Отличия СП Библии 1882/1947 гг и нового

Отличия Синодального перевода Библии 1882/1947 года и нового издания
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ перевода Священного Писания на русский язык были предприняты в конце XVII века. В 1816 - 1822 гг. Российское Библейское Общество подготовило и выпустило Новый Завет и Псалтирь на русском языке, в 1824 г. напечатан русский текст Пятикнижия. В 30-е - 40-е годы XIX столетия дело русского перевода продолжилось трудами протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария (Глухарева).
20 марта 1858 г. по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) состоялось определение Святейшего Синода о подготовке и издании полного перевода Библии на русский язык. В основу этого перевода был положен текст Российского Библейского Общества, работы Павского и Глухарева. Окончательная редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично митрополитом Филаретом. В 1876 г. перевод, получивший благословение Святейшего Синода, был полностью опубликован и вошел в историю под именем Синодального. Об истории Синодального перевода можно прочесть в статье Самуэля Ким «Краткая история Синодального перевода Библии на русский язык».
Издание 1876 г. включало русские переводы неканонических книг (ветхозаветных текстов, переведенных с греческого). В 1881-1882 гг. «с разрешения Святейшего Правительствующего Синода» в Синодальной типографии Санкт-Петербурга была отпечатана Библия «для Английского Библейского Общества» (так значилось на титуле). Это была первая каноническая Библия в русском переводе.
При подготовке этого издания из текста Ветхого Завета были исключены неканонические книги (поскольку они переводились не с древнееврейского языка, как книги канонические), а также удалены так называемые «вставки из Септуагинты» в канонических книгах, т.е. места, не имеющие аналога в еврейском тексте и заимствованные из греческого перевода Библии. В издании 1876 года эти вставки были заключены в скобки. К сожалению, круглые скобки использовались не только для выделения заимствований из греческого перевода, но и как пунктуационный знак, что создавало определенные сложности при подготовке издания канонической Библии.
Так, например, в 24:11 книги Левит: «Хулил сын Израильтянки имя (Господне) и злословил. И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова)». В первом случае в скобки заключено слово, отсутствующее в еврейском оригинале и являющееся вставкой из греческого перевода. Во втором случае скобки являются обычным знаком препинания, а не указанием на греческое происхождение заключенных в них слов. Понять, где круглые скобки выделяют вставку из Септуагинты, а где являются простыми знаками препинания можно лишь обратившись к еврейскому тексту.
К сожалению, именно в этой части своей работы редакторы первой русской канонической Библии допустили ряд неточностей. Из текста Ветхого Завета вместе с греческими вставками были ошибочно удалены некоторые части текста оригинала. Эти неточности затем перешли в издание Американского Библейского Общества 1947 г. (набор в две колонки с параллельными местами посередине), которое многократно перепечатывалось Объединенным Библейским Обществом, издательством «Протестант», «Библия для всех», Российским Библейским Обществом, Библейской Лигой и другими издательствами. Этим изданием пользовалось несколько поколений российских протестантов.
Научные сотрудники РБО провели сверку издания 1947 г. с Синодальным переводом русской Библии и еврейским оригиналом. В результате этой работы ошибочно удаленные части текста оригинала были восстановлены. Ниже приводится перечень исправлений такого рода, внесенных в Новое издание Российского Библейского Общества.
Быт 7:8
Изд. 1947 г.: И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле.
Новое изд.: И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле.
Изд. 1947 г.: И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле.
Новое изд.: И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле.
Быт 49:21
Изд. 1947 г.: Неффалим - теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви.
Новое изд.: Неффалим - серна стройная; он говорит прекрасные изречения.
Изд. 1947 г.: Неффалим - теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви.
Новое изд.: Неффалим - серна стройная; он говорит прекрасные изречения.
Исх 5:13
Изд. 1947 г.: ...выполняйте работу свою каждый день...
Новое изд.: .. .выполняйте урочную работу свою каждый день...
Изд. 1947 г.: ...выполняйте работу свою каждый день...
Новое изд.: .. .выполняйте урочную работу свою каждый день...
Исх 29:22
Изд. 1947 г.:... и обе почки и тук, который на них, правое плечо ...
Новое изд.: ...и обе почки и тук, который на них, правое плечо (потому что это овен вручения священства) ...
