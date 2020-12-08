Порядин - Критический справочник Евангелия - 4 - Независимость как ключ понимания
Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.
Независимость как ключ понимания
Ещё через пророка Исаию Бог объявил Своё учение запечатанным, сказав:
«Перевяжи свидетельство и запечатай[1] учение в [среди] учёных Моих» (8:16).
Поэтому Христос народу говорил притчами, а «ученикам наедине изъяснял всё» (СП Мк. 4:34), добавляя:
«…вам дана тайна царства Бога, тем же, которым[е] вне, всё в притчах делается» (Мк. 4:11).
Ибо учёным (למוד — наученным, опытным) никто не может стать, не став прежде учеником (תלמיד). А чтобы стать учеником Христа нужно исполнить Его условия обучения, которые по сути являются принципами независимости человека от всего, что дорого ему в этом мире: от родственников и земной родины, своей жизни и благополучия. Без этой независимости никто не может ни соблюдать завет Христов, ни понимать Писание. Т. е. принципы обучения неизбежно принимает на себя тот, кто прежде принимает условия Нового завета — крестится Духом Иисуса Христа[2]. Всё это доподлинно узнаём при внимательном рассмотрении самих этих принципов.
1. Первый принцип независимости
«Если кто приходит на [ко] Меня [Мне] и не ненавидит отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестёр, ещё и душу свою, не может быть Мой ученик» (Лк. 14:26).
Здесь «ненависть» не есть чувство неприязни и враждебности к человеку, но предпочтение одного другому. Это семитская идиома. Так, Господь говорит через пророка:
«Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Мал. 1:2—3).
А по истории жизни Исава видно, что никакой неприязни или враждебности к нему со стороны Бога не было. Ибо хотя Он и отделял Иакова от Исава, предпочитая первого второму, но почитал братство их[3]. Так и здесь, приходящий к Господу должен любить Его более своих родственников и самой жизни своей «в мире этом» (Ин. 12:25), но не должен питать неприязни и враждебности к ним. Как ещё сказано:
«Любящий отца или мать через [больше] Меня не есть достоин Меня, и любящий сына или дочь через [больше] Меня не есть достоин Меня» (Мф. 10:37).
Т. о., согласно 1-му принципу, ученик в своей независимости не может солгать и отступить от истины ни ради земной родины[4], ни ради родственников, ни ради своей жизни. Иным словом, если должно оказать милость и истину человеку или стоять за истину Христа вопреки мнению общества и родственников или в ущерб своей жизни, то истинный ученик окажет и устоит.
2. Второй принцип независимости
«Кто не несёт крест свой и приходит вслед Меня, не может быть Мой ученик» (Лк. 14:27).
Здесь крест — орудие казни. Толковать его несение как-либо иносказательно, вероятно, можно. Но буквальное толкование — это именно то, что всё равно заповедано соблюдать. Как сказано:
«Крещение, — не плоти нечистоты омытие, но обещание в [для] Бога доброй совести, — спасает посредством воскресения Иисуса Христа… Следовательно, тем же намерением Христа, пострадавшего плотью, и вы вооружитесь, чтобы остальное во плоти время прожить уже не человеческими похотями, но волей Бога. Ибо пострадавший плотью удерживается [от] греха» (1 Пет. 3:21—4:2).
Т. е. намереваться пострадать страданием Христа — намереваться нести крест в буквальном смысле слова. Поэтому и следующий за глаголом нести глагол приходить (έρχομαι) в Лк. 14:27 не означает просто движение куда-либо или откуда-либо, но имеет оттенок прибытия в какое-либо место [cр. 2. С. 669—670]. Ибо после смертельных страданий прийти можно только к Богу. Поэтому прийти, сказано, вслед Меня. Ибо сначала к Отцу пришёл[5] Христос. Т. о., в своей независимости ученик ради своей жизни не только не отступает от истины, но, согласно 2-му принципу, даже желает, как Христос, положить душу свою в этом мире и прийти к Отцу. Иными словами, желает «разрешиться и быть со Христом» (СП Флп. 1:23). Т. е. в своей независимости ученик свободен от страха смерти, страданий и всякой трудности. Ибо стремление к высшей трудности освобождает от страха перед трудностью любой. Хотя само стремление прежде всего имеет целью не смерть, а высшую славу — славу Бога. А стяжает эту славу уже страдание со Христом[6] и Его ученичество. Как сказано:
«В том прославится Отец Мой, когда многий плод[7] принесёте и сделаетесь Моими учениками» (Ин. 15:8).
