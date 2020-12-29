Порядин - Критический справочник Евангелия - 10 - Имя Бога

Завершаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Имя Бога

יהוה — Имя Бога, начертанное еврейскими буквами. Это Имя называют тетраграмматон — Имя Бога, начертанное еврейскими буквами. Это Имя называют тетраграмматон [1] . Произношение его утрачено из-за иудейского запрета произносить его вслух вне Иерусалимского храма [2] . Какова природа этого запрета — спорный вопрос, требующий освещения: сегодня люди произносят это Имя, считая ложным факт того запрета и подчинения ему Христа [3]

Но и по закону Моисея Имя запрещено произносить попусту [4] , что включает в себя запрет осквернения, бесчестия, хулы [5] , смешения Имени с мирским, но должно святить его — отделять от мирского, повседневного [6] . И поскольку Израиль был свят (Втор. 14:2, 21), то ему Бог велел произносить Имя в клятве (Втор. 6:13, 10:20).

Когда же в IV в. до н. э. греки во главе с Александром Македонским захватили Иудею и народ её потерял независимость, то появилась угроза осквернения Имени грешниками. А если они осквернят Имя в результате произнесения его иудеем перед ними, то будет ли это тем самым произнесением попусту, для лжи, которое запрещено в Исх. 20:7? Ведь когда такой иудей заранее знал, что грешники не почтут Имя, но осквернят его, то произнёс бы он его перед ними на заведомое осквернение. Был бы он виновен в нарушении запрета Исх. 20:7? Смешал бы он его с мирским, повседневным, несвятым?

Да. Ведь если я делаю нож и даю его убийце, зная, что он убьёт, то я соучастник этого убийства, даже если хотел, чтобы он не убивал, а резал хлеб. Ибо я дал нож на заведомое убийство — для убийства. Иными словами, кто даёт обезьяне гранату, желая, чтобы она взрывала карьер, виновен будет, когда она подорвётся сама и уничтожит джунгли. Праведники же перед язычниками Имя либо не произносили, как пророк Даниил и его друзья перед халдеями [7] ; либо произносили, но являли при этом сверхъестественную силу Бога и производили суд над презрителями Его, как Моисей над фараоном [8] . Т. о. если Имя в то время и произносилось перед язычниками, то непременно их приводили в страх и трепет перед ним, что производило его славу и исключало его осквернение.

Но, чтобы ответить на предыдущий вопрос с большей убедительностью — опираясь на авторитет признанных законодателей — достаточно установить факт замены Имени в автографах НЗ самими апостолами, а не переписчиками их текстов. Прежде всего, ни в каких дошедших до нас рукописях II—III вв. (времени мучеников) нет Имени. Отсюда, если его заменили переписчики, значит, не позднее этого времени, и значит, и Христос, и Его апостолы произносили Имя, считая его средством спасения (см. ниже, в гл. 2, цитату Иоиль 2:32). А значит, христианские мученики после замены Имени, сознавали, что не имеют этого средства спасения. Т. е. они шли на смерть ради воскресения, сознавая, что этого воскресения (спасения) для них не будет. Что практически невозможно. Ибо никто не пойдёт на смерть ради воскресения, зная, что этого воскресения для него не будет. Значит, поистине мученики знали, что запрет произнесения имени правомерен. И никакие переписчики не могли обмануть их в этой правомерности ввиду хотя бы устного предания. Не говоря уже о том, что ни у какого переписчика не может быть авторитета перед мучеником для замены средства спасения. Значит, не остаётся ничего другого, кроме того, что Имя заменили сами апостолы. А значит, Сам Христос одобрял запрет произнесения Имени и это было угодно Богу.

