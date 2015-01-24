Пастор Юрий Сипко: "Покорность власти Бога, которая в государстве представлена властью законов, сменилась покорностью людям во власти". Война в Украине и российские протестанты.

Юрий Сипко - Почему они молчат?

«Бывали хуже времена,

Но не было подлей».

Н. А. Некрасов

Вопрос: Уважаемый брат Юрий Кириллович! Украинские протестанты, в том числе и наши братья баптисты довольно четко осудили агрессию России по отношению к Украине и, на мой взгляд, совершенно справедливо требуют от наших церквей хоть какой-то оценки по ситуации, происходящей у них в стране. Наше молчание расценивается как трусость и предательство по отношению к своим братьям. Хотелось бы узнать Ваше мнение, почему молчит наше братство и братство других протестантских церквей России. Неужели мы стали так зависимы от мирских властей, или просто боимся репрессий. Заранее благодарен и храни Вас Господь! Константин.

Ответ: Мир вам благословенный брат Константин. Иногда молчание гораздо красноречивее и полезнее слов. Я не обладаю никакими полномочиями, чтобы отвечать за решения руководства Российского Союза Евангельских христиан баптистов. Я также не имею права отвечать за решения тех или иных церквей, входящих в Союз или же осуществляющих своё служение автономно. Я могу отвечать только за себя.

Исходя из своего понимания гражданской ответственности, и христианской чести я счёл необходимым высказаться. Замечу, что подобных индивидуальных высказываний в Российском христианском пространстве премного. Подавляющее большинство таких высказываний имеют антиукраинский характер, и выражают поддержку официальной позиции Российской власти.

Ваш вопрос заставил меня задуматься над этим феноменальным, едва ли не всенародным одобрением беззакония, всенародной поддержкой лжи, и невероятной готовностью вступить в смертельную схватку с самыми близкими людьми, разрушая отношения в обществе, в семье, в церковной общине. Агрессивная позиция защиты зла, под прикрытием библейского тезиса «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим.13:1), обнаружила перекос в сознании верующих людей. Покорность Богу, покорность власти Бога, которая в государстве представлена властью законов, сменилась покорностью людям во власти, обожествлением властных персон, некоей внутренней убеждённостью, что люди власти неподсудны, люди власти всегда правы, люди власти и есть бог, и честь каждого гражданина безмолвно исполнять все указания людей власти. Незаметно, без осмысления, такая покорность людям власти привела к тому, что исчезло понимание границы добра и зла. Всё что исходит от власти априори добро. Законно. Не подлежит обсуждению. И таким образом в начале молчаливая поддержка беззакония, затем молчаливое соучастие в беззакониях, сотворило особый тип людей, святых в своих глазах, в своей вере, однако готовых оправдывать беззакония власти, поддерживать беззакония власти, более того, такое беззаконие освящать своей духовной извращённой казуистической философией. Это вовсе не эксклюзивный продукт современного политического режима. Напротив, современный политический режим сформирован именно такой психологий премудрого пескаря. Прочтите известное стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Ничего не изменилось с тех пор.

Если попытаться рассмотреть сущность этого феномена, с духовных позиций, можно увидеть, что налицо тайный сговор сил зла с силами добра. Это описано в Евангелии. «Сказал Ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое» (Лк.4:6,7). Христос отверг предложения дьявола. Но дьявол вовсе не оставил свои гнусные попытки подчинить себе учеников Христа. Целый век, богоборческий режим культивировал атмосферу подленького соглашательства. За пайку хлеба тёплое место в лагере. За донос несколько лет свободы. За предательство карьерный рост. За молчаливое одобрение преступлений режима – право существовать. Сколько пережито этих мерзких эпизодов всенародного одобрения расправы над писателями, над священниками, над сектантами. Павлик Морозов, предавший своего отца – вот герой многих поколений. С младых ногтей, октябрята, пионеры, комсомольцы - учились одобрять власть, восхвалять власть, поддерживать власть, клялись в верности и готовности отдать жизнь за власть. Другая сторона этой всенародной поддержки власти заключается в том, что с детства закладывалось в сознание детей и подростков убеждение, что все кругом враги, все желают поглотить и разрушить, и все желают уничтожить родину, и лишь благодаря мудрости и мужеству власти, вы живы, вы сыты, вы одеты.

