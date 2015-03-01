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01.03.2015 1 051

Райчинец - Принцип талиона - отношение к врагу

Author: esxatos
Федор Райчинец
Интенсивный семинар для капеланов в УЕТС, (февраль 2015).

Федор Райчинец, аспирант кафедры философии Международной баптистской богословской семинарии и Свободного университета г. Амстердама, декан магистерской программы УЕТС «Преобразующее лидерство».
 
 

Федор Райчинец - Принцип талиона - отношение к врагу

 
 
Первая часть учения - на основе принципов блаженств Нагорной проповеди.
 
Мы должны исполнять взаимоисключающую миссию в этом мире. Соль и свет миру.  Проникать в мир, но быть свободными от мира. 
 
Мартин Лютер Кинг: в аду будут гореть те, кто во времена морального кризиса занял нейтральную позицию.
 
Соль может перестать быть соленой.
 
Если мы знаем кто мы, в чем наше призвание, на чем это зиждется, какое основание всего этого?
 
А можете ли вы это основание сформулировать одним предложением?
 
  • Если я не для себя - то кто будет для меня?
  • Если я только для себя, то кто я?
  • Если не теперь, то когда?

 

Закон и благодать.
 
Разное понимание закона в идейском и греческо-римском мире.

 

 
Закон и благодать
 
Во время безумия сохранять здравый смысл.
 
 

 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Теология Церковь и гражданское общество
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