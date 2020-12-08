Порядин - Критический справочник Евангелия - 3 - Блаженны — нищие или нищие духом?
Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.
Блаженны — нищие или нищие духом в Мф. 5:3 и Лк. 6:20?
«Блаженны нищие духом» — это длинное чтение закреплено во всех переводах Мф. 5:3 и во многих Лк. 6:20. Во многих, т. е. не во всех, — потому что современные научные данные вынуждают сократить чтение Лк. 6:20 до «блаженны нищие», изъяв из греческого текста слова τῷ πνεύματι (которые по сей день всеми переводятся словом дух в творительном падеже). Ибо в самых ранних греческих рукописях в том тексте этих слов нет. Это: Р75 (ранний III в.), א (IV в)[1], אcb, В (IV в). Слова τῷ πνεύματι впервые появляются в Лк. 6:20 лишь в манускрипте Q (V в.). Поэтому некоторые авторитетные учёные, в разное время реконструировавшие и издававшие греческий текст НЗ, не включали эти слова в свои издания[2]. Тем более что и с богословской точки зрения контекст указывает именно на короткое чтение, на материальный смысл. Вот этот контекст с переводом и комментарием:
Лк. 6:20
Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν· Μακάριοι οἱ πτωχοί,ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
И Он, подняв глаза Его на учеников Его, говорил: блаженны нищие, ибо ваше есть царство Бога.
21
μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.
Блаженны голодающие ныне, ибо будете насыщены. Блаженны плачущие ныне, ибо будете ликовать.
22
μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
Блаженны вы есть, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и обругают, и опрокинут имя ваше как злое из-за Сына человека.
23
χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
Обрадуйтесь в тот день и запрыгайте. Ибо смотрите: велика награда ваша в небе, так как это же делали пророкам отцы их.
24
Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
Но горе вам, богатым, ибо [уже] получаете сполна утешение ваше.
Нищие в стихе 20 — это не в духовном, но в материальном смысле. Ибо именно этому смыслу союз но (πλὴν) в стихе 24 противопоставляет богатых (πλούσιοι), богатство которых никак нельзя назвать духовным. Тем более что о материальном свидетельствует контекст всех случаев вхождения слова πτωχός (нищий) по отношению к людям во всём блоке текстов НЗ.
Потом, семантически в стихе 23 достоинство учеников Христа — пророческое. Ибо награда их — как у пророков из-за одинаковости страданий[3]. А в Лк. 7:28 достоинство вошедших в ЦБ, коими и должны быть эти ученики, ставится даже выше пророческого[4]. Здесь же, в стихе 22—23, для них указан вход в это самое ЦБ. Ибо этот вход, равно достижение совершенства[5], осуществляется через страдания[6], которым здесь-то Христос и велит радоваться в тот день, т. е. в день гонений и унижений, даже с подпрыгиванием. А путь верующего к совершенству и начинается именно с отказа от имущества своего[7] — с нищеты. Т. е. здесь, в Лк. 6:20—24, описан путь достижения ЦБ. Поэтому в этом описании просматривается прогрессирующая составляющая: от голода и плача до радости с подпрыгиванием. Ибо слёзы и голод обнищавшего ради ЦБ неизбежны — как результат непонимания такого нищего людьми, и прежде всего родственниками и друзьями. Таково богословие ЦБ в заповедях блаженства по Луке.
Итак, с текстологической и богословской течки зрения в Лк. 6:20 речь идёт о нищете материальной. То же богословие должно содержаться и в заповедях блаженства по Матфею. Притом независимо от того, описывает ли Лука ту же Нагорную проповедь, что и Матфей, или другую. Ибо у обоих признаки описания пути достижения ЦБ одинаковы: от плача до радости из-за великой небесной награды. Но, в отличие от Луки, у Матфея в первом блаженстве нищета определяется словами τῷ πνεύματι.
Мф. 5:1б
…προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
…подошли [к Н]ему ученики Его.
2
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·
И Он, открыв уста Его, учил их, говоря:
3
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Блаженны нищие духу, ибо их есть царство небес.
4
μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
Блаженны плачущие, ибо они будет утешены.