1. Показания Талмуда[9] относительно Имени в текстах НЗ

Показания Талмуда, бывает, приводятся разными учёными в качестве доказательства содержания Имени в автографах НЗ. Но эти доказательства несостоятельны. Так профессор Университета Джорджии Д. Ховард (George Howard) для такого доказательства ссылается [6. P. 77, n. 71] на исследователя раввинистической литературы Р. Т. Херфорда (Robert Travers Herford). Но по его ссылке сам Херфорд признаёт «неопределённость» (indefinite) данных Талмуда [5. P. 157]. И хотя дальше у Херфорда всё-таки есть согласные с Ховардом доводы [5. P. 163], но они-то и являются несостоятельными. Поэтому, чтобы до конца прояснить этот вопрос, приведём эти данные Талмуда и проанализируем их и доводы Херфорда. Это текст, который регламентирует спасение книг от пожара в субботу. Начинают эту регламентацию таннаи [10] 1-го и 2-го поколений (10—120 г. н. э.). Вот буквальный перевод этого текста:

а [1. С. 79]) «Все священные книги можно спасать от пожара, есть ли в них искажения или нет. И только написанные на всяком языке [т. е. кроме еврейского] погружаются в генизу [11] » (Мишна, Шабба́т 16:1[1. С. 79]) [12]

Важное замечание: священными для фарисеев были лишь книги ВЗ. Далее эту регламентацию толкуют таннаи 3-го поколения (120—140 г.), говоря:

книги ми́нов не спасают от пожара, но оставляют гореть в местах их с Именамикниги ми́нов] с Именами их…» (Тосефта́, Шабба́т 14:2—4 [1. С. 80]). «[2] Книги, переведённые на всякий язык, подлежат спасению и генизе. <…> [3] Благословения, хотя есть в них буквы Имени и многие места из Торы, не спасают, но оставляют гореть. <…> [4] Гильони́м [13] [14] не спасают от пожара, но оставляют гореть в местах их с Именами [15] их. Р. Йо́си Галилеянин сказал: в будни выбрать Имена их и в генизу, а остальное сжечь. Р. Тарфо́н сказал: клянусь детьми, если попадутся мне в руки, сожгу совсем… [вместе с Именами их] Р. Ишмаэль сказал: если для отрады мира между мужем и женой его (сказал: эти места книги) написанные в святости смывают водой, то тем радостнее [] с Именами их…» (Тосефта́, Шабба́т 14:2—4 [1. С. 80]).

Согласно этому свидетельству, книги ми́нов содержали Имя Бога. И Херфорд включает Евангелия в состав этих книг по малоубедительной причине: «из-за сильных разоблачений их [раввинов]» (from their strong denunciations). Но тут же признаёт истину, что копии еврейских Писаний (Hebrew Scriptures) иногда писались ми́ном [16] и поэтому возникали вопросы: может ли еврей использовать эту копию, уничтожать ли её вместе с Именами или сохранить её ради них [5. P. 157]? А поскольку талмудисты регламентируют спасение именно священных для них текстов, или текстов ВЗ, не именно всяких текстов, содержащих Имя (даже свои благословения с буквами Имени они не спасали), то мы должны исключить книги НЗ из состава книг ми́нов и признать здесь ошибку Херфорда. Ибо книги НЗ никак не могли быть священными для фарисеев. И значит, книги ми́нов здесь — это рукописи ВЗ, написанные ми́нами или используемые ими.

Т. о., Талмуд здесь не указывает на содержание Имени в текстах НЗ. Хотя далее он называет-таки эти тексты достаточно узнаваемо и тоже в связи с книгами ми́нов. Но не так, будто они входят в состав книг ми́нов, как опять же ошибочно увидел Херфорд. Это отрывок Гемары, которая процитированные выше Мишну и Тосефту́ толкует так:

