Бонхёффер - Современный вызов

Много десятилетий назад, во время Второй Мировой, Мартин Нимеллер сказал такие слова:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

Современный вызов для современного христианства

Если честно, всегда было интересно - как христианский народ Германии, наследники великого реформатора Лютера, могли пойти за Гитлером, участвовать в убийствах сотен тысяч в газовых камерах, развязать мировую войну и при этом считать себя добропорядочными бюргерами. На эту тему делалось множество исследований - психологических, социологических (чего только стоили Стэнфордский экспримент Зимбардо, эксперименты Милгрема и исследования Эриха Фромма). И вот появилась книга, которая позволила посмотреть на данный вопрос еще под углом духовной борьбы молодого пастора, богослова и просто интересного человека Дитриха Бонхёффера. Его жизнь как раз пронизывает и 20-е, и 30-е, и начало 40-х годов в Германии. Яркий взгляд на развитие нацизма - уже изнутри церкви.



Книге дан такой подзаголовок: «Пастор, Мученик, Пророк, Заговорщик. Праведник мира против Третьего Рейха». Он достаточно точно открывает не только содержание книги, но и жизнь главного героя. Бонхёффер стал самым известным человеком послевоенной Германии не столько своим богословием или участием в Сопротивлении, сколько своей парадоксальностью - в нем совмещалось несовместимое: с одной стороны - искренний пастор, с другой - сотрудник Сопротивления. Бонхёффер глубоко и тонко говорит о дорогой и дешевой благодати в своих проповедях и в то же время участвует в заговоре против Гитлера.



Чем интересна эта книга и какие темы затронуты:

- Как менялась позиция церкви по отношению к фашизму и почему.

- Где еврею хорошо или к чему приводит избирательное цитирование Лютера.

- Какие были границы послушания властям в Германии 30-х годов.

- Поддержка, игнорирование или сопротивление - в чем были альтернативы Бонхеффера.

- Останется ли христианство христианством в 21 веке...



Написано достаточно живо, интересно, много исторических фактов и документированных цитат участников событий. Очень рекомендую!

В свободном доступе для читателей нашего сайта выложены 2 интереснейшие книги: