Порядин - Критический справочник Евангелия - 6 - Праведность веры

Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Праведность веры (δικαιοσύνη πίστεως)

оправдается (2:12—3:20). А далее, благовествуя, он и вводит формулу праведности веры для спасения от гнева. Ниже приводится отрывок из этого Благовестия, а в сносках к тексту этого отрывка даются критические комментарии по теме статьи. Формула, вынесенная в заглавие, взята из Рим. 4:11, 13. Поэтому её истинное значение нужно узнавать из контекста этого Послания. Вкратце оно начинается так: после приветствия (1:1—7) и вопросов взаимоотношений апостола с римскими христианами (1:8—15) он переходит к Благовестию (1:16—17). Сначала он показывает мир без Благовестия, говоря о гневе Бога (1:18) и его причинах (1:19—32) и рассуждая о том, кто избежит суда Божьего, а кто нет (2:1—11). При этом он касается закона Моисея и преимущества и гордости иудеев перед язычниками, заключая, что никто делами этого закона не [1] (2:12—3:20). А далее, благовествуя, он и вводит формулудля спасения от гнева. Ниже приводится отрывок из этого Благовестия, а в сносках к тексту этого отрывка даются критические комментарии по теме статьи.

1. Из Послания святого апостола Павла к римлянам[2]

3:20

…διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.

…Ибо из-за дел закона не будет оправдана в присутствии Его всякая [никакая] плоть, ибо посредством закона — познание греха.

3:21

Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,

Но ныне, помимо закона, явлена праведность Бога, свидетельствуемая посредством закона и пророков.

3:22

δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας. οὐ γάρ ἐστιν διαστολή,

праведность Бога посредством веры Иисуса Христаверующих, ибо не есть различие. ВедьБога посредствомИисуса Христа [3] — на всех, ибо не есть различие.

3:23

πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ

Потому что все согрешили и лишены славы Бога.

3:24

δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Оправдываемые безвозмездно Его благодатью посредством искупления безвозмездно Его благодатью посредством искупления [4] Христом Иисусом,

3:25

πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] [5] ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆςαὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων

веры в Его крови — в [для] показывание[я] праведности Своей — через отпущение сделанных прежде грехов, Которого Бог выставил умилостивление[ым] [6] посредством [этой]в Его крови — в [для] показывание[я]Своей — через отпущение сделанных прежде грехов,

3:26

ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.

в долготерпении Бога, на [к] показывание[ю] праведности Своей в настоящем времени, в то [чтобы] быть Его [Ему] праведный[м] и оправдывающий[м] из-за веры Иисуса.

3:27

Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.

веры. Где, итак, гордость [7] эта? Исключена. Посредством какого закона? Дел? Нет, но посредством закона

3:28

λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.

Ибо мы считаем, [что] быть оправданным человек[у] верой, помимо дел закона.

3:29

ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,

Или Бог — только Иудеев? Не и язычников? Да, и язычников,

3:30

εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.

раз один Бог, который оправдает обрезание из-за веры и необрезание посредством веры.

3:31

νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.

Итак, закон отменяем посредством веры? Не получится, но закон укрепляем.

4:1

Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;

Итак, что скажем? Считать Авраама, праотца нашего как плоть?

4:2

εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ’ οὐ πρὸς θεόν.

был оправдан из-за дел, имеет гордость, но не в [с] Бога[ом] Ведь, если Авраамиз-за дел, имеет гордость, но не в [с] Бога[ом] [8]

4:3

τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

Ибо что говорит Писание? Поверил ведь Авраам Богу, и было засчитано ему в праведность.

4:4

τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα,

Так как делающему плата не считается как благодать, но как долг,

4:5

τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην·

а не делающему, но верующему в Оправдывающего грешного вера его засчитывается в праведность.

4:6

καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων·

Точно так, как Давид воспевает счастье человека, которому Бог засчитывает праведность, помимо дел:

4:7

μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·

счастливы, чьи беззакония были прощены и грехи которых были покрыты;

4:8

μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν.

счастлив муж, грех которого Господь не зачтёт совершенно.

4:9

Ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γάρ· ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.

Итак, счастье это — в обрезание[и] или в необрезание[и]? Говорим же: вера была засчитана Аврааму в праведность.