Высотой такого бесстрашного и милосердного Духа писалось Писание. Такой высотой его и понимать должно. Такой высотой и запечатано, по пророку Исаии, учение.
3. Третий принцип независимости
«…Всякий из вас, кто не отказывает[ся от] всему[го] имуществу[а]его, не может быть Мой ученик».
Здесь явно условие — отказаться от всего своего имущества. Т. е. обнищать. Также и в других местах Евангелие прямо призывает к обнищанию:
- «…всё, сколькое имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище в небесах, и приходи, следуй Мне»[8] (Мк. 10:21);
- «Продайте имущества ваши и дайте милостыню» Лк. 12:33.
И Самого Христа апостол ставит в пример в контексте финансовой взаимопомощи между учениками, называя Его обнищание благодатью:
«…вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (СП 2 Кор. 8:9).
Но обнищание не исключает владения общим для всех учеников имуществом. И эта общность[9] (κοινωνία[10]) учеников многократно засвидетельствована в Евангелии[11].
- «Они оставались верными учению апостолов и общности… <…> Все же верующие были заодно и имели всё общее. <…> …И ни один ничто [из] имеющегося ему [у него] не считал собственное[ым] быть, но всё было им [у них] общее» (Деян. 2:42, 44, 4:32).
- «Если говорим, что общность имеем с Ним, а ходим во тьме, лжём и не делаем истину. Если же ходим во свете, как Он есть во свете, имеем общность друг с другом» (1 Ин. 1:6—7).
- «[С] нуждам[и] святых имеющие общность… <…> Македония и Ахаия благоволили сделать некоторое соучастие в [для] нищих святых в Иерусалиме» (Рим. 12:13, 15:26).
- «Путём сильного побуждения они молили нас [принять] благодать и общность служения в [для] святых. <…> …Из-за доказательства служения этого славящие Бога согласно подчинению исповедания вашего в Благовестие Христа и простоту общности в [для] них и во [для] всех» (2 Кор. 8:4, 9:13).
- «Обучаемый словом пусть соучаствует обучающему во всём имуществе» (Гал. 6:6).
- «…Согласно вашей общности в [для] Благовестие[я] от первого дня доныне» (Флп. 1:5).
- «Богатым в нынешнем веке приказывай не превозноситься и не полагаться по [на] неверности[ь] богатства, но по [на] Богу[а], дающему[го] нам всё обильно в наслаждение, делать добро, богатеть в делах хороших, быть щедрые[ми], общинные[ми]» (1 Тим. 6:17—18).
- «Благотворительность и общность не забывайте, ибо таковыми жертвами удовлетворяется Бог» (Евр. 13:16).
Из всего вышеизложенного очевиден принцип нищеты и общности для обучения у Христа: надо или всё своё имущество раздать нищим, или свою власть над ним делегировать братьям своим — общине (которая независима от людей этого мира и служит Благовестию), чтобы стать общником их и самого Благовестия. Ибо власть над имуществом порождает сребролюбие и корысть, и когда человек отказывается от этой власти, он становится чистым, независимым от того, чтобы ценить своё благополучие больше истины и людей, и возлагает надежду свою уже не на имущество, но на Бога милующего. За то Он даёт ему власть другую — Своё царство. Как сказано:
- «Не бойся, малое стадо, потому что благоволил Отец ваш дать вам царство — продайте имущества ваши и дайте милостыню, сотворите самим себе кошельки нестареющие, сокровище неисчерпаемое в небесах, где вор не приближается и моль не уничтожает. Ибо где сокровище ваше есть, будет и сердце ваше там» (Лк. 12:32—34);
- «Расточил, роздал нищим — праведность его пребывает во век» (1 Кор. 9:9).
Т. о., благополучие ученика также не может быть препятствием в свободе его выбора и в соблюдении истины.
Библиография:
[1] Книга Иеремии. Плач Иеремии / пер. с древнеевр., вступ. ст. и коммент. Л. В. Маневича ; ред. А. Э. Графов. — Б. м. : РБО, 2004.
[2] Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. — Т. 1. : Α—Λ. — М., 1958.
