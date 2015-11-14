Отличия СП Библии 1882/1947 гг и нового

Отличия Синодального перевода Библии 1882/1947 года и нового издания

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ перевода Священного Писания на русский язык были предприняты в конце XVII века. В 1816 - 1822 гг. Российское Библейское Общество подготовило и выпустило Новый Завет и Псалтирь на русском языке, в 1824 г. напечатан русский текст Пятикнижия. В 30-е - 40-е годы XIX столетия дело русского перевода продолжилось трудами протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария (Глухарева).

20 марта 1858 г. по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) состоялось определение Святейшего Синода о подготовке и издании полного перевода Библии на русский язык. В основу этого перевода был положен текст Российского Библейского Общества, работы Павского и Глухарева. Окончательная редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично митрополитом Филаретом. В 1876 г. перевод, получивший благословение Святейшего Синода, был полностью опубликован и вошел в историю под именем Синодального. Об истории Синодального перевода можно прочесть в статье Самуэля Ким « Краткая история Синодального перевода Библии на русский язык ».

Издание 1876 г. включало русские переводы неканонических книг (ветхозаветных текстов, переведенных с греческого). В 1881-1882 гг. «с разрешения Святейшего Правительствующего Синода» в Синодальной типографии Санкт-Петербурга была отпечатана Библия «для Английского Библейского Общества» (так значилось на титуле). Это была первая каноническая Библия в русском переводе.

При подготовке этого издания из текста Ветхого Завета были исключены неканонические книги (поскольку они переводились не с древнееврейского языка, как книги канонические), а также удалены так называемые «вставки из Септуагинты» в канонических книгах, т.е. места, не имеющие аналога в еврейском тексте и заимствованные из греческого перевода Библии. В издании 1876 года эти вставки были заключены в скобки. К сожалению, круглые скобки использовались не только для выделения заимствований из греческого перевода, но и как пунктуационный знак, что создавало определенные сложности при подготовке издания канонической Библии.

Так, например, в 24:11 книги Левит: « Хулил сын Израильтянки имя (Господне) и злословил. И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова) ». В первом случае в скобки заключено слово, отсутствующее в еврейском оригинале и являющееся вставкой из греческого перевода. Во втором случае скобки являются обычным знаком препинания, а не указанием на греческое происхождение заключенных в них слов. Понять, где круглые скобки выделяют вставку из Септуагинты, а где являются простыми знаками препинания можно лишь обратившись к еврейскому тексту.

К сожалению, именно в этой части своей работы редакторы первой русской канонической Библии допустили ряд неточностей. Из текста Ветхого Завета вместе с греческими вставками были ошибочно удалены некоторые части текста оригинала. Эти неточности затем перешли в издание Американского Библейского Общества 1947 г. (набор в две колонки с параллельными местами посередине), которое многократно перепечатывалось Объединенным Библейским Обществом, издательством «Протестант», «Библия для всех», Российским Библейским Обществом, Библейской Лигой и другими издательствами. Этим изданием пользовалось несколько поколений российских протестантов.

Научные сотрудники РБО провели сверку издания 1947 г. с Синодальным переводом русской Библии и еврейским оригиналом. В результате этой работы ошибочно удаленные части текста оригинала были восстановлены . Ниже приводится перечень исправлений такого рода, внесенных в Новое изд ание Российского Библейского Общества.

Быт 7:8

Изд. 1947 г .: И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле.

Новое изд .: И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле.

Быт 49:21

Изд. 1947 г .: Неффалим - теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви.

Новое изд .: Неффалим - серна стройная; он говорит прекрасные изречения.

Исх 5:13

Изд. 1947 г .: ...выполняйте работу свою каждый день...

Новое изд .: .. .выполняйте урочную работу свою каждый день...

Исх 29:22

Изд. 1947 г .:... и обе почки и тук, который на них, правое плечо ...

Новое изд .: ...и обе почки и тук, который на них, правое плечо (потому что это овен вручения священства) ...

Исх 38:15

Изд. 1947 г .: И для другой стороны - завесы в пятнадцать локтей...

Новое изд .: И для другой стороны (по обеим сторонам ворот двора) - завесы в пятнадцать локтей...

Лев 8:15

Изд. 1947 г .: И заколол его и взял крови.

Новое изд .: И заколол его Моисей и взял крови.

Лев 11:13

Изд. 1947 г .: Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла...

