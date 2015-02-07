Покликання - Духовные солдаты Восточного фронта

Вечная память!

Памяти погибших священников на Донбассе.

Зов Божий.

ПОКЛИКАННЯ - Священник Тихон Кульбака и Муфтий шейх Саид Исмагилов

Донбасс... Сплав народов, религий, культур.

На землю Донбасса пришла война.

Верующие Донбасса всех конфессий вместе молились за мир, за свою родину - Украину.

Пока бандиты из так называемой "ДНР" не арестовали донецких священников-молитвенников...

Впрочем, посмотрите сами, как преодолеть эту боль...

Читайте про освобождение священника из плена " освободителей" Донбасса http://argumentua.com/stati/v-molitve-za-vragov

Тихон Кульбака - Саид Исмагилов

Духовные солдаты Восточного фронта

Война хотела их разочаровать, уничтожить и парализовать. Но Бог укрепил их и сделал их ответом, спасением для других...

Славянская церковь Добрая Весть и их настоящие друзья.