Изд. 1947 г.:... и обе почки и тук, который на них, правое плечо ...
Новое изд.: ...и обе почки и тук, который на них, правое плечо (потому что это овен вручения священства) ...
Исх 38:15
Изд. 1947 г.: И для другой стороны - завесы в пятнадцать локтей...
Новое изд.: И для другой стороны (по обеим сторонам ворот двора) - завесы в пятнадцать локтей...
Изд. 1947 г.: И для другой стороны - завесы в пятнадцать локтей...
Новое изд.: И для другой стороны (по обеим сторонам ворот двора) - завесы в пятнадцать локтей...
Лев 8:15
Изд. 1947 г.: И заколол его и взял крови.
Новое изд.: И заколол его Моисей и взял крови.
Изд. 1947 г.: И заколол его и взял крови.
Новое изд.: И заколол его Моисей и взял крови.
Лев 11:13
Изд. 1947 г.: Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла...
Новое изд.: Из птиц же гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они): орла, грифа и морского орла...
Изд. 1947 г.: Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла...
Новое изд.: Из птиц же гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они): орла, грифа и морского орла...
Лев 24:11
Изд. 1947 г.: И привели его к Моисею...
Новое изд.: И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова) ...
Изд. 1947 г.: И привели его к Моисею...
Новое изд.: И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова) ...
Числ 11:26
Изд. 1947 г.: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане.
Новое изд.: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух (они были из числа записанных, только не выходили к скинии), и они пророчествовали в стане.
Изд. 1947 г.: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане.
Новое изд.: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух (они были из числа записанных, только не выходили к скинии), и они пророчествовали в стане.
Числ 21:8
Изд. 1947 г.: ...сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.
Новое изд.: .. .сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив.
Изд. 1947 г.: ...сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.
Новое изд.: .. .сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив.
Числ 27:14
Изд. 1947 г.: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водахМеривы.
Новое изд.: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. (Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.)
Изд. 1947 г.: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водахМеривы.
Новое изд.: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. (Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.)
Втор 3:19
Изд. 1947 г.: Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.
Новое изд.: Только жены ваши, и дети ваши, и скот ваш (ибо я знаю, что скота у вас много) пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.
Изд. 1947 г.: Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.
Новое изд.: Только жены ваши, и дети ваши, и скот ваш (ибо я знаю, что скота у вас много) пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.
Втор 21:5
Изд. 1947 г.: И придут священники, сыны Левиины...
Новое изд.: И придут священники, сыны Левиины (ибо их избрал Господь, Бог твой, служить Ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред) ...
Изд. 1947 г.: И придут священники, сыны Левиины...
Новое изд.: И придут священники, сыны Левиины (ибо их избрал Господь, Бог твой, служить Ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред) ...
Втор 24:18
Изд. 1947 г.: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда...
Новое изд.: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда...
Изд. 1947 г.: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда...
Новое изд.: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда...
Втор 29:15
Изд. 1947 г.: Но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
Новое изд.: Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
Изд. 1947 г.: Но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
Новое изд.: Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
Нав 5:2
Изд. 1947 г.: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.
Новое изд.: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.
Изд. 1947 г.: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.
Новое изд.: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.
Нав 5:3
Изд. 1947 г.: И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых...
Новое изд.: И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых...
Изд. 1947 г.: И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых...
Новое изд.: И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых...
2 Цар 7:18
Изд. 1947 г.: .. .кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой...
Новое изд.:... кто я, Господи, мой Господи, и что такое дом мой...
Изд. 1947 г.: .. .кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой...
Новое изд.:... кто я, Господи, мой Господи, и что такое дом мой...
2 Цар 16:4
Изд. 1947 г.: И сказал Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.
Новое изд.: И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.
Изд. 1947 г.: И сказал Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.
Новое изд.: И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.
1 Пар 1:36
Изд. 1947 г.: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик.
Новое изд.: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Фимна, Амалик.
Изд. 1947 г.: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик.
Новое изд.: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Фимна, Амалик.
2 Пар 6:30
Изд. 1947 г.: ...ибо Ты знаешь сердце сынов человеческих...
Новое изд.:,. .ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих...
Изд. 1947 г.: ...ибо Ты знаешь сердце сынов человеческих...
Новое изд.:,. .ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих...
