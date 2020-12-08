Порядин - Критический справочник Евангелия - 3 - Блаженны — нищие или нищие духом?

Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Блаженны — нищие или нищие духом в Мф. 5:3 и Лк. 6:20?

א (IV в) א cb, В (IV в). Слова τῷ πνεύματι впервые появляются в Лк. 6:20 лишь в манускрипте Q (V в.). Поэтому некоторые авторитетные учёные, в разное время реконструировавшие и издававшие греческий текст НЗ, не включали эти слова в свои издания «Блаженны нищие духом» — это длинное чтение закреплено во всех переводах Мф. 5:3 и во многих Лк. 6:20. Во многих, т. е. не во всех, — потому что современные научные данные вынуждают сократить чтение Лк. 6:20 до «блаженны нищие», изъяв из греческого текста слова τῷ πνεύματι (которые по сей день всеми переводятся словом дух в творительном падеже). Ибо в самых ранних греческих рукописях в том тексте этих слов нет. Это: Р75 (ранний III в.),(IV в) [1] , В (IV в). Слова τῷ πνεύματι впервые появляются в Лк. 6:20 лишь в манускрипте Q (V в.). Поэтому некоторые авторитетные учёные, в разное время реконструировавшие и издававшие греческий текст НЗ, не включали эти слова в свои издания [2] . Тем более что и с богословской точки зрения контекст указывает именно на короткое чтение, на материальный смысл. Вот этот контекст с переводом и комментарием:

Лк. 6:20

Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν· Μακάριοι οἱ πτωχοί,ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

И Он, подняв глаза Его на учеников Его, говорил: блаженны нищие, ибо ваше есть царство Бога.

21

μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.

Блаженны голодающие ныне, ибо будете насыщены. Блаженны плачущие ныне, ибо будете ликовать.

22

μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

Блаженны вы есть, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и обругают, и опрокинут имя ваше как злое из-за Сына человека.

23

χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

Обрадуйтесь в тот день и запрыгайте. Ибо смотрите: велика награда ваша в небе, так как это же делали пророкам отцы их.

24

Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.

Но горе вам, богатым, ибо [уже] получаете сполна утешение ваше.

Нищие в стихе 20 — это не в духовном, но в материальном смысле. Ибо именно этому смыслу союз но (πλὴν) в стихе 24 противопоставляет богатых (πλούσιοι), богатство которых никак нельзя назвать духовным. Тем более что о материальном свидетельствует контекст всех случаев вхождения слова πτωχός (нищий) по отношению к людям во всём блоке текстов НЗ.

Потом, семантически в стихе 23 достоинство учеников Христа — пророческое. Ибо награда их — как у пророков из-за одинаковости страданий [3] . А в Лк. 7:28 достоинство вошедших в ЦБ, коими и должны быть эти ученики, ставится даже выше пророческого [4] . Здесь же, в стихе 22—23, для них указан вход в это самое ЦБ. Ибо этот вход, равно достижение совершенства [5] , осуществляется через страдания [6] , которым здесь-то Христос и велит радоваться в тот день, т. е. в день гонений и унижений, даже с подпрыгиванием. А путь верующего к совершенству и начинается именно с отказа от имущества своего [7] — с нищеты. Т. е. здесь, в Лк. 6:20—24, описан путь достижения ЦБ. Поэтому в этом описании просматривается прогрессирующая составляющая: от голода и плача до радости с подпрыгиванием. Ибо слёзы и голод обнищавшего ради ЦБ неизбежны — как результат непонимания такого нищего людьми, и прежде всего родственниками и друзьями. Таково богословие ЦБ в заповедях блаженства по Луке.

Итак, с текстологической и богословской течки зрения в Лк. 6:20 речь идёт о нищете материальной. То же богословие должно содержаться и в заповедях блаженства по Матфею. Притом независимо от того, описывает ли Лука ту же Нагорную проповедь, что и Матфей, или другую. Ибо у обоих признаки описания пути достижения ЦБ одинаковы: от плача до радости из-за великой небесной награды. Но, в отличие от Луки, у Матфея в первом блаженстве нищета определяется словами τῷ πνεύματι.

Мф. 5:1б

…προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

…подошли [к Н]ему ученики Его.

2

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·

И Он, открыв уста Его, учил их, говоря:

3

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Блаженны нищие духу, ибо их есть царство небес.

4

μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

Блаженны плачущие, ибо они будет утешены.

5

μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю.

6

μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся.

7

μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

Блаженны милосердные, ибо они помилованы будут.

8

μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу увидят.