книги ми́нов не спасают от пожара, но оставляют гореть в местах их с Именами их. Это не поля книг Торы? Нет, это поля книг ми́нов. А что книги ми́нов? Тела их [книг] не спасают, поля — проблема. Это самое сказано: и книги ми́нов — как поля их. [8] Тело полей и книги ми́нов не спасают от пожара. Р. Йо́си говорит: в будни выбрать Имена, которые в них, и в генизу, а остальное сжечь. Р. Тарфо́н сказал: клянусь детьми, если попадутся мне в руки безопасными, сожгу их и Имена, которые в них. Преследуют человека с намерением убить его, и змея хочет укусить его, он входит в дом идолопоклонства и не входит в дом их [ми́нов]. Славу Его эти знают и неверны, а те славу Его не знают и неверны. На них сказало Писание: “За дверью и косяком поместили поминовениякниги ми́нов] от пожара, от лавины, от воды, от всякой вещи разрушающей. [10] Проблемы разные поставил Йосе́ф сын Хани́на перед р. Аббаху: что касается книг дома Абида́на, спасают их или нет? И да, и нет у него [рав не дал чёткого ответа]. Рав не вошёл в дом Абида́на и тем более — в дом назаретян. Шмуэль в дом назаретян не вошёл, а в дом Абида́на вошёл. Они сказали раву: почему не пришёл ты в дом Абида́на? Он сказал им: пальма некая там странная, и тяжело мне «[7] Приходи слушать: поля ине спасают от пожара, но оставляют гореть в местах их с Именами их. Это не поля книг Торы? Нет, это поля. А что? Тела их [книг] не спасают, поля — проблема. Это самое сказано: и— как поля их. [8] Тело полей ине спасают от пожара. Р. Йо́си говорит: в будни выбрать Имена, которые в них, и в генизу, а остальное сжечь. Р. Тарфо́н сказал: клянусь детьми, если попадутся мне в руки безопасными, сожгу их и Имена, которые в них. Преследуют человека с намерением убить его, и змея хочет укусить его, он входит в дом идолопоклонства и не входит в дом их []. Славу Его эти знают и неверны, а те славу Его не знают и неверны. На них сказало Писание: “За дверью и косяком поместили поминовения [17] Твои” [Ис. 57:8]. [9] Р. Ишмаэль сказал более сильное: чтобы примирить мужа и жену, сказала Тора: “Имя Моё, написанное в святости, смывается водой”. Тем более слава Его [если стираются Имена], когда эти несут ненависть и вражду, и ссоры между Израилем и Отцом их Небесным. На них сказал Давид: “Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Боже, и возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне” [Пс. 138:21]. И так же не спасаются [] от пожара, от лавины, от воды, от всякой вещи разрушающей. [10] Проблемы разные поставил Йосе́ф сын Хани́на перед р. Аббаху: что касается, спасают их или нет? И да, и нет у него [рав не дал чёткого ответа]. Рав не вошёл ви тем более — в дом назаретян. Шмуэль в дом назаретян не вошёл, а ввошёл. Они сказали раву: почему не пришёл ты в? Он сказал им: пальма некая там странная, и тяжело мне — Мы искореним её. — Всё равно, тяжело мне. Господин сын Йосе́фа сказал: я от них, я и не скрываюсь. Они пригласили его, он радовался, вошёл, а они искали пользоваться им. Р Ме́ир объявил: это — аве́н [суетный, пустотой] гилайо́н; р. Иоханан объявил: это — аво́н [ложный, обманный] гилайо́н» (Вавилонский Талмуд, Шабба́т 116а).