Езд 4:3
Изд. 1947 г.: ...как повелел нам Кир, царь Персидский.
Новое изд.: ...как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
Изд. 1947 г.: ...как повелел нам Кир, царь Персидский.
Новое изд.: ...как повелел нам царь Кир, царь Персидский.
Пс 145:1
Изд. 1947 г.: Хвали, душа моя, Господа.
Новое изд.: Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа.
Изд. 1947 г.: Хвали, душа моя, Господа.
Новое изд.: Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа.
Пс 148:1
Изд. 1947 г.: Хвалите Господа с небес...
Новое изд.: Аллилуйя. Хвалите Господа с небес...
Изд. 1947 г.: Хвалите Господа с небес...
Новое изд.: Аллилуйя. Хвалите Господа с небес...
Пс 149:1
Изд. 1947 г.: Пойте Господу песнь новую...
Новое изд.: Аллилуйя. Пойте Господу песнь новую..
Изд. 1947 г.: Пойте Господу песнь новую...
Новое изд.: Аллилуйя. Пойте Господу песнь новую..
Пс 150:1
Изд. 1947 г.: Хвалите Бога во святыне Его...
Новое изд.: Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его...
Изд. 1947 г.: Хвалите Бога во святыне Его...
Новое изд.: Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его...
В некоторых случаях из текста издания 1947 года были исключены вставки из Септуагинты:
2 Цар 19:37
Изд. 1947 г.: Но вот, раб твой, сын мой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.
Новое изд.: Но вот раб твой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.
Изд. 1947 г.: Но вот, раб твой, сын мой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.
Новое изд.: Но вот раб твой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.
2 Цар 22:8
Изд. 1947 г.: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь
Новое изд.: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался Он.
Изд. 1947 г.: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь
Новое изд.: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался Он.
Пс 71:17
Изд. 1947 г.: ...и благословятся в нем племена; все народы ублажат его.
Новое изд.: ...и благословятся в нем все племена земные; все народы ублажат его.
Изд. 1947 г.: ...и благословятся в нем племена; все народы ублажат его.
Новое изд.: ...и благословятся в нем все племена земные; все народы ублажат его.
Кроме того, в Новое издание был внесен ряд текстуальных дополнений на основании древних переводов, авторитетность которых поддерживается современной текстологией (НОТТР - Hebrew Old Testament Text Project), а также современными переводами на западноевропейские языки. Эти места в новом издании заключены в квадратные скобки:
Быт 4:8
Изд. 1947 г: И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле...
Новое изд.: И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле...
Новое изд.: И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле...
Втор 30:16
Изд. 1947 г.: Я, который заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.
Новое изд.: [Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] которые я заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его; и будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.
Изд. 1947 г.: Я, который заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.
Новое изд.: [Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] которые я заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его; и будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.
Нав 15:59
Изд. 1947 г.: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.
Новое изд.: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами. [Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Манохо: одиннадцать городов с их селами.]
Изд. 1947 г.: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.
Новое изд.: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами. [Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Манохо: одиннадцать городов с их селами.]
Суд 16:13-14
Изд. 1947 г.: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде. И прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!
Новое изд.: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, [и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь кос головы его и воткала в ткань] и прибила гвоздем и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!
Изд. 1947 г.: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде. И прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!
Новое изд.: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, [и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь кос головы его и воткала в ткань] и прибила гвоздем и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!
Езд 8:5
Изд. 1947 г.: Из сыновей Шехаыии, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...
Новое изд.: Из сыновей [Зафоя] Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...
Изд. 1947 г.: Из сыновей Шехаыии, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...
Новое изд.: Из сыновей [Зафоя] Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...
Езд 8:10
Изд. 1947 г.: Из сыновей Шеломифа, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...
Новое изд.: Из сыновей [Ваания] Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...
Изд. 1947 г.: Из сыновей Шеломифа, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...
Новое изд.: Из сыновей [Ваания] Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...
Ис 40:5
Изд. 1947 г.: узрит всякая плоть спасение Божие
Новое изд.: узрит всякая плоть [спасение Божие]
Изд. 1947 г.: узрит всякая плоть спасение Божие
Новое изд.: узрит всякая плоть [спасение Божие]
В некоторых случаях вставки из Септуагинты не исключались, а выделялись курсивом, что означает отсутствие этих слов в еврейском тексте. Прочие исправления касаются замены прямого написания курсивным или наоборот, а также уточнения отдельных мест по еврейскому подлиннику.