Новое изд .: Из птиц же гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они): орла, грифа и морского орла...

Лев 24:11

Изд. 1947 г .: И привели его к Моисею...

Новое изд .: И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова) ...

Числ 11:26

Изд. 1947 г .: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане.

Новое изд .: Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух (они были из числа записанных, только не выходили к скинии), и они пророчествовали в стане.

Числ 21:8

Изд. 1947 г .: ...сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.

Новое изд .: .. .сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив.

Числ 27:14

Изд. 1947 г .: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах Меривы .

Новое изд .: Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. (Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.)

Втор 3:19

Изд. 1947 г .: Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.

Новое изд .: Только жены ваши, и дети ваши, и скот ваш ( ибо я знаю, что скота у вас много) пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам.

Втор 21:5

Изд. 1947 г .: И придут священники, сыны Левиины...

Новое изд .: И придут священники, сыны Левиины (ибо их избрал Господь, Бог твой, служить Ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред) ...

Втор 24:18

Изд. 1947 г .: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда...

Новое изд .: Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда...

Втор 29:15

Изд. 1947 г .: Но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.

Новое изд .: Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.

Нав 5:2

Изд. 1947 г .: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.

Новое изд .: В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.

Нав 5:3

Изд. 1947 г .: И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых...

Новое изд .: И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых...

2 Цар 7:18

Изд. 1947 г .: .. .кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой...

Новое изд .:... кто я, Господи, мой Господи, и что такое дом мой...

2 Цар 16:4

Изд. 1947 г .: И сказал Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.

Новое изд .: И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея.

1 Пар 1:36

Изд. 1947 г .: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик.

Новое изд .: Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Фимна, Амалик.

2 Пар 6:30

Изд. 1947 г .: ...ибо Ты знаешь сердце сынов человеческих...

Новое изд .:,. .ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих...

Езд 4:3

Изд. 1947 г .: ...как повелел нам Кир, царь Персидский.

Новое изд .: ...как повелел нам царь Кир, царь Персидский.

Пс 145:1

Изд. 1947 г .: Хвали, душа моя, Господа.

Новое изд .: Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа.

Пс 148:1

Изд. 1947 г .: Хвалите Господа с небес...

Новое изд .: Аллилуйя. Хвалите Господа с небес...

Пс 149:1

Изд. 1947 г .: Пойте Господу песнь новую...

Новое изд .: Аллилуйя. Пойте Господу песнь новую..

Пс 150:1

Изд. 1947 г .: Хвалите Бога во святыне Его...

Новое изд .: Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его...

В некоторых случаях из текста издания 1947 года были исключены вставки из Септуагинты :

2 Цар 19:37

Изд. 1947 г .: Но вот, раб твой, сын мой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.

Новое изд .: Но вот раб твой Кимгам пусть пойдет с господином моим, царем, и поступит с ним, как тебе угодно.

2 Цар 22:8

Изд. 1947 г .: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь

Новое изд .: Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался Он.

Пс 71:17

Изд. 1947 г .: ...и благословятся в нем племена ; все народы ублажат его.

Новое изд .: ...и благословятся в нем все племена земные ; все народы ублажат его.

Кроме того, в Новое издание был внесен ряд текстуальных дополнений на основании древних переводов, авторитетность которых поддерживается современной текстологией (НОТТР - Hebrew Old Testament Text Project), а также современными переводами на западноевропейские языки. Эти места в новом издании заключены в квадратные скобки :

Быт 4:8



Изд. 1947 г : И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле...

Новое изд .: И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле...

Втор 30:16

Изд. 1947 г .: Я, который заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.

Новое изд .: [Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] которые я заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его; и будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.

Нав 15:59

Изд. 1947 г.: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.

Новое изд .: Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами. [Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Манохо: одиннадцать городов с их селами.]

Суд 16:13-14

Изд. 1947 г .: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде. И прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!

Новое изд .: Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, [и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь кос головы его и воткала в ткань] и прибила гвоздем и сказала ему: Филистимляне идут на тебя, Самсон!

Езд 8:5

Изд. 1947 г .: Из сыновей Шехаыии, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...

Новое изд .: Из сыновей [Зафоя] Шехания, сын Яхазиила, и с ним триста человек мужеского пола...

Езд 8:10

Изд. 1947 г .: Из сыновей Шеломифа, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...

