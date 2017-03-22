Праведность «по вере во Христа» или «по вере Христа»?

Примечание:
Полученные в ходе обсуждения статьи новые данные вынуждают автора признать утраченной целостность её аргументации. Но как результат поиска истины статья и её обсуждение могут представлять некоторый научный интерес. Поэтому было решено не удалять её, но предварить этим пояснением. О тех новых данных смотрите комментарии к статье.
Вопрос этот представляется немаловажным для последователей Господа Иисуса в свете Его слов: «Если не станет изобиловать ваша праведность более книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небес»[1]. Ведь провести чёткую границу между изобилием праведности Христа и неправедностью фарисеев должно посредством истинного критерия, а не человеческого чувства, которое часто формирует ошибочное мировоззрение и понимание читателя Писания. А истинный критерий, очевидно, тот, которым оперировали авторы Евангельских текстов. Потому что этот критерий содействовал их победе над миром[2], без которой их записи не имели бы авторитета для их слушателей и, соответственно, не могли сохраниться в поколениях христиан в качестве священных текстов. Но они сохранились – значит, понимание веры авторами их есть истинный критерий. Так что же написано в истинном Писании? Рассмотрим текст Иак.2:1:
…εχετε την πιστιν του κυριο…[3]
…имейте веру Господа…[4]
Здесь существительное κυριος (Господь) стоит в родительном падеже, определяя πιστιν (веру). Вера кого? чья? Вера Господа Иисуса Христа. А многие, в первую очередь СП[5], почему-то передают этот текст так:
«…имейте веру в Господа…».
Как видно, здесь добавлен предлог в, эквивалента которому в греческом тексте нет, а существительное Господь находится уже в винительном, а не в родительном падеже. Однако такую же грамматическую конструкцию (πιστις + род. п.) в Мк.11:23 тот же СП передаёт по-другому и буквально:
Имейте веру Божию…
Εχετε πιστιν θεου...
Получается, СП и другие искажают текст Иак.2:1, когда добавляют в его падежную конструкцию предлог направления в. Но сами авторы греческого текста, как видно, учили иметь «веру Господа нашего Иисуса Христа». Т. е. они учили такой же вере, какую имел Сам Христос? А почему нет, если Он Сам и говорит: «Имейте веру Бога»? Дальше ведь в Мк.11:23 словами «истинно говорю вам» Он объясняет эту веру, говоря: «Если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, – и не усомнится в сердце своём, но будет верить, что которое он говорит, делается, – будет ему». И это вера Бога. Т. е. Бог верит, что слово Его исполняется.
А почему верит? Очевидно, потому что знает, что чист Сам и действие Его, поэтому никто не может Его осудить, чтобы Он усомнился. И эта чистота Его и праведность Его – условие Его могущества. Ибо «скажет … поднимись … и не усомнится … и будет». Поэтому и сынов Его Дух Его учит: «Если сердце наше не осуждает нас, смелость имеем к Богу и, если что попросим, получим от Него, потому что заповеди Его соблюдаем и делаем благоугодное перед Ним»[6]. Т. е. Он и сыновей Своих учит творить, как и Сам творит, – верой силу Его. Эта сила в прошлом и покорила народы, возвеличив и прославив закон Христов, так что народы до сих пор пользуются идеями этого закона.
Кроме же Иак.2:1 и Мк.11:23 конструкция πιστις + род. п. встречается в греческом Евангелии ещё в 8-ми стихах. И везде Синодальным, а в некоторых из этих стихов и многими другими переводами, ошибочно добавляется предлог в, и оригинальный родительный падеж неоправданно заменяется на винительный. И среди этих стихов – те, которые и определяют праведность веры. Праведность, которая и должна «изобиловать более фарисеев». Впрочем, вот все 8.
1. Рим.3:22
…δικαιοσυνη δε θεου δια πιστεως Ιησου Χριστου…
…праведность же Бога через веру Иисуса Христа…
2. Рим.3:26
…προς την ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου εν το νυν καιρω, εις το ειναι αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεως Ιησου.
...в доказательство праведности Его в нынешнее время, чтобы быть Ему[7] праведным и оправдывающим из-за веры Иисуса.
