Порядин - Критический справочник Евангелия - 9 - Благовестие

Продолжаем серию статей из "Критического справочника Евангелия" А. Порядина. Книга проходит стадию редактирования, поэтому публикуется здесь постатейно, с приветствием всякой критики.

Евангелие, или Благовестие

בשורה (бсора́) Греческое существительное εὐαγγέλιον состоит из двух слов εὖ (добро, благо) и ἀγγελία (весть, известие) и переводится русским Благовестие. По-еврейски Благовестие — это [1] . Объектами Благовестия авторы Писания называют разные блага, но все эти блага — элементы общей концепции НЗ, несущей человеку в совокупности мир и безопасность, силу и радость, свободу от греха и страха. Все эти блага дают человеку счастье — совместную (общую) часть с Богом. Что мы и будем наблюдать ниже.

1. Благовестие царства Бога

«… Благовестие царства …» (Мф. 4:23, 9:35, 24:14).

…» (Мф. 4:23, 9:35, 24:14). «…Должно Я [Мне] благовозвестить царство Бога …» (Лк. 4:43).

…» (Лк. 4:43). «… Благовествующий царство Бога …» (Лк. 8:1).

…» (Лк. 8:1). «… Благовествуй царство Бога …» (Лк. 9:60).

…» (Лк. 9:60). «… Царство Бога благовествуется и всякий в него силой прорывается» (Лк. 16:16).

и всякий в него силой прорывается» (Лк. 16:16). «…Благовествующий насчёт царства Бога…» (Деян. 8:12).

ЦБ — элемент общей концепции НЗ, потому что оно есть «праведность [силой], мир и радость» (Рим. 14:17) и тождественно совершенству [2] . Поэтому ЦБ несёт человеку счастье.

2. Благовестие воскресения

«Павел… <…> …воскресение благовествовал» (Деян. 17:16, 18).

Здесь Благовестие можно определить и как Благовестие жизни вечной. Сама по себе новость о воскресении поистине является благом. Но именно для концепции НЗ воскресение является основной причиной: без воскресения человеку невозможно соблюдать совершенное незлобие, являющееся условием НЗ [3] , а без незлобия — достичь совершенной уверенности во Христе, которая тождественна ЦБ [4] . Да и власть ЦБ не может быть всеобъемлющей, когда смерть властвует над человеком.

3. Благовестие мира

«Как прекрасны на горах ноги благовестника , возвещающего мир , благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”» (СП Ис. 52:7; Рим. 10:15).

, возвещающего , благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”» (СП Ис. 52:7; Рим. 10:15). «Вот, на горах — стопы благовестника , возвещающего мир : празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен» (СП Наум 1:15).

, возвещающего : празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен» (СП Наум 1:15). «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа» (СП Деян. 10:36).

чрез Иисуса Христа» (СП Деян. 10:36). «…И, придя, [Христос] благовествовал мир вам, дальним и близким… <…> …Станьте… обув ноги в готовность благовествовать мир» (СП Еф. 2:17, 6:14—15).

שלום [шало́м], гр. εἰρήνη [эйрэ́нэ]) авторы ВЗ неоднократно называют объектом завета Что есть мир здесь как элемент концепции НЗ? Мир (ивр.], гр. εἰρήνη []) авторы ВЗ неоднократно называют объектом завета [5] , но не Ветхого, а Нового [6] . А «мир с Богом» (Рим. 5:1) — этот мир в сердце [7] , когда оно свободно от страха и не обвиняет себя — когда Бог не укоряет человека [8] . Что и является свойством той самой уверенности человека, совершенство которой достигается делами [9] и, как сказано было выше, отождествляется с ЦБ.

4. Благовестие славы

«…Богатство моря обратится к тебе, достояние народов придёт к тебе. Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят [10] славу Господа» (СП Ис. 60:5—6).

[10] Господа» (СП Ис. 60:5—6). «Если же и скрыто есть Благовестие наше, в гибнущих оно есть скрыто, в которых бог века этого ослепил мысли неверующих, [чтобы] не воссиять свет[у] Благовестия славы Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4).

В первом отрывке пророк обращается к Иерусалиму — наследию совершенства [11] . Само совершенство, которое принёс Господь Иисус людям и которое люди до него не знали, но искали и ищут, является славой Господа, результатом соблюдения НЗ и причиной входа в ЦБ. Но и само воскресение Иисуса Христа было славой Бога: до Него на жизнь после смерти твёрдой надежды не было даже среди иудеев [12] и смерть страшила людей больше, чем сейчас, когда Благовестие наполнило мир. Поэтому второй отрывок говорит о славе могущества и воскресения, совершенства и высшей доблести Христа.

