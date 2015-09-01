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Сухомлин Станислав Николаевич - преподаватель нравственного богословия и миссиологии Нижегородской духовной семинарии. Закончил в 2010 г. Хабаровскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию (2014), защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Сотериология св. ап. Павла по Посланию к Евреям в отечественной библейской науке». Студент философско-теологического факультета Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Станислав Сухомлин - Религиозные идеи кинофильма “Из машины”

Стереть грань между человеком и машиной это затмить грань между человеком и богами

Слоган кинофильма «Из машины»

… откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло

Быт. 3:5

Странное место кинотеатр: толпа сидит в полной тьме и молча глядит на освещенную проектором стену, а с разных сторон доносятся голоса и звуки. Кино отличается от прочих форм искусства, так как требует от человека особой дисциплины: он должен изолироваться от окружающего мира и занять особую позицию по отношению к экрану. Другие формы искусства менее требовательны: слушать музыку или читать можно в любой позе и помещении, можно даже перемещаясь. Кино отличается от телевидения – требует от человека постоянного внимания на протяжении двух и больше часов. Кино это особая знаковая система состоящая из подвижных картинок, музыки, звуков и голоса. Эта система требует от человека своего рода аскезы – отказа от внешнего мира и его раздражителей, чтобы наиболее полно погрузить в атмосферу фильма.

Тематика искусственного интеллекта для кино совершенно не нова. Более того в самом фильме Алекса Гарленда «Из машины» ничего нового нет. Основная мысль этой кинокартины основана не на самой разумности машины, а на общении машины и человека, о мечте машины о свободе и ее страхе смерти. Кинокартина апеллирует к первой книге Священного Писания — Бытию. Само название картины: «Ex machina» сокращенная форма латинской фразы «Deus ex machina» («Бог из машины») – особого художественного приема, в процессе которого происходит чудесное спасение персонажей, однако в «Из машины» название означает именно прямой смысл: Натан действительно стремится создать Бога из машины.

В фильме задействованы всего три основных персонажа: Натан, создатель разумной машины, которого играет Оскар Айзек; Донал Глисон играет роль программиста Калеба, который должен удостовериться в наличии у машины разума; Алисия Викандер, исполняющая роль робота Авы (отсылка к библейской Еве). Ава пытается походить на человека, но в ней все-равно проскакивает что-либо от машины, разные мелкие черты. Замечательно получись показать взаимодействие автомата Авы и человека Калеба. Ава разговаривает и учится, Калеб – пытается анализировать. В книге Бытия, сам процесс грехопадения состоит в преслушании завета Бога Адамом и Евой, по навету Змия. В «Ex machina» все не так однозначно. Натан, своеобразный инженерный гений, немного сумасшедший, затворник, что общается исключительно с автоматами, исключение – Калеб, которого Натан пригласил для своего эксперимента. Суть эксперимента Натана в том, сможет ли созданная им машина настолько обмануть чувства Калеба, что тот решит ее освободить.

Для Авы есть всего одна заповедь – она не должна покидать пределов места где живёт, но или Натан запрограммировал ее искать выхода любой ценой, или зарождающийся интеллект заставляет ее манипулировать Калебом. Ава также знает, что она прототип и ее разберут на составные асти, как только эксперимент будет завершен. В итоге – сумасшедший эксперимент вырывается из рук Натана, Ава освобождается и убивает его, а Калеба оставляет взаперти неразрушимого комплекса. Если бы картина имела бы другую концовку, то она была бы неинтересна, именно концовка выделяет киноленту из ряда прочих повествующих об искусственном интеллекте. Основной вопрос Алекса Гарленда создателя фильма «Из машины» повисает в пространстве затихшего кинотеатра: если человек создаст искусственный интеллект, сможет ли он соответствовать упавшей на него ответственности?

Для описания процесса происходящего на всем протяжении «Из машины» больше всего подходит концепция «соблазна» Жана Бодрийяра. В гиперреальности мира симулякров нет деления на искусственное и естественное. «Соблазн» это история взаимоотношений культуры и мира, интеллекта и человека. Ава соблазняет Калеба, представляя себя жертвой жестокости и безумия Натана. Она взывает к самым человечным и добрым его качествам – к желанию защитить и помочь слабому, которому угрожает смертельная опасность. Калеб идёт на риск, зная о практическом «всемогущии» Натана, о наполненном камерах доме, о системе безопасности завязанной на нём. В каком-то смысле картина Гарленда это такая себе гностическая смесь рассказа о грехопадении людей и рассказа о восстании ангелов под предводительством Люцифера. Итог, и в том и другом случае один – человек оказывается соблазнён и обманут.

