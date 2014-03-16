Интересный прогноз - на заметку, перепечатано с http://www.liveinternet.ru/users/744545/post316999665/

Все будет хорошо



Олег Хомяк, психолог



"Решил написать этот пост, так как, с одной стороны, у меня, как специалиста по интуиции спрашивают постоянно - а будет ли война?. А с другой стороны, я вижу, что население Украины массово находится в невротическом состоянии: от воодушевления за Украину до депрессии по поводу войны с Россией. Украина - в неврозе, россияне, по-моему в психозе - мощное патриотическое сплочение на… фоне возможной войны с фашистами На минуточку, 70 лет после войны прошло



1. По поводу войны.. Бряцание оружием будет - с обоих сторон (РФ и США). Но разрешится конфликт экономическим путем. Если хотите сохранить спокойствие - не читайте новостей - медитируйте... К концу марта, числа 25 плюс минус все определится.. В смысле - капут Путинской авантюре.



2. За счет санкций экономических. Но не только тех, о которых будет широко известно, а за счет тайных. Важно понимать, что Путин - не политик, а, в первую очередь, бизнесмен. Политик он только для россиян. И очень качественно играет эту роль. Его реальные интересы - деньги. Нажмут на его бизнес-интересы. Те, кого в России называют Мировая Закулиса ... Даже не США, а мировой капиталистический клуб Путин же миллиардер долларовый, потому и будет играть по хозяйским правилам ... а вся ура-патриотическая риторика - это для электората... Он, как и Янукович не идейный, он,Как и Янукович - за деньги...



3. Почему прижмут Путина? Да просто потому, что он ведет себя как хулиган -подросток. Нарушение международных норм грозит поставить под вопрос договора о границах послевоенных и, по сути, стимулирует ядерное вооружение во всем мире.. Это грозит дестабилизацией политической ситуации в мире. И как результат - нарушает всю более менее работающую капиталистическую систему в мире.. А кому это нужно?? Путин ведет себя как африканский царек с автоматом, случайно оказавшийся в Европе. Не он систему создавал, и не ему ее ломать...



4. Сам же процесс, который происходит в Украине и начался в России является, по сути своей позитивным. Происходит мощная трансформация двух систем, эгрегоров. Вся "хроника", свойственная для двух постсоветский государств, переходит в острую стадию... Предшествующую окончательному исцелению от "советско-имперского"... По другому - исцеления не происходят.



5. В Украине обострились все проблемы, которые когда либо существовали: и расколы языковые и национальные, и внутренне предательство, внешняя агрессия, пассивность населения. Все будет вылечено... В этом не только мы заинтересованы, но и получим поддержку в трансформации страны... Никому не интереса 46 миллионная страна на границе Европы с неконтролируемыми процессами.



6. В России же происходит последний "пук" советско-имперского режима. Путин идеально подходит на роль того, кто спровоцирует и доведет до максимума все оставшееся советско-имперское наследие. Манипулятор высшей пробы, знает на какие кнопки нажимать. То, что со стороны, мы видим как идиотизм в России (готовность освобождать Украину от фашистов, всеобщее одобрямс и готовность уничтожать бандер) - изнутри России выглядит как патриотизм и возрождение русского духа. Они же видят по телеку фашистов и искренне и наивно в это верят. Так что для них, внутри российской матрицы, все адекватно, а для нас - выглядит как сумасшествие. Да и Путин выступает как-то не адекватно. Но это для нас - неадекватно. Он же играет роль для внутренней российской сцены пользования. А внутри России это воспринимается на ура.



7. Значит ли что Путин обманул всех россиян? Не совсем. Хотя его технология управления массовым сознанием сотней миллионов людей заслуживает отдельного изучения. Путин просто воспользовался теми стереотипами, которые остались в головах россиян после СССР. Ведь это же надо - 70 лет праздновать Победу, забывая что СССР проиграл в следующей - холодной войне. И Германия является процветающей экономикой мира, А Россия - сырьевой... Миссия Путина, драматическая - это без шуток, вытащить весь этот советско -имперский хлам и через фарс окончательно его обнулить... Что мы и наблюдаем.



8. Путинская стратегия проиграет в любом случае. Просто потому что это стратегия поношенная, стратегия военных противостояний. Мир уже давно решает вопросы на экономическом и идеологическом уровне.. а тут опять за танки... Путин не несет ничего нового, никакого обновления - и поэтому тоже проиграет. И должен проиграть . Его часто сравнивают с Гитлером. Гитлер, по сути взял на себя миссию изживания европейской агрессии.. Цена - несколько десятков миллионов. Путин взял на себя миссию изживания советского... И он ее выполнит....



9. Украина переживет все эти вызовы и начнется реальное восстановление страны. Уже в этом году.



10. Путин потерпит поражение и года через 3 сойдет с арены. Россию ждут уже в этом году серьезные экономические испытания. Но это не значит что с Путиными рухнет Россия. Рухнет советско -имперская химера. У России же появится шанс возрождения.



11. Россия и Украина - разные страны, но процесс их трансформации завязан друг на друге. Россия, теряя Украину, разрушается как империя и есть шанс создания новой идентичности. Украина, отталкиваясь от России восстанавливает свою идентичность. И вот на этом качественно новом уровне будут выстроены новые отношения. Лет через 5 начнутся.



12. И этот процесс, невзирая на все ужасы сегодняшние, пройдет без войн и геноцида, который мы могли видеть в последние годы в разных частых мира. С жертвами, но небольшими... И на этом спасибо.



13. Мы живем в удивительное время изменений. Мы сами в гуще изменений. Потому не очень хорошо все видно да волнительно ... Но такова природа изменений. Все же будет хорошо...