Быт 2:24
Изд. 1947 г.: ...и будут одна плоть
Новое изд.: ...и будут двое одна плоть
Изд. 1947 г.: ...и будут одна плоть
Новое изд.: ...и будут двое одна плоть
Быт 3:11
Изд. 1947 г.: ...и сказал: кто сказал тебе ...
Новое изд.: .. .и сказал Господь Бог: кто сказал тебе...
Изд. 1947 г.: ...и сказал: кто сказал тебе ...
Новое изд.: .. .и сказал Господь Бог: кто сказал тебе...
Быт 4:10
Изд. 1947 г.: И сказал: что ты сделал?
Новое изд.: И сказал Господь: что ты сделал?
Изд. 1947 г.: И сказал: что ты сделал?
Новое изд.: И сказал Господь: что ты сделал?
Быт 7:16 1947: И затворил Господь за ним.
Новое изд.: И затворил Господь за ним ковчег.
Новое изд.: И затворил Господь за ним ковчег.
Быт 18:5
Изд. 1947 г.:...потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего.
Новое изд.., .потом пойдите в путь свой; так как вы идете мимо раба вашего.
Изд. 1947 г.:...потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего.
Новое изд.., .потом пойдите в путь свой; так как вы идете мимо раба вашего.
Быт 18:10
Изд. 1947 г.: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры...
Новое изд.: Я опять буду у тебя в это же врем в следующем году, и будет сын у Сарры...
Изд. 1947 г.: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры...
Новое изд.: Я опять буду у тебя в это же врем в следующем году, и будет сын у Сарры...
Быт 19:9
Изд. 1947 г.: Но они сказали...
Новое изд.: Но они сказали ему...
Изд. 1947 г.: Но они сказали...
Новое изд.: Но они сказали ему...
Быт 19:25
Изд. 1947 г.: . .и произрастения земли,
Новое изд.: .и все произрастения земли.
Изд. 1947 г.: . .и произрастения земли,
Новое изд.: .и все произрастения земли.
Быт 21:16
Изд. 1947 г.: И она села против, и подняла вопль, и плакала.
Новое изд.: И она села поодаль, и подняла вопль, и плакала.
Изд. 1947 г.: И она села против, и подняла вопль, и плакала.
Новое изд.: И она села поодаль, и подняла вопль, и плакала.
Быт 23:8
Изд. 1947 г.: И говорил им и сказал...
Новое изд.: И говорил им Авраам и сказал...
Изд. 1947 г.: И говорил им и сказал...
Новое изд.: И говорил им Авраам и сказал...
Быт 24:61
Изд. 1947 г.: И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.
Новое изд.: И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.
Изд. 1947 г.: И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.
Новое изд.: И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.
Быт 27:26
Изд. 1947 г.: ...подойди, поцелуй меня, сын мой.
Новое изд.: .. .подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой.
Изд. 1947 г.: ...подойди, поцелуй меня, сын мой.
Новое изд.: .. .подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой.
Быт 31:32
Изд. 1947 г.:.при родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе.
Новое изд.:.. .при родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе.
Изд. 1947 г.:.при родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе.
Новое изд.:.. .при родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе.
Быт 32:26
Изд. 1947 г.: И сказал: отпусти Меня...
Новое изд.: И сказал ему: отпусти Меня...
Изд. 1947 г.: И сказал: отпусти Меня...
Новое изд.: И сказал ему: отпусти Меня...
Быт 37:14
Изд. 1947 г.: И сказал ему... 1994: Израиль сказал ему...
Изд. 1947 г.: И сказал ему... 1994: Израиль сказал ему...
Быт 38:28
Изд. 1947 г.: ... показалась рука...
Новое изд.: ...показалась рука одного...
Изд. 1947 г.: ... показалась рука...
Новое изд.: ...показалась рука одного...
Быт 44:9
Изд. 1947 г.: У кого из рабов твоих найдется, тому смерть...
Новое изд.: У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть...
Изд. 1947 г.: У кого из рабов твоих найдется, тому смерть...
Новое изд.: У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть...
Быт 45:6
Изд. 1947 г.: Ибо теперь два года голода на земле: еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...
Новое изд.: Ибо теперь два года голода на земле: остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...
