Рейтинг книг-новинок 2015 года - ESXATOS

Интересные данные по новинкам издания 2015 года. Что больше интересует читателей ESXATOS?
Рейтинг книг издания 2015 года на Эсхатосе
Рейтинг основан на основании статистики сайта ESXATOS - по количеству прочтений страницы с книгами. В рейтинг включены издания с количеством прочтений от 140.
В Рейтинг вошло 112 книг, изданных в 2015 году, с количеством прочтений от 140 с огромным разрывом до 8093.
Некоторые наблюдения:
- как и подобает христианскому сайту лидирующие 1-2 места заняли новые издания Заокской Библии и Библии РБО 2015 г (второго издания), причем с огромным отрывом от других книг
- среди книг лидирует Новинка Коллоквиума книги Н.Т. Райта "Апостол Павел и верность Бога" (непонятна только медлительность издательства с выпуском остальных книг - ведь коммерческий успех им гарантирован)
- неожиданно второе место в рейтинге заняла книга Дэвида Уэста - Континентальная философия
- третье место - за книгой ББИ по эсхатологии - Откровение а. Ианнннуария (Ивлиева)
- почетные места в первой двадцадке занимают книги по библеистике, серьезные академические издания
- неожиданно очень высоким спросом пользуются книги издательства "Книжники" - еврейские первоисточники, особенно комментарии на Танах - 14, 21 места и др.
- спросом пользуются книги культурологической серии Паолы Волковой
- на удивление почетное 64 место в Рейтинге заняла даже книга на белорусском языке - доктора исторических наук Александра Кравцевича про зарождение и развитие Великого Княжества Литовского - мощнейшего государства на территории Европы, включающего в себя территории и народы современных Беларуси, Прибалтики, Украины - Аляксандр Краўцэвіч - Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага 1248-1377 г.
- высокий интерес наблюдается к новинкам питерского издательства "Quadrivium"
- большим спросом пользуются книги по гражданской позиции Церкви, оценке событий на Майдане и российской агрессии в Украине
- Лидеры Рейтинга - ББИ, Эксмо, Мирт, Коллоквиум
Лидеры Рейтинга ESXATOS 2015
- Библия Заокская - Под ред. Кулакова М.: Издательство ББИ, 2015
- Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015 М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп.
- Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 Черкассы: Коллоквиум, 2015
- Дэвид Уэст - Континентальная философия М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015
- Ианнуарий - Ивлиев - И увидел я новое небо и новую землю - Комментарий к Апокалипсису М.: Издательство ББИ, 2015.
|1- ББИ
|2 - ББИ
|1 - Коллоквиум
|2 - РАНХиГС
|3 - ББИ
|8093
|6057
|2739
|2111
|2085
Рейтинг лучших книг 2015 г
- 8093 Библия Заокская - Под ред. Кулакова М.: Издательство ББИ, 2015
- 6057 Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015 М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп.
- 2739 Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 Черкассы: Коллоквиум, 2015
- 2111 Дэвид Уэст - Континентальная философия М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015
- 2085 Ианнуарий - Ивлиев - И увидел я новое небо и новую землю - Комментарий к Апокалипсису М.: Издательство ББИ, 2015.
- 2059 Гарольд Браун - Ереси - Ереси и ортодоксия в истории церкви Санкт-Петербург, Мирт, 2015
- 1817 Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Москва: Эксмо, 2015
- 1712 Алексей Емельянов - Введение в Четвероевангелие - Учебное пособие 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015
- 1647 Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2015
- 1355 Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры М.: Новое литературное обозрение, 2015
- 1299 Ветхий Завет на страницах Нового - Том 4 - Послания апостола Павла Черкассы: Коллоквиум, 2015
- 1297 Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле Москва: Эксмо, 2015
- 1202 Алексей Гордеев - Церковь на Майдане «Книгоноша», 2014
- 1193 Мидраш раба - Великий мидраш - Мидраш к пяти свиткам - том первый - Эстер раба - Рут раба Издательства: Книжники, Лехаим, 2015
- 1176 Сергей Воробьёв - Библия - история - археология - М.: ПЛАНЕТА, 2015.
- 1172 Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание М., Центрполиграф, 2015 г
- 1166 Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии Москва : Эксмо, 2015
- 1074 Джон Доминик Кроссан - Библия - Ужас и надежда главных тем священной книги Москва : Эксмо, 2015
- 1036 Рене Жирар - Я вижу Сатану, падающего, как молния М.: Издательство ББИ, 2015
- 1009 Карл Барт - Церковная догматика - Том IV - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2015.
- 987 Тора с комментариями рабби Аврагама Ибн-Эзры - В 5 томах - Том 1 - Берешит - Бытие Издательство: Книжники,Лехаим, 2015 г
- 858 Ричард Бокэм - Иисус и женщины - Москва: Эксмо, 2015
- 795 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям Тверь: Герменевтика, 2015
- 827 Андрей Десницкий - Современный библейский перевод - теория и методология М.: Изд-во ПСТГУ, 2015
- 783 Прокопенко - Вестники Царства - Богословие ветхозаветных пророков Тверь: ТПК, 2015
- 733 Кристофер Райт - Миссия Бога Черкассы: Коллоквиум, 2015.
