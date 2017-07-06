Табак - Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя

Еще в юности пораженный глубиной и богатством хасидского религиозного опыта, великий еврейский ученый и философ Мартин Бубер страстно желал поделиться им с академическим миром, да и просто с европейским читателем. Начиная с 1906 года он собирал, переводил и комментировал хасидские истории, писал книги о хасидизме.

Бубер стремился представить хасидизм как сокровищницу ашкеназского фольклора, способную противостоять новым секуляристским веяниям в еврейском мире. Он рассчитывал, что его переложения хасидских историй в исторической перспективе будут способствовать еврейскому возрождению. Искренняя любовь к хасидизму, поставленная ученым высокая цель и огромный писательский талант заставили несколько поколений европейских читателей воспринимать хасидскую мудрость в отражении Бубера. На протяжении многих лет нарисованная им картина духовного мира хасидизма почиталась за историческую. На самом деле неоромантический хасидизм Бубера не слишком соответствует (а по мнению некоторых критиков – вообще не соответствует) его реальному историческому и интеллектуальному содержанию. Это несоответствие и стало причиной открытой полемики Бубера с другим великим еврейским ученым Гершомом Шолемом.

Читая замечательные переводы и переложения Бубера, нужно помнить, что автор наполняет их собственным экзистенциальным видением, нередко заглушая аутентичный пафос хасидских историй. Бубера даже обвиняли в том, что он сознательно манипулировал первоисточниками, перелагая их в соответствии с собственными представлениями о хасидизме. Показательно, что он игнорировал при этом значительную часть теоретического наследия хасидизма, которая могла бы по-иному осветить и фольклорные источники, объясняя это тем, что теоретические писания «слишком зависят от старой кабалистической литературы, чтобы считаться за подлинно хасидские».

Но когда великий пишет о великом, субъективизм и тенденциозность автора создают нечто самоценное и не менее глубокое, чем первоисточник. Мартин Бубер, несомненно, из числа таких авторов.

Книга дополнена несколькими работами Бубера о хасидизме, статьей Моше Иделя и любопытной кухонно-философской беседой о Бубере «на троих».