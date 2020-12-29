Порядин - Критический справочник Евангелия - 9 - Благовестие
Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.
Евангелие, или Благовестие
Греческое существительное εὐαγγέλιον состоит из двух слов εὖ (добро, благо) и ἀγγελία (весть, известие) и переводится русским Благовестие. По-еврейски Благовестие — это בשורה (бсора́)[1]. Объектами Благовестия авторы Писания называют разные блага, но все эти блага — элементы общей концепции НЗ, несущей человеку в совокупности мир и безопасность, силу и радость, свободу от греха и страха. Все эти блага дают человеку счастье — совместную (общую) часть с Богом. Что мы и будем наблюдать ниже.
1. Благовестие царства Бога
- «…Благовестие царства…» (Мф. 4:23, 9:35, 24:14).
- «…Должно Я [Мне] благовозвестить царство Бога…» (Лк. 4:43).
- «…Благовествующий царство Бога…» (Лк. 8:1).
- «…Благовествуй царство Бога…» (Лк. 9:60).
- «…Царство Бога благовествуется и всякий в него силой прорывается» (Лк. 16:16).
- «…Благовествующий насчёт царства Бога…» (Деян. 8:12).
ЦБ — элемент общей концепции НЗ, потому что оно есть «праведность [силой], мир и радость» (Рим. 14:17) и тождественно совершенству[2]. Поэтому ЦБ несёт человеку счастье.
2. Благовестие воскресения
«Павел… <…> …воскресение благовествовал» (Деян. 17:16, 18).
Здесь Благовестие можно определить и как Благовестие жизни вечной. Сама по себе новость о воскресении поистине является благом. Но именно для концепции НЗ воскресение является основной причиной: без воскресения человеку невозможно соблюдать совершенное незлобие, являющееся условием НЗ[3], а без незлобия — достичь совершенной уверенности во Христе, которая тождественна ЦБ[4]. Да и власть ЦБ не может быть всеобъемлющей, когда смерть властвует над человеком.
3. Благовестие мира
- «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”» (СП Ис. 52:7; Рим. 10:15).
- «Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен» (СП Наум 1:15).
- «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа» (СП Деян. 10:36).
- «…И, придя, [Христос] благовествовал мир вам, дальним и близким… <…> …Станьте… обув ноги в готовность благовествовать мир» (СП Еф. 2:17, 6:14—15).
Что есть мир здесь как элемент концепции НЗ? Мир (ивр. שלום [шало́м], гр. εἰρήνη [эйрэ́нэ]) авторы ВЗ неоднократно называют объектом завета[5], но не Ветхого, а Нового[6]. А «мир с Богом» (Рим. 5:1) — этот мир в сердце[7], когда оно свободно от страха и не обвиняет себя — когда Бог не укоряет человека[8]. Что и является свойством той самой уверенности человека, совершенство которой достигается делами[9] и, как сказано было выше, отождествляется с ЦБ.
4. Благовестие славы
- «…Богатство моря обратится к тебе, достояние народов придёт к тебе. Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят[10] славу Господа» (СП Ис. 60:5—6).
- «Если же и скрыто есть Благовестие наше, в гибнущих оно есть скрыто, в которых бог века этого ослепил мысли неверующих, [чтобы] не воссиять свет[у] Благовестия славы Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4).
В первом отрывке пророк обращается к Иерусалиму — наследию совершенства[11]. Само совершенство, которое принёс Господь Иисус людям и которое люди до него не знали, но искали и ищут, является славой Господа, результатом соблюдения НЗ и причиной входа в ЦБ. Но и само воскресение Иисуса Христа было славой Бога: до Него на жизнь после смерти твёрдой надежды не было даже среди иудеев[12] и смерть страшила людей больше, чем сейчас, когда Благовестие наполнило мир. Поэтому второй отрывок говорит о славе могущества и воскресения, совершенства и высшей доблести Христа.