3. Гал.6:16
…ου δικαιοũται ανθρωπος εξ εργων νομου εαν μη δια πιστεως Ιησου Χριστου.
…не признаётся праведным человек из-за дел закона, если не через веру Иисуса Христа.
4. Гал.6:20
…εν πιστει ζω τη του υιου του θεου…
…в вере живу Сына Бога…
5. Гал.3:22
…ινα η επαγγελια εκ πιστεως Ιησου Χριστου δοθη τοις πιστευουσιν.
…чтобы обещание из-за веры Иисуса Христа было дано верящим.
6. Еф.3:12
…εν ω εχομεν την παρρησιαν και προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου.
…в Котором имеем смелость и доступ в уповании через веру Его.
7. Фил.3:9
…και ευρεθω εν αυτω, μη εχων εμην δικαιοσυνην την εκ νομου, αλλα την δια πιστεως Χριστου, την εκ θεου, δικαιοσυνην επι τη̣ πιστει…
…и я был найден в Нём, не имеющий мою праведность из-за закона, но через веру Христа из-за Бога – праведность соответственно вере…
8. Откр.14:12
Ωδε η υπομονη των αγιων εστιν, οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν Ιησου.
Здесь стойкость святых – есть соблюдающие заповеди Бога и веру Иисуса.
Этому, скажут мне, может противоречить стих Гал.3:26: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Но это СП, а вот греческий текст:
παντες γαρ υιοι θεου εστε δια της πιστεως εν Χριστω Ιησου.
И его падежную конструкцию, оказывается, СП тоже передаёт неверно. Ибо предлог εν (в) – предлог места, а не направления. И он управляет только дательным падежом, в котором и находится дополнение Χριστος Ιησους (Христос Иисус). Предложного же и творительного падежа в греческом нет, поэтому с русского на греческий они переводятся дательным. Но существуют правила, которые регулируют выбор падежа для перевода греческого dativus, и в данном случае они однозначно указывают на предложный[8] (где? в чём?). Поэтому буквальный перевод этого стиха опять будет не против той веры, которая более изобильна, чем вера просто во Христа:
Все ведь вы сыны Бога через верность[9] во Христе Иисусе.
Притом та же самая конструкция (πιστις + εν + дат. п.) зафиксирована ещё в Еф.1:15; Кол.1:4; 1Тим.1:14, 3:13; 2Тим.1:13, 3:15. Но только в тех из этих стихов, ссылки на которые выделены курсивом, СП корректен, а в остальных он поддерживает идею о «праведности по вере во Христа», избирая вместо правильного предложного падежа ошибочный винительный.
Итак, вот истинный критерий изобильной праведности – «вера Господа Иисуса Христа». Т. е. такая же вера, какую явил Он, – от сознания своей чистоты. Ибо «верующий в Него»[10] должен быть чист, «как Он Сам чист»[11]. Иначе, сказано, «и бесы верят»[12]. А – имели ли Его ученики такую же совершенную веру и творили ли дела Его? были ли они совершенны и учили ли совершенству? и если да, то что есть совершенство, каким словом Господь добавил его к учению ветхому и как усовершиться? – все эти вопросы есть предмет отдельного разговора.
Челябинск, март 2017 г.
Александр Порядин.
[1] Мф.5:20.
[2] «…Сия есть победа, победившая мир, вера ваша» – 1Ин.5:4.
[3] Здесь и далее греческий текст приводится по изданию UBS3/NA27 1993 г.
[4] Перевод буквальный.
[5] Синодальный перевод.
[6] 1Ин.3:21,22.
[7] О правилах перевода винительного падежа дательным при переходном и непереходном глаголе см. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. – СПб., 2000. – С. 253 (§ 965).
[8] Там же, с. 275 (§ 1047).
[10] Ин.3:16.
[11] 1Ин.3:3.
[12] Иак.2:19; Лк.4:41.
Автору! Читал Вас внимательно. И вас Александр. В принципе вы оба говорите об одном. Я не такой умный и начитанный как вы... и это факт. Хочу лишь высказать свое мнение, и о статье (очень полезная кстати), и о вашей дискуссии.