Эта доблесть выше доблести тех, кто бьёт и гонит ученика, как сила наковальни выше силы молота: этот бьёт и ломается, а та принимает удар и укрепляется. Иными словами, тот, кто держит удар, сильнее того, кто бьёт его. Хотя доблести тех, кто бьёт неспособного ответить тем же, нет вообще: бить физически слабых, т. е. детей, — заслуги нет. Но доблесть Христа выше доблести даже того, кто бьёт злодеев и держит от них ответный удар: если удар извне он держит так же бесстрашно, как ученики Христа, то удар внутренний — гнев свой, в отличие от учеников, сдержать не может. Притом их ответ и более благороден: он — ради обращения бьющего от зла и насилия рук его, поэтому мужеством и милосердием своим он способен победить зло и обратить злодея к добру. Только он и способен, ибо ответ насилием — зло, порождающее зло. Поэтому, если отвечающий насилием не одумается, получит в удел воскресение осуждения. А ученик Христа побеждает, хотя бы удар насильника был для него смертелен. Ибо спасается воскресением жизни. Как сказано об этой победе:

«Господь Бог дал Мне язык учёных, чтобы словом вразумлять, подкреплять изнемогающего. Он пробуждает каждое утро, каждое утро пробуждает Он ухо Мне, чтобы слушать подобно учёным. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Хребет Мой Я отдал бьющим и щёки Мои рвущим волосы, лица Моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, и знаю, что не буду посрамлён. Близок оправдывающий Меня: кто хочет спорить со Мной? станем вместе. Кто господин правосудия Моего? пусть подойдёт ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто обвинит Меня? Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их» (Ис. 50:4—9).

И распространение Его славы обеспечивает востребованность у народов и НЗ, и ЦБ. Но нужно сказать и о средствах, или условиях, этого распространения, которые делают его достойным и убедительным. Ибо, когда дела прославляющего не достойны прославляемого, сама «слава» обесценивается. Поэтому о прославлении Отца Сын сказал ученикам:

«В том прославится Отец Мой, когда многий плод [13] принесёте и сделаетесь Моими учениками [14] » (Ин. 15:8).

Т. о., лишь посвятивший себя Благовестию славы Господа Иисуса Христа может обладать убедительными средствами Его прославления. Т. е. ни своё имущество и благополучие, ни любовь к родственникам и земной родине, ни безопасность жизни и здоровья этот посвящённый не может ценить выше славы Христа. Тогда только Бог даст человеку истинно прославить Его.

5. Благовестие веры

«…Преследующий нас [Павел] когда-то теперь благовествует веру, которую когда-то истреблял» (Гал. 1:23).

Наблюдать соответствие такого блага, как вера, концепции НЗ и ЦБ в подробностях можно в статье «Праведность веры (δικαιοσύνη πίστεως)». Кратко же можно сказать, что без веры в надёжность и милость Бога вообще и воскресение в частности невозможно не то что вступить в НЗ Его или войти в царство Его, но даже «угодить [εὐαρεστῆσαι]» (Евр. 11:6) Ему.

6. Благовестие спасения

«…Благовестие спасения вашего…» (Еф. 1:13).

Благо спасения как элемента концепции НЗ в том, что оно обеспечивает совершенство человека. Ибо Христос спасает его от греха [15] , смерти и гнева [16] , а также освобождает от страха [17]

7. Весть о том, что «Бог есть свет»

«И это есть весть, которую мы услышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет, и тьма не есть в Нём никакая» (1 Ин. 1:5).

Здесь употреблено не существительное εὐαγγέλιον (Благовестие), но его составная часть ἀγγελία (весть, известие), без слова εὖ (добро, благо). Но эта весть по своей сути не может не быть благом для человека. Ибо тьма — это ненависть [18] и гнев Бога: он творит зло [19] и действие его и тьмы одинаково [20] . А узнать, что в сердце твоего Царя нет гнева, но лишь любовь — свет [21] , конечно, есть благо для человека. Поэтому СП правомерно переводит слово ἀγγελία как Благовестие. И это Благовестие относится к обязательствам Бога как стороны НЗ [22] и являет совершенство Его как пример людям, потому что их Он «сотворил… по образу Своему» (Быт. 1:27).

А если это весть, значит, она не была возвещена прежним поколениям людей [23] . Это не значит, что Бог изменился в НЗ. Отнюдь. Но и в ВЗ Он был Тот же. Просто в ВЗ не сообщалось, а в НЗ сообщается, что гнев Бога, который так часто проливался на народ Его в ВЗ, не является Его частью, но отделён от Него, хотя Бог и имеет власть над ним [24]

8. Объекты Благовестия, не требующие объяснения

«… Благовествую вам великую радость , которая будет всему народу. Ибо ныне родился вам спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10).

вам великую , которая будет всему народу. Ибо ныне родился вам спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10). «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово » (СП Еф. 3:8).

язычникам » (СП Еф. 3:8). «Как прекрасны ноги благовествующих благое » (Ис. 57:7; Рим. 10:15).

» (Ис. 57:7; Рим. 10:15). «… Благовествующие Господа Иисуса » (Деян. 11:20).

» (Деян. 11:20). «…Засвидетельствовать Благовестие благодати[25] Бога» (Деян. 20:24).