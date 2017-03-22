Праведность «по вере во Христа» или «по вере Христа»?

Примечание:

Полученные в ходе обсуждения статьи новые данные вынуждают автора признать утраченной целостность её аргументации. Но как результат поиска истины статья и её обсуждение могут представлять некоторый научный интерес. Поэтому было решено не удалять её, но предварить этим пояснением. О тех новых данных смотрите комментарии к статье.

Вопрос этот представляется немаловажным для последователей Господа Иисуса в свете Его слов: «Если не станет изобиловать ваша праведность более книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небес» [1] . Ведь провести чёткую границу между изобилием праведности Христа и неправедностью фарисеев должно посредством истинного критерия, а не человеческого чувства, которое часто формирует ошибочное мировоззрение и понимание читателя Писания. А истинный критерий, очевидно, тот, которым оперировали авторы Евангельских текстов. Потому что этот критерий содействовал их победе над миром [2] , без которой их записи не имели бы авторитета для их слушателей и, соответственно, не могли сохраниться в поколениях христиан в качестве священных текстов. Но они сохранились – значит, понимание веры авторами их есть истинный критерий. Так что же написано в истинном Писании? Рассмотрим текст Иак.2:1:

Здесь существительное κυριος (Господь) стоит в родительном падеже, определяя πιστιν (веру). Вера кого? чья? Вера Господа Иисуса Христа. А многие, в первую очередь СП [5] , почему-то передают этот текст так:

«…имейте веру в Господа…».

Как видно, здесь добавлен предлог в, эквивалента которому в греческом тексте нет, а существительное Господь находится уже в винительном, а не в родительном падеже. Однако такую же грамматическую конструкцию (πιστις + род. п.) в Мк.11:23 тот же СП передаёт по-другому и буквально:

Имейте веру Божию…

Εχετε πιστιν θεου...

Получается, СП и другие искажают текст Иак.2:1, когда добавляют в его падежную конструкцию предлог направления в. Но сами авторы греческого текста, как видно, учили иметь «веру Господа нашего Иисуса Христа». Т. е. они учили такой же вере, какую имел Сам Христос? А почему нет, если Он Сам и говорит: «Имейте веру Бога»? Дальше ведь в Мк.11:23 словами «истинно говорю вам» Он объясняет эту веру, говоря: «Если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, – и не усомнится в сердце своём, но будет верить, что которое он говорит, делается, – будет ему». И это вера Бога. Т. е. Бог верит, что слово Его исполняется.

А почему верит? Очевидно, потому что знает, что чист Сам и действие Его, поэтому никто не может Его осудить, чтобы Он усомнился. И эта чистота Его и праведность Его – условие Его могущества. Ибо «скажет … поднимись … и не усомнится … и будет». Поэтому и сынов Его Дух Его учит: «Если сердце наше не осуждает нас, смелость имеем к Богу и, если что попросим, получим от Него, потому что заповеди Его соблюдаем и делаем благоугодное перед Ним» [6] . Т. е. Он и сыновей Своих учит творить, как и Сам творит, – верой силу Его. Эта сила в прошлом и покорила народы, возвеличив и прославив закон Христов, так что народы до сих пор пользуются идеями этого закона.

Кроме же Иак.2:1 и Мк.11:23 конструкция πιστις + род. п. встречается в греческом Евангелии ещё в 8-ми стихах. И везде Синодальным, а в некоторых из этих стихов и многими другими переводами, ошибочно добавляется предлог в, и оригинальный родительный падеж неоправданно заменяется на винительный. И среди этих стихов – те, которые и определяют праведность веры. Праведность, которая и должна «изобиловать более фарисеев». Впрочем, вот все 8.

1. Рим.3:22

…δικαιοσυνη δε θεου δια πιστεως Ιησου Χριστου…

…праведность же Бога через веру Иисуса Христа…

2. Рим.3:26

…προς την ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου εν το νυν καιρω, εις το ειναι αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεως Ιησου.

...в доказательство праведности Его в нынешнее время, чтобы быть Ему [7] праведным и оправдывающим из-за веры Иисуса.

3. Гал.6:16

…ου δικαιοũται ανθρωπος εξ εργων νομου εαν μη δια πιστεως Ιησου Χριστου.

…не признаётся праведным человек из-за дел закона, если не через веру Иисуса Христа.

4. Гал.6:20

…εν πιστει ζω τη του υιου του θεου…

…в вере живу Сына Бога…

5. Гал.3:22

…ινα η επαγγελια εκ πιστεως Ιησου Χριστου δοθη τοις πιστευουσιν.

…чтобы обещание из-за веры Иисуса Христа было дано верящим.

6. Еф.3:12

…εν ω εχομεν την παρρησιαν και προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου.

…в Котором имеем смелость и доступ в уповании через веру Его.

7. Фил.3:9

…και ευρεθω εν αυτω, μη εχων εμην δικαιοσυνην την εκ νομου, αλλα την δια πιστεως Χριστου, την εκ θεου, δικαιοσυνην επι τη̣ πιστει…

…и я был найден в Нём, не имеющий мою праведность из-за закона, но через веру Христа из-за Бога – праведность соответственно вере…

8. Откр.14:12

Ωδε η υπομονη των αγιων εστιν, οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν Ιησου.

Здесь стойкость святых – есть соблюдающие заповеди Бога и веру Иисуса.

Этому, скажут мне, может противоречить стих Гал.3:26: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Но это СП, а вот греческий текст:

παντες γαρ υιοι θεου εστε δια της πιστεως εν Χριστω Ιησου.

И его падежную конструкцию, оказывается, СП тоже передаёт неверно. Ибо предлог εν (в) – предлог места, а не направления. И он управляет только дательным падежом, в котором и находится дополнение Χριστος Ιησους (Христос Иисус). Предложного же и творительного падежа в греческом нет, поэтому с русского на греческий они переводятся дательным. Но существуют правила, которые регулируют выбор падежа для перевода греческого dativus, и в данном случае они однозначно указывают на предложный [8] (где? в чём?). Поэтому буквальный перевод этого стиха опять будет не против той веры, которая более изобильна, чем вера просто во Христа:

Все ведь вы сыны Бога через верность [9] во Христе Иисусе.

Притом та же самая конструкция (πιστις + εν + дат. п.) зафиксирована ещё в Еф.1:15; Кол.1:4; 1Тим.1:14, 3:13; 2Тим.1:13, 3:15. Но только в тех из этих стихов, ссылки на которые выделены курсивом, СП корректен, а в остальных он поддерживает идею о «праведности по вере во Христа», избирая вместо правильного предложного падежа ошибочный винительный.

Итак, вот истинный критерий изобильной праведности – «вера Господа Иисуса Христа». Т. е. такая же вера, какую явил Он, – от сознания своей чистоты. Ибо «верующий в Него» [10] должен быть чист, «как Он Сам чист» [11] . Иначе, сказано, «и бесы верят» [12] . А – имели ли Его ученики такую же совершенную веру и творили ли дела Его? были ли они совершенны и учили ли совершенству? и если да, то что есть совершенство, каким словом Господь добавил его к учению ветхому и как усовершиться? – все эти вопросы есть предмет отдельного разговора.

Челябинск, март 2017 г.

Александр Порядин.