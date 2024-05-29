Сказание о бриллиантах

Не прошло и года после выхода нашумевших «Правил Мерджа», как Остап Стужев порадовал читателей очередным романом. Вышедшие в том же издательстве «У Никитских ворот» «Золотые пилигримы» - несомненный блокбастер в том же жанре криминального триллера. Или динамичного боевика. Или мафиозного романа. Да, пожалуй, всё это там есть, как и в «Правилах» - сложные хитросплетения нескольких сюжетных линий, или, скорее, историй действующих лиц; крупные игроки международного уровня; мафиози, разведчики, бандиты и «оборотни-в-погонах»; алчность и щедрость, преданность и предательство, похоть и любовь. И оттеняющая всю картину зловещим фоновым мерцанием Очень Большая Политика.

Рецензия на книгу Стужева Остапа Ивановича "Золотые пилигримы"

роман. М.: Издательство «У Никитских ворот», 2023. 352 с., ил. Тираж 5000.



Для завязки сюжета служит кража века в Антверпене, косвенно отсылающая к событиям первой книги, и на неё наматывается весь клубок событий – так и хочется сказать змей – сюжета.

Если первая книга автора была приятным шоком – её никто не ждал и никто не готовился, то выход второй был в некотором смысле спланирован и подготовлен – Стужев заранее опубликовал несколько мини-зарисовок, дающих возможность предвкусить что-то грядущее, ощутить аромат и напряжение будущего романа, а то и попытаться угадать, хотя бы наощупь, хитросплетения сюжета.

Неудивительно поэтому, что долгожданный выход книги сопровождали восторженные отзывы критиков: «Книги Остапа Стужева изобилуют яркими детективными сюжетами, из которых сложно определить, что происходило в реальности, а что является фантазией автора»; «Остап Стужев написал настоящую криминальную сагу нового времени».

Стиль автора узнаваем с первых же предложений – те же чуть длиннее среднего предложения с немного усложненными деепричастными оборотами, те же органичные переходы от авторского повествования к прямой речи, те же постоянные вкрапления иностранной речи героев с переводами в сносках. Но если «Правила» - этакий молодцеватый, борзенький и немного даже пацанский романчик, то «Пилигримы» - уже остепенившийся и солидный пахан. Или воротила. Или просто солидный господин, кому как будет угодно.

И оформление книги, кстати, соответствует – два силуэта золотых, но не пилигримов, а стилизованных пернатых – то ли коршунов, то ли попугаев, то ли грифов на черном фоне.

Стужев так талантливо выписывает своих персонажей, что ни на кого из них не повесишь уверенно ярлыка положительного или отрицательного героя. Но не потому, что они плоские, серые, незначительные – напротив, они буйно живы, остро чувственны, ярко деятельны. У многих непростое, а то и драматическое прошлое, богатый жизненный опыт. И главное - яркая палитра разнообразных чувств, эмоций и мотивов – то есть «всё, как у людей». Как у обычных, живых и настоящих людей, а не вымышленных книжных героев. Именно это, наряду с детективным сюжетом и динамичностью повествования и делает чтение таким увлекательно-затягивающим.

Вот для примера и некоторые из «действующих лиц и исполнителей» из одноактной пьесы «У нас нет причин не доверять друг другу»:

«Ильяс Валентинович Хайруллин – импозантный мужчина лет шестидесяти пяти. Генеральный директор промышленной корпорации. Далеко не глупый человек, умеющий соотносить желания и возможности.

Игорь Низовцев – его заместитель по коммерции. Человек с темным прошлым, умеющий делать деньги.

Лена Гангарт – секретарь и по совместительству переводчик. Девушка экстраординарной привлекательности, причина неминуемых эго-сексуальных раздоров среди власть имущих.

Юрген Пиллокс – высокопоставленный представитель Европейского банка реконструкции. Роль исполняет офицер ФБР по имени Джек.

Гюнтер Траутвайн – американец немецкого происхождения, спешащий посетить бельгийский бордель.

Действие происходит в одном из старинных замков столицы Бельгии. Умело изготовленные декорации прикрывают старые стены. На столах, вдоль стены, расположенной напротив окон, в которых открывается панорамный вид на Брюссель, расставлены закуски в немецком стиле. На балконе второго яруса струнный квартет исполняет классическую музыку».

И ещё одна параллель с «Правилами Мерджа» - Остап Иванович, распутав и подведя к логическому концу все истории в самом финале, мало кого оставляет в живых или тем более счастливых – но никого из потерпевших крах надежд почему-то совсем не жаль. Отчётливо ощущаешь, что каждый из героев драмы пожал именно то, что сеял много лет, получил свой кармический расчёт. И, что самое забавное, и сами проигравшие будто бы понимают то же самое и не ропщут на судьбу. На тот причудливый узор, хитросплетения которого мастерски выписал автор.

«Для этих людей произошедшее было всего лишь очередным эпизодом, приключением. По большому счёту ничего не изменилось в жизни ни у одного, ни у другого. Чего нельзя сказать о судьбе остальных участников этой драмы».

Читателя явно впечатлит его широчайшая эрудиция, причём не только историческая, географическая или культурная, но и явное знание «изнутри» движущих механизмов сюжета.

Стужев не скупится ни на описания географических маршрутов, что Москвы и Парижа, что Амстердама или Кипра; как истинный гурман, смакует меню своих героев, их костюмы, повадки и быт.

Механизмы теневой экономики, криминальные разборки, мафиозные понятия, службистские стратегии и тонкости эротико-романтических отношений – всё это автор представляет читателю как опытный знаток, тайный посвященный или утонченный гурман. И это не может не вызвать закономерного вопроса – кто же он, Остап Стужев, и настоящий ли он? Воздержусь от буквального цитирования одного его визави и скажу лишь, что да, он существует и он действительно искушён в том, о чём так задористо и аппетитно пишет, убедиться в чём всем и желаю. А кто уже причастился – будем ждать следующего романа, верно?

Гедеон Янг, журналист, публицист