9

μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

Блаженны миротворцы, ибо они сыны[ами] Бога будут наречены.

10

μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Блаженны гонимые из-за праведности, ибо их есть царство небес.

11

μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ.

Блаженны вы есть, когда обругают вас и подвергнут преследованиям и скажут всё злое против вас [лгущие] из-за Меня.

12

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

Радуйтесь и торжествуйте, ибо велика ваша награда в небесах; так ведь подвергли преследованиям пророков до вас.

И когда здесь те же адресаты проповеди (ученики, не народ) и то же богословие, что у Луки, то и нищета тоже, как и у Луки, должна быть материальной. Но согласно общепринятому переводу Мф. 5:3 и реконструированному текстологами греческому тексту Лк. 6:20, Матфей свидетельствует о блаженстве от нищеты духовной, а Лука — материальной. Разница материального и духовного смысла — кардинальная. Таким образом, появляется противоречие, требующее объяснения.

1. Текстологический аспект

С текстологической точки зрения, нельзя изъять слова τῷ πνεύματι из текста Мф. 5:3 для согласования с точкой зрения богословской. Иначе невозможно будет объяснить фактическое отсутствие греческих рукописей с таким изъятием: почему рукописи с коротким, неудобным, трудным чтением Лк. 6:20 сохранились и их даже намного больше, чем рукописей с чтением длинным; а рукописей с коротким чтением Мф. 5:3 нет, только с длинным? Ведь если закономерно сохранение трудного чтения у Луки, то столь же закономерно должно быть сохранение такого же трудного чтения у Матфея.

Тем более что и Климент Александрийский с Тертуллианом в конце II в. — начале III в. и Архелай с Оригеном в середине III в. свидетельствуют о длинном чтении у Матфея (см. ниже, список 1 и сн. 25, 26, 29, 34, 37). Поэтому согласование текстологического и богословского аспектов нужно искать в лингвистике самого выражения πτωχοὶ τῷ πνεύματι.

2. Лингвистический аспект

עני (ани́). Однокоренное ему прилагательное — ענו (ана́в). Оба этих прилагательных происходят от глагола ענה (ана́) — отвечать, сообщать, помогать (быть источником энергии) Греческое прилагательное πτωχός — это эквивалент еврейского прилагательного). Однокоренное ему прилагательное —). Оба этих прилагательных происходят от глагола) — отвечать, сообщать, помогать (быть источником энергии) [8] . Отсюда, оба еврейских прилагательных, как образованные от страдательного залога этого глагола, имеют общее значение: нищий (нуждающийся в помощи, объект получения энергии) или кроткий, смиренный (нищий в смысле достоинства). Вообще — угнетённый, согбенный [9] . Т. е. в контексте материальном эти прилагательные означают нищету, бедность; в контексте духовном — кротость, смирение.

ана́в), однокоренным и едва отличимым по значению и написанию от прилагательного (ани́), которым они переводят прилагательное πτωχός (нищий) в Мф. 5:3 עני רוח ) в значении нищеты духовной, то зачем третье блаженство Он обозначил прилагательным с тем же значением — ענו (ана́в)? Такое допущение необъяснимо с точки зрения явно прогрессивной составляющей всех заповедей блаженства по Матфею. Поэтому греческое прилагательное πραΰς (кроткий) из Мф. 5:5 евреи переводят всё тем же прилагательным (), однокоренным и едва отличимым по значению и написанию от прилагательного (), которым они переводят прилагательное πτωχός (нищий) в Мф. 5:3 [10] . Т. е. если допустить, что Господь действительно в Нагорной проповеди обозначил первое блаженство словами нищие духом () в значении нищеты духовной, то зачем третье блаженство Он обозначил прилагательным с тем же значением —)? Такое допущение необъяснимо с точки зрения явно прогрессивной составляющей всех заповедей блаженства по Матфею.

А если изъять духовный смысл (не само слово πνεύματι) нищеты из Мф. 5:3, то лингвистически Нагорная проповедь начинается логично и целостно, сохраняя прогрессивную составляющую этих заповедей: «блаженны нищие…; блаженны плачущие…; блаженны кроткие… [нищие своим достоинством]». И такое изъятие производится в согласии с богословской, текстологической и, как будет показано далее, исторической точкой зрения.

Дело в том, что дательный падеж, в котором стоит существительное τῷ πνεύματι, в древнегреческом языке по своей функции может выражать лишь три идеи: личный интерес (кому? для кого?), инструмент (как?, включая идею причины: от чего?) и место (где?) [11] . В первом случае мы имеем такой перевод: блаженны нищие ради духа [12] . Во втором — блаженны нищие духом или из-за духа. В третьем — блаженны нищие в духе.