4:10

πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ’ ἐν ἀκροβυστίᾳ·

Тогда как засчитана? Состоящему в обрезании или в необрезании? Не в обрезании, но в необрезании!

4:11

καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην,

И знак обрезания печать[ю] праведности веры он получил в необрезании, на то [чтобы] стать его [ему] отца[ом] всех верующих среди необрезания; на то [чтобы] им засчиталась праведность.

4:12

καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.

веры в необрезании отца нашего Авраама. И отца[ом] обрезания [9] — которым не из-за обрезания лишь, но также идущим следамив необрезании отца нашего Авраама.

4:13

Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως.

Ибо не посредством закона обещание Аврааму, или семени Его, стать ему наследник[ом] мира, но посредством праведности веры.

4:14

εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία·

Если же от закона наследник, опустошена вера и упразднено обещание.

4:15

ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις.

Ведь закон гнев производит. Где же не существует закон, также и преступление.

4:16

Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

веры, чтобы как благодатьверы. Авраам, — который есть отец всех нас, Через это — от, чтобы как благодать [10] , на то [чтобы] стать непреложное[ым] это[му] обещание[ю] всему семени. Не от закона лишь, но и от. Авраам, — который есть отец всех нас,

4:17

καθὼς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα.

как написано, что отцом многих народов Я поставил тебя, — поверил в присутствии Бога, оживляющего мёртвых и называющего несуществующее как существующее,

4:18

Ὃς παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον· οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου,

который вопреки надежде поверил надежде, на то [чтобы] сделаться его [ему] отца[ом] многих народов через сказанное: так будет семя твоё.

4:19

καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα [ἤδη] νενεκρωμένον, ἑκατονταετής που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας·

И не ослабевший верой он, столетний почти пребывающий, рассмотрел своё тело омертвевшее и омертвение утробы Сарриной,

4:20

εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ’ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ θεῷ

но не усомнился неверием в обещание Бога, но был укреплён верой, отдавший славу Богу

4:21

καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι.

и сделавшийся совершенно уверенный[м], что сильный Он есть и сделать, которое обещал.

4:22

διὸ [καὶ] ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

Потому было засчитано ему в праведность.

4:23

Οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ

Не было написано же, что через [ради] него лишь засчитано ему,

4:24

ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,

но и через [ради] нас, которым готовится быть засчитано, верующим в Воскресившего из мёртвых Иисуса, Господа нашего.

4:25

ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.

оправдание[я] наше[го] Который был предан через преступления наши [11] и воскрешён через [ради]наше[го] [12]

5:1

Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

оправданные из-за веры мир имеем к [с] Итак,из-замир имеем к [с] [13] Богу[ом] посредством Господа нашего Иисуса Христа,

5:2

δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ.

Посредством Которого и доступ мы получили [верой] в благодать эту, в которой стоим и гордимся надеждой славы Бога.

5:3

οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,

Не только же, но гордимся угнетениями, зная, что угнетение стойкость производит,

5:4

ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα.

Стойкость же — испытанность, а испытанность — надежду.

5:5

ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.

Надежда же не стыдит, ибо любовь Господа излилась в сердцах наших посредством Духа Святого, данного нам.

5:6

Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν.

Ведь Христос умер за нас, ещё сущих немощных[ми], нечестивых.

5:7

μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν·

Ибо едва ли кто умрёт за праведного, за доброго же кто и решается умереть.

5:8

συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν.

Но Бог Свою любовь в [к] нас[м] доказывает через то, что Христос умер за нас, ещё сущих грешных[ми].

5:9

πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.

Поэтому многим более оправданные теперь Его кровью спасёмся посредством Него от гнева.

5:10

εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·

Ибо, если, врагами будучи, мы были примирены [с] Богу[ом] посредством смерти Сына Его, многим более, примирившись, будем спасены жизнью Его.

5:11

οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.

И не только, но и гордящиеся Богом посредством Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого теперь взяли примирение.

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9:30

Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως,

Язычники, не преследующие праведность, получили праведность, и праведность — из-за веры.

9:31

Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.

А Израиль, преследующий закон праведности, не пришёл в закон первым.

9:32

διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,

Через что? Через то, что искали не от веры, а как от дел. Они соблазнились камнем спотыкания,

9:33

καθὼς γέγραπται·ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

как написано: вот, полагаю в Сионе камень соблазна и глыбу спотыкания, и верующий на Нём не постыдится.

