати і вивчати її в оригіналі». Для українського контексту це має особливу вагу. Видання не просто задовольняє мовну потребу, а легітимізує українську мову як мову вивчення Тори, молитвеного осмислення і юдейської освіти.

Аудиторія книги досить широка. Насамперед вона потрібна українськомовним єврейським громадам, рабинам, викладачам, учням недільних і громадських шкіл, родинам, які прагнуть читати тижневу главу зрозумілою мовою. Вона буде корисною і студентам богослов’я, релігієзнавцям, біблеїстам, перекладачам, історикам юдаїзму та всім, хто вивчає Танах у контексті живої традиції. Для християнського читача книга також має велику цінність, але за умови поваги до її власного юдейського контексту: це не християнський переклад Старого Завіту, а саме Тора з гафтарот, видана в межах єврейської традиції читання.

Головна перевага видання полягає в поєднанні богослужбової практичності, мовної доступності й традиційного богословського саморозуміння. Український переклад дозволяє читачеві рухатися текстом без втрати зв’язку з івритом; передмова пояснює, чому ця двомовність принципова; зміст організований відповідно до тижневого циклу; гафтарот вводять книгу в календарний ритм громади. Іншою сильною стороною є сам факт появи такого масштабного видання українською мовою у 2025 році: воно має не лише релігійне, а й культурно-історичне значення.

Конструктивна критика стосується передусім редакційного й навчального апарату. Видання було б ще кориснішим, якби містило докладніші пояснення до складних місць, короткі вступи до кожної книги П’ятикнижжя, примітки щодо перекладацьких рішень і покажчики ключових понять. Оскільки передмова багато говорить про Раші, Усну Тору, масоретську традицію і рівні тлумачення, читач міг би очікувати бодай мінімального коментарного супроводу в самому тексті. Також для академічної аудиторії бракує прозорого опису перекладацької методології: наскільки переклад орієнтується на масоретський текст, як передаються ключові терміни, де перекладачі віддають перевагу буквальності, а де смисловій ясності. Проте ці зауваження не знижують значення видання, а радше вказують на можливий напрям подальшої праці.

У підсумку «Тора з Гафтарот» є важливим українським юдейським виданням, яке поєднує священний текст, традицію читання і сучасну мовну доступність. Його богословський центр — переконання, що Тора є незмінною основою світу і водночас живим словом, яке має бути почуте кожним поколінням зрозумілою мовою. Саме тому український переклад у цьому виданні не виглядає другорядним додатком до івриту, а постає як відповідальна форма служіння тексту, громаді й пам’яті союзу.