СВОИМИ СЛОВАМИ.
Дело в том, что когда мы читаем тексты написанные тогда, то нужно учитывать:
в какое время, при каких условиях и событиях они были написаны, кому обращены.
Я согласен с Автором, потому что я много говорю о вере с людьми, и даже из синодального перевода вижу, (без использования греческого) именно то что объясняет Александр П.
Я просто вчера решил, проверить как же будет слово Вера на греческом. А до этого я знал, что в греч.языке есть особенность прибавление окончаний к окончанию и к окончанию. Увидел, что есть загвоздка в понимании, именно этого места писания. Стал искать и обнаружил этот сайт. Но пришлось поработать пальцами. Чтобы найти именно то что нужно.
Но также я согласен и с вами Александр. Просто о толкованиях не спорят, их внимательно слушают и делают выводы. А еще важно, чтобы у толкования была и практическая часть. Именно это я вижу в рассуждении автора статьи, именно практическую часть.
Иисус (Да будет прославлено Имя Его), сказал:
- Имейте веру Божью
- если бы у вас была вера с горчичное зерно
- велика вера твоя!
- и в Израиле я не нашел такой веры.
Относительно Его слов. С одной стороны речь идет о размере веры и ее влиянии на человека... но с другой стороны Иисус указывает на нечто такое, что не всякий увидит. На отношения! Есть рамки восприятия текста, и особенно когда речь заходит о таком слове, как ВЕРА.
У нас в голове уже патерн. "Вера же есть... уверенность в невидимом". - Сказал Павел.
И эти слова застряли в голове. И теперь мы это проецируем на текст, который написан до того, как Павел вывел этот ТЕЗИС.
Но мы ж умные, или считаем себя таковыми, мы сразу же проецируем это на Бога. И этот тезис уже мешает нам, воспринимать слова Христа должным образом. Этот тезис мешает увидеть то, что говорит Христос, каждый раз когда мы видим слово ВЕРА на русском языке. И также это бросает тень на сотворение человека.
О чем я?! Да о том, что мы сотворены по ОБРАЗУ (Иисуса) и подобию (составное единство). А также в нас заложено, то что мы передаем своим детям. Отношения.
Небольшое отступление
В русском языке достаточно слов нуждающиеся в прилагательных (суд, любовь, радость, вера, и т.д.), но в иврите и в греческом эти слова не нуждаются в прилагательных и имеют собственный вид. (Читаться и звучать по разному). Но переводится будут в русском языке как например суд, или любовь или вера...
Вера, она как в иврите так и в греческом пишется по разному, но проявление веры могут быть разные. Заострю ваше внимание именно на таком проявлении как доверие. Доверие проявляется именно в отношениях. Это форма веры. (Даже спорить об этом не стоит). Особенно это видно в иврите.
Одно слово Имуна (אמונה) чего стоит. - вера. אימון - Тренировка. Поэтому когда речь заходит о вере Христа Богу, там в недра Отчем, то в голове сразу срабатывает патерн, и всплывают слова ПАВЛА, тезис о Вере. И в нашей голове не умещается "Он же Его видит! причём здесь Вера?". А доверие как раз и вера и зиждуться на отношениях.
Многим людям я говорю так.
- Если хочешь научится верить Богу, а не только верить в Бога, сначала тревожь Его по пустякам. БЕЗпристанно. Или по другому. Непрестанно. Потому что Бог делает всё ради Себя Самого. А значит слова Его с неба Сыну "прославил и еще больше прославлю" никак не расходятся с делом, которое Он делает здесь на земле. В ответах на мелкие просьбы, формируется привычка, молится Богу! Из этой привычки могут сформироваться отношения. Когда человек привыкает к обращаться к Богу по мелочам, и получать ответы, все больше растет доверие. А вера может при этом оставаться с горчичное зерно!!! Молитесь Богу постоянно, чтобы увеличить свое доверие Богу.
