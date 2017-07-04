Петибская Елена Анатольевна живет в г. Краснодаре. Образование: высшее медицинское, кандидат медицинских наук (специализация: микробиология, молекулярная биология).

Член РФО РАН (2005 год).

Из хобби: любит читать старинные религиозные книги, в основном Тора, Закрытая часть Торы, Библия, различные толкования современников на авторов древних книг, российских философов.

Елена Петибская - Христианское понимание труда

«Не станем стыдиться ремесел и будем считать бесчестием не работу, но праздность и безделье»

(Иоанн Златоуст)

У разных народов отношение к труду было различным, но в основном это было тягостью для человека и способом выживания в трудных условиях.

В античное время у язычников (греков и римлян) труд был проявлением рабства, сопровождался презрением со стороны богатых людей. Он не был добродетелью, а те, кто работал, не считались за людей, их презрительно относили к скотине и рабам. Труд был мýкой, болью, уделом низших, нечистым занятием.

Сейчас в России труд тоже потерял свою престижность и стал в лучшем случае способом получения зарплаты. А вот умение украсть, обмануть, ничего не делать, «присосаться» и «распилить» бюджетные деньги, то есть украсть у миллионов своих граждан – это стало признаком успешности, ловкости, проявлением талантов человека, способом получения высоких должностей. Такие разбогатевшие люди считаются элитой нации, их часто можно увидеть в средствах массовой информации, они становятся кумирами неокрепших душ молодых людей. В результате многие россияне перестают работать, теряют навыки, на их место приезжают работать иностранцы. Но закон таков, что если нация в большинстве своем перестает работать, ее обходят другие, и она деградирует. Потом она будет уничтожена, причем не внешними врагами. Привычка к халяве, воровству и ничегонеделанию приводит не только к потере навыков труда, дисциплины, но и к умственной деградации людей. При этом люди становятся объектом манипуляции как со стороны торговцев вещами и услугами, так и со стороны различных религий, мошенников, которые обещают людям лучшую участь. Причем для этого тоже не нужно ничего делать – только заплати различным учителям и гуру, которые расскажут тебе о легкости, с которой можно попасть в рай, и ты только получишь очередную порцию наслаждения – духовного опиума.

Что говорит Библия?

Уже в первых строках Библии Адаму Богом заповедуется возделывать и хранить Эдемский сад (Быт. 2:15).

После грехопадения нужда стала главным фактором, который заставлял человека трудиться. «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его» (Пр. 16:26).

Об обязанности труда и развития своих способностей, применения их для служения людям, и о том, что труд тоже является частью пути к Царству Небесному, говорит притча о талантах (Мф. 25:14-30). В этой притче свидетельствуется, что способности и силы человеку даются не только для личного пользования, и не для того, чтобы он зарывал их в землю. Талант – это дар Бога для выполнения призвания, дела на земле, это обязанность человека. Кому много дано, с того много и спросится. Причем хвастовство своими талантами и самодовольство не поощряются. А развитие таланта, применение его, ответственность за то, чтобы он пошел во благо, делают человека достойным «войти в радость Господа своего» и быть поставленными над многими. «Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость Господина твоего» (Мф. 25:21).

О высоком нравственном значении труда говорится во многих Евангелиях:

- трудящийся достоин пропитания (Мф. 10:10);

- трудящийся достоин награды за труды свои (Лк. 10:7);

- каждый получает награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога (1 Кор. 3:8-9);

- просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущество с любовью за дела их (1 Фес. 5:12-13);

- будьте и вы почтительны к таковым и всякому содействующему и трудящемуся (1 Кор. 16:16);

- трудящийся достоин награды своей (1 Тим. 5:17-18);

Обязанность трудиться приравнивается к любви к ближнему, потому что настоящий христианин трудится не только для себя:

- блаженнее давать, нежели принимать (Деян. 20:34-35);

- трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся (Еф. 4:28).

Труд был основой первых христианских апостольских общин, причем благочестие, служение Господу, молитвы не были бегством от работы, а побуждением к еще большим трудам и работе. Апостол Павел, несмотря на обязанности по духовному руководству первых общин, трудился физически и пресекал всякие разговоры о том, что он должен только служить словом. Он не хотел быть на содержании у первых общин.

Труд очень сильно продвигает человека по пути Стяжания Духа Святого и получения его даров. Потому что тот, кто трудится, не допускает чего-то лишнего в делах, словах, мыслях. Трудящегося дьявол обходит стороной. Труд для первых христиан был не только способом прокормиться, как и для всех остальных, но и способом спасения души, избегания греховных мыслей. Борьба с невоздержанностью совершалась не только постом, чтением Священного Писания, но и трудом.