5
μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю.
6
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся.
7
μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Блаженны милосердные, ибо они помилованы будут.
8
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу увидят.
9
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
Блаженны миротворцы, ибо они сыны[ами] Бога будут наречены.
10
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Блаженны гонимые из-за праведности, ибо их есть царство небес.
11
μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ.
Блаженны вы есть, когда обругают вас и подвергнут преследованиям и скажут всё злое против вас [лгущие] из-за Меня.
12
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
Радуйтесь и торжествуйте, ибо велика ваша награда в небесах; так ведь подвергли преследованиям пророков до вас.
И когда здесь те же адресаты проповеди (ученики, не народ) и то же богословие, что у Луки, то и нищета тоже, как и у Луки, должна быть материальной. Но согласно общепринятому переводу Мф. 5:3 и реконструированному текстологами греческому тексту Лк. 6:20, Матфей свидетельствует о блаженстве от нищеты духовной, а Лука — материальной. Разница материального и духовного смысла — кардинальная. Таким образом, появляется противоречие, требующее объяснения.
1. Текстологический аспект
С текстологической точки зрения, нельзя изъять слова τῷ πνεύματι из текста Мф. 5:3 для согласования с точкой зрения богословской. Иначе невозможно будет объяснить фактическое отсутствие греческих рукописей с таким изъятием: почему рукописи с коротким, неудобным, трудным чтением Лк. 6:20 сохранились и их даже намного больше, чем рукописей с чтением длинным; а рукописей с коротким чтением Мф. 5:3 нет, только с длинным? Ведь если закономерно сохранение трудного чтения у Луки, то столь же закономерно должно быть сохранение такого же трудного чтения у Матфея.
Тем более что и Климент Александрийский с Тертуллианом в конце II в. — начале III в. и Архелай с Оригеном в середине III в. свидетельствуют о длинном чтении у Матфея (см. ниже, список 1 и сн. 25, 26, 29, 34, 37). Поэтому согласование текстологического и богословского аспектов нужно искать в лингвистике самого выражения πτωχοὶ τῷ πνεύματι.
2. Лингвистический аспект
Греческое прилагательное πτωχός — это эквивалент еврейского прилагательного עני (ани́). Однокоренное ему прилагательное — ענו (ана́в). Оба этих прилагательных происходят от глагола ענה (ана́) — отвечать, сообщать, помогать (быть источником энергии)[8]. Отсюда, оба еврейских прилагательных, как образованные от страдательного залога этого глагола, имеют общее значение: нищий (нуждающийся в помощи, объект получения энергии) или кроткий, смиренный (нищий в смысле достоинства). Вообще — угнетённый, согбенный[9]. Т. е. в контексте материальном эти прилагательные означают нищету, бедность; в контексте духовном — кротость, смирение.
Поэтому греческое прилагательное πραΰς (кроткий) из Мф. 5:5 евреи переводят всё тем же прилагательным (ана́в), однокоренным и едва отличимым по значению и написанию от прилагательного (ани́), которым они переводят прилагательное πτωχός (нищий) в Мф. 5:3[10]. Т. е. если допустить, что Господь действительно в Нагорной проповеди обозначил первое блаженство словами нищие духом (עני רוח) в значении нищеты духовной, то зачем третье блаженство Он обозначил прилагательным с тем же значением — ענו (ана́в)? Такое допущение необъяснимо с точки зрения явно прогрессивной составляющей всех заповедей блаженства по Матфею.
А если изъять духовный смысл (не само слово πνεύματι) нищеты из Мф. 5:3, то лингвистически Нагорная проповедь начинается логично и целостно, сохраняя прогрессивную составляющую этих заповедей: «блаженны нищие…; блаженны плачущие…; блаженны кроткие… [нищие своим достоинством]». И такое изъятие производится в согласии с богословской, текстологической и, как будет показано далее, исторической точкой зрения.
Дело в том, что дательный падеж, в котором стоит существительное τῷ πνεύματι, в древнегреческом языке по своей функции может выражать лишь три идеи: личный интерес (кому? для кого?), инструмент (как?, включая идею причины: от чего?) и место (где?)[11]. В первом случае мы имеем такой перевод: блаженны нищие ради духа[12]. Во втором — блаженны нищие духом или из-за духа. В третьем — блаженны нищие в духе.
