Порядин - Критический справочник Евангелия - 4 - Независимость как ключ понимания

Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Независимость как ключ понимания

Ещё через пророка Исаию Бог объявил Своё учение запечатанным, сказав:

«Перевяжи свидетельство и запечатай [1] учение в [среди] учёных Моих» (8:16).

Поэтому Христос народу говорил притчами, а «ученикам наедине изъяснял всё» (СП Мк. 4:34), добавляя:

«…вам дана тайна царства Бога, тем же, которым[е] вне, всё в притчах делается» (Мк. 4:11).

למוד — наученным, опытным) никто не может стать, не став прежде учеником ( תל מיד ). А чтобы стать учеником Христа нужно исполнить Его условия обучения, которые по сути являются принципами независимости человека от всего, что дорого ему в этом мире: от родственников и земной родины, своей жизни и благополучия. Без этой независимости никто не может ни соблюдать завет Христов, ни понимать Писание. Т. е. принципы обучения неизбежно принимает на себя тот, кто прежде принимает условия Нового завета — крестится Духом Иисуса Христа Ибо учёным (— наученным, опытным) никто не может стать, не став прежде учеником (). А чтобы стать учеником Христа нужно исполнить Его условия обучения, которые по сути являются принципами независимости человека от всего, что дорого ему в этом мире: от родственников и земной родины, своей жизни и благополучия. Без этой независимости никто не может ни соблюдать завет Христов, ни понимать Писание. Т. е. принципы обучения неизбежно принимает на себя тот, кто прежде принимает условия Нового завета — крестится Духом Иисуса Христа [2] . Всё это доподлинно узнаём при внимательном рассмотрении самих этих принципов.

1. Первый принцип независимости

«Если кто приходит на [ко] Меня [Мне] и не ненавидит отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестёр, ещё и душу свою, не может быть Мой ученик» (Лк. 14:26).

Здесь «ненависть» не есть чувство неприязни и враждебности к человеку, но предпочтение одного другому. Это семитская идиома. Так, Господь говорит через пророка:

«Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Мал. 1:2—3).

А по истории жизни Исава видно, что никакой неприязни или враждебности к нему со стороны Бога не было. Ибо хотя Он и отделял Иакова от Исава, предпочитая первого второму, но почитал братство их [3] . Так и здесь, приходящий к Господу должен любить Его более своих родственников и самой жизни своей «в мире этом» (Ин. 12:25), но не должен питать неприязни и враждебности к ним. Как ещё сказано:

«Любящий отца или мать через [больше] Меня не есть достоин Меня, и любящий сына или дочь через [больше] Меня не есть достоин Меня» (Мф. 10:37).

Т. о., согласно 1-му принципу, ученик в своей независимости не может солгать и отступить от истины ни ради земной родины [4] , ни ради родственников, ни ради своей жизни. Иным словом, если должно оказать милость и истину человеку или стоять за истину Христа вопреки мнению общества и родственников или в ущерб своей жизни, то истинный ученик окажет и устоит.

2. Второй принцип независимости

«Кто не несёт крест свой и приходит вслед Меня, не может быть Мой ученик» (Лк. 14:27).

Здесь крест — орудие казни. Толковать его несение как-либо иносказательно, вероятно, можно. Но буквальное толкование — это именно то, что всё равно заповедано соблюдать. Как сказано:

«Крещение, — не плоти нечистоты омытие, но обещание в [для] Бога доброй совести, — спасает посредством воскресения Иисуса Христа… Следовательно, тем же намерением Христа, пострадавшего плотью, и вы вооружитесь, чтобы остальное во плоти время прожить уже не человеческими похотями, но волей Бога. Ибо пострадавший плотью удерживается [от] греха» (1 Пет. 3:21—4:2).

Т. е. намереваться пострадать страданием Христа — намереваться нести крест в буквальном смысле слова. Поэтому и следующий за глаголом нести глагол приходить (έρχομαι) в Лк. 14:27 не означает просто движение куда-либо или откуда-либо, но имеет оттенок прибытия в какое-либо место [cр. 2. С. 669—670]. Ибо после смертельных страданий прийти можно только к Богу. Поэтому прийти, сказано, вслед Меня. Ибо сначала к Отцу пришёл [5] Христос. Т. о., в своей независимости ученик ради своей жизни не только не отступает от истины, но, согласно 2-му принципу, даже желает, как Христос, положить душу свою в этом мире и прийти к Отцу. Иными словами, желает «разрешиться и быть со Христом» (СП Флп. 1:23). Т. е. в своей независимости ученик свободен от страха смерти, страданий и всякой трудности. Ибо стремление к высшей трудности освобождает от страха перед трудностью любой. Хотя само стремление прежде всего имеет целью не смерть, а высшую славу — славу Бога. А стяжает эту славу уже страдание со Христом [6] и Его ученичество. Как сказано:

«В том прославится Отец Мой, когда многий плод [7] принесёте и сделаетесь Моими учениками» (Ин. 15:8).

Высотой такого бесстрашного и милосердного Духа писалось Писание. Такой высотой его и понимать должно. Такой высотой и запечатано, по пророку Исаии, учение.