Царство Небесное силой берется, и Дары Святого Духа хоть и приходят по милости Божьей, но удержать их, использовать во Благо, не потерять – это огромный труд. Труд ради Бога равноценен покаянию и молитве.

В Библии есть слова о «труде в поте лица своего» – как результате проклятия за грех, но тут надо понимать, что проклятием является не сам труд, а препоны, которые в результате грехопадения создают тяжелые условия труда, препятствия к спокойному труду, дефекты отношений во время коллективного труда. «Труд в поте лица» – это не совсем наказание или мучение, это лечение против ран, которые образовались в результате первородного греха. Бог – не эксплуататор, и не покарал человека трудом за его непослушание. Труд – это тоже один из способов возвращения к Богу.

В Библии есть строчки, которыми обычно оправдываются лентяи – это… Мф. 6:25-34.

Здесь звучат слова о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, но это не значит, что надо бездельничать. Смысл этого высказывания в том, что нужно избегать суеты, беспокойства за свою судьбу и благополучие, это призыв к внутренней свободе и уверенности в завтрашнем дне. Эти строки не устраняют обязанность каждодневного труда, а просто придают ему более высокие мотивы.

Нехристианское отношение к труду способствует развитию корыстных мотивов, и труд является только обеспечением материального благополучия. Корыстные мотивы не могут лежать в основе творческого труда, труда на благо общества. Иногда работа нехристиан является способом бегства от пустоты души, средством, помогающим избавиться от самостоятельной мысли. В таком случае труд является фетишизмом и очень большой бессмыслицей и приводит человека к потере личности. Иногда труд является лишь поводом тешения собственного тщеславия и гордыни, получения оценки и показухой, а не существом дела. Для христиан подобный труд – это «суета сует». Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что.

С возникновением протестантизма, который привел к созданию индустриального общества, труд стал молитвой, а источником профессионального призвания стали считать Бога. Именно Бог ставит человека на то место, на котором он должен трудиться. И если человек трудится достойно, то труд тоже может быть элементом спасения. Такой труд – это работа вместе с Богом и осуществление Божьего промысла о мире и человеке.

Таким образом, существуют три вида труда:

- труд ради поддержания жизни;

- труд по любви к людям;

- труд по любви к Богу.

Труд по любви к людям (ближним и дальним) является выполнением второй заповеди. Причем если результаты труда идут немощным и находящимся в тяжелом положении людям, это действительное выполнение заповеди «возлюби ближнего своего, как себя», но если результаты труда достаются здоровым трудоспособным людям, то это плодит паразитизм, и человек становится ответствен за это, потому что своей милостью он вгоняет другого в грех. Нередко помогая человеку деньгами, мы видим, как на них покупаются водка, наркотики, женщины…

Поэтому в таком случае настоящей милостью и заботой о человеке будет действие, которое хорошо описано в народной поговорке: «не надо давать рыбу нуждающемуся, дай ему удочку», чтобы он сам стал трудиться.

Труд ради Бога – это соучастие в деле Творца по преображению мира. Такой труд радостный, возвышающий и творческий. Это не только строительство домов молитв, это работа по исправлению уродств этого мира. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа» (Кол. 3:17).

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 6:23-24).

Такой труд – это элемент спасения, покаяния, принятия жертвы Иисуса Христа и получения Даров Святого Духа.

Человек сотворен по образу и подобию Божьему, а Сам Бог трудился: «…и совершил Бог к седьмому дню дела Свои, Которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:2).

Бог трудится и сейчас. Иисус говорил: «Отец мой доныне делает и Я делаю» (Ин. 5:17). Сам Иисус Христос был плотником до начала своего служения. Труд как Божье призвание – это и возможность познать Бога, а не просто обогащение или удовлетворение прихотей, навязанных плотью. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6:9).

Труд свят и угоден Богу, работа есть благословение Божие в жизни, а все таланты, заложенные в человеке, должны быть раскрыты и использованы во благо нам, нашим ближним, для Царства Небесного.

Не только через слова, но и через труд христиан мир может познать Бога, мы проповедуем Евангелие словом, но труд и отношение христианина к труду, который видят окружающие люди – это тоже проповедь Евангелия как для знакомых, так и для дальних, и для всего мира.

Можно тысячу раз рассказать об Иисусе, привести красочные примеры спасения, исцеления, заливаться соловьем о любви Христа, но если люди тебя знают как бездельника, халявщика, лентяя, то проповедь твоя будет мертва, а для многих ты станешь препятствием на пути к Христу, так как люди сначала смотрят на человека, на его образ жизни, на его дела, и только потом начинают вслушиваться в его слова. Да и «вера без дел мертва», слово «дело» можно соотнести и с трудом.