Однозначно обособленной от сферы духа нищета будет только в первом переводе. Во втором нищета может быть как объединённой со сферой духа, так и обособленной. И однозначно объединённой со сферой духа, и потому однозначно духовной нищета будет только в третьем переводе.
Если же существуют затруднения в выборе одного из значений дательного падежа, то «единственный научный подход к разрешению подобного рода вопросов — обратиться к точке зрения самого»[13] автора, как она отображена в его произведении. А поскольку Дух Святой через Луку свидетельствует о материальной нищете в первой заповеди блаженства, значит, и через Матфея тоже. Ибо, как показано в начале раздела, заповеди блаженства — Его учение о царстве — учение одно. Что исключает третий вариант перевода и оставляет нам первый и причинную версию второго: блаженны нищие ради духа и блаженны нищие из-за духа. В первом случае слово дух означает цель нищеты, в втором её и причину.
Но цель — это та же причина поступка, когда речь о мотивации. Значит, принципиально выбор между первым вариантом перевода и причинной версией второго равнозначен. Тем более что, в обоих случаях нищета — намеренная, преследующий высокую идею царства, а не невольная, в силу непреодолимых обстоятельств или слабости человеческого характера. Но, чтобы не путаться с двойным значением второго варианта (инструментального падежа), выберем первый (падеж интереса): «Блаженны нищие [ради] духу[а]».
3. Исторический аспект
Исторически засвидетельствовано в Евангелии, что Сам Иисус Христос, будучи изобилен в доме родителей, оставил его и пошёл странствовать в нищете. И это названо благодатью[14]. Притом в странствовании с учениками Своими не Он распоряжался общими деньгами, а Иуда Искариот[15]. Хотя этот и был подвластен Христу. Так же и апостолы не брали на себя ответственность за распоряжение материальными благами — даже когда получили власть к управлению домом Господним[16].
С течением времени управление церковью перешло от апостолов к епископам. Но в какой-то момент епископы перестали следовать апостолам, взяв себе, кроме права надзирать за учением и нравственностью братьев (через пример своего доброго поведения), право распоряжаться имуществом церквей. Уже Иустин Философ писал в середине II в. о порядке проведения собрания христиан, что «собранное хранится у предстоятеля (προεστώς); а он… печётся о всех находящихся в нужде» (Апология 1:67). И этот предстоятель — глава, коими и были епископы.
В III в. «христианские общества сделались многочисленнее и явилась нужда иметь многих духовных лиц»[17]. Поэтому появилась необходимость увеличить церковные доходы и сделать их более регулярными, нежели прежние добровольные. Так церковь сделала обязательными взносы прихожан, а епископы стали распоряжаться этими взносами[18]. В 272 г. церковь впервые обратилась за помощью к императору для разрешения внутреннего спора, касавшегося имущества Антиохийской церкви[19], а в начале IV в. обязала христиан воевать за царя[20].
Список 1
В список сведены ссылки на все тексты доникейских христиан, относящиеся к первой заповеди блаженства.
1. Поликарп Смирнский.
Προς φιλιππησιουε επιστολη 2 (Послание к филиппийцам 2)[21]: слова πνεύματι нет[22]. Написано вскоре после 107 г.[23]
2. Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 215 гг.).
2.1. Στρωματεων 2:5 (Строматы 2:5)[24]: слова πνεύματι (лат. spiritu) нет.
2.2. Στρωματεων 4:6 (Строматы 4:6): слово πνεύματι (лат. spiritu) есть и нет[25].
2.3. Τις ο εωζομενος πλουσιος 16, 17 (Кто из богатых спасётся 16, 17)[26]: слово πνεύματι (лат. spiritu) есть.
3. Тертуллиан.