Так вот когда Христос был в недре Отчем, там была и вера и доверие. Потому что Всевышний задумал сделать то, что мы сейчас видим. Как же тогда появилась вера, как само слово, как понятие, если ее не было до создания мира? Но смешно же! Все же это придумал Всевышний! )))
Христос доверял Отцу, и верил Своему Богу, когда еще ничего не было сотворено! Будучи в недре Отца. А тот формат, который озвучил Павел присущ и нам. Любовь же всему верит! Не так ли? :) Вера всегда была в нем.
Наличие родителя около ребенка делает уверенным ребенка, в том, что то, что делает отец или мать, будет сделано. Достаточно сказать ребенку. "Я сделаю это" и ребенок тут же поверит, потому что есть опыт, потому что есть авторитет, потому что сформировалось доверие, через заботу о нем. И это факт. Так и с Богом у нас отношения ведут к доверию.
Поэтому когда речь идет о "имейте веру Божью", речь идет об отношениях, какие Христос имеет с Отцем. В притче про блудного сына, что сказал отец сыну? Все мое твое! Речь о доверии, и о вере.
Подитожу.
Автор. Вы большой молодец. Но я бы не стал, говорить, о том, что кто то искажает при переводе начальный текст. Тут другое. Текст пишется с учетом целевой аудитории, и является началом, для тех кто решил следовать за Христом. На базовом уровне этого текста достаточно. Просто если мы почитаем словари 14-18, века мы удивимся как там все запущено. Словари писались под различным давлением со стороны политики и религии. В угоду, своим собственным или чужим амбициям. Кстати интересно то, что даже буква и, до революции имело особое значение, которым мы в современном русском не пользуемся)). Просто синодальный перевод, он останется переводом, и он написан в угоду традиции, которая сформировалась задолго до его написания. А у коптов, а у эфиоцев, а у армян, тоже есть традиции... и это тоже повлияло на их перевод Библии. Они не искажают, а направляют мыслить определенным образом.
То что вы написали заслуживает внимания. Спасибо вам за ваши мысли. Это подтвердило то, что я видел при чтении синодального перевода, но не мог доказать.
И вам Александр спасибо тоже, потому что вы показали мне другую точку зрения, и она тоже интересна. И ваше толкование никак не мешает толкованию автора статьи. Просто у этих толкований есть разные среды применения. Еще раз спасибо.
Что касается Иакова, проблему перевода которого вы проецирете на всё остальное, там всё понятно: вера должна подтверждаться делами, то есть будьте как Христос, у Которого слова не расходились с делами, и это не имеет отношения к вере Христа в Бога, это Его пистин как верность призванию. Синодалы - православные, поэтому они свой перевод подчиняют, хотя у Иакова это возможно и лишнее, фундаментальной установке отеческого богословия: Христос Бог во плоти. Эта плоть не имеет собственной ипостаси, которая могла бы веровать. В Богочеловеке одна ипостась Логоса, а она не верит, но ЗНАЕТ. Знает Свою славу прежде бытия мира (Ин.17:5), знает своё "Я есмь" прежде нежели был Авраам (Ин.8:58), знает, что Отец всегда Его слышит (Ин.11:42) и так далее. Ну и заключительный вывод вашего текста, если я правильно понял: мне так же как и Христу следует осознать свою чистоту, в этом моя вера достигнет совершенства. Каким-то буддизмом попахивает. В вашей концепции теряется человек, от которого требуется веровать и креститься, за него это делает Христос. Нет никаких проблем с тем, что где-то мы должны подразумевать предлоги, а иначе мы и страх Божий должны были бы приписать Самому Богу: "Итак, зная страх Господень..." (2Кор.2:15), и здесь самый что ни на есть родительный падеж, должен убедить нас, что Бог кого-то боится, и мы должны Ему в этом подражать, тоже всех боться. Или давайте сделаем далеко идущие богословские выводы из того, что "дух" в греческом среднего рода. Или давайте проблематизируем синодальный перевод слова "элохим" (боги), и будем политеистами. В общем не убедили.
Не "в этом", а от этого – "от чистоты", Александр. Ибо и осознания чистоты недостаточно, но "делами вера достигает совершенства". Поэтому вернее говорить, через чистоту достигается совершенство веры, не без неё.
