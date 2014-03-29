Паночко - Братским духом и не пахнет

Старший епископ одной из наибольших украинских протестантских конфессий – Церкви христиан веры евангельской Украины.



Договоренность о встрече с российскими протестантами шла через Анатолия Калюжного, старшего пастора церкви «Новая жизнь». Ко мне лично никто не обращался. Я слышал только от него, что они хотят провести встречу. Потом мы слышим, что часть из них готова ехать, а некоторые бояться или не хотят приезжать. Они предлагают нейтральную сторону для переговоров – Турцию.

Это отпадает, потому что наша позиция четкая: хотите знать, что именно происходит, – приезжайте сюда, мы все покажем, расскажем, объясним, чтобы вы имели данные из первых уст, а не из кривых сюжетов российских СМИ. И нам жаль, что они отказались, однако это их дело. Мне кажется, что они находятся под крепким прессингом и не самостоятельны в своих действиях.



Если у человека присутствуют слабые вера и позиция – тогда его поведение, слова, характер, отношение будут такими. Я искренне верю, что пришло время «икс», испытывающее наше духовное строение. Каждый что-то строит, как говорил Христос, но один строит на камне, а другой – на песке. Эти дома стоят до тех пор, пока не приходят испытания, тогда дом на песке терпит разрушение. Если есть фундамент веры, то, независимо от власти, ветров и системы, мы стоим на Божьем Слове, которое неизменно и истинно.

Я имею право так говорить, потому что встречался не раз и не два с бывшим президентом Виктором Януковичем, и мы, члены ВСЦиРО, ему говорили правду в глаза, что, я уверен, никто из российских лидеров не посмел бы сказать своему лидеру.



Януковичу было неприятно, он себя чувствовал некомфортно, но сдерживался, чтобы не проявить негативную реакцию. Но мы ему говорили по-отцовски, как служители Божьи, без помпезности, превосходства, давления. Мы ему советовали, мы его просили, мы говорили правду.

И я имею право делать выводы, имею право сказать, что, к сожалению, лидеры евангельских объединений России, что понятно из их писем и обращений, не имеют четкой позиции. Они боятся назвать вещи своими именами.

С их стороны должен был прозвучать первый тезис, что Россия совершила агрессию против Украины. Второе – что события в Украине не должны вызывать ненависть, презрение, насмешку над украинцами. Ведь это отдельная семья, отдельный народ. А теперь нужно полностью разбить веками навязываемый лживый догмат, что они наши братья. Братским духом здесь и не пахнет, они еще раз показали свое лицо. Поэтому я считаю, что лучше бы лидеры молчали, чем делали какие-то подобные заявления, которые ничего не определяют.





Я не могу кого-то осуждать или толкать к действиям, но, если в сердце есть страх, лучше молчите и молитесь, не бросайте тень, мы не вмешивались в дела других стран, пусть разбираются сами. А Украина почему-то всем печет, болит и чешется, все, кому не лень, плюют и обвиняют. А неправдивая информация разливается на весь мир.





У нас есть духовное преимущество в том, что мы для России сделали много добра.. Сотни наших миссионеров приезжали на пустые места бескрайней России. Проповедовали людям, спасали, строили дома молитвы. От Тамбова до Магадана украинцами открыты тысячи церквей, где люди слышали доброе слово, обращались к Богу, становились честными гражданами РФ. Поэтому вклад духовный украинского народа в Россию – огромный, но она это не оценила и не ценит. И я в этом вижу большой грех неблагодарности.

За то добро они еще и напали, как армада, гремя оружием и пугая. А второй фактор – украинский народ никогда не поднимал бунты в России, он не выступал против власти, какой бы она ни была, наоборот поднимал экономику. И даже духовную помощь, которую им принес, не оценили.

Наши братья-миссионеры ехали к чукчам и ненцам на вездеходах, через снега, ведь там народ вымирал от алкоголя. Они живут максимум до 40 лет, потому что им привозят только водку, а всю продукцию забирают. Украинцы же везут им Евангелие, а в нем – любовь ко всем народам.





Помните Петра Первого, одного из сильных лидеров России, который сказал об украинском народе: «Он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российскаго просвещения, но у него есть и жало». Они решили не иметь в нашем лице добрых соседей, они выбрали другой путь, но забыли важную вещь – что есть Бог на небе, который ставит и снимает. Они о Нем никогда не вспоминают, а наибольшая стратегическая ошибка, а потому конец будет плачевный. И это говорит об их культурном, духовном, политическом уровне.

Мы желаем, чтобы народ России проснулся, сбросил с себя ту пелену опасной эйфории, которой страдал немецкий народ в 1933–1939 гг., миллионы были в восторге, плакали от радости, когда к власти пришел Гитлер. Но никто тогда не видел конца, как и миллионов трупов, посеянных на территориях многих стран Европы.