3.1. Adversus Marcionem 4:14 (Против Маркиона 4:14:1, 13)[27]: слова πνεύματι (лат. spiritu) нет. Написано ок. 208 г.
3.2. De idololatria 12 (Об идолопоклонстве 12)[28]: слова πνεύματι (лат. spiritu) нет. Написано в 208—218 гг.
3.3. De patientia 11 (О терпении 11)[29]: слово πνεύματι (лат. spiritu) есть. Написано в 198—206 гг.
3.4. Ad uxorem 2:8 (К жене 2:8)[30]: слова πνεύματι (лат. spiritu) нет. Написано в 208—218 гг.
3.5. De fuga in persecution 12[31] (О бегстве во время гонений): слова πνεύματι (лат. spiritu) нет. Написано в 208—218 гг.
4. Ориген.
4.1. Περι Αρχον 84 (О началах 2:3:7)[32]: слово πνεύματι есть. Написано в 220—231 гг.
4.2. Ομιλια. Το ρημα του Θεου ο εγενετο επι Ιερεμιαν τον του Χελκιου, ραι τα εξης 8:4[33] (Гомилия. Слово Бога, которое было к пророку Иеремии, сыну Хелкии, и т. д.): слова πνεύματι нет. Написано после 245 г.
4.3. Ωριγενους τα εις το κατα Ματθαιον Ευαγγελιον εξηγητικα 11:4, 17:8[34] (Комментарий Оригена на Евангелие от Матфея): слово πνεύματι есть. Написано в 249 г.
5. Архелай.
5.1. Acta disputationis S. Archelai Cascharorum in Mesopotamia episcopi cum manete haeresiarcha XL[35] (Дневник диспута Св. Архелая, епископа Касхара в Месопотамии, с главой ереси манихеев): слова πνεύματι нет. Написано не позднее 277 г.[36]
5.2. Acta disputationis S. Archelai Cascharorum in Mesopotamia episcopi cum manete haeresiarcha XLII[37] (Дневник диспута Св. Архелая, епископа Касхара в Месопотамии, с главой ереси манихеев): слово πνεύματι есть.
6. Псевдо-Климент.
6.1. Clementis recognitiones 1:61[38] (Воспоминания Климента): слова πνεύματι нет. Написано в 171—217 гг.
6.2. Κλημεντος των Πετρου επιδημιων κηρυγματων επιτομη 15:10[39] («Климент о проповедях Петра пришельцам. Сжатое изложение», кратко «Гомилии Климента»): слова πνεύματι нет. Написано в 171—217 гг.
По списку можно определить, что традиция чтения дательного падежа τῷ πνεύματι в Мф. 5:3 в значении инструментального могла произойти от Климента Александрийского или Тертуллиана, современных друг другу, если они не переняли её от кого-то другого, неизвестного нам (Архелай к ним присоединился позднее). Но из-за отдалённости по времени от жизни апостолов ни Климент, ни Тертуллиан не могут выступать объективными свидетелями чтения Мф. 5:3. Даже если предположить независимость их свидетельств друг от друга, то и она не может доказать истинность их чтения. Они вполне могли и независимо друг от друга склоняться к ошибочному чтению: оно направлено в сторону смягчения закона относительно Лк. 6:20, выбрать которую легче, чем сторону строгости. Почему и в Лк. 6:20 некоторые переписчики и издатели добавляли духовный смысл. И даже тот факт, что Климент — носитель греческого языка, а латиноязычный Тертуллиан свободно владел им[40], не может доказать истинность их чтения. Ибо оно противоречит как богословскому, так и лингвистическому (касающемуся иврита, знание которого ни у одного из двух этих авторов не обнаруживается) аспектам, изложенным выше.
С другой стороны, в латинском языке творительный падеж тоже может означать причину[41]. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что pauper spiritu у Тертуллиана означает нищету духовную, не материальную. Возможно, что он мог подразумевать и материальную: нищий из-за духа. И только про творительный падеж латинских версий сочинений Климента Александрийского и Архелая можно однозначно сказать, что там pauper spiritu означает нищету духовную. Ибо её таковой определяет контекст (см. выше, сн. 25, 26, 37).