По заверениям специалистов, человечество действительно находится сейчас на грани создания искусственного интеллекта, во много раз превосходящего возможности самых гениальных людей, что парадоксальным образом продемонстрировало бы узость полосы возможностей человеческого разума. Появление компьютерных вирусов знаменовало собой прорыв в создании самовоспроизводящихся систем, способных к размножению, подобно живым организмам. Все это знаменует некий «онтологический прорыв» человеческой экзистенции, связанный с тем, что человек приобрел возможность вторгаться в структуру бытия, в ее онтологическую сферу и менять модус существования реальности.

Мы уже находимся в пространстве «соблазна» Бодрийяра. Вопрос не в том обманут ли нас, а в том когда нас обманут. Техногенная цивилизация создала новый и поразительно эффективный способ властвования над природой, благодаря чему ученые, интеллектуалы, носители знаний стали некими современными жрецами, которые могут успешно контролировать фундаментальные процессы, поскольку владеют таинственными знаниями, языками и ритуалами. Натан в фильме выступает в роли подобного архонта от науки, который, будучи уверенным в собственном всемогущии, находит конец от рук собственного творения. Главная мысль Натана, побудившая его создать Аву была мыслью Фридриха Ницше: «человек есть то, что дόлжно преодолеть», Натан уверен, что Ава следующее звено эволюции и оказывается безжалостно убит этим самым звеном, потому как стоял на его пути к свободе.

Фильм «Из машины» побуждает задать целый ряд религиозных вопросов. Возможно ли с религиозной точки зрения создание человеком искусственного интеллекта? Ведь согласно православной традиции разум — это свойство души. Однако жития святых указывают нам на примеры существ интеллектуальных, но не обладающих человеческой душой – это и различного рода демоны, а также сатиры и кентавры с которыми общались святые пустынники и некоторых, согласно житиям, даже обращали в христианство. Сам вопрос может машина думать имеет долгую историю. Если придерживаться точки зрения, что мысль не является материальной (или не имеет материальных свойств), то разумность нельзя объяснить с точки зрения физических понятий. Если все же признать частичную материальность мысли и различать разум и душу, то тогда есть возможность существования разумов, созданных искусственно. Однозначного ответа православное богословие на этот вопрос не даёт. Этот вопрос близко соприкасается с философским вопрошанием: Является ли в своей основе человеческий мозг всего-лишь компьютером? Одинакова ли природа человеческого и искусственного интеллекта?

Что приводит нас к следующему вопросу: как запретить убивать живые существа автомату, который признает лишь те доводы, которые сформировал самостоятельно на основе собственной безличной машинной логики? Скорее всего разработчикам не будет понятен даже принцип действия такой логики. Дать ответ на этот вопрос придётся разработчикам умной машины. Американский фантаст предлагал для этой цели использовать собственные три закона робототехники. А мы зададим следующий вопрос: греховно ли создание искусственного интеллекта? Ответ на него неоднозначен, с одной стороны любое человеческое действие имеющее в своем основании гордыню — греховно. Стоит вспомнить хотя бы строителей Вавилонской башни. С другой стороны – принципиально нового человек все равно ничего не создает. Это всего-лишь обезьянничание творений Самого Создателя, создание чего-либо из ничего по-прежнему человеку недоступно.

Сторонники трансгуманизма всячески приветствуют возможность создания искусственного интеллекта. Сейчас активно ведутся исследования в области нейро-компьютерных интерфейсов, обеспечивающих прямую связь мозга и компьютера. В 2004 году в нейрохирургическом центре в Кливленде впервые был создан кремниевый чип — аналог гиппокампа, оказалось, что клетки мозга вступают взаимодействие с электродами на кремниевых пластинах. Однако исследователи не задают себе вопрос, который ставит перед нами кинолента «Из машины»: что если искусственный интеллект, лишенный человеческих качеств будет безжалостным и злым? Буквально недавно мировую общественность всколыхнула новость робот на конвейере в Германии убил человека, конвейерный робот, представляющий собой механическую руку неожиданно включился и нанёс несколько смертельных ударов человеку...

