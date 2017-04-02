Порядин - Завет Христов и его нарушение

Порядин Александр - Завет Христов и его нарушение

Вы хотите исполнять волю Бога? Тогда мужайтесь для простоты во Христе – вам придётся ввериться Ему всецело: Бог приказывает всем повсюду прекратить войну, отстать от всякого зла и насилия рук своих и ради любви Христовой и воскресения жизни терпеть зло от врагов по примеру Иисуса Христа.

Завет – это основа закона Христова, как конституция – основа закона государства. На ней строится развитое законодательство. Поэтому без понимания и соблюдения завета Христова никто не может понимать закон Его. Закон же есть учение – таково значение еврейского слова тора́. И об этой торе пророк говорит: «Завяжи свидетельство и запечатай тору в учениках Моих» [1] . Т. е. без основы, без соблюдения завета, учение Христа остаётся запечатанным и не поддаётся пониманию посторонних. Как сказано: «Тайна Господа боящимся Его и завет Свой он открывает им» [2]

И я бы не стал сводить речь мою к запечатанному, если бы этот завет сегодня соблюдался. Но он унижен, хотя читают его миллионы. И, как видно, эти миллионы завет этот не понимают и, следовательно, не могут соблюдать. Видно – потому что различие их пониманий растёт пропорционально увеличению числа конфессий, а сам закон Христов при этом «потерял силу». А видно, что потерял, – потому что был высшим законом Средневековья [3] , но народы отняли у него верховенство и расхитили его идеи, построив на этих идеях свои конституции. Расхитили – потому что славы Автору этих идей не отдали и не указали, что идея верховенства закона есть идея Христа [4] , а права человека разработаны на основе Его высочайшего морального кодекса [5] . И сбываются над этими миллионами слова пророка Исаии: «Ты видел многое, но не вникал; уши были открыты, но не слышал. Господу угодно, чтобы праведность Его возвеличила закон и прославила. Но этот народ разорённый и разграбленный; все они связаны в подземельях и скрыты в темницах; существуют для разграбления, и нет отнимающего похищенное; и никто не говорит: «отдай назад!» [6]

Только поэтому я заговорил о запечатанном учении, которое, очевидно, является таковым для этих миллионов. Не для того, чтобы повеличаться знанием, но чтобы распечатать простое. Ибо я не выше и не умнее других, но знаю завет Христов только потому, что Он смирил меня властью Своей, как силён Он смирить любого другого человека, чтобы соблюдать и защищать завет Его. Поэтому я просто буду читать и показывать читателю, что я читаю.

Итак, завет – это союз, соглашение, договор. И завет со Всесильным должен открывать доступ к силе Его, потому что Сам Он учит побеждать мир [7] . А победа без силы невозможна. Потому и сказано: «Ищите Господа и силы Его … и назовут их сильными праведностью» [8] . И это та праведность, очевидно, которая сильна защитить и прославить закон, – «праведность Бога через веру Иисусу Христу ... веру силе Бога, воскресившего Его из мёртвых» [9]

Но как в этой вере силой Бога исполняется сам верующий? Очевидно – в немощи. Ибо «сила Моя, совершается в немощи». А что есть немощь? Очевидно – неспособность отвечать злом на зло. Почему очевидно? Потому что о той же немощи далее говорится: «Потому я обретаю удовольствие в немощах: в грубостях, в страданиях, в гонениях и притеснениях за Христа. Когда ведь имею немощь, тогда сильный я есть». И далее – о Христе: «Он распят из-за немощи» [10] . И разве Он Сам не учил не гневаться на брата, не противиться злым, но любить врагов своих? Учил. И что Он вывел из этой науки, сказав: «Следовательно»? «…Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [11] . Ибо это совершенное незлобие – любовь, которая есть «исполнение закона» и которая «не делает ближнему зла» [12] – не может, немощна делать его.

Почему и гордится Дух Святой «угнетениями», «сердцем», «немощью», «Господом» – «крестом Господа нашего Иисуса Христа» [13] . Ведь гнали отцов наших «за крест», и «слово креста» было благовестием Христа распятого. А благовестие и это слово одинаково названо силой Бога [14] . Но почему крест – тот же предмет гордости, что и Господь, и немощь, и сердце, и угнетения? Потому что нёс орудие Своей казни Господь Иисус из-за любви к Своим палачам [15] . Поэтому принял страдание, не ответив врагам злом. И через эту немощь Он исполнился силой Бога для воскресения. В этом превосходнейшая слава мужества Его и чистота Его мыслей и действий, почитающая «другого высшим себя» [16] . И от этого – радость постоянная.

