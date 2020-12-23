Порядин - Критический справочник Евангелия - 7 - Царство Бога и совершенство

Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Царство Бога и совершенство

1. Царство Бога: где и когда?

«В [из] рождённых [от] женщин не был поднят больший Иоанна Крестителя, но меньший в царстве небес больше него есть. Ибо от дней Иоанна Крестителя доныне царство небес одолевается силой, и мужественные воины захватывают его» (Мф. 11:11—12);

одолевается силой, и мужественные воины захватывают его» (Мф. 11:11—12); «В [из] рождённых [от] женщин больший Иоанна никто есть… <…> Закон и пророки до Иоанна; от того времени царство Бога благовествуется и всякий в него силой прорывается» (Лк. 7:28, 16:16).

В этих трёх текстах речь об одном и том же — о входе в ЦБ и величине вошедших в него. Но каждый из двух авторов передал эту речь с различными тонкостями. Что помогает понять саму речь Христа. В частности, из этих тонкостей видно, что для обоих авторов понятия царство небес и царство Бога были тождественны. Также видно, что одолевать царство силой и благовествовать его — действия тоже тождественные.

Фразы же из рождённых от женщин (ἐν γεννητοῖς γυναικῶν) и в царстве небес (ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν) у Матфея явно обозначают две группы, члены которых сравниваются друг с другом [1] . И в число рождённых от женщин, по Мф. 11:11, не включены те, кто в ЦБ. Ибо больший из этих рождённых — Иоанн, а все, кто в ЦБ, больше Иоанна. Откуда же те, кто в ЦБ? От кого они родились? «От Бога» (1 Ин. 3:9, 4:7, 5:1), или «свыше» — «от воды и Духа» (Ин. 3:3, 5).

Также и рождённых до Иоанна Христос исключает из числа тех, кто в царстве небес. Ибо, по Его словам, опять же Иоанн — больше рождённых до него, а все, кто в ЦБ, больше Иоанна. Однако первые, как и последние, тоже должны в какое-то время попасть в ЦБ [2] . Почему же здесь Христос исключает первых из царства?

Потому только, что первые, вкусив смерть, войдут в ЦБ после второго воскресения (Ин. 6:39; Откр. 20:12—15), а последние — раньше. Но когда? После первого воскресения, назначенного свидетелям (мученикам) Христа (Откр. 20:4—5), или ещё при жизни во плоти?

Если после первого воскресения, значит, Христос исключает Себя либо из числа тех, кто в царстве, либо из обеих сравниваемых Им групп — из рода людского. Но если Он исключает Себя из тех, кто в царстве, то Он причисляет Себя к числу рождённых от женщин. И тогда Иоанн больше Его. Что лживо и потому невозможно. Ведь сам Иоанн считает себя «недостойным развязать ремень обуви» Христа (Лк. 3:16). А если Он исключает Себя из рода людского, то это тоже лживо и потому невозможно. Ведь Он здесь же вслух народа Себя называет «Сыном Человека» и причисляет к «людям» (Лк. 7:31) того рода, которым «оправдывается мудрость» (Мф. 11:24—35).

Значит, те, кто в царстве, по Его мнению, совершат прорыв в него не после первого воскресения, но до него, при жизни своей во плоти. Дополнительно в пользу того, что Христос и апостолы (после Его воскресения, но до смерти своей) вошли в ЦБ, говорят:

1) предсказание о том, что ученики до смерти своей увидят ЦБ [3]

2) неоднократное указание прижизненных средств входа в ЦБ [4] , что бессмысленно, если до смерти этот вход невозможен;

переместил в царство» Бог тех, кто ещё не вкусил смерть; 3) форма прошедшего времени, совершенного вида (аорист) глагола μεθίστημι (перемещать) в Кол. 1:13 [5] : «в царство» Бог тех, кто ещё не вкусил смерть;

4) определение ЦБ в Рим. 14:17 — это «не пища и питьё, но праведность [6] , мир [7] и радость в Духе Святом» — ибо всем перечисленным обладали во плоти Христос и Его апостолы;

внутри вас есть» (Лк. 17:20—21); 5) слова́ «не приходит царство Бога заметным образом… ибо царство Бога [8] вас есть» (Лк. 17:20—21);