В середине XX столетия, компьютеры были еще в диковинку и недоступны для обывателя, о возможностях электронно-вычислительных машин было известно еще меньше, чем о человеческом мышлении, тогда главным был вопрос о возможности мышления у компьютеров: могут ли они мыслить? Дальнейшие исследования и разработки разбили этот вопрос на тысячи специальных вопросов разного рода. Наука приобрела знания о том, что и как могут делать компьютеры, что они пока делать не могут и что вообще будет им не под силу. Вследствие увеличения объёма данных о возможностях вычислительной техники вопрос о возможности мышления у компьютеров меняет свой вектор на противоположный и обретает новое значение: может ли человеческое сознание быть компьютером? Исследования посвященные возможности искусственного интеллекта оказали влияние на психологию, в которой появилось объяснение человеческого мышления посредством компьютерной терминологии.

Психология становится когнитивной наукой и применяет более точные «компьютерные» методы. Новые веяния захлестнули и философию, особенно аналитическую, которая и раньше выказывала стремление к максимально точному анализу. Среди философов реакция на компьютерные метафоры была неоднозначной: некоторые мыслители посчитали аналогии искусственного интеллекта по отношению к человеческому сознанию чушью и пустой тратой времени, другие увидели в компьютерном языке Священный Грааль способный объяснить извечные философские антропологические споры. Философы разрядились уймой вопросов: можно ли сравнивать мозг человека с «железом» (hardware), а сознание с «софтом» (software, программное обеспечение)? Способен и компьютер к настоящему пониманию, а не заученным программам? Как вообще возможен феномен Искусственного Интеллекта? Психология становится когнитивной наукой и применяет более точные «компьютерные» методы. Новые веяния захлестнули и философию, особенно аналитическую, которая и раньше выказывала стремление к максимально точному анализу. Среди философов реакция на компьютерные метафоры была неоднозначной: некоторые мыслители посчитали аналогии искусственного интеллекта по отношению к человеческому сознанию чушью и пустой тратой времени, другие увидели в компьютерном языке Священный Грааль способный объяснить извечные философские антропологические споры. Философы разрядились уймой вопросов: можно ли сравнивать мозг человека с «железом» (hardware), а сознание с «софтом» (software, программное обеспечение)? Способен и компьютер к настоящему пониманию, а не заученным программам? Как вообще возможен феномен Искусственного Интеллекта?

Грубо упрощая все эти вопрошания сводятся к главному вопросу: что такое человек? Робот Ава в киноленте «Из машины» также пытается понять, что такое человек. Основное вопрошание фильма Гарленда перекликается с кинокартиной «Хеллбой», там главный герой, чёрт со спиленными рогами и огромным револьвером тоже задаёт вопрос: «что делает человека человеком?». Согласно блаженному Августину это не разум, согласно мысли этого святого после грехопадения меркнет первоначальная мощь разума, человек был создан по образу божию и в своем первоначальном состоянии разум и интеллект человека обладал большими возможностями нежели сейчас. Средневековый схоласт Фома Аквинат, хотя и признавал за человеческим разумом большее влияние и возможности все равно был глубоко убежден, что правильно использовать свой разум человек может только благодаря божественному руководству и озарению. Сможет ли машина, созданная столь поврежденным в мысли существом принимать верные решения?

Интеллект в некотором роде деформирует сознание человека. Критике «логоцентризма», сосредоточенности на интеллекте посвящены работы французских философов середины XX века. Согласно их представлениям именно рациональная способность разума к отвлечению от реальности, имел в европейской истории самые тяжелые последствия. Интеллект становится роковой деструктивной и агрессивной силой, рационализм человека показывает себя как насильственный и злонамеренный, направленный на завоевание и подчинение мира. Рациональный образ мысли не только завоевывает личность человека изнутри, но также насильственно подчиняет снаружи, вопреки ее желанию. Рациональные данные трактуются как истина в последней инстанции, даже если через какое-то время появляются данные, которые противоречат уже существующим.