Эта доблесть выше доблести тех, кто бьёт и гонит ученика, как сила наковальни выше силы молота: этот бьёт и ломается, а та принимает удар и укрепляется. Иными словами, тот, кто держит удар, сильнее того, кто бьёт его. Хотя доблести тех, кто бьёт неспособного ответить тем же, нет вообще: бить физически слабых, т. е. детей, — заслуги нет. Но доблесть Христа выше доблести даже того, кто бьёт злодеев и держит от них ответный удар: если удар извне он держит так же бесстрашно, как ученики Христа, то удар внутренний — гнев свой, в отличие от учеников, сдержать не может. Притом их ответ и более благороден: он — ради обращения бьющего от зла и насилия рук его, поэтому мужеством и милосердием своим он способен победить зло и обратить злодея к добру. Только он и способен, ибо ответ насилием — зло, порождающее зло. Поэтому, если отвечающий насилием не одумается, получит в удел воскресение осуждения. А ученик Христа побеждает, хотя бы удар насильника был для него смертелен. Ибо спасается воскресением жизни. Как сказано об этой победе:
«Господь Бог дал Мне язык учёных, чтобы словом вразумлять, подкреплять изнемогающего. Он пробуждает каждое утро, каждое утро пробуждает Он ухо Мне, чтобы слушать подобно учёным. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Хребет Мой Я отдал бьющим и щёки Мои рвущим волосы, лица Моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, и знаю, что не буду посрамлён. Близок оправдывающий Меня: кто хочет спорить со Мной? станем вместе. Кто господин правосудия Моего? пусть подойдёт ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто обвинит Меня? Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их» (Ис. 50:4—9).
И распространение Его славы обеспечивает востребованность у народов и НЗ, и ЦБ. Но нужно сказать и о средствах, или условиях, этого распространения, которые делают его достойным и убедительным. Ибо, когда дела прославляющего не достойны прославляемого, сама «слава» обесценивается. Поэтому о прославлении Отца Сын сказал ученикам:
Т. о., лишь посвятивший себя Благовестию славы Господа Иисуса Христа может обладать убедительными средствами Его прославления. Т. е. ни своё имущество и благополучие, ни любовь к родственникам и земной родине, ни безопасность жизни и здоровья этот посвящённый не может ценить выше славы Христа. Тогда только Бог даст человеку истинно прославить Его.
5. Благовестие веры
«…Преследующий нас [Павел] когда-то теперь благовествует веру, которую когда-то истреблял» (Гал. 1:23).
Наблюдать соответствие такого блага, как вера, концепции НЗ и ЦБ в подробностях можно в статье «Праведность веры (δικαιοσύνη πίστεως)». Кратко же можно сказать, что без веры в надёжность и милость Бога вообще и воскресение в частности невозможно не то что вступить в НЗ Его или войти в царство Его, но даже «угодить [εὐαρεστῆσαι]» (Евр. 11:6) Ему.
6. Благовестие спасения
«…Благовестие спасения вашего…» (Еф. 1:13).
Благо спасения как элемента концепции НЗ в том, что оно обеспечивает совершенство человека. Ибо Христос спасает его от греха[15], смерти и гнева[16], а также освобождает от страха[17].
7. Весть о том, что «Бог есть свет»
«И это есть весть, которую мы услышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет, и тьма не есть в Нём никакая» (1 Ин. 1:5).
Здесь употреблено не существительное εὐαγγέλιον (Благовестие), но его составная часть ἀγγελία (весть, известие), без слова εὖ (добро, благо). Но эта весть по своей сути не может не быть благом для человека. Ибо тьма — это ненависть[18] и гнев Бога: он творит зло[19] и действие его и тьмы одинаково[20]. А узнать, что в сердце твоего Царя нет гнева, но лишь любовь — свет[21], конечно, есть благо для человека. Поэтому СП правомерно переводит слово ἀγγελία как Благовестие. И это Благовестие относится к обязательствам Бога как стороны НЗ[22] и являет совершенство Его как пример людям, потому что их Он «сотворил… по образу Своему» (Быт. 1:27).
А если это весть, значит, она не была возвещена прежним поколениям людей[23]. Это не значит, что Бог изменился в НЗ. Отнюдь. Но и в ВЗ Он был Тот же. Просто в ВЗ не сообщалось, а в НЗ сообщается, что гнев Бога, который так часто проливался на народ Его в ВЗ, не является Его частью, но отделён от Него, хотя Бог и имеет власть над ним[24].
8. Объекты Благовестия, не требующие объяснения
- «…Благовествую вам великую радость, которая будет всему народу. Ибо ныне родился вам спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10).
- «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (СП Еф. 3:8).
- «Как прекрасны ноги благовествующих благое» (Ис. 57:7; Рим. 10:15).
- «…Благовествующие Господа Иисуса» (Деян. 11:20).
- «…Засвидетельствовать Благовестие благодати[25] Бога» (Деян. 20:24).
[1] См. 2 Цар. 18:20, 22, 25, 27; 4 Цар. 7:9.
[4] См. статью «Царство Бога и совершенство», гл. 2.2.
[5] Как сказано:
«…Вот, Я даю ему Мой завет мира» (СП Чис. 25:12).
Это дано Богом Финеесу (сыну Елеазара, сына Аарона священника) и потомству его после него как завет священства вечного. И этот дар правомерно считать наследием христиан, потому что они являются домом Израиля через благословение Ефрема, сына Иосифа, самим Израилем и через НЗ (см. статью «Условия Нового завета», гл. 4). Потому и апостол называет христиан «священством святым… царским» (1 Пет. 2:5, 9).