[3] Баркли М. Ньюман. Греческо-русский словарь Нового Завета. — М. : РБО, 2012.
[1] Среди кумранских свитков есть договоры, которые выглядят следующим образом. Текст договора писался дважды на одном листе, вверху и внизу, с пробелом посередине. Затем половина листа над пробелом сворачивалась в трубочку, перевязывалась шнурком и запечатывалась. Нижняя половина также сворачивалась, но не запечатывалась. Т. о., во избежание фальсификации можно было вскрыть печать и сверить открытую часть с запечатанной [1. С. 110, коммент. к 32:11]. Поэтому сказано: перевяжи и запечатай.
[3] Когда Бог велит Иакову ненавидеть Аммонитян и Маовитян, за то что они поступили с ним враждебно, тут же Он велит ему не гнушаться Идумеянином («Исав он же Едом» [Быт. 36:8]). «Ибо он брат твой», — говорит Господь (Втор. 23:3—7).
[4] Хотя в Лк. 14:26 прямо не говорится о «ненависти» к земной родине, но эта родина — прежде всего люди, народ. И когда заповедано ненавидеть ближайших из этого народа, т. е. родственников, то и на дальних, конечно, эта заповедь распространяется также. Поэтому и апостол отделяет земную от небесной родины, говоря:
«Многие ведь поступают, думая [о] земное[м], [о] которых я часто говорил вам, ныне же и плачущий говорю — [про] врагов креста Христа, которых конец — гибель, которых бог — чрево, которых слава — в сраме. Наше же государство есть в небесах» (Флп. 3:18—20).
[5] «К Тебе прихожу» в Ин. 17:11, 13 — с тем же глаголом ἔρχομαι.
[6] Потому со временем и термин свидетель (μάρτυς) приобрёл значение мученик, что мученики доказывали окружающим, или прославляли, и силу Божьего Духа, Котором они выдерживали страдания, и воскресение Христа. Ибо только свидетель воскресения может идти на смерть ради этого воскресения. Потому и апостол говорит:
«Мы есть дети Бога… если только страдаем вместе [с Ним], чтобы и прославлены мы были вместе» (Рим. 8:16—17).
[7] О том, что многий плод есть страдание со Христом, говорит следующий текст:
«…Если зерно пшеницы, упав в землю, не умрёт, оно одно останется; если же умрёт, многий плод приносит. Любящий душу его умертвит её, а ненавидящий душу его в мире этом сохранит её в жизнь вечную. Если кто мне служит, Мне да последует. И где Я есть, там и слуга Мой будет. Если кто Мне служит, того почтит Отец. Душа Моя теперь возмущена. И что Я сказал бы? Отец! избавь Меня от часа этого! Но ради это[го] Я пришёл, на этот час. Отец! прославь имя Твоё. Поэтому пришёл с неба голос: и прославил и ещё прославлю. <…> И, если Я вознесён буду от земли, всех привлеку на [к] Cебя[е]. А это говорил Он, указывая, какой смертью Он намерен умирать» (Ин. 12:23—33).
Т. е. контекст здесь о смерти физической, не об умерщвлении желаний плоти. Значит, и многий плод относится к страданиям физическим. Так же Дух Святой в Ин. 21:19 вносит и прямую формулировку о прославлении Бога именно смертью (θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν).
[8] Это же слово записано в Мф. 19:21 и Лк. 18:22.
[9] Ниже также полужирным шрифтом выделен перевод слов, однокоренных со словом κοινωνία (общность).
[10] Κοινωνία есть производное существительное от прилагательного κοινός — общий, принадлежащий всем [2. С. 961; 3. С. 123]. И это существительное неверно переводить русским словом общение. Потому что в сознании современного человека общение — это лишь беседа или совместное времяпрепровождение. Тогда как сам древнегреческий термин означает вообще что-либо совместное, принадлежащее всем и в какой угодно области. Поэтому точнее будет переводить гр. κοινωνία русским словом с более широким значением — общность.
[11] Есть даже примечательное свидетельство язычника Лукиана Самосатского в 160-х гг., противника христиан, об общности их доходов, где он говорит:
«…первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу, после того как отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому мудрецу и жить по его законам. Поэтому они одинаково ко всему относятся с презрением и все доходы считают общими» (О кончине Перегрина 13).
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