а:10, «только что были упомянуты [just been mentioned]» [5. P. 163]. Но почему тогда Йосе́ф сын Хани́на задаёт свой вопрос, спасать эти книги или нет, а р. Аба́ху не отвечает ему внятно? Ведь в ст. 7—9 уже было решено не спасать их. Отсюда ясно, что для р. Аба́ху вопрос о спасении книг ми́нов отличается от вопроса о спасении книг дома Абида́на. Что не позволяет отождествить последние с первыми и делает доказательство Херфорда несостоятельным, а ссылку Ховарда на него — ошибкой. Иначе показания Талмуда даже противоречивы: в состав священных книг (Мишна, Шабба́т 16:1а) входят книги ми́нов (Тосефта́, Шабба́т 14:2—4), а в состав книг ми́нов входят Евангелия, по мнению Талмуда, однако, совсем не священные (Вав. Талмуд, Шабба́т 116а:10). Как видно из этого отрывка, аве́н гилайо́н и аво́н гилайо́н — это, во-первых, презрительное обыгрывание термина Евангелие [18] . А во-вторых, книги, принадлежащие дому Абида́на. И по Херфорду получается, что Евангелия содержали Имена. Ибо он отождествляет (equivalent) книги дома Абида́на с книгами ми́нов [5. P. 166, n. 1], которые и содержали Имена, и включает в состав этих книг Евангелия [5. P. 155, n. 1; 164]. Так как книги ми́нов, говорит Херфорд, комментируя отрывок 116:10, «только что были упомянуты [just been mentioned]» [5. P. 163]. Но почему тогда Йосе́ф сын Хани́на задаёт свой вопрос, спасать эти книги или нет, а р. Аба́ху не отвечает ему внятно? Ведь в ст. 7—9 уже было решено не спасать их. Отсюда ясно, что для р. Аба́ху вопрос о спасении книг ми́нов отличается от вопроса о спасении книг дома Абида́на. Что не позволяет отождествить последние с первыми и делает доказательство Херфорда несостоятельным, а ссылку Ховарда на него — ошибкой. Иначе показания Талмуда даже противоречивы: в состав священных книг (Мишна, Шабба́т 16:1) входят книги ми́нов (Тосефта́, Шабба́т 14:2—4), а в состав книг ми́нов входят Евангелия, по мнению Талмуда, однако, совсем не священные (Вав. Талмуд, Шабба́т 116:10).

И нам остаётся лишь объяснить причину упоминания Евангелий в этом отрывке в контексте рассуждений талмудистов о книгах, содержащих Имя. В прикладном значении критерием спасения книг во время бедствия не могло быть их содержание, а только принадлежность к тому или иному дому. Ибо внешний вид их не определяет их содержание, и во время пожара, например, никто читать их не будет, чтобы идентифицировать их и решить, спасать их или нет. Но, согласно этой части Талмуда, от пожара в доме фарисея книги спасали потому, что они принадлежали фарисею, а от пожара в доме ми́на книги не спасали потому, что они принадлежали ми́ну. И учителя должны были определить степень праведности или порочности тех или иных религиозных течений иудаизма, чтобы по принадлежности соседей к этим течениям народ решал, что спасать из соседского имущества в субботу, когда запрещено делать дела, а что нет.

Вот и Йосе́ф сын Хани́на поставил перед р. Аба́ху вопрос для определения этой степени относительно такого течения, как дом Абида́на. Но рав не дал категоричного отказа в спасении книг этого дома. Значит, у него были причины уважать членов дома Абида́на. Вместе с тем он не согласился спасать их книги и не вошёл в дом их. Значит, какой-то фактор говорил против того уважения. Этот фактор он образно и назвал пальмой. И далее составители Талмуда уже прямо называют дискредитирующие дом Абида́на факторы. И среди тех факторов — презираемое ими Евангелие [19] , которого придерживались в какой-то мере члены этого дома. Так Талмуд объясняет, почему у р. Аба́ху нет чёткого ответа о спасении книг дома Абида́на. А к ми́нам эти книги не имеют никакого отношения. Ибо, в отличие от дома Абида́на, ми́нов не уважали вовсе: их книги не спасали, но сжигали, а в их дом нельзя было заходить даже для спасения от смерти (ст. 8). Тогда как в дом Абида́на некий Шмуэль таки вошёл.

А то, что книги ми́нов из ст. 7 — это только книги ВЗ и, следовательно, ими не могли быть Евангелия, в комментарии на этот отрывок подтверждает Раши, крупнейший средневековый комментатор Талмуда:

: משרתים לע"ז וכתבו להן תורה נביאים כתובים כתב אשורית ולשון הקודש — מינין ספר

Книги ми́нов — служащие чужим силам и написанные для них Тора, Пророки и Писания на ассирийском и святом [еврейском] языке [20]

2. Тетраграмматон и имя Иисуса Христа

Итак, Имя Бога апостолы заменили титулом Его — Господь, гр. Κυρίου (Кю́рио), ивр. אדני (Адона́й). Но пророк говорит:

«Всякий, кто призовёт [ивр. יקרא ; гр. επικαλέσηται] Имя Господне [ивр. יהוה ; гр. Κυρίου], спасётся» (СП Иоиль 2:32; Деян. 2:21; Рим. 10:13).