Изд. 1947 г.: Ибо теперь два года голода на земле: еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...
Новое изд.: Ибо теперь два года голода на земле: остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...
Исход 13:13
Изд. 1947 г.: А всякого из ослов разверзающего, заменяй...
Новое изд.: А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй...
Изд. 1947 г.: А всякого из ослов разверзающего, заменяй...
Новое изд.: А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй...
Исх 25:4
Изд. 1947 г.: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью...
Новое изд.: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью шерсть...
Изд. 1947 г.: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью...
Новое изд.: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью шерсть...
Исх 28:21
Изд. 1947 г.: Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, по именам их,..
Новое изд.: Сих камней должно быть, по числу имен сынов Израилевых, двенадцать, по числу имен их...
Изд. 1947 г.: Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, по именам их,..
Новое изд.: Сих камней должно быть, по числу имен сынов Израилевых, двенадцать, по числу имен их...
Исх 29:12
Изд. 1947 г.: ...а всю кровь вылей у основания жертвенника...
Новое изд.: ...а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника...
Изд. 1947 г.: ...а всю кровь вылей у основания жертвенника...
Новое изд.: ...а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника...
Исх 32:26
Изд. 1947 г.: кто Господень - ко мне!
Новое изд.: кто Господень иди ко мне!
Изд. 1947 г.: кто Господень - ко мне!
Новое изд.: кто Господень иди ко мне!
Исх 35:6
Изд. 1947 г.: ...и виссон и козью шерсть...
Новое изд.: ...и виссон и козью шерсть...
Изд. 1947 г.: ...и виссон и козью шерсть...
Новое изд.: ...и виссон и козью шерсть...
Левит 10:16
Изд. 1947 г.: И разгневался на Елеазара и Ифамара...
Новое изд.: И разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара...
Изд. 1947 г.: И разгневался на Елеазара и Ифамара...
Новое изд.: И разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара...
Лев 25:31
Изд. 1947 г.: ...выкупать их можно, и в юбилей они отходят.
Новое изд.: ...выкупать их всегда можно, и в юбилей они отходят.
Изд. 1947 г.: ...выкупать их можно, и в юбилей они отходят.
Новое изд.: ...выкупать их всегда можно, и в юбилей они отходят.
Лев 25:37
Изд. 1947 г.: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли.
Новое изд.: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли.
Изд. 1947 г.: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли.
Новое изд.: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли.
Нав 8:29
Изд. 1947 г.: А царя Райского повесил на дереве, до вечера...
Новое изд.: А царя Райского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера...
Изд. 1947 г.: А царя Райского повесил на дереве, до вечера...
Новое изд.: А царя Райского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера...
Суд 20:47 1947: И обратились оставшиеся и убежали в пустыню...
Новое изд.: И обратились оставшиеся и убежали в пустыню...
Новое изд.: И обратились оставшиеся и убежали в пустыню...
Суд 21:14
Изд. 1947 г.: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им жен, которых...
Новое изд.: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им Израильтяне жен, которых...
Изд. 1947 г.: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им жен, которых...
Новое изд.: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им Израильтяне жен, которых...
1 Цар 5:8
Изд. 1947 г.: ...пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Реф.
Новое изд.: .. .пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф.
Изд. 1947 г.: ...пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Реф.
Новое изд.: .. .пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф.
3 Цар 2:22
Изд. 1947 г.: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друг.
Новое изд.: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друзья.
Изд. 1947 г.: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друг.
Новое изд.: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друзья.
4 Цар 9:15
Изд. 1947 г.: К сказал Ииуй: если вы согласны, то пусть никто не уходит из города...
Новое изд.: И сказал Ииуй: если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города...
Изд. 1947 г.: К сказал Ииуй: если вы согласны, то пусть никто не уходит из города...
Новое изд.: И сказал Ииуй: если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города...
1 Пар 27:8
Изд. 1947 г.: ... князь Шамгуф Израильтянин...
Новое изд.: ...князь Шамгуф Израхитянин...
Изд. 1947 г.: ... князь Шамгуф Израильтянин...
Новое изд.: ...князь Шамгуф Израхитянин...
Псалтирь 101:3
Изд. 1947 г.: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.
Новое изд.: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.
Изд. 1947 г.: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.