В других трёх из шести доникейских произведений, в которых упоминается длинная форма первого блаженства, контекст нигде не определяет духовной сферу нищеты. В остальных же одиннадцати случаях зафиксирована короткая форма первого блаженства (текст Строматы 4:6 учтён как свидетельство и длинной формы, и короткой). И с точки зрения близости к апостолам, самым объективным свидетелем является Поликарп Смирнский: о нём сказано, что он был их очевидцем (Ириней, ПЕ 3:3:4). И он показывает на короткое чтение первой заповеди блаженства — на нищету материальную (см. выше, сн. 23). Такова картина происхождения ошибочного чтения Мф. 5:3.
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[1] В Синайском кодексе между строк над окончанием слова πτωχοί рукою последующего редактора добавлены буквы τω π̅ν̅ι. Этого редактора в науке называют אca. А последующий редактор (אcb) пытался стереть это добавление (Tischendorf. P. 483, n. 20; МЭ. С. 69). Ссылка на факсимильное изображение Лк. 6:20 в кодексе א (01):
http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=35&chapter=6&lid=en&side=r&verse=20&zoomSlider=0.
[2] Tischendorf. P. 483; WH. P. 132; GNT. P. 219.
[3] Поэтому апостол и велит христианам:
«…кто говорит, [говори] как слова Бога» (1 Пет. 4:11).
[4] Как сказано:
«В [из] рождённых [от] женщин больший Иоанна никто есть, но меньший в царстве Бога есть больше его» (Лк. 7:28).
[5] О тождестве ЦБ и совершенства см. статью «Царство Бога и совершенство», гл. 2.2.
[6] Где сказано:
«Бог всякой благодати, призвавший в вечную славу Его во Христе вас, немного пострадавших, Сам усовершит, укрепит, усилит, установит прочно» (1 Пет. 5:10).
[7] Как сказано:
«…если хочешь совершенный[м] быть, всё, сколькое имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище в небесах, и приходи, следуй Мне» (Мф. 19:21).
Подробнее см. статью «Независимость как ключ понимания», гл. 3.
[8] Лемельман. С. 155.
[9] Штейнберг. С. 361.
[10] HB. P. 6 (ברית חדשה).
[11] Уоллас. С. 161—164; Соболевский I. С. 259—264, §§ 984, 990, 993, 994.
[12] Единственное, что могло бы препятствовать такому переводу, — это то, что глагол πτωχεύω, образованный от обсуждаемого прилагательного πτωχός, является непереходным и τῷ πνεύματι не может быть его косвенным дополнением (Уоллас. С. 164—167). Но дательный интереса может и не выполнять функцию косвенного дополнения, сочетаясь, однако, с непереходным предикатом, таким, например, как умереть или жить в Рим. 6:11б:
…νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ…
…мёртвых же [для] греху[а], живых [для] Богу[а]…
[13] Там же. С. 164.
[14] Как сказано:
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат [изобилен], обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою» (СП 2 Кор. 8:9).
[15] Как сказано:
«…он [Иуда] имел ящик для денег и носил, что туда опускали» (Ин. 12:6).
[16] Как сказано:
- «Во дни же те умножающихся учеников сделался ропот эллинистов на евреев, потому что были пренебрегаемы вдовы их в обслуживании ежедневном. Двенадцать же, подозвавшие множество учеников, сказали: неприемлемое есть нас[м], оставивших слово Бога, служить столам; выберите же, братья, из вас семь свидетельствуемых, полных Духа и мудрости, которых поставим относительно нужды этой» (Деян. 6:1—3);
- «…вот, мы всё оставили и последовали за Тобой» (Лк. 18:28);
- «…серебро и золото не бывает присуще мне» (Деян. 3:6);
- «…я ходил в Иерусалим… <…> …и, узнав о благодати, данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитающиеся столпами, подали мне и Варнаве руку общности, чтобы мы — для язычников, а они — для обрезанных, только чтобы мы помнили нищих, что я и старался исполнить в точности» (Гал. 2:1, 9—10).
О таких же нищих апостол пишет в других посланиях:
- «…Македония и Ахаия благоволили сделать некоторое соучастие в [для] нищих святых в Иерусалиме» (Рим. 15:26);
- «…мы нищи» (СП 2 Кор. 6:10).