А человек в моей концепции не теряется. Это в Вашем понимании моей концепции он потерялся. И, возможно, потому, что Вы не разобрались и поспешили с этим выводом. Спросите меня о моей концепции, где в ней человек. А на основании моего ответа уже далайте выводы о потере или непотере. А так, Вы взяли только один аспект моей концепции и по нему оценили всю её. Не потому ли она для Вас "попахивает буддизмом"?
А Ваши иллюстрации с ивритскими словами и средним родом греческого πνευμα – довольно слабый аргумент, потому что общепринятый перевод этих слов не противоречит культуре еврейского мышления. О чём свидетельствует контекст Танаха и Евангелия. Т. е. иллюстрируемые Вами чтения исключаются семитским и греческим контекстом Писания. А мою концепцию веры Вы не можете исключить этим контекстом. Ибо этого-то в Вашем комментарии и нет. Поробуйте найти контраргументы из текста Писания, а не из современной христианской культуры. Это, на мой взгляд, будет более полезно для поиска истины.
Ведь ваше толкование πιστις из Иак.2:1 как верность, не имеющая "отношения к вере Христа в Бога", противоречит стиху Мк.11:23. Как предлог в Вы вставите в перевод этого стиха? Ведь и тут, и там одинаковая падежная конструкция – πιστις + дат. п. "Имейте веру в Бога"? Вставить, конечно, можно (даже предлог не перед глаголом "иметь"). Но чего ради? Ради согласования с общехристианской конепцией "праведности по вере во Христа"? Тогда надо хотя бы согласовать это с контекстом Мк.11:23. Но апостолы разве не имели веры в Бога, чтобы учить их этому? Более того, дальше ведь Господь Иисус объясняет эту веру как совершенную. Какой же смысл вставлять сюда предлог в? Вы его не вставите без алогизации текста. В XIX в. его не смогли вставить авторы СП, и Вы не сможете. А если не сможете, то зачем Ваше толкование Иак.2:1 и зачем Вы будете вставлять этот предлог в другие 8 стихов с подобной падежной конструкцией, которые приведены в статье? Ведь Мк.11:23 учит-таки меть "веру Бога", а не "в Бога", – значит, её надо иметь. И на каком тогда основании вставлять тот предлог в эти 8 стихов? Только на основании идеи большинства, которое понимает веру Евангельскую по-своему?
Тогда позвольте усомниться в истинности этого понимания. Ибо оно на деле показало, что такая вера не даёт силы и не может защитить Евангелие Христово от грабительства разных "просветителей" и демократов, которые растащили закон Его по своим конституциям, изрезав его на лоскуты (см. "Библию Джефферсона") во исполнение слов пророка – Ис.42:20-22. Ведь до них Писание было высшим законом Средневековья, и везвеличила и прославила его как раз вера Христова – вера апостолов.
Итак, нет истинных, достаточных причин для Вашего толкования и перевода стиха Иак.2:1, Александр, как вообще не бывает их для иделогизации перевода. А это именно идеологизация, когда существует адекватный буквальный перевод, но вопреки ему переводчик переводит под свою идею.
Да и само значение греческого слова πιστις нельзя в данном случае разделять, переводя русским верность как не имеющая "отношения к вере". Ибо истинное значение этого греческого термина является собирательным в отношении его русских эквивалентов – это и вера, и верность и т.д. И выбор переводчика тут обусловлен только тем, какой из эквивалентов будет более понятен для русскоязычного читателя, но не тем, исключает ли контекст вовсе какой либо из них. Это же другой язык, и его носитель всегда будет слышать πιστις как совокупность всех его русских эквивалентов. Поэтому если πιστισ – верность, то, кончно, имеющая отношение и к вере, и к убеждённости, и к удостоверению и т. д. Как πιστις в стихе Гал.3:26, переведённое в статье русским верность, можно без принципиального ущерба для смысла перевести русским вера. Это просто. И тем более – для специалистов, и ни один филолог не сможет противоречить этому.