Новое изд .: Из сыновей [Ваания] Шеломиф, сын Иосифии, и с ним сто шестьдесят человек мужеского пола...

Ис 40:5

Изд. 1947 г .: узрит всякая плоть спасение Божие

Новое изд .: узрит всякая плоть [спасение Божие]

В некоторых случаях вставки из Септуагинты не исключались, а выделялись курсивом , что означает отсутствие этих слов в еврейском тексте. Прочие исправления касаются замены прямого написания курсивным или наоборот, а также уточнения отдельных мест по еврейскому подлиннику.

Быт 2:24

Изд. 1947 г .: ...и будут одна плоть

Новое изд .: ...и будут двое одна плоть

Быт 3:11

Изд. 1947 г .: ...и сказал: кто сказал тебе ...

Новое изд .: .. .и сказал Господь Бог : кто сказал тебе...

Быт 4:10

Изд. 1947 г .: И сказал: что ты сделал?

Новое изд .: И сказал Господь : что ты сделал?

Быт 7:16 1947: И затворил Господь за ним.

Новое изд .: И затворил Господь за ним ковчег .

Быт 18:5

Изд. 1947 г .:...потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего.

Новое изд .., .потом пойдите в путь свой ; так как вы идете мимо раба вашего.

Быт 18:10

Изд. 1947 г .: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры...

Новое изд .: Я опять буду у тебя в это же врем в следующем году , и будет сын у Сарры...

Быт 19:9

Изд. 1947 г .: Но они сказали...

Новое изд .: Но они сказали ему ...

Быт 19:25

Изд. 1947 г .: . .и произрастения земли,

Новое изд .: .и все произрастения земли.

Быт 21:16

Изд. 1947 г .: И она села против, и подняла вопль, и плакала.

Новое изд .: И она села поодаль, и подняла вопль, и плакала.

Быт 23:8

Изд. 1947 г .: И говорил им и сказал...

Новое изд .: И говорил им Авраам и сказал...

Быт 24:61

Изд. 1947 г .: И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.

Новое изд .: И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.

Быт 27:26

Изд. 1947 г .: ...подойди, поцелуй меня, сын мой.

Новое изд .: .. .подойди ко мне , поцелуй меня, сын мой.

Быт 31:32

Изд. 1947 г .:.при родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе.

Новое изд .:.. .при родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе.

Быт 32:26

Изд. 1947 г .: И сказал: отпусти Меня...

Новое изд .: И сказал ему : отпусти Меня...

Быт 37:14

Изд. 1947 г .: И сказал ему... 1994: Израиль сказал ему...

Быт 38:28

Изд. 1947 г .: ... показалась рука...

Новое изд .: ...показалась рука одного ...

Быт 44:9

Изд. 1947 г .: У кого из рабов твоих найдется, тому смерть...

Новое изд .: У кого из рабов твоих найдется чаша , тому смерть...

Быт 45:6

Изд. 1947 г .: Ибо теперь два года голода на земле: еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...

Новое изд .: Ибо теперь два года голода на земле: остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут...

Исход 13:13

Изд. 1947 г .: А всякого из ослов разверзающего, заменяй...

Новое изд .: А всякого из ослов, разверзающего утробу , заменяй...

Исх 25:4

Изд. 1947 г .: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью...

Новое изд .: И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон и козью шерсть ...

Исх 28:21

Изд. 1947 г .: Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых , по именам их,..

Новое изд .: Сих камней должно быть, по числу имен сынов Израилевых, двенадцать, по числу имен их...

Исх 29:12

Изд. 1947 г .: ...а всю кровь вылей у основания жертвенника...

Новое изд .: ...а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника...

Исх 32:26

Изд. 1947 г .: кто Господень - ко мне!

Новое изд .: кто Господень иди ко мне!

Исх 35:6

Изд. 1947 г .: ...и виссон и козью шерсть...

Новое изд .: ...и виссон и козью шерсть ...

Левит 10:16

Изд. 1947 г .: И разгневался на Елеазара и Ифамара...

Новое изд .: И разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара...

Лев 25:31

Изд. 1947 г .: ...выкупать их можно, и в юбилей они отходят.

Новое изд .: ...выкупать их всегда можно, и в юбилей они отходят.

Лев 25:37

Изд. 1947 г .: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли.

Новое изд .: Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли.