[17] Лебедев. С. 135.
[18] Там же. С. 131—149.
[19] Болотов II. С. 142.
[20] Арльский собор 314 г., правило 3 (Harnack I. P. 87).
[21] PG V. Col. 1008 (ПМА. С. 384, сн. 7). Цифрами в круглых скобках в списке даются ссылки на главы древних произведений. Само разбиение на главы — по традиции Русской Православной церкви. Если таких цифр в тех скобках нет — нет перевода этого произведения на русский язык. Тогда в тексте подстрочного примечания даётся ссылка на английский перевод, если есть хотя бы он.
[22] Поликарп Смирнский по памяти цитирует первую и восьмую заповеди блаженства.
Μακάριοι οἱ πτωχοί καὶ διωκόμενο ιἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστινἡ βασιλείατοῦ θεοῦ.
Блаженны нищие и подвергшиеся гонениям из-за праведности, ибо их есть царство Бога.
И по его понятию нищета в первой заповеди — материальная. По памяти Поликарп цитировал — потому что неточно. «Блаженны… подвергшиеся гонениям» — восьмое блаженство из Матфея. Но у Матфея царство не Бога (τῶυ Θεοῦ), а небес (τῶν οὐρανῶν). К тому же Поликарп изменил категорию времени глагола διώκω (изгонять) с настоящего у Матфея на перфект. Означай слова Христа на самом деле нищету духовную, Поликарп, как и Лука, должен бы был понимать, что даёт читателю двойственное, противоречивое понимание первой заповеди блаженства.
[23] Это предположительный год смерти Игнатия Антиохийского. А послание Поликарпа написано вскоре после его кончины (там же. С. 321, сн. 2; 382).
[24] PG VIII. Col. 953, n. e (Климент II. С. 195). Здесь, однако, значение нищий передано словом πένες, а не πτωχός. И создаётся впечатление намеренной замены πτωχός на πένες Климентом, чтобы не ставить под сомнение идею нищеты духовной в Мф. 5:3, не материальной, которой он следует в других своих произведениях. Параллельный же перевод на латынь передаёт это значение словом pauper так же, как и во всех латинских версиях текстов, указанных в списке.
[25] Ibid. Col. 1237, n. c (там же. С. 406). Здесь Климент отчётливо различает нищету духовную и материальную:
…μακάριοι δέ καί οί πτωχοί εἴτε πνεύματι εἴτε περιουσίᾳ, διά δικαιοσύνην δηλονότι.
Блаженны же и нищие: хоть духом, хоть изобилие[м], — через праведность, конечно.
И духовная у него — именно πνεύματι. Значит, дательный падеж слова πνεύματι он явно прочитал чисто инструментальным. Поэтому и его переводчик в PG передаёт πνεύματι латинским spiritu — в творительном падеже, который и несёт идею инструмента, но которого нет в греческом. Для обозначения же идей интереса и места, которые вместе с идеей инструмента включает в себя греческий дательный падеж, в латинском используется соответственно дательный и родительный или творительный с предлогом in (Соболевский II. С. 147, 154—155, §§ 478, 499). И хоть в латинском, как и в греческом, творительный инструмента может означать причину (Соболевский II. С. 151, § 493), перемещая при этом нищету из сферы духовной в материальную, но здесь духовная явна на греческом. А значит, и латинский переводчик подразумевал чисто инструментальный падеж.
Ещё надо заметить, что два однородных существительных Климент не согласно с правилами греческого языка ставит в разных падежах: дух — в дательном (πνεύματι), а изобилие — в именительном (περιουσίᾳ). Этот именительный является именем сказуемого, образуя с подлежащим двойной именительный падеж. В такой конструкции имя сказуемого переводится творительным падежом (Соболевский I. С. 251, § 960). И хоть ничто не мешало автору оба этих существительных поставить в именительном падеже, но он сохранил за первым дательный (который тоже имеет значение творительного), видимо, чтобы сделать явной отсылку к Мф. 5:3.
[26] PG IX. Col. 620, n. b; 621, n. b (Климент I. С. 251, 252). Здесь Климент прямо указывает на духовную сферу нищеты.
