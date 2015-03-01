Интенсивный семинар для капеланов в УЕТС, (февраль 2015).



Федор Райчинец, аспирант кафедры философии Международной баптистской богословской семинарии и Свободного университета г. Амстердама, декан магистерской программы УЕТС «Преобразующее лидерство».

Федор Райчинец - Принцип талиона - отношение к врагу

Первая часть учения - на основе принципов блаженств Нагорной проповеди.

Мы должны исполнять взаимоисключающую миссию в этом мире. Соль и свет миру. Проникать в мир, но быть свободными от мира.

Мартин Лютер Кинг: в аду будут гореть те, кто во времена морального кризиса занял нейтральную позицию.

Соль может перестать быть соленой.

Если мы знаем кто мы, в чем наше призвание, на чем это зиждется, какое основание всего этого?

А можете ли вы это основание сформулировать одним предложением?

Если я не для себя - то кто будет для меня?

Если я только для себя, то кто я?

Если не теперь, то когда?

Закон и благодать.

Разное понимание закона в идейском и греческо-римском мире.

Закон и благодать

Во время безумия сохранять здравый смысл.