3. Третий принцип независимости

«…Всякий из вас, кто не отказывает[ся от] всему[го] имуществу[а]его, не может быть Мой ученик».

Здесь явно условие — отказаться от всего своего имущества. Т. е. обнищать. Также и в других местах Евангелие прямо призывает к обнищанию:

«… всё, сколькое имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище в небесах, и приходи, следуй Мне»[8] (Мк. 10:21);

и раздай нищим, и будешь иметь сокровище в небесах, и приходи, следуй Мне»[8] (Мк. 10:21); «Продайте имущества ваши и дайте милостыню» Лк. 12:33.

И Самого Христа апостол ставит в пример в контексте финансовой взаимопомощи между учениками, называя Его обнищание благодатью:

«…вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (СП 2 Кор. 8:9).

общность (κοινωνία Но обнищание не исключает владения общим для всех учеников имуществом. И эта [9] (κοινωνία [10] ) учеников многократно засвидетельствована в Евангелии [11]

«Они оставались верными учению апостолов и общности … <…> Все же верующие были заодно и имели всё общее . <…> …И ни один ничто [из] имеющегося ему [у него] не считал собственное[ым] быть, но всё было им [у них] общее » (Деян. 2:42, 44, 4:32).

… <…> Все же верующие были заодно и имели всё . <…> …И ни один ничто [из] имеющегося ему [у него] не считал собственное[ым] быть, но всё было им [у них] » (Деян. 2:42, 44, 4:32). «Если говорим, что общность имеем с Ним, а ходим во тьме, лжём и не делаем истину. Если же ходим во свете, как Он есть во свете, имеем общность друг с другом» (1 Ин. 1:6—7).

имеем с Ним, а ходим во тьме, лжём и не делаем истину. Если же ходим во свете, как Он есть во свете, имеем друг с другом» (1 Ин. 1:6—7). «[С] нуждам[и] святых имеющие общность … <…> Македония и Ахаия благоволили сделать некоторое соучастие в [для] нищих святых в Иерусалиме» (Рим. 12:13, 15:26).

… <…> Македония и Ахаия благоволили сделать некоторое в [для] нищих святых в Иерусалиме» (Рим. 12:13, 15:26). «Путём сильного побуждения они молили нас [принять] благодать и общность служения в [для] святых. <…> …Из-за доказательства служения этого славящие Бога согласно подчинению исповедания вашего в Благовестие Христа и простоту общности в [для] них и во [для] всех» (2 Кор. 8:4, 9:13).

служения в [для] святых. <…> …Из-за доказательства служения этого славящие Бога согласно подчинению исповедания вашего в Благовестие Христа и простоту в [для] них и во [для] всех» (2 Кор. 8:4, 9:13). «Обучаемый словом пусть соучаствует обучающему во всём имуществе» (Гал. 6:6).

обучающему во всём имуществе» (Гал. 6:6). «…Согласно вашей общности в [для] Благовестие[я] от первого дня доныне» (Флп. 1:5).

в [для] Благовестие[я] от первого дня доныне» (Флп. 1:5). «Богатым в нынешнем веке приказывай не превозноситься и не полагаться по [на] неверности[ь] богатства, но по [на] Богу[а], дающему[го] нам всё обильно в наслаждение, делать добро, богатеть в делах хороших, быть щедрые[ми], общинные[ми] » (1 Тим. 6:17—18).

» (1 Тим. 6:17—18). «Благотворительность и общность не забывайте, ибо таковыми жертвами удовлетворяется Бог» (Евр. 13:16).

Из всего вышеизложенного очевиден принцип нищеты и общности для обучения у Христа: надо или всё своё имущество раздать нищим, или свою власть над ним делегировать братьям своим — общине (которая независима от людей этого мира и служит Благовестию), чтобы стать общником их и самого Благовестия. Ибо власть над имуществом порождает сребролюбие и корысть, и когда человек отказывается от этой власти, он становится чистым, независимым от того, чтобы ценить своё благополучие больше истины и людей, и возлагает надежду свою уже не на имущество, но на Бога милующего. За то Он даёт ему власть другую — Своё царство. Как сказано:

«Не бойся, малое стадо, потому что благоволил Отец ваш дать вам царство — продайте имущества ваши и дайте милостыню, сотворите самим себе кошельки нестареющие, сокровище неисчерпаемое в небесах, где вор не приближается и моль не уничтожает. Ибо где сокровище ваше есть, будет и сердце ваше там» (Лк. 12:32—34);

«Расточил, роздал нищим — праведность его пребывает во век» (1 Кор. 9:9).

Т. о., благополучие ученика также не может быть препятствием в свободе его выбора и в соблюдении истины.

Библиография:

[1] Книга Иеремии. Плач Иеремии / пер. с древнеевр., вступ. ст. и коммент. Л. В. Маневича ; ред. А. Э. Графов. — Б. м. : РБО, 2004.

3 ] Баркли М. Ньюман. Греческо-русский словарь Нового Завета. — М. : РБО, 2012.