6) слова́ «достигло на [до] вас царство Бога» (Мф. 12:28), говорящие, по контексту, что изгнание бесов Духом Бога — это царство Бога над ними [9] , исходящее из внутренности Христа; и после Его воскресения Бог дал ученикам Его Того же Духа и бесы им повиновались так же (Деян. 5:16, 8:7, 19:12);

7) слова́ «сами не вхо́дите и входящих не пускаете» в Мф. 23:13; ибо если не вхо́дите — после смерти, то такие слова не выглядят доказуемым и неопровержимым аргументом против оппонентов, каковым были эти слова, судя по тому, что они были сказаны в храме публично и не дискредитировали Говорящего; и наоборот, если до смерти, то эти слова — сильный аргумент Вошедшего в царство и поистине Царствующего над бесами Духом Бога;

8) слова́ «он излагал, свидетельствующий царство Бога» в Деян. 28:23, ибо никто, по истине, не излагает, свидетельствуя, то, чего не ощутил, не имел или не видел сам; также апостол не мог здесь свидетельствовать и учить о будущем царстве, ибо он выступал здесь не как пророк, поскольку не пользовался властью апостола и слушатели его «убеждались словами его» (СП Деян. 28:24), а не явлением силы Бога через него;

9) слова́ «царство Божие не в слове, а в силе» в 1 Кор. 4:20, ибо контекст говорит об испытании силы противников во плоти [10]

10) форма настоящего времени глагола παραλαμβάνω (принимать) в Евр. 12:28 [11] ; ибо принимающие царство принимают его, будучи во плоти.

Когда же мы знаем, что ЦБ — внутри человека, то должны отождествить его с совершенством. Потому что и то, и это — высшая степень развития человека. И потому что совершен Сам Бог. Значит, Его господство (царство) в разуме человека — совершенство этого человека. А что есть совершенство, см. ниже, в гл. 2.2.

2. Совершенство

Сам Христос был совершенным, как сказано о Нём:

«Не узнавшего грех за нас грехом Он сделал» (2 Кор. 5:21);

«Ибо закон ставит первосвященников[ами] имеющих немощи людей, а слово клятвы вслед закон[а] — Сына, на век совершенного» (Евр. 7:28).

Своих учеников Господь Иисус учил совершенству, говоря:

«…будьте совершенны, как совершен есть Отец ваш Небесный. <…> …Если хочешь быть совершенный[м], иди продай имущество твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и давай, следуй Мне» (Мф. 5:48, 19:21).

И священство Христа для совершенства было назначено. Как сказано:

«…если всё же совершенство осуществлялось посредством Левитского священства, — ибо на основании его народ законоустроен, — какая ещё нужда иного священника ставить через чин Мелхиседека, а не через чин Аарона именовать? <…> Ибо закон ничего до совершенства [не] довёл , а [довело] введение лучшей надежды, посредством которой мы приближаемся к Богу. <…> Закон ведь ставит людей первосвященников, имеющих немощи; а слово клятвы после закон[а] — Сына, на век совершенного » (Евр. 7:11, 19, 28);

осуществлялось посредством Левитского священства, — ибо на основании его народ законоустроен, — какая ещё нужда иного священника ставить через чин Мелхиседека, а не через чин Аарона именовать? <…> Ибо закон ничего [не] , а [довело] введение лучшей надежды, посредством которой мы приближаемся к Богу. <…> Закон ведь ставит людей первосвященников, имеющих немощи; а слово клятвы после закон[а] — Сына, на век » (Евр. 7:11, 19, 28); «…прежней скинии установление, которая образ в [для] настоящее[го] время[ени], в которую[ой] приносятся дары и жертвы — требования плоти (только относительно кушаньям[ий] и напиткам[ов] и различным[х] омовениям[й]), установленные до времени исправления, не могущие в совесть[и] сделать совершенным служащего! Христос же, пришедший Первосвященник осуществившихся благих [благ], посредством большей и совершеннейшей скинии, нерукотворной, то есть не такового устроения, и не посредством крови козлов и бычков, но посредством Своей крови, однажды вошёл во святое, приобретя вечное освобождение! Ибо, если кровь тельцов и козлов и окропляющий пепел коровы освящает осквернённых в [к] чистоту[е] плоти, скольким более Кровь Христа, — Который посредством Духа вечного принёс Себя непорочного Богу, — очистит совесть нашу от мёртвых дел, в [чтобы] служить Богу живущему» (Евр. 9:8—14);

