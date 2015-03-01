Интенсивный семинар для капеланов в УЕТС, (февраль 2015).
Федор Райчинец, аспирант кафедры философии Международной баптистской богословской семинарии и Свободного университета г. Амстердама, декан магистерской программы УЕТС «Преобразующее лидерство».
Федор Райчинец - Принцип талиона - отношение к врагу
Первая часть учения - на основе принципов блаженств Нагорной проповеди.
Мы должны исполнять взаимоисключающую миссию в этом мире. Соль и свет миру. Проникать в мир, но быть свободными от мира.
Мартин Лютер Кинг: в аду будут гореть те, кто во времена морального кризиса занял нейтральную позицию.
Соль может перестать быть соленой.
Если мы знаем кто мы, в чем наше призвание, на чем это зиждется, какое основание всего этого?
А можете ли вы это основание сформулировать одним предложением?
- Если я не для себя - то кто будет для меня?
- Если я только для себя, то кто я?
- Если не теперь, то когда?
Закон и благодать.
Разное понимание закона в идейском и греческо-римском мире.
Закон и благодать
Во время безумия сохранять здравый смысл.
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