16
…Αὗτος ὁ μακαριζόμενος ὑπὸ τοῦ Κυρίου, καὶ πτοχὸς τῷ πνεύματι καλούμενος, κληρονόμος ἔτοιμος οὐρανοῦ βασιλείας, οὐ πλούσιος ζῆσαι μὴ δυνάμενος.
…Тот блаженный делающийся и нищий духом называющийся от Господа, готовый наследник царства небес; отнюдь не богатый, — делающийся способным жить.
17
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πτωχεία μακαριστὴ μὲν ἡ πνευματική· διὸ καὶ προσέθηκεν ὁ Ματθαῖος· «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ.» Πῶς; «Τῷ πνεύματι.»
Таким же образом и нищета блаженна, конечно, духовная. Поэтому и прибавил Матфей: «Блаженны нищие». Каким образом? «Духом».
Параллельный же латинский перевод обоих отрывков передаёт гр. τῷ πνεύματι тем же словом spiritu — в том же творительном падеже.
[27] PL II. Col. 388, 390 (Тертуллиан II. С. 308—309, сн. 1; 312, сн. 3).
[28] PL I. Col. 678. (Тертуллиан I. С. 259, сн. 23).
[29] Ibid. Col. 1267 (там же. С. 329). Здесь слова τῷ πνεύματι Тертуллиан, как и Климент Александрийский (см. выше, сн. 25), интерпретировал как дательный падеж инструмента и перевёл творительным, как и переводчик Климента: spiritu.
Quos enim felices Dominus, nisi patientes nuncupavit, dicendo: «Beati pauperes spiritu, illorum est enim regnum caelorum»? Nullus profecto spiritu pauper, nisi humilis; quis enim humilis, nisi patiens?
Ибо кого Господь именовал счастливым, если не терпеливых, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»? Никто не может быть нищ духом без смирения (перевод Ю. Панасенко).
Но здесь нет однозначного указания на духовную сферу нищеты, ибо в латинском языке творительный падеж инструмента включает в себя и творительный причины (Соболевский II. С. 151, § 493): нищие из-за духа.
[30] PL I. Col. 1302 (Тертуллиан I. С. 343).
[31] PL II. Col. 115—116. Англ. версия: ANF IV. P. 123, n. 5.
[32] PG XI. Col. 198, n. 68 (Ориген. С. 164, сн. 1). Оригинальный греческий текст произведения, «за исключением немногих отрывков, потерян, а сохранившийся полный латинский перевод Руфина не отличается особенной точностью и во многих местах представляет собой искажение подлинника» (Ориген. С. 6). Поэтому нельзя даже доподлинно установить, кто вписал в указанный отрывок духовный смысл, Ориген или его более поздний переводчик Руфин. Но гр. τῷ πνεύματι Руфин переводит тоже в инструментальном значении (spiritu), в согласии с Климентом Александрийским и Тертуллианом (см. выше, сн. 25и 29).
[33] PG XIII. Col. 341, n. 77.
[34] Ibid. Col. 912, 1504, n. 84. Здесь в обоих отрывках Ориген приводит точную цитату Мф. 5:3а: Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, не разъясняя значение дательного падежа. Рядом, в параллельном переводе на латынь, эта цитата передаётся точно так же, как у Тертуллиана (см. выше, сн. 29).
[35] PG X. Col. 1493, n. 23. Англ. версия: ANF VI. P. 214, n. 5.
[36] Произведение сохранилось на латинском языке и частично на греческом. Его оригинальный язык — сирийский. Об авторе консенсуса между учёными нет (ANF VI. P. 174—175).
[37] Ibid. Col. 1497. Здесь точно такой же параллельный перевод τῷ πνεύματι на латынь, как в таком же параллельном переводе на латынь Климента Александрийского и как у Тертуллиана (см. выше, сн. 25 и 29 соответственно). Духовный же смысл нищеты здесь очевиден.
Jesus vero beatificat pauperes, non dixit saecularis substantiae pauperes, sed pauperes spiritu, id est, qui non superbia inflammantur, sed humilitate se mitigant et inclinant, non plus sapientes quam oportet sapere.
