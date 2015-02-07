Покликання - Духовные солдаты Восточного фронта

Вечная память!
Памяти погибших священников на Донбассе.
Зов Божий.
ПОКЛИКАННЯ - Священник Тихон Кульбака и Муфтий шейх Саид Исмагилов
Донбасс... Сплав народов, религий, культур.
На землю Донбасса пришла война.
Верующие Донбасса всех конфессий вместе молились за мир, за свою родину - Украину.
Пока бандиты из так называемой "ДНР" не арестовали донецких священников-молитвенников...
Впрочем, посмотрите сами, как преодолеть эту боль...
Читайте про освобождение священника из плена " освободителей" Донбасса http://argumentua.com/stati/v-molitve-za-vragov
Тихон Кульбака - Саид Исмагилов
Духовные солдаты Восточного фронта
Война хотела их разочаровать, уничтожить и парализовать. Но Бог укрепил их и сделал их ответом, спасением для других...
Славянская церковь Добрая Весть и их настоящие друзья.
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