Однозначно обособленной от сферы духа нищета будет только в первом переводе. Во втором нищета может быть как объединённой со сферой духа, так и обособленной. И однозначно объединённой со сферой духа, и потому однозначно духовной нищета будет только в третьем переводе.

Если же существуют затруднения в выборе одного из значений дательного падежа, то «единственный научный подход к разрешению подобного рода вопросов — обратиться к точке зрения самого» [13] автора, как она отображена в его произведении. А поскольку Дух Святой через Луку свидетельствует о материальной нищете в первой заповеди блаженства, значит, и через Матфея тоже. Ибо, как показано в начале раздела, заповеди блаженства — Его учение о царстве — учение одно. Что исключает третий вариант перевода и оставляет нам первый и причинную версию второго: блаженны нищие ради духа и блаженны нищие из-за духа. В первом случае слово дух означает цель нищеты, в втором её и причину.

Но цель — это та же причина поступка, когда речь о мотивации. Значит, принципиально выбор между первым вариантом перевода и причинной версией второго равнозначен. Тем более что, в обоих случаях нищета — намеренная, преследующий высокую идею царства, а не невольная, в силу непреодолимых обстоятельств или слабости человеческого характера. Но, чтобы не путаться с двойным значением второго варианта (инструментального падежа), выберем первый (падеж интереса): «Блаженны нищие [ради] духу[а]».

3. Исторический аспект

Исторически засвидетельствовано в Евангелии, что Сам Иисус Христос, будучи изобилен в доме родителей, оставил его и пошёл странствовать в нищете. И это названо благодатью [14] . Притом в странствовании с учениками Своими не Он распоряжался общими деньгами, а Иуда Искариот [15] . Хотя этот и был подвластен Христу. Так же и апостолы не брали на себя ответственность за распоряжение материальными благами — даже когда получили власть к управлению домом Господним [16]

С течением времени управление церковью перешло от апостолов к епископам. Но в какой-то момент епископы перестали следовать апостолам, взяв себе, кроме права надзирать за учением и нравственностью братьев (через пример своего доброго поведения), право распоряжаться имуществом церквей. Уже Иустин Философ писал в середине II в. о порядке проведения собрания христиан, что «собранное хранится у предстоятеля (προεστώς); а он… печётся о всех находящихся в нужде» (Апология 1:67). И этот предстоятель — глава, коими и были епископы.

В III в. «христианские общества сделались многочисленнее и явилась нужда иметь многих духовных лиц» [17] . Поэтому появилась необходимость увеличить церковные доходы и сделать их более регулярными, нежели прежние добровольные. Так церковь сделала обязательными взносы прихожан, а епископы стали распоряжаться этими взносами [18] . В 272 г. церковь впервые обратилась за помощью к императору для разрешения внутреннего спора, касавшегося имущества Антиохийской церкви [19] , а в начале IV в. обязала христиан воевать за царя [20]

Список 1

В список сведены ссылки на все тексты доникейских христиан, относящиеся к первой заповеди блаженства.

1. Поликарп Смирнский.

нет . Написано вскоре после 107 г. Προς φιλιππησιουε επιστολη 2 (Послание к филиппийцам 2) [21] : слова πνεύματι [22] . Написано вскоре после 107 г. [23]

2. Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 215 гг.).

нет. 2.1. Στρωματεων 2:5 (Строматы 2:5) [24] : слова πνεύματι (лат. spiritu)

есть и нет[25]. 2.2. Στρωματεων 4:6 (Строматы 4:6): слово πνεύματι (лат. spiritu)

есть. 2.3. Τις ο εωζομενος πλουσιος 16, 17 (Кто из богатых спасётся 16, 17) [26] : слово πνεύματι (лат. spiritu)

3. Тертуллиан.

нет. Написано ок. 208 г. 3.1. Adversus Marcionem 4:14 (Против Маркиона 4:14:1, 13) [27] : слова πνεύματι (лат. spiritu). Написано ок. 208 г.

нет. Написано в 208—218 гг. 3.2. De idololatria 12 (Об идолопоклонстве 12) [28] : слова πνεύματι (лат. spiritu). Написано в 208—218 гг.

есть. Написано в 198—206 гг. 3.3. De patientia 11 (О терпении 11) [29] : слово πνεύματι (лат. spiritu). Написано в 198—206 гг.