«На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Моё на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (СП Ис. 54:7—10).
Здесь считать ВЗ заветом мира не позволяет указание Исаии на прошлый гнев и будущую милость: он сам называет Израиль ВЗ «народом гнева» (עם עברתי [Ис. 10:6]). А поскольку гнев не может быть мирным, то и завет с тем народом не мог быть заветом мира. Почему ВЗ с бесспорностью нигде и не назван заветом мира, в отличие от НЗ.
«И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. <…> И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Моё на веки» (СП Иез. 34:25, 37:26).
Здесь заветом мира бесспорно назван НЗ: на это указывает будущее время глагола заключу (וכרתי). Ибо на момент изречения пророчества ВЗ уже был заключён, а другого, кроме Нового, никакого завета заключено впоследствии не было.
[6] Хотя любой завет в Писании сам по себе есть мир, поскольку договор между сторонами подразумевает мирные отношения, но его нарушение влечёт за собой конфликт между сторонами. И, в отличие от ВЗ, по НЗ Бог даёт человеку силу Духа Святого, чтобы ему «не грешить» (1 Ин. 3:9), или не нарушать договор, как не нарушает его Бог.
[7] Сердце (ивр. לב или לבב; гр. καρδία) в культуре апостолов и пророков означает всего внутреннего человека: его ум, мысли, чувства. Поэтому Сам Бог в залог этого мира обещает в НЗ «не гневаться на тебя и не укорять тебя» (СП Ис. 54:9, 10).
[8] Поскольку «Бог есть Дух» (Ин. 4:24), а Дух и сердце — мысль, и поскольку апостол говорит:
«В этом узнаем, что в истине мы есть, и перед Него [Ним] убедим сердце наше: ибо если осуждает нас сердце, [то] потому что Бог есть больше сердца нашего и знает всё. Любимые, если сердце не осуждает нас, смелость имеем на [к] Бога[у]. И, если что попросим, получим от Него, потому что заповеди Его соблюдаем и делаем угодное перед Него [Ним]» (1 Ин. 3:19—22).
«В истине» здесь — это в Боге. Ибо «Бог есть истина» (Иер. 10:10). Это один из критериев, по которому узнаётся, имеет ли человек Духа Святого или нет.
А дух — мысль, мышление, намерение, потому что сказано:
«Я — дела их и мысли их» (Ис. 66:18).
Ведь здесь «Я» — Бог, а «Бог есть Дух» (Ин. 4:24).
[9] Как сказано:
«…делами вера достигла совершенства» (Иак. 2:22).
[10] Ивр. בשר (баса́р [возвещать]) — это основа существительного בשורה (бсора́ [благовестие]).
[11] ירושלם (Йерушале́м) — топоним, состоящий из двух частей: ירשה (йерушша́ [наследство]) + שלם (шале́м [цельный, мирный, совершенный]). Т. о., этимология топонима Иерусалим — совершенное наследство или наследие совершенства. И хотя существуют и другие варианты этимологии этого топонима, но когда мы знаем, что есть земной Иерусалим, а есть «небесный» (Гал. 4:26; Евр. 12:22; Откр. 3:12, 21:2, 10), откуда Христос принёс на землю будущим жителям небесного Иерусалима то самое совершенство, то другие варианты этой этимологии нет нужды рассматривать. Более того, Сион (ציון), отождествляемый с Иерусалимом (3 Цар. 8:1), имеет соответствующую этимологию. Это слово происходит от глагола цайа́ (ציה) — быть сильно освящённым, явным заметным. Поэтому цайо́н (тот же ציון, но с другой огласовкой) — сухое, безводное место (Ис. 25:5, 32:2); а цийу́н ( ציוןс другой опять-таки огласовкой) — явный знак (Иер. 31:21), памятник (4 Цар. 23:17; Иез. 39:15). Сион же — знаменитый, славный (Талмуд, Берахот 8а:17). Т. о., как совершенство Иерусалима сутийно, так и сам Сион этимологически — это слава.
[12] Как сказано:
«Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое» (СП Деян. 23:8).