Поэтому «желающие жить благочестиво» в Этом Христе непременно будут страдать в этом мире за Его любовь. Но страдать – «силой Бога» [17] . А поэтому страдание выходит условием вечной жизни [18] , благодатью и оружием – силой. Как сказано в контексте крещения: «Это благодать, если кто из-за совести Бога переносит скорби, страдая несправедливо». И далее – об этой же совести: «Крещение – не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести – спасает воскресением Иисуса Христа … Следовательно, как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью» [19] . А мысль и есть Дух, как сказано: «Я – дела их и мысли их…» [20] . И это – Дух благодати – Святой Дух, немощный отвечать злом и мужественный терпеть и побеждать зло добром.

И всё это умещается в слове завета: «Эта чаша – Новый завет в Моей крови, выпейте из неё все». И о чаше этой ещё: «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься … Для этого ведь вы призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы шли по следам Его» [21]

много плода и будете Моими учениками». А о плоде многом сказал прежде: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою предаст её смерти, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит её в жизнь вечную» И до IV в. ученики пили чашу Христа, наполняя мир своим свидетельством [22] о Нём. И потому столь надёжно засвидетельствован сегодня закон Христов письменными источниками, что люди хранили и распространяли их свидетельство как святыню, сами становясь свидетелями и учениками. Ибо за заведомую ложь о воскресении никто и никогда не пойдёт на смерть, и ученики прославили и возвеличили закон Христов кровью своей. Как Сам сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте». А осказал прежде: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт. Любящий душу свою предаст её смерти, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит её в жизнь вечную» [23] . И это сказал Он не об умерщвлении плоти духом, но о смерти физической, ибо и контекст – о ней, и от неё «обещание доброй совести спасает воскресением».

А о тех, кто может быть учеником Его, Господь сказал, перечислив три принципа:

«Если, кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и мать, жену и детей, братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не имеет силы быть Моим учеником.

Кто не несёт крест свой и не приходит вслед Меня, не имеет силы быть Моим учеником …

быть Моим учеником»[24]. всякий из вас, кто не оставляет всему этому всего своего имущества, не имеет силы

И об этих трёх и завет Синайский говорит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей силой твоей» [25] . Но тогда завет этот не был растолкован Моисеем, как после растолковал Его Господь Иисус. Поэтому эта любовь и праведность для евреев была в том, чтобы исполнять всё, что написано в книге закона [26] , в том числе, защищать свой народ и закон воинством и силой оружия бранного – ненавидеть врагов [27]

А вера уже после была обещана пророком Аввакумом [28] и потом благовествуема Господом Иисусом. И праведность этой веры возлагает упование на Бога, вверяется Ему уже совершенно, так что человек не надеется ни на родственников, ни на земную родину, ни на своё имущество. Но становится независимым от всего этого, любя истину больше своего благополучия и жизни. Поэтому уже «не воинством и не силой руки, но Духом Моим» [29] должно побеждать зло врагов – любить их, полагаясь только на милость и правосудие Всесильного Бога.

Ибо Сын, придя, запретил народам ненависть и дал за это им покровительство и благоволение Бога с воскресением жизни. И в этой немощи показал «Царство Бога внутрь» [30] Себя. Но в глазах иудеев такое Царство создавало угрозу обеспечения безопасности государства [31] , и из-за этой немощи Христа распяли. Но Его добрая совесть, совесть Бога, спасла Его воскресением, доказав, что наша родина не на земле, но «на небесах», где, разрешившись, «быть со Христом несравненно лучше», чем «оставаться во плоти» [32]

Но церковь нарушила этот завет святости и в 314 г. на соборе в Арле обязала христиан воевать за императора [33] . А теперь христиане первыми должны сложить оружие в пример и на страх всем народам, ибо непокорным мститель – гнев, как сказано: «Не мстите за себя, любимые, но дайте место гневу. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам» [34] . Тогда они вправе будут взыскать с народов славу Господа [35] , в том числе, и за разорение закона своего. Другие же из них смешаются с народами в единомыслии зла, и суд Господа, открывшись, поразит это смешение.

А о том, как Бог остаётся чистым и совершенным, «и нет в Нём никакой тьмы» [36] , при том что Он судит землю и делает зло народам, – об этом речь отдельная. Равно как и о том, какие заповеди механически обеспечивают невозможность греха. Однако знаю и уверен в Господе Иисусе, что враги креста Его не примут ни того, ни этого, ни самого завета Его.

Челябинск, март 2017 г.,

Порядин Александр.