יהושע или ישוע ) образовано слиянием Имени Бога ( יהוה ) и корневого гнезда глагола спасать, освобождать ( ישע ), что значит «Господь — Спаситель». И призывали истинные ученики именно Его имя Если же Имя Бога запрещено употреблять, то каким именем человек должен призывать Его? Имя Иисус (или) образовано слиянием Имени Бога () и корневого гнезда глагола спасать, освобождать (), что значит «Господь — Спаситель». И призывали истинные ученики именно Его имя [21] . Следовательно, они отождествляли имя Господа Иисуса с Именем Бога. А сказав Отцу об учениках, «Я открыл Имя Твоё людям» (Ин. 17:6), Он не буквы Имени открыл им, а характер Отца — Свой характер [22] , известив (αγγελία) их, «что Бог есть свет, и тьма не есть в Нём никакая» (1 Ин. 1:5).

Иными словами, Сын — это Отец (с одной оговоркой, о которой будет сказано ниже). Это также подтверждается прямым указанием Писания, что Отец и Сын — одна личность. Так, за сотни лет до пришествия Сына Отец устами пророка предвозвестил посольство некого ангела перед лицом, которое называл Своим, говоря:

«Вот, Я, посылающий ангела Моего, и он повернёт путь для лица Моего [ לפני ]» (Мал. 3:1).

פני , гр. πρόσωπον) Сына есть лицо Отца. Ибо, управляя вселенной и наполняя её Собой А этот ангел готовил путь перед лицом Сына [23] . Значит, лицо Сына Отец назвал Своим — лицо (личность — ивр., гр. πρόσωπον) Сына есть лицо Отца. Ибо, управляя вселенной и наполняя её Собой [24] , Отец не может солгать и явиться в одном месте, оставив всё. Поэтому та Его часть, которая является людям и/или вселяется в них, названа Сыном [25]

Но лицо Отца есть лицо Сына — не во плоти. Во плоти Отец и Сын, не могут быть одной личностью. Иначе Сын, молясь Отцу, молился Сам Себе. Поэтому Сын, облёкшись в плоть и цитируя те же слова пророка Малахии, называет то же самое лицо не Моим, но Твоим, значит, Своим, лицом Сына, говоря:

Твоего [σου], который приготовит путь Твой [σου] впереди Тебя [σου]”» «Этот есть, насчёт которого написано: “Вот Я посылаю ангела Моего впереди лица[σου], который приготовит путь[σου] впереди[σου]”» [26] (Мф. 11:10; Лк. 7:27).

Так решается вопрос христологии. А для осуждения сатаны (гнева) Богу необходимо было явиться во плоти — чтобы против его злодейства привести второго свидетеля, как требует закон [27] , и явить совершенство и высшую доблесть Судьи [28] . А поскольку во плоти Бог (Сын) — это не личность Отца, то и имя Сына должно быть другое, в отличие от того Имени, которое Исх. 20:7 запрещает произносить попусту, или на заведомое унижение. И это имя — Иисус (Господь Спаситель). И на это имя уже не распространяется тот запрет, и ученики Его вправе сеять это имя Бога в унижении, в отличие от Имени первого. И даже не только вправе, но это их спасение [29] и слава Христа, покоряющая завету и царству Его все народы.

Библиография:

1 ] Талмуд. Мишна и Тосефта // крит. пер. Н. Переферковича. — Т. 2. — СПб. : 1903. — 533 с.

2 ] Талмуд. Мишна и Тосефта // крит. пер. Н. Переферковича. — Т. 4. — СПб. : 1911. — 648 с.

4 ] Francis Brown, S. R. Driver, Charles A. Briggs. Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Oxford, 1907.

5 ] R. Travers Herford. Christianity in Talmud and Midrash. London, 1903.

6 ] George Howard. The Tetragram and the New Testament in Journal of Biblical Literature Vol. 96, No. 1 (Mar., 1977).