Нав 8:29

Изд. 1947 г .: А царя Райского повесил на дереве, до вечера...

Новое изд .: А царя Райского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера...

Суд 20:47 1947: И обратились оставшиеся и убежали в пустыню...

Новое изд .: И обратились оставшиеся и убежали в пустыню...

Суд 21:14

Изд. 1947 г .: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им жен, которых...

Новое изд .: Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им Израильтяне жен, которых...

1 Цар 5:8

Изд. 1947 г .: ...пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Реф.

Новое изд .: .. .пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф .

3 Цар 2:22

Изд. 1947 г .: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друг .

Новое изд .: И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? проси ему также и царства; ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друзья .

4 Цар 9:15

Изд. 1947 г .: К сказал Ииуй: если вы согласны, то пусть никто не уходит из города...

Новое изд .: И сказал Ииуй: если вы согласны со мною , то пусть никто не уходит из города...

1 Пар 27:8

Изд. 1947 г .: ... князь Шамгуф Израильтянин...

Новое изд .: ...князь Шамгуф Израхитянин...

Псалтирь 101:3

Изд. 1947 г .: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе , скоро услышь меня.

Новое изд .: Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.

Исаия 49:26

Изд. 1947 г .: И притеснителей твоих накормлю собственною плотью...

Новое изд .: И притеснителей твоих накормлю собственною их плотью...

Дан 6:28

Изд. 1947 г .; И Даниил благоуспевал в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.

Новое изд .: И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.

Осия 3:2

Изд. 1947 г .: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и за полхомера ячменя.

Новое изд .: И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя.

Осия 5:9

Изд. 1947 г .: Ефрем сделался пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.

Новое изд .: Ефрем сделается пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.

Зах 9:17

Изд. 1947 г .: О, как велика красота Его! и какая красота Его!

Новое изд .: О, как велика благость его и какая красота его!

Всего в Ветхом Завете сделано 76 текстологических исправлений.

Издание 1947 года изобилует опечатками : десят вместо десять (Быт 24:22), Вениатша вместо Вениамина (Быт 42:36), Изралевых вместо Израилевых (Исх 3:11) и мн. др. Иногда опечатки приводят к появлению фантастических чтений. Так, например, в стихе Ам 9:7 Господь говорит сынам Израилевым: «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и ...Арамлян - из Кира?» В издании 1947 года эти слова приобретают следующий вид: «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и ...Арамлян - из Каира?» (Для справки: Кир - местность в передней Азии, упоминаемая также в Ам 1:5, Ис 22:6, 4 Цар 16:9; Каир - столица современного Египта, основан в X в. н.э.) В новом издании эти и многие другие опечатки (общее количество их достигло нескольких десятков) исправлены. Незначительной редакционной правке подверглись также тексты с изложением краткого содержания глав.

Текстологическая разметка в Новом Завете

Между различными рукописями и изданиями Нового Завета существует ряд текстуальных расхождений. Когда авторы Синодального перевода не были уверены в подлинности тех или иных мест новозаветного текста (это могли быть слова, взятые из поздних греческих рукописей, либо из церковнославянского перевода), они заключали их в скобки. К сожалению, в издании 1947 г. эти текстологические скобки были неотличимы от скобок - знаков препинания. В новом издании слова, взятые из славянского перевода или поздних греческих рукописей , заключены в квадратные скобки .

Орфография и пунктуация

С момента первой публикации Синодального перевода прошло более ста лет. За это время проведена реформа русской орфографии, неоднократно менялись нормы правописания и пунктуации. Хотя в современной орфографии Синодальный перевод печатается уже несколько десятилетий, для нового издания было сочтено необходимым сделать еще ряд орфографических исправлений. Речь идет главным образом о замене устаревших окончаний - так, например, написания Святый, Живый исправлены на Святой, Живой; Святого, Живаго - на Святого, Живого; лицем, отцем - на лицом, отцом . В то же время многие написания, соответствующие орфографическим и пунктуационным нормам XIX в., в новом издании оставлены в неприкосновенности - например, правописание строчных и прописных букв в названиях народов или внутри прямой речи. Для пунктуации Синодального перевода характерно ограниченное употребление кавычек - они ставятся, по сути дела, лишь в двух случаях: для выделения цитаты, взятой из письменного источника, и для выделения прямой речи внутри другой прямой речи. В новом издании эта пунктуационная норма реализована более последовательно.

Система параллельных мест