Новое изд.: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.
Исаия 49:26
Изд. 1947 г.: И притеснителей твоих накормлю собственною плотью...
Новое изд.: И притеснителей твоих накормлю собственною их плотью...
Изд. 1947 г.: И притеснителей твоих накормлю собственною плотью...
Новое изд.: И притеснителей твоих накормлю собственною их плотью...
Дан 6:28
Изд. 1947 г.; И Даниил благоуспевал в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.
Новое изд.: И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.
Изд. 1947 г.; И Даниил благоуспевал в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.
Новое изд.: И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.
Осия 3:2
Изд. 1947 г.: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и за полхомера ячменя.
Новое изд.: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя.
Изд. 1947 г.: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и за полхомера ячменя.
Новое изд.: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя.
Осия 5:9
Изд. 1947 г.: Ефрем сделался пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.
Новое изд.: Ефрем сделается пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.
Изд. 1947 г.: Ефрем сделался пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.
Новое изд.: Ефрем сделается пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.
Зах 9:17
Изд. 1947 г.: О, как велика красота Его! и какая красота Его!
Новое изд.: О, как велика благость его и какая красота его!
Изд. 1947 г.: О, как велика красота Его! и какая красота Его!
Новое изд.: О, как велика благость его и какая красота его!
Всего в Ветхом Завете сделано 76 текстологических исправлений.
Издание 1947 года изобилует опечатками: десят вместо десять (Быт 24:22), Вениатша вместо Вениамина (Быт 42:36), Изралевых вместо Израилевых (Исх 3:11) и мн. др. Иногда опечатки приводят к появлению фантастических чтений. Так, например, в стихе Ам 9:7 Господь говорит сынам Израилевым: «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и ...Арамлян - из Кира?» В издании 1947 года эти слова приобретают следующий вид: «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и ...Арамлян - из Каира?» (Для справки: Кир - местность в передней Азии, упоминаемая также в Ам 1:5, Ис 22:6, 4 Цар 16:9; Каир - столица современного Египта, основан в X в. н.э.) В новом издании эти и многие другие опечатки (общее количество их достигло нескольких десятков) исправлены. Незначительной редакционной правке подверглись также тексты с изложением краткого содержания глав.
Текстологическая разметка в Новом Завете
Между различными рукописями и изданиями Нового Завета существует ряд текстуальных расхождений. Когда авторы Синодального перевода не были уверены в подлинности тех или иных мест новозаветного текста (это могли быть слова, взятые из поздних греческих рукописей, либо из церковнославянского перевода), они заключали их в скобки. К сожалению, в издании 1947 г. эти текстологические скобки были неотличимы от скобок - знаков препинания. В новом издании слова, взятые из славянского перевода или поздних греческих рукописей, заключены в квадратные скобки.
Орфография и пунктуация
С момента первой публикации Синодального перевода прошло более ста лет. За это время проведена реформа русской орфографии, неоднократно менялись нормы правописания и пунктуации. Хотя в современной орфографии Синодальный перевод печатается уже несколько десятилетий, для нового издания было сочтено необходимым сделать еще ряд орфографических исправлений. Речь идет главным образом о замене устаревших окончаний - так, например, написания Святый, Живый исправлены на Святой, Живой; Святого, Живаго - на Святого, Живого; лицем, отцем - на лицом, отцом. В то же время многие написания, соответствующие орфографическим и пунктуационным нормам XIX в., в новом издании оставлены в неприкосновенности - например, правописание строчных и прописных букв в названиях народов или внутри прямой речи. Для пунктуации Синодального перевода характерно ограниченное употребление кавычек - они ставятся, по сути дела, лишь в двух случаях: для выделения цитаты, взятой из письменного источника, и для выделения прямой речи внутри другой прямой речи. В новом издании эта пунктуационная норма реализована более последовательно.
Система параллельных мест
Составители указателя параллельных мест для издания 1947 года руководствовались формальным принципом: параллельные места подбирались по принципу совпадения слов в разных фрагментах текста, несмотря на то, что смысл объединяемых отрывков мог и не совпадать. В новом издании система параллельных мест основана на принципе смыслового соответствия, то есть в качестве «параллельных» указываются части текста близкие по смыслу. Все параллельные места прежнего указателя, удовлетворяющие этому принципу, в новом издании сохранены.
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