Мой аргумент: "Итак, зная страх Господень..." (2Кор.2:15), и здесь самый что ни на есть родительный падеж, и исходя из вашей логики, мы должны заключить, что Бог кого-то боится, и мы должны Ему в этом подражать, тоже всех боться. Вы его обошли в своих ответах мне. Я пытаюсь сказать, что страх Божий и вера Божья это не то, что испытывает или имеет Бог, это то что должны мы иметь по отношению к Нему. Вера это удел несовершенства, потому что, когда настанет совершенное, то то что отчасти прекратится. Мы не можем применять к абсолюту неабсолютные категории. Вера это наш удел, а не Бога.
Я не обошёл этот аргумент, Александр, но сказал, "что бщепринятый перевод этих слов не противоречит культуре еврейского мышления". А мышление это говорит: "бояться Бога". Это контекст фразы"страх Бога". Поэтому в этой фразе определение "Бога" выступает не в роли объекта, который страшится, а в роли субъета, которого страшатся. И если Бог не испытавает страха, потому что, очевидно, могущество не позволяет бояться слабых, то почему вера Ему не свойственна? Где здесь очевидность? В Мк.11:23 эта вера разъясняется как совершенная. Или у Христа вера не была совершенной? Бога верит – этому-то еврейская мысль не противоречит никак, но подтверждает, в отличие от Бог боится. Ибо где сказано, что "вера – это удел несовершенства"? Ведь вот Иаков говорит, что "вера достигает совершенства". Печему же Вы говорите вопреки этому?
То что еврейской мысли вера Бога не противоречит, это чем доказывется, это уже ваша идеологизация. Вера достигает совершенства в нас, а не в Боге. Богу она вообще не нужна, Он ЗНАЕТ, А НЕ ВЕРИТ. Поэтому я рассматриваю Христа не в роли объекта, который верит, а в роли субъекта в который необходимо верить.
Это доказывается тем, что Вы не привели противоречий – их нет. А когда вера есть-таки удел совершенства, то Бог знает, потому что имеет совершенную веру, что слово Его исполнится. О чём и говорит Мк.11:23. И если Христос "знал, что Ты всегда услышишь Меня", то тоже потому, что имел совершенную веру. И если апостолы не имели того же, то не смогли бы творить никакие чудеса. Почему это неправильно, Александр?
И второе, неужели Христос в Мк.11:23 учил апостолов верить в Бога? Они ведь и так верили в Бога. А если он учил их совершенной вере, как Вы признаёте, что "вера достигает совершенства в нас", то почему нам не иметь эту совершенную веру – веру Христа?
"Это доказывается тем, что Вы не привели противоречий – их нет" - очень "мощный" аргумент, давайте не будем опускаться на такой уровень. ВЕРИТЬ И ЗНАТЬ - не одно и тоже: "Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением" (2Кор.5:6-7), таким образом, вера нужна нам, потому что мы устранены от Бога телами, а Он в свою очередь не устранён, Он Дух, который дашет где хочет, Он имеет ВИДЕНИЕ всего в прошлом, настоящем и будущем, Ему таким образом вера не нужна. И обратите внимание на: "Ибо кого Он предузнал..." (Рим.8:29), ПРЕДУЗНАЛ, а не предверил или поверил. Итак, я по прежнему настаиваю, что категория веры не применима к всеведующему Богу.
Это никакое не “опускаться”, Александр, но правила анализа предмета двумя и более собеседниками: если один говорит, что некого явления нет, доказательство обратного лежит на его собеседниках. Итак, я говорю, что фраза "вера Господа" не противоречит еврейской мысли. Вы не согласны с моим утверждением, но Ваше несогласие несостоятельно без аргументов. Вот, если бы я сказал, что некое явление имеет быть, доказательство его бытия лежало бы на мне. Ибо доказывают существование феномена, но не его небытие. Иначе не кравший, но подозреваемый в краже и не смогший доказать, что не крал и у него нет краденого, был бы уже виновен.
Вы, кстати, аргумент Вашего несогласия таки представили, приведя текст 2Кор.5:6,7. И я согласен с Вами, что ВЕРИТЬ И ЗНАТЬ не одно и то же. Но когда вера совершенна, то мы “ЗНАЕМ, что получаем просимое” (1Ин.5:15), хотя и “выселены от Господа”. И Христос, повторю, не просто верил, но "знал, что Ты всегда услышишь Меня". Т. е. СОВЕРШЕННАЯ ВЕРА ЗНАЕТ о сказанном ею слове то же, что знает Бог о сказанном Им. Ибо СОВЕРШЕННАЯ ВЕРА ЕСТЬ ЗНАНИЕ О ДЕЛАХ ОЖИДАЕМЫХ.