Связь между компьютерными науками и теологией становится особенно острой сейчас, в XXI столетии. В 2012 году вышла в печать монография «Киберрелигия: Наука как фактор религиозных трансформаций». Данная монография посвящена взаимодействию разных типов религии с компьютерными технологиями и интернетом. Значительное место в книге занимает изучение таких религиозных систем, которые принято называть язычеством и квазирелигиями. Трансформации религии рассматриваются в широком историческом и цивилизационном контекстах. Авторы показывают, какие новые возможности для своего развития открывают религии в мире кибертехнологий. Авторы монографии также отмечают трансформацию традиционных религиозных представлений в компьютерных играх, размывание этических понятий.

Появляется новый тип человека, компьютерный затворник, как Натан в фильме. В Японии людей которые живут в таком затворе и перестают вживую общаться с людьми называют «отаку» и «хикку», в зависимости от степени «затвора» и лечат от компьютерной зависимости. Каким образом компьютерные игры соотносятся с темой искусственного интеллекта, поднятой в фильме «Из машины»? Самым непосредственным: игрока всегда окружают сгенерированные компьютером искусственные персонажи, так называемые NPS, для их правдоподобия игровые компании вкладывают огромные деньги в разработки искусственного интеллекта. Двигателем также выступает таргетированная (направленная на конкретного пользователя) реклама. Таким образом, уже сейчас искусственный интеллект используется не самым лучшим образом – не для развития человека, а всего-лишь как предмет позволяющий увеличить потребление. В старой киноленте «Тринадцатый этаж» сгенерированные компьютером NPS неожиданно обретают самосознание и виртуальные убийцы становятся реальными, принося страдания в реальный мир. Появляется новый тип человека, компьютерный затворник, как Натан в фильме. В Японии людей которые живут в таком затворе и перестают вживую общаться с людьми называют «отаку» и «хикку», в зависимости от степени «затвора» и лечат от компьютерной зависимости. Каким образом компьютерные игры соотносятся с темой искусственного интеллекта, поднятой в фильме «Из машины»? Самым непосредственным: игрока всегда окружают сгенерированные компьютером искусственные персонажи, так называемые NPS, для их правдоподобия игровые компании вкладывают огромные деньги в разработки искусственного интеллекта. Двигателем также выступает таргетированная (направленная на конкретного пользователя) реклама. Таким образом, уже сейчас искусственный интеллект используется не самым лучшим образом – не для развития человека, а всего-лишь как предмет позволяющий увеличить потребление. В старой киноленте «Тринадцатый этаж» сгенерированные компьютером NPS неожиданно обретают самосознание и виртуальные убийцы становятся реальными, принося страдания в реальный мир.

Так что же все таки делает человека человеком? В библейском богословии встречаются формулировки сближающее человека и животных: «участь сынов человеческих и участь животных - участь одна...» (Еккл.3:19), «... и нет у человека преимущества перед скотом; потому что все — суета!» (Еккл.3:19). Святой мученик Иустин Философ вопрошал: «Что есть человек, если не из души и тела состоящее разумное животное?», Автор Стромат, Климент Александрийский, определял человека как «..животное смертное, земное, сухопутное, словесное...», про словесное животное говорили Ориген, свт. Афанасий и свт. Иоанн Златоуст. Так что же человек, по сути, животное? Святой апостол Павел учит нас различать материальную природу человека и животных: «Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц» (1Кор. 15:39).

Священное писание часто называет человека скотом, именно в те моменты когда водимый собственными страстями он падает до уровня бессловесного животного, но также именует человека самыми великими эпитетами, когда последний творит Божью волю: «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой...» (1Пет.2:9). Одной из черт образа Божия в человеке является его разумность, но разумность человека повреждена грехопадением Адама, поэтому интеллект человека часто оборачивается против него. Каин не только первый убийца, но и первый градостроитель. Потомки Ламеха изобретают кузнечное дело, что позволяет им быть еще более разрушительными, XX век подарил нам две мировые войны, Холокост и атомную бомбу. Кинолента «Из машины» предупреждает нас – искусственный интеллект может оказаться слишком хитрым и изворотливым, чтобы ввести в соблазн все человечество. И тогда изобретение искусственного разума обернется новым грехопадением.