служащего! Христос же, пришедший Первосвященник осуществившихся благих [благ], посредством большей и скинии, нерукотворной, то есть не такового устроения, и не посредством крови козлов и бычков, но посредством Своей крови, однажды вошёл во святое, приобретя вечное освобождение! Ибо, если кровь тельцов и козлов и окропляющий пепел коровы освящает осквернённых в [к] чистоту[е] плоти, скольким более Кровь Христа, — Который посредством Духа вечного принёс Себя непорочного Богу, — очистит совесть нашу от мёртвых дел, в [чтобы] служить Богу живущему» (Евр. 9:8—14); «Ибо закон, имея тень готовящихся благ, а не самый образ вещей, [одними и] теми же жертвами, которые приносят через год навеки [каждогодно], никогда [не] может сделать совершенными приходящих. Поскольку [разве] не остановились [бы] приносимые [жертвы] из-за [того], что служащих[е], однажды очищенных[е], не иметь[ли бы] уже никакое[го] сознание[я] грехов? <…> …Одним приношением Он навеки сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:1—2, 14).

И хотя апостолы не пишут прямо, что они совершенны, но пишут достаточно, чтобы понять это. Как сказано:

«Не есть ученик через [выше] учителя; но усовершенствовавшийся всякий будет, как учитель его» (Лк. 6:40);

всякий будет, как учитель его» (Лк. 6:40); «…мужество пусть имеет совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны , ни в чём [не] имеющие недостаток. <…> Видишь, что вера содействовала делам его и от дел вера была сделана совершенной ?» (Иак. 1:4, 2:22);

и , ни в чём [не] имеющие недостаток. <…> Видишь, что вера содействовала делам его и от дел вера ?» (Иак. 1:4, 2:22); «…Бог всякой благодати, призвавший в вечную славу Его во Христе вас, немного пострадавших, Сам усовершит , укрепит, усилит, установит прочно» (1 Пт. 5:10);

, укрепит, усилит, установит прочно» (1 Пт. 5:10); «…проявите в вере вашей нравственное совершенство …» (2 Пет. 1:5);

…» (2 Пет. 1:5); «Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает и любовь Его в нас есть достигающая совершенства . <…> В том любовь достигла совершенства в сопровождении нас, что мы имеем смелость в день суда, поскольку, как Тот есть, и мы есть в мире этом. В любви не есть страх, совершенная любовь вне помещает страх, ибо страх наказание имеет. Ведь боящийся не достиг совершенства в любви» (1 Ин. 4:12, 17—18);

. <…> В том любовь в сопровождении нас, что мы имеем смелость в день суда, поскольку, как Тот есть, и мы есть в мире этом. В любви не есть страх, любовь вне помещает страх, ибо страх наказание имеет. Ведь боящийся не в любви» (1 Ин. 4:12, 17—18); «Мудрость же проповедуем между совершенными … <…> …мы имеем ум Христов. <…> Братья, мыслями делайтесь не дети, но [ко] злу будьте как дети, мыслями же совершенные становитесь» (1 Кор. 2:6, 16, 14:20);

… <…> …мы имеем ум Христов. <…> Братья, мыслями делайтесь не дети, но [ко] злу будьте как дети, мыслями же становитесь» (1 Кор. 2:6, 16, 14:20); «…чтобы мы представили всякого человека совершенного [ым] во Христе. <…> …Чтобы были утешены сердца их, соединённые в любви и во всё обилие совершенной уверенности ума, в познание тайны Бога Христа… <…> …чтобы вы были поставлены совершенные и исполненные уверенностью во всякой воле Бога» (Кол. 1:28, 2:2, 4:12);

[ым] во Христе. <…> …Чтобы были утешены сердца их, соединённые в любви и во всё обилие ума, в познание тайны Бога Христа… <…> …чтобы вы были поставлены и во всякой воле Бога» (Кол. 1:28, 2:2, 4:12); «…Благовестие наше не было на[для] вас в слове только, но и в силе, и во Святом Духе и совершенной уверенности многой» (1 Фес. 1:5);

многой» (1 Фес. 1:5); «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17);

Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17); «…чтобы каждому из вас выказывать такую же ревность до конца для совершенной уверенности в надежде» (Евр. 6:11);

в надежде» (Евр. 6:11); «Вы приступили к… духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12:22—23).

