Рейтинг книг-новинок 2015 года - ESXATOS

Интересные данные по новинкам издания 2015 года. Что больше интересует читателей ESXATOS?

Рейтинг книг издания 2015 года на Эсхатосе

Рейтинг основан на основании статистики сайта ESXATOS - по количеству прочтений страницы с книгами. В рейтинг включены издания с количеством прочтений от 140.

В Рейтинг вошло 112 книг, изданных в 2015 году, с количеством прочтений от 140 с огромным разрывом до 8093.

Некоторые наблюдения:

как и подобает христианскому сайту лидирующие 1-2 места заняли новые издания Заокской Библии и Библии РБО 2015 г (второго издания), причем с огромным отрывом от других книг

среди книг лидирует Новинка Коллоквиума книги Н.Т. Райта "Апостол Павел и верность Бога" (непонятна только медлительность издательства с выпуском остальных книг - ведь коммерческий успех им гарантирован)

неожиданно второе место в рейтинге заняла книга Дэвида Уэста - Континентальная философия

третье место - за книгой ББИ по эсхатологии - Откровение а. Ианнннуария (Ивлиева)

почетные места в первой двадцадке занимают книги по библеистике, серьезные академические издания

неожиданно очень высоким спросом пользуются книги издательства "Книжники" - еврейские первоисточники, особенно комментарии на Танах - 14, 21 места и др.

спросом пользуются книги культурологической серии Паолы Волковой

на удивление почетное 64 место в Рейтинге заняла даже книга на белорусском языке - доктора исторических наук Александра Кравцевича про зарождение и развитие Великого Княжества Литовского - мощнейшего государства на территории Европы, включающего в себя территории и народы современных Беларуси, Прибалтики, Украины - Аляксандр Краўцэвіч - Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага 1248-1377 г.

высокий интерес наблюдается к новинкам питерского издательства "Quadrivium"

большим спросом пользуются книги по гражданской позиции Церкви, оценке событий на Майдане и российской агрессии в Украине

Лидеры Рейтинга - ББИ, Эксмо, Мирт, Коллоквиум

Лидеры Рейтинга ESXATOS 2015

Библия Заокская - Под ред. Кулакова М.: Издательство ББИ, 2015 Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015 М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп. Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 Черкассы: Коллоквиум, 2015 Дэвид Уэст - Континентальная философия М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015 Ианнуарий - Ивлиев - И увидел я новое небо и новую землю - Комментарий к Апокалипсису М.: Издательство ББИ, 2015. 1- ББИ 2 - ББИ 1 - Коллоквиум 2 - РАНХиГС 3 - ББИ 8093 6057 2739 2111 2085

Рейтинг лучших книг 2015 г