[13] О том, что многий плод есть страдание со Христом, говорит текст Ин. 12:23—33:
«…Если зерно пшеницы, упав в землю, не умрёт, оно одно останется; если же умрёт, многий плод приносит. Любящий душу его умертвит её, а ненавидящий душу его в мире этом сохранит её в жизнь вечную. Если кто мне служит, Мне да последует. И где Я есть, там и слуга Мой будет. Если кто Мне служит, того почтит Отец. Душа Моя теперь возмущена. И что Я сказал бы? Отец! избавь Меня от часа этого! Но ради это[го] Я пришёл, на этот час. Отец! прославь имя Твоё. Поэтому пришёл с неба голос: и прославил и ещё прославлю. <…> И, если Я вознесён буду от земли, всех привлеку на [к] Cебя[е]. А это говорил Он, указывая, какой смертью Он намерен умирать».
Ибо здесь многий плод означает физическую смерть, не духовную, так как контекст — о физической. Слава же этого плода в том, что приносящий его сохраняет любовь к людям и не мстит им за зло их, которое они причиняют ему, но за него Бог посещает их судом Своим. И видящие это узнают славу Его. Как сказано:
- «Благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением» (СП Пс. 149:4);
- «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7);
- «Не [за] самих себя мстящие, любимые, но дайте место гневу. Написано ведь: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19);
- «…провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. <…> Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (СП 1 Пет. 2:12, 3:16).
Так была побеждена Римская империя. Отголосок таких судов Бога можно найти на страницах истории Великого гонения. 23 февраля 303 г. император Диоклетиан разрушил церковь Никомедии и на следующий день издал указ о преследовании христиан. За то его никомидийский дворец Бог дважды поразил пожаром.
[14] О принципах обучения, или независимости, см. статью «Независимость как ключ понимания».
[15]Как сказано:
«…родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» (СП Мф. 1:21).
Грех (ивр. חטאה [хатаа́], гр. ἁμαρτία [амарти́я]) — промах, ошибка. Промах в том смысле, что Бог дал закон и цель — его соблюдение.
[16] Как сказано:
«…будем спасены посредством Него от гнева» (Рим. 5:9).
Подробнее о гневе см. статью «Происхождение зла: почему в его существовании неправомерно винить Бога», гл. 8.5.
[17] Как сказано:
«В том любовь достигла совершенства с нас[ми], что мы имеем смелость в день суда, поскольку, как Тот есть, [так] и мы есть в мире этом. В любви не есть страх, совершенная любовь вне бросает страх, ибо страх наказание имеет. Ведь боящийся не достиг совершенства в любви» (1 Ин. 4:17—18).
[18] Как сказано:
«Ненавидящий брата своего во тьме остаётся» (1 Ин. 2:11).
[19] Как сказано:
- «…Он сделает зло вам…» (Нав. 24:20).
- «…рука Господа везде была им злой» (Суд. 2:15);
- «…неужели добро мы будем принимать от Бога, а зло не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. <…> …За всё зло, которое Господь навёл на него…» (СП Иов 2:10, 42:11).
- «…вот Я, наводящий зло» (4 Цар. 22:16);
- «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и творю зло» (Ис. 45:7).
- «…не прогневляйте Меня делами рук ваших, и не буду делать зло вам. Но вы не слушали Меня, говорит Господь, чтобы прогневлять Меня делами рук ваших для зла себе» (Иер. 25:6—7).
- «…навёл на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши и пророков ваших, и закрыл ваши головы, прозорливцы» (Ис. 29:10).
- «Господь послал в него дух извращений; и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей» (Ис. 19:14).
- «Зачем Ты ввёл нас в заблуждение, Господи, от путей Твоих…?» (Ис. 63:17).
- «И из-за этого посылает им Бог действие заблуждения, чтобы им верить своей лжи» (2 Фес. 2:11).
[20] Как сказано:
- «Верящий в Сына имеет жизнь вечную, а не покоряющийся Сыну не увидит жизнь, но гнев Бога остаётся на нём. <…> Последовавший Мне не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 3:36, 8:12);
- «День гнева — день этот… день тьмы» (Соф. 1:15).
[21] Как сказано:
«Любящий брата своего пребывает во свете» (1 Ин. 2:10).
[22] См. статью «Условия Нового завета», гл. 3.
[23] Было только у пророка Исаии слово «гнева нет у Меня [חמה אין לי]» (Ис. 27:4). Но оно было употреблено в притче о винограднике и Его хранителе — Боге, где контекст показывает, что у Него гнева нет, когда никто не врывается в виноградник Его. А если ворвётся, то, сказано, «выжгу его совсем» (там же). Т. е. там нет указания, как в 1 Ин. 1:5, что у Бога «гнева нет» вообще, в принципе.
[25] Благодать (χάρις) — от χαίρω (радоваться). Поэтому χάρις — это как радость, так и её причина: изящество, слава, милость, благодарность (Дворецкий II. С. 1766). А благодать Христа в текстах НЗ есть определение Духа Святого — «Духа благодати» (Евр. 10:29).
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