нет. Написано в 208—218 гг. 3.4. Ad uxorem 2:8 (К жене 2:8) [30] : слова πνεύματι (лат. spiritu). Написано в 208—218 гг.

нет. Написано в 208—218 гг. 3.5. De fuga in persecution 12 [31] (О бегстве во время гонений): слова πνεύματι (лат. spiritu). Написано в 208—218 гг.

4. Ориген.

есть. Написано в 220—231 гг. 4.1. Περι Αρχον 84 (О началах 2:3:7) [32] : слово πνεύματι. Написано в 220—231 гг.

нет. Написано после 245 г. 4.2. Ομιλια. Το ρημα του Θεου ο εγενετο επι Ιερεμιαν τον του Χελκιου, ραι τα εξης 8:4 [33] (Гомилия. Слово Бога, которое было к пророку Иеремии, сыну Хелкии, и т. д.): слова πνεύματι. Написано после 245 г.

есть. Написано в 249 г. 4.3. Ωριγενους τα εις το κατα Ματθαιον Ευαγγελιον εξηγητικα 11:4, 17:8 [34] (Комментарий Оригена на Евангелие от Матфея): слово πνεύματι. Написано в 249 г.

5. Архелай.

нет. Написано не позднее 277 г. 5.1. Acta disputationis S. Archelai Cascharorum in Mesopotamia episcopi cum manete haeresiarcha XL [35] (Дневник диспута Св. Архелая, епископа Касхара в Месопотамии, с главой ереси манихеев): слова πνεύματι. Написано не позднее 277 г. [36]

есть. 5.2. Acta disputationis S. Archelai Cascharorum in Mesopotamia episcopi cum manete haeresiarcha XLII [37] (Дневник диспута Св. Архелая, епископа Касхара в Месопотамии, с главой ереси манихеев): слово πνεύματι

6. Псевдо-Климент.

нет. Написано в 171—217 гг. 6.1. Clementis recognitiones 1:61 [38] (Воспоминания Климента): слова πνεύματι. Написано в 171—217 гг.

нет. Написано в 171—217 гг. 6.2. Κλημεντος των Πετρου επιδημιων κηρυγματων επιτομη 15:10 [39] («Климент о проповедях Петра пришельцам. Сжатое изложение», кратко «Гомилии Климента»): слова πνεύματι. Написано в 171—217 гг.

По списку можно определить, что традиция чтения дательного падежа τῷ πνεύματι в Мф. 5:3 в значении инструментального могла произойти от Климента Александрийского или Тертуллиана, современных друг другу, если они не переняли её от кого-то другого, неизвестного нам (Архелай к ним присоединился позднее). Но из-за отдалённости по времени от жизни апостолов ни Климент, ни Тертуллиан не могут выступать объективными свидетелями чтения Мф. 5:3. Даже если предположить независимость их свидетельств друг от друга, то и она не может доказать истинность их чтения. Они вполне могли и независимо друг от друга склоняться к ошибочному чтению: оно направлено в сторону смягчения закона относительно Лк. 6:20, выбрать которую легче, чем сторону строгости. Почему и в Лк. 6:20 некоторые переписчики и издатели добавляли духовный смысл. И даже тот факт, что Климент — носитель греческого языка, а латиноязычный Тертуллиан свободно владел им [40] , не может доказать истинность их чтения. Ибо оно противоречит как богословскому, так и лингвистическому (касающемуся иврита, знание которого ни у одного из двух этих авторов не обнаруживается) аспектам, изложенным выше.

С другой стороны, в латинском языке творительный падеж тоже может означать причину [41] . Поэтому нельзя однозначно утверждать, что pauper spiritu у Тертуллиана означает нищету духовную, не материальную. Возможно, что он мог подразумевать и материальную: нищий из-за духа. И только про творительный падеж латинских версий сочинений Климента Александрийского и Архелая можно однозначно сказать, что там pauper spiritu означает нищету духовную. Ибо её таковой определяет контекст (см. выше, сн. 25, 26, 37).

В других трёх из шести доникейских произведений, в которых упоминается длинная форма первого блаженства, контекст нигде не определяет духовной сферу нищеты. В остальных же одиннадцати случаях зафиксирована короткая форма первого блаженства (текст Строматы 4:6 учтён как свидетельство и длинной формы, и короткой). И с точки зрения близости к апостолам, самым объективным свидетелем является Поликарп Смирнский: о нём сказано, что он был их очевидцем (Ириней, ПЕ 3:3:4). И он показывает на короткое чтение первой заповеди блаженства — на нищету материальную (см. выше, сн. 23). Такова картина происхождения ошибочного чтения Мф. 5:3.

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