А когда “ходим верой, а не видинием”, то "невидиние" здесь не отменяет знания. Ибо сказавший это, не просто верил, но знал, что Бог есть. И если мы поселены в теле, то “выселяемся от Господа” только потому, что Он Дух, а не плоть. А человек – плоть, а не Дух, поэтому не может видеть Бога, пока не выселится из тела и не вселится “к Господу”. Об этом речь ведёт апостол – что мы не видим Бога, но не о том, что не знаем. Ибо знать Его – знаем, и что Он есть, узнали прежде, чем познали Его.
А когда мы "выселяемся от Господа", а Он нет, но видит и знает “от начала, что будет в конце”, то и это не лишает всеведущего Бога категории веры. Ибо знать наперёд о результате своего дела – всё равно, что верить в этот результат, – "если не усомнится в сердце своём, но будет верить, что которое он говорит, делается, – будет ему" (Мк.11:23). По-Вашему, "категория веры не применима к всеведущему Богу". Но Вы не можете на себе почувствовать Его всеведение, пребывающее вне времени, чтобы на практике доказать эту неприменимость. А эта практика есть истина, поэтому Ваша "неприменимость" – только предположение. Сын же Его сказал: “Имейте веру Бога”, – а дальше показал совершенство этой веры. Чему надо верить, Вашему предположению или Его слову?
Ведь посмотрите, Александр. "Страх Господа" нельзя читать буквально, потому что это еврейский фразеологизм. Поэтому даже при синтаксически неоднозначном чтении сам смысл этого фразеологизма однозначен как для авторов Писания, так и для их читателей – "бояться Господа", а не Бог бится. А “вера Господа” не являлась фразеологизмом в I в., потому что эта фраза не встречается в Танахе. Поэтому её нельзя читать через призму фразеологизма “страх Господа”, и причина небуквального чтения этого фразеологизма не может быть причиной небуквального же чтения фразы "вера Господа".
Иначе надо и фразу “крещение Иоанна” из Деян.18:25 читать через эту призму – не буквально, но как крещение в Иоанна – когда слово “Иоанна” выступает в качестве объекта действия, а не атрибута предмета. Но для этого, очевидно, нет причин. Поэтому и для веры Господа нет причин небуквального чтения, и какое-либо добавление предлога и изменение падежа в этой фразе будет идеологизацией перевода.
Почему греческого эквивалента предлогу в нет в приведённых в статье 10-ти примерах? Ведь средства греческого языка позволяли авторам Еванггелия написать буквально: “вера в Господа” или “вера в Бога”. Но этот предлог они написали в Деян.20:21 и в Евр.6:1 и не написали его в тех 10-ти примерах. Этому Вы находите какое-то филологическое объяснение, кроме того, которое дано в статье? Почему они там написали, а здесь не написали, но нам, по-Вашему, надо читать там, как здесь?
Но конструкция сущ. πιστις + дат. п. в Евангелии не встречается. И, видимо, потому что сам язык не приемлет такой конструкции, как русский не приемлет веры + твор. п. Но, в отличие от греческого, русский приемлет веру + дат. п. Таким образом, если πιστισ + род. п. в 10-ти примерах, которые рассмотрены в статье, перевести на русский конструкцией вера + дат. п., то получится просто более точный перевод, чем вера + в + вин. п. Но по сути этот перевод не сделает праведность веры изобильней, чем существующая “праведность по вере во Христа”.
Поэтому целостность аргументации статьи я признаю утраченной и потерявшей свою актуальность. Истина дороже личных убеждений.
Главная же причина моего признания – логика учения Христова, которая в примерах 1, 2, 3, 7 статьи не позволяет поднять планку праведности, для только что пришедшего ко Христу, сразу до такой же веры, какая была у Него Самого. Ибо только что пришедший сразу такой веры иметь не может, но должен быть оправдан – "из-за веры Господу Иисусу Христу".