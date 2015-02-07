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07.02.2015 740

Покликання - Духовные солдаты Восточного фронта

Author: esxatos
Покликання
Вечная память!
 
Памяти погибших священников на Донбассе.
 
Зов Божий.
 
 

ПОКЛИКАННЯ - Священник Тихон Кульбака и Муфтий шейх Саид Исмагилов

 
 
Донбасс... Сплав народов, религий, культур.
 
На землю Донбасса пришла война.
 
Верующие Донбасса  всех конфессий вместе молились за мир, за свою родину - Украину.
 
Пока бандиты из так называемой "ДНР" не арестовали донецких священников-молитвенников...
 
Впрочем, посмотрите сами, как преодолеть эту боль...
 

 

 

Читайте про освобождение священника из плена " освободителей" Донбасса http://argumentua.com/stati/v-molitve-za-vragov 

Тихон Кульбака - Саид Исмагилов

 

 

 

Духовные солдаты Восточного фронта

 

Война хотела их разочаровать, уничтожить и парализовать. Но Бог укрепил их и сделал их ответом, спасением для других...
Славянская церковь Добрая Весть и их настоящие друзья.

 

 

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Социология Политология Церковь и гражданское общество Свидетельства
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