Иисус истинно делает блаженными нищих, не говорит, имущества мирского нищие, а нищие духом, то есть, кто не гордостью разжигаются, но смирением себя смягчают и наклоняют, не более разумные, чем следует быть разумным.
Англ. версия: ibid. P. 217, n. 3.
[38] PG I. Col. 1241, n. 7. Англ. версия: ANF VIII. P. 93, n. 3.
[39] PG II. Col. 364, n. a. Здесь, однако, значение нищий передано словом πένες, а не πτωχός, как и у Климента Александрийского в Строматах 2:5. Параллельный же перевод на латынь также передаёт это значение словом pauper, как и во всех латинских версиях текстов, указанных в списке. Англ. версия: ibid. P. 311, n. 6.
[40] Тертуллиан I. С. 22.
[41] Соболевский II. С. 151, § 493.
Добрый день. Выскажу мнение. Во-первых Евангелия следует воспринимать как цельное, "поделенное на четыре", они взаимодополняют друг друга с какой-то плохопостижимой целью, возможно ради перевода восприятия читающего-познающего на духовный план постижения (неформально глубокий, что ли). Поэтому, если в одном Евангелии все-таки "нищие духом", как принято переводить, то значит это равносильно и для другого? Что касается перевода, то в подстрочнике (у Матфея) слово "дух" в дательном падеже (πνεύματι) , следовательно, читать надо "нищие духу"? У Луки в подстрочнике, действительно, нет слова духу в том месте, просто "блаженны нищие" (не обращал внимание, кстати, открыли глаза). И тут к чему вопрос-то... "нищий духом" это же слабый духом, беззащитный — перед грехом прежде всего. А если нищий духу, то как бы должный (кому/чему) духу... взращивать духовное усилие должный. И у Христа "Царствие силою берется". И еще по поводу нестыковки в исходных текстах: как просто материальный нищий в мире на земле обретет Царствие на небе, если "плоть и кровь не наседуют Царствия"?
Ну, и дательный падеж в греческом языке — это не то же самое, что дательный в русском. Они похожи только отчасти — только собственно в ответе на вопрос "кому?", "чему?". Но греческий при этом может передавать значение творительного, предложного, родительного с предлгом причины, цели и т. д. Т. е. греческая фраза "нищий духу" с точки зрения филологии может нести несколько значений. В статье ведь все они описаны, и обоснован выбор верного чтения.
Ваш вопрос очень хороший. Но его прежде всего нужно адресовать авторам Мф. 11:7—13 и Лк. 7:28, 16:16. Рождённые от женщин до Иоанна Крестителя и сам Иоанн исключены из того ЦБ, которое описывают эти стихи. Ибо Иоанн — больший из них, а в том ЦБ только те, кто больше Иоанна. Но праведники, рождённые до Иоанна от женщин, в какое-то время тоже должны быть в Царстве (см. Лк. 13:28). Почему же именно в этих стихах Христос исключает их из того ЦБ? Потому только, что здесь Он говорит о качественно «новом пути» входа (Евр. 10:19—20) — о захвате ЦБ при жизни во плоти, противопоставляя рожденным от женщин рождённых от Бога. А рождённые от женщин, уже вкусившие смерть, в Царство войдут лишь после своего воскресения. Вот о том Царстве и говорит апостол в Кор. 6:10 (см. контекст), что "плоть и кровь не наследуют Царства". А те, которые от дней Иоанна силой его берут — берут его, будучи во плоти. И потому их материальная нищета для этого необходима, согласно той же 1-й заповеди блаженства и согласно ещё множеству стихов. И Сам Христос во плоти царствовал (бесы, болезни, стихии, смерть — всё было Ему подчинено). И апостолы Его имели ту же власть. Ибо Он учил совершентву — Царству — как высшей форме развития человека.
Огромное спасибо за статью!!! Очень понравился разбор....
Вместо благодарности я бы предпочёл здоровую критику: статья является разделом будущей книги и для критики здесь и помещена. Интересует всё: от фактических, понкуационных, лингвистических и стилистических ошибок до опечаток. И за это буду благодарен уже я.