Это из той модели чекистского государства ныне внедряются в общественное сознание лживые, подленькие мыслишки, что само право жить мы имеем только лишь благодаря доброте власти. Сознание того, что мы можем дышать, можем трудиться, можем свободно умереть благодаря нашей премудрой власти, создаёт атмосферу религиозного поклонения и преклонения перед властью. И потому нет ничего удивительного в том, что в народе преобладает убеждение, что все инакомыслящие есть пятая колонна, национальные предатели и враги народа. Таковым нет права на жизнь. Власть силы, пренебрегая властью права, поставила простые условия. «Вы существуете только при условии безмолвного одобрения всех наших действий. Когда потребуется, то и публично вслух всего мира, вы обязаны одобрительно высказаться, и всячески поддержать действия власти». Грубо говоря. Кляп в рот. Пистолет к виску. Руки свободны только для того, чтобы написать: «Мы свободны. Мы самые свободные. Мы счастливы. Наша власть заботиться о нас. Наша власть – лучшая власть». Если кто пытается вынуть кляп, тот получает ощутимый урок, побои, публичное оскорбление на всю страну в телевизионном клеветническом осуждении. Поскольку этот процесс длится более ста лет, желающих быть избитыми и лишёнными свободы, практически нет.

Это самое грубое описание происходящего. Есть и более тонкое. Правовой нигилизм – так охарактеризовал одну из самых существенных проблем Российского общества Дмитрий Медведев, в пору, когда он исполнял обязанности Президента. Это жёсткое определение прошло незаметно, общество никак не отреагировало на его месседж. А зря. Нигилизм, не только и не столько не знание права, не соблюдение прав, отсутствие понятий прав и свобод человека. Это ещё и более трагическое состояние, и трагизм его в том, что правовой нигилизм «отрицает ценность права, как социального института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей.

Такой юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что может приводить к противоправным действиям, хаосу и, в целом, тормозить развитие правовой системы». Википедия. Следствие правового нигилизма, пресловутое неискоренимое взяточничество, которое в общественном сознании не осуждается. Следствие нигилизма ложь, как бы ни была она груба, очевидна, но коль она исходит из официальных органов, она воспринимается как истина, не подлежащая сомнению или тем более осуждению. Кумовство и семейственность. Круговая порука. Криминализация органов власти всех её ветвей. В любой трудной ситуации, человек в России не ищет защиты в суде. Он знает, суд не поможет. Нужен влиятельный человек. Эти гнусные черты разврата не встречая осуждения ни в каких общественных институтах захватили общественное сознание, парализовали процессы развития права, убили ростки сознания ценности прав и свобод личности.

Правовой нигилизм отчётливо проявился в отношении агрессии в Украине. Россия подписала декларацию о гарантиях безопасности Украины, и гарантиях её территориальной целостности, когда решался вопрос о безъядерном статусе Украины. Россия попрала свои гарантии и такой нравственный беспредел не вызвал в обществе никакого осуждения. Никому не стыдно. Да и понятия стыдно сегодня не существует.

Россия заключила с Украиной договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. Поправ договор, власть опозорила своё лицо, опозорила лицо России, лишив себя права на уважение, показав всему миру свою нечестность, необязательность. Такие действия в правовом обществе расцениваются однозначно как недопустимые, но в России ни Дума, ни Совет Федерации, ни Конституционный суд, да и вообще ни какие государственные и общественные институты не выразили, сколько ни — будь адекватной реакции. Что же вы хотите от религиозных организаций? Если подавляющее число граждан одобряет любое действие власти, почитая неодобрение преступлением, откуда возьмутся организации, способные выразить протест? Ведь организации состоят из людей. И эти люди побуждают свои организации выступить в поддержку действий власти. Как собственно и произошло на съезде РС ЕХБ. Народное волеизъявление.

Поддержка беззаконных действий власти, имеет и обратную сторону. Это агрессивное неприятие, вплоть до ненависти к своим братьям по вере, которых власть объявила врагами и против которых повела войну. Я не претендую на безоговорочную точность моего понимания. Я лишь обнаружил для себя, что евангельские общины в нашей стране, политизированы чрезвычайно глубоко. Декларации об аполитичности верующих, не выдержали проверки жизнью. Конфликт в Украине показал, что верующие понимают политику, как оппозицию власти. И такую политику они отвергают. Оппозицию власти верующие считают преступлением. Но воевать за власть, ненавидеть тех, кого ненавидеть учит власть, это почитается добродетелью. Хотя на самом деле ненависть к кому бы то ни было есть преступление. И это горькое открытие требует многих молитв всех нас, кто проповедует евангелие. Это открытие требует покаяния нашего. В начале священников. Затем всех христиан. Затем любовь Божья начнёт производить покаяние в народе. За ним и власть падёт ниц и покается. Я вспомнил слово Иоанна, ученика Господа Иисуса Христа. «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Иоан.4:7,8).

Перепечатано "ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРОПОВЕДИ", 18 января 2015 г.