2.1. Кажущаяся противоречивость отдельных стихов НЗ факту совершенства апостолов и её объяснение

Есть только три стиха, которые, казалась бы, однозначно противоречат совершенству учеников. Это Иак. 3:1—2, Евр. 6:1 и Флп. 3:13. Но этой однозначности в действительности нет. Это показывает анализ контекста этих стихов. А неоднозначные противоречия не могут отрицать факт, однозначно засвидетельствованный столь многочисленными, представленными выше текстами.

2.1.1. Текст 1-й

«Не многие делайтесь учители, братья мои, знающие, что большее осуждение получим. Многое ведь опрокидываем все. Если кто в слове не опрокидывается [ошибается], тот человек совершенный, способный обуздать и всё тело» (Иак. 3:1—2).

Здесь, на первый взгляд, видно, что апостол причисляет себя к ученикам, которые не совершенны. Но дальше по контексту видно, что делает он это из скромности, чтобы совершенством своим не возноситься над адресатами, но снизойти до их уровня развития. Так, далее он тоже причисляет себя к тем, кто проклинает людей [12] , что, очевидно, на самом деле невозможно ему как «рождённому от Бога» [13] . К подобной риторике прибегали и пророки [14] . Подобный риторический приём использует и апостол Павел (см. следующую гл.).

2.1.2. Текст 2-й

«Оставившие слово основания Христова, поспешим на [к]совершенство[у]» (Евр. 6:1).

Здесь та же самая скромность автора, что и в тексте предыдущей главы. Ибо в 5:11 [15] он упрекает адресатов в неспособности слушать, из-за чего ему трудно истолковать перед ними вопрос о чине Мелхиседека. Ведь им, по его мнению, пора быть учителями, но их самих нужно учить: им нужно молоко, а не «твёрдая пища» (5:12). Т. е. как учитель он обладает этой твёрдой пищей, но из-за них не может пока им её дать. А эта «пища совершенных» (5:14).

2.1.3. Текст 3-й

«…Познать Его и силу воскресения Его, и общность страданий Его, сообразующийся смерти Его, если как-нибудь приду в воскресение из мёртвых. Не чтобы я уже взял или уже завершён, но гонюсь, если и я схвачу, согласно которому и я был схвачен посредством Христа. Братья, я не считаю себя самого схватившим, но одно, которое ведь сзади, пренебрегающий; устремляющийся же которому [к тому, что] впереди, на [к] цель[и] стремлюсь: в [к] награду[е] призыва Бога свыше во Христе Иисусе. Итак, всякие совершенные, это думаем» (Флп. 3:10—15).

Здесь могут смущать слова апостола о том, что он не завершён. Но далее видно, что то, которое он ещё не взял или в чём не завершён, относится к воскресению из мёртвых. Силу воскресения этого апостол и гонится схватить, пренебрегая задним и стремясь к тому, что впереди. Ибо думать точно так же он учит уже совершенных.

2.2. Заключительный вывод

совершенным, учил совершенству и ученики Его достигли его. Ибо их совершенство — это не безгрешность, как у Христа, но неспособность грешить Из всего вышеизложенного очевиден вывод: Господь Иисус Сам был, учили ученики Его достигли его. Ибо их— это не безгрешность, как у Христа, но неспособность грешить [16] намеренно [17] , совершенное незлобие [18] и совершенная уверенность [19] в своей безопасности (неуязвимости [20] , непобедимости [21] ), чистоте, не имеющей «никакого сознания грехов» [22] , и в том, что Бог слышит их [23] . Т. о., совершенный хоть и может согрешить, но лишь ненамеренно, по привычке «прежних грехов своих» (СП 2 Пет. 1:9), которые он, в отличие от Христа, до обращения [24] своего совершал, но после должен очищать, как «Он чист» (1 Ин. 3:3).