10:1

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν.

Братья, ведь доброе намерение моего сердца и мольба в Бога за них во спасение.

10:2

μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν·

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность Бога, но не через исследование.

10:3

ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν

Незнающие ведь праведность Бога и свою ищущие [праведность] поставить они не покорились праведности Бога.

10:4

τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.

Ибо цель закона — Христос, в праведность всякому верующему.

10:5

Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

Моисей ведь записывает праведность от закона, что исполнивший это человек жить будет в этом.

10:6

ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν·

А праведность от веры так говорит: не скажи в сердце твоём: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.

10:7

ἤ·τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.

Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мёртвых возвести.

10:8

ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.

Но что говорит? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем.

10:9

ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·

поверишь, что Бог воскресил Его из мёртвых, спасёшься. Ибо если в устах твоих признаешь Господа Иисуса [14] и в сердце твоём, что Бог воскресил Его из мёртвых, спасёшься.

10:10

καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.

верится в [к] праведность[и], а в [ко] спасение[ю] признаётся устами Потому что сердцемв [к], а в [ко] спасение[ю] признаётся устами [15]

10:11

λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

Ибо Писание говорит: “Всякий, верующий на Нём, не постыдится”.

10:12

οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·

Ведь не есть различие иудея также и эллина, потому что Тот же Господь [у] всех, обладающий богатством на [для] всех, призывающих Его.

10:13

πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

Ибо всякий, кто призовёт Имя Господа, спасётся.

2. Заключительный вывод

Рассуждения над значением формулы праведности содержатся в сносках 3, 6, 12 и 15. В итоге праведность веры — это вера в любовь и в спасение Всесильного Бога, а ввиду этой веры — мышление Христа, свободное от страха смерти, от страха унижения перед людьми, от страха конфликта с ними (или их гнева), чтобы сочувствовать всем и всегда — любить, распространяя эту любовь среди людей. Т. о., истинно освобождаясь — от страха людей и смерти, праведность приобретает непобедимое оружие — намерение Христа пострадать плотью за любовь Его. Непобедимое — потому что победа не значит поразить врага физической силой или незаслуженно унизить оскорблением, на которое он не ответит злом. Ибо даже убитый, но морально не сломленный враг — это славный пример мужества, способный обратить к нему даже его убийц, а его последователей мотивировать к продолжению борьбы.

праведников и благословением их в адрес злодеев, и стыдит их тогда уже суд Богаоправдывать виновного, так и порицать невинного. Нужно только, чтобы идея Христа предшествовала праведнику — распространялась им, и прежде, чем люди обратятся против него, они узнали об этой идее его, что на зло он отвечает всегда добром. Так исполняются слова пророка, говорящего: Но победа — это страх и стыд врага, его обращение. А если воин желает добровольно идти на смерть, значит, бесстрашен и непобедим. Ибо смерть — самый сильный враг человека, и, бесстрашно выходя ей навстречу, человек побеждает её. А способный победить самого сильного врага — непобедим. Поэтому любой противник истины непременно остаётся в стыде: в равноправном разговоре истине противоречить никто не может, а грубость и насилие за рамками равноправия побеждаются смелостьюи благословением их в адрес злодеев, и стыдит их тогда уже суд Бога [16] . Ибо равно постыдно каквиновного, так и порицать невинного. Нужно только, чтобы идея Христа предшествовала— распространялась им, и прежде, чем люди обратятся против него, они узнали об этой идее его, что на зло он отвечает всегда добром. Так исполняются слова пророка, говорящего:

«…и назовут их сильными праведностью, насаждением Господа к славе» (Ис. 61:3).

Библиография:

3 ] Даниел Б. Уоллас. Углубленный курс грамматики греческого языка. — Новосибирск : Новосибирская библейская богословская семинария, 2007. — 862 с.

[4] The Greek New Testament. Fourth Revised Edition, edited by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, and B. M. Metzger. Stuttgart: DB & UBS, 1993.

5 ] Bruce M. Metzger. A textual commentary on the Greek New Testament. London, New York, 1971.

6 ] George Benedict Winer. A grammar of the idiom of the New Testament. London, Leipsic, Philadelphia, 1869.