- 690 Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 5 — М.: Зебра Е, 2015
- 657 Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 Святая Гора Афон Москва, 2015 г.
- 630 Соловецкий архив - Собрание документов эпохи СПб:. Издательский проект "Quadrivium". 2015
- 617 Макс Поленц - Стоя - История духовного движения СПб:. Издательский проект "Quadrivium". 2015
- 562 Светлана Толстова - Женщина и церковь - постановка проблемы Издательские решения, 2015
- 544 Патрик Фэрбэрн - Видения Иезекииля Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2015
- 541 Паола Волкова - Мост через бездну - 2 - В пространстве христианской культуры АСТ, Москва, 2015
- 521 Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 6 - часть 1 М.: Хорошая книга, 2015
- 507 Studia Petropolitana Biblica I - SPB I Санкт-Петербургский государственный университет СПб.: Контраст, 2015
- 487 Тора с комментариями рабби Аврагама Ибн-Эзры - В 5 томах - Том 2 - Шмот Издательство: Книжники, 2015
- 486 Пол Вошер - Проповедь Евангелия и истинное обращение - Возвращение к Евангелию Минск: Позитив-центр, 2015
- 484 Дэвид Бейкер - Становясь Сыном - Автобиография Иисуса Москва : Эксмо : Книгоноша, 2015г
- 479 Жития византийских святых эпохи иконоборчества - Том I - СПб.: Издательский проект «Квадривиум», Алетейя, 2015
- 458 Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.
- 453 Александр Строк - Если же друг друга угрызаете и съедаете - Санкт-Петербург: издательство Мирт, 2015 г
- 451 Ричард Беннетт - Исторический фон Нового Завета Одесса: Христианский гуманитарно-экономический открытый университет, 2015
- 445 Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 1 - ред. Барбара Кассе Т.1. - К: Дух i Літера, 2015
- 436 Джон Пайпер – Зло торжествует и проигрывает – Как вопиющие грехи служат славе Христа Киев: Ефетов А.В., 2015
- 423 Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета - Детство Издательство Францисканцев, Москва 2015 стр.
- 394 Святитель Фотий - Патриарх Константинопольский - Антилатинские сочинения М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2015
- 391 Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Воскресные беседы Москва, Издательство храма - Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 2015 г.
- 383 Сергей Головин - Библия и политика - Основания гражданского общества К.: Книгоноша, 2015
- 367 Борнер Рене - Византийские толкования VII—XV веков на Божественную литургию М.: Изд-во ПСТГУ; Культурный центр «Духовная библиотека», 2015
- 365 Рабби Леви-Ицхак из Бердичева - Кдушат Леви - Святость Леви - в 3 томах - Книга первая - Праздники Москва: Книжники; Лехаим — 2015
- 362 Пол Миллер - Жизнь в молитве: Общение с Богом в мире, полном помех Чернигов: In Lumine Media, 2015
- 361 Франсуа Брюн - Расслышать умерших СПб.: Алетейя, 2015.
- 354 Александр Прокопчук - Лекции по Евангелию от Иоанна 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.
- 352 священник Михаил Легеев - Патрология - Период Древней Церкви - с хрестоматией - Учебное пособие СПб.: Изд-во СПбПДА, 2015
- 345 Бачинин Владислав - Черенков Михаил - Протестантская этика и дух остмодернизма К.: Книгоноша, 2015
- 336 Димитрий Лушников - Основное богословие - Учебное пособие СПб. : Изд-во СПбПДА, 2015
- 313 Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий -М.: ДАРЪ, 2015
- 309 Московские Соборы эпохи падения Московского патриархата в XVII веке СПб.: Издательский проект “Quadrivium”. 2015
- 305 Василий Болотов – Три первых века христианства Издательство «Ломоносовъ» Москва 2015 г.
- 303 Соня Кошкина - Майдан - Нерассказанная история Брайт Стар Паблишинг, 2015
- 295 Пеннер П., Убейволк В., Русин И., Загидулин Р. - Новые горизонты миссии Черкассы: Коллоквиум, 2015
- 291 Пауль Тиллих - Избранное - Теология культуры М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015
- 291 Галина Турченко - ФедорТурченко - Проект "Новороссия" - 1764-2014 - Юбилей на крови Запорожье: ЗНУ, 2015
- 290 Аляксандр Краўцэвіч - Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага 1248-1377 г. ГАРОДНЯ-УРОЦЛАЎ 2015
- 290 Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале Издательство: Книжники, 2015 г.
- 281 Мишна Том V: Раздел Кодашим - Святыни М: Книжники; Лехаим, 2015
- 276 Шермер Майкл - Тайны мозга - Почему мы во все верим ООО «Издательство «Эксмо», 2015
- 275 Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium"; издательство «Деметра», 2015.
- 273 Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015
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272 Николай Афанасьев - Церковь Божия во Христе - Сборник статей М.: Изд-во ПСТГУ, 2015
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271 Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 1 - Философия мифологии Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium", 2015
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266 Даниил Сысоев - Курс лекций по догматическому богословию М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», 2015
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261 Сенина Татьяна Анатольевна - монахиня Кассия - Кассия СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2015
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260 Дмитрий Макаров - Мариология Феофана Никейского в контексте византийской богословской традиции VII-XIV вв. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2015
- 255 Игорь Русняк - От зарождения письменности к библейскому канону - Киев: «Медиа-центр Шофар», 2015
- 248 Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней Москва, Эксмо; 2015 г
- 246 Альберто Мелло - Кто такие пророки - Грамматика пророчества - М.: Издательство ББИ, 2015
- 245 Юрий Офман - О христианстве и иудаизме Москва: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 104 с.
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244 Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013) Издательство ББИ, Москва, 2015г.
- 243 Жан Леклерк - Любовь к словесности и жажда Бога - Средневековое монашество Издательство Францисканцев Москва 2015
- 242 Фома Аквинский - Сумма теологии - билингва
- 230 Полонский Пинхас - Еврейский взгляд на христианство - Две тысячи лет вместе - Чейсовская коллеция Москва, Книжники, 2015
- 228 Карл Вильгельм Фри́дрих фон Шле́гель - Cочинения - Том I - Философия жизни - Философия истории Санкт-Петербург: Издательский проект «Quadrivium», 2015
- 223 Жан Ванье - Стэнли Хауэрвас - Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости - К.-М.: ДУХ I ЛІТЕРА, МХК "ОСАННА", 2015
- 220 Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг - Позитивная философия - В трех томах - Том 2 - Философия Откровения Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium", 2015
- 219 Тимоти Рэдклифф ОР - Быть христианином - В чем тут суть К.: Дух і Літера, 2015
- 215 Мартин Тамке - Религия Толстого - Духовная биография— М.: Издательство ББИ, 2015
- 215 Бергольо Хорхе Марио, Скорка Авраам - О небесном и о земном - Чейсовская коллекция - Москва: Текст: Книжники, 2015
- 215 Пикетти Томас - Капитал в XXI веке Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015
- 214 Кассия Констинопольская- Гимны - каноны - эпиграммы - Издательский проект «Квадривиум». 2015
- 211 Дагмар Хеллер - Во Христа крестившиеся - путеводитель по межцерковной дискуссии о крещении — К.: ДУХ I Л1ТЕРА. — 2015
- 205 Риккарди Андреа - Удивляющий папа Франциск - Кризис и будущее Церкви М.: Издательство ББИ, 2015
- 205 Гастон Чемберлен - Джекоб Коннер - Иисус - Тайна рождения Сына Человеческого ООО «ТД Алгоритм», 2015
- 202 Энн Эпплбаум - ГУЛАГ ООО «Издательство АСТ», 2015 г
- 199 Жан Бодрийяр - Эмиль Сиоран – Матрица Апокалипсиса - Последний закат Европы ООО «ТД Алгоритм», 272 с. – 2015
- 198 Анастасий Синаит, преподобный - Вопросы и ответы М.: Сибирская Благозвопиица, 2015
- 196 Джошуа Сьорл - Михаил Черенков - Будущность и надежда - Черкассы: Коллоквиум, 2015. - 296 стр.
- 195 МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ М., “Книжники”; “Лехаим”, 2015
- 195 Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90 К. : Ника-Центр, 2015
- 187 Богданенков Александр - Управление будущим - библейские принципы Москва. Эксмо, 2015
- 187 Надежда Белякова - Мириам Добсон - Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР - Москва «Индрик» 2015
- 185 Павел Александрович Флоренский - Диалог со временем - Свет Фаворский - Поэтика судьбы Москва: Русскій Mip, 2015 г
- 179 Холланд Том - В тени меча - Возникновение ислама и борьба за Арабскую империю
- 178 Афанасьева - Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI-XV вв.) М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. - 2015
- 168 Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Раннехристианский гностический текст в российской культуре» BГБИЛ им. М. И. Рудомино СПб.: Издательство РХГА, 2015
- 161 Питер Хизер - Восстановление Римской империи - Реформаторы Церкви и претенденты на власть ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015 г
- 159 Павел Носачев - Отреченное знание - Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века - Москва: Издательство Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015 г.
- 158 Паола Волкова - Мост через бездну - 1 - Комментарий к античности Москва, Аст, 2015
- 154 Многоликая софистика - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.
- 153 Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300-1300) - Очерк христианской культуры Запада М.: Новое литературное обозрение, 2015
- 144 Фридрих Цюндель - Иисус - Картины жизни Издательство «Райхль», Москва, 2015
- 140 Ширер Уильям - Взлет и падение Третьего Рейха Москва, Издательство АСТ, 2015
Все-таки рейтинг делает свое. Появилось желание